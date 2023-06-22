Вибори будуть після перемоги у війні, - Зеленський
Згідно із українським законодавством, під час дії військового положення неможливо проводити вибори.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
На питання про те, чи відбудуться в Україні наступного року вибори, він відповів так: "Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно з законодавством".
Зеленський додав, що дуже хоче, щоб наступного року був мир і "життя було таке, як було до війни".
А вот "під час дії військового положення" - это уже четко и конкретно. Только "мааленький" нюансик. Эту самое "військове положення" вводится в действие (как и отменяется) указом президента. Т.е. выборы будут тогда, когда решит/захочет сам Зеленский.
Все по-честному, без обмана, У волшебника Сулеймана. (с)
Чим? Тим що скоріше знищать Україну?
Знову Майдан
ДурбЄкало зелене,
вже ніколи(!!!) не буде так, як до війни😡😡😡
Ми самі це зробили,
Майбутнє вже спалили!
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України
Т.е. не понятно ограничили например выезд или нет, согласно 33 статьи
Если посмотреть на квартал-95, Арестовича - то вроде не ограничивали, но ведь других не выпускают. А этих выпускают, по причинах - которые нигде не указаны.
Квартал95 сказал, что за них минкульт договорился с пограничниками, мол можно если они чтото пожертвуют
Арестович сказал, что за него посол Израиля договорился.
У нас законы или договорняки?
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Не попала в указ, но "На Ивано-Франковщине военнообязанных не будут госпитализировать без разрешения военкомата"
https://www.unian.net/society/na-ivano-frankovshchine-****************-ne-budut-gospitalizirovat-bez-razresheniya-**********-12301059.html
Президент не запретил лечиться, но военком оказывается круче и может запретить, то что прописано в Конституции
Генеральний штаб ЗС України відмовив Офісу президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних по поточній ситуації короткотривалого характеру.
Генеральний штаб ЗС України зверну увагу міністерства оборони України на недоліки в забезпечення потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування, спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
аргентинского Виделы...того же Путина😁
А партия(вернее сброд) из свадебных фотографов и бывших эскортниц в фашистскую "единая Россия" или ЛДПР....