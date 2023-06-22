Вибори будуть після перемоги у війні, - Зеленський

Згідно із українським законодавством, під час дії військового положення неможливо проводити вибори.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання про те, чи відбудуться в Україні наступного року вибори, він відповів так: "Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно з законодавством".

Читайте: 86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Зеленський додав, що дуже хоче, щоб наступного року був мир і "життя було таке, як було до війни".