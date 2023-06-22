УКР
Вибори будуть після перемоги у війні, - Зеленський

володимир,зеленський

Згідно із українським законодавством, під час дії військового положення неможливо проводити вибори.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання про те, чи відбудуться в Україні наступного року вибори, він відповів так: "Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно з законодавством".

Читайте: 86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Зеленський додав, що дуже хоче, щоб наступного року був мир і "життя було таке, як було до війни".

+56
А до 2019 року війни не було?
22.06.2023 15:59 Відповісти
+46
Та не скромнічайте, які вибори? Ви ж їх або взагалі не допустите, або 146% намалюєте. Вангую, без Майдана вашу шоблу від корита не відірвеш.
22.06.2023 16:04 Відповісти
+39
після перемоги суд, вава
22.06.2023 15:59 Відповісти
"Йойць,та шо ж ми будемо робити без нашого підєра?!!"Кацапська рабська мантра.
22.06.2023 17:21 Відповісти
Та да - єдине сонце у віконці, бох, повєлітєль, властєлін отари баранів-приколістів. Вперше в історії України такий найвеличнівшивий лідор.
22.06.2023 17:29 Відповісти
Зрадів, що вибори не скоро, зелепухи встигнуть нагребти допомоги з-за кордону, грошенят, накупити хатинок і тачечок.
22.06.2023 16:59 Відповісти
"ми попаденомо в рай, а вони всі просто здохнуть", тепер зрозуміло про кого?
22.06.2023 18:14 Відповісти
Як це чмо казало : " Ми б всі померли але Крим не здали б . " Наразі це падло натхненно працює аби всі українці померли . І мова тут аж ніяк не про вибори .'
22.06.2023 16:59 Відповісти
Зе шкурно не зацікавлений у перемозі. Тому перемога буде відтягуватись як можна довше.
22.06.2023 17:01 Відповісти
Забув додати " а я сложу з себе полномочия після закінчення терміну бо я дурний неспроможний президент назначений беней і вже не можу грати цю роль"
22.06.2023 17:01 Відповісти
він хоче, щоб всі забули про його обіцянку "тільки на один термін"
22.06.2023 18:07 Відповісти
Тількі він промовчав, що цей термін безстроковий.
22.06.2023 19:15 Відповісти
главное, не дать им под шумок *****...ся
22.06.2023 17:03 Відповісти
Втечуть всі. Головне офіційно оголосити їх "поза законом" і відкрити сезон полювання на них та всіх членів їхніх родин щоб ніхто не зміг жити за рахунок скоєних в Україні злочинів. І тоді кожне корумповане падло почне здогадуватися що крадучи воно не "дбає про родину", а насправді її вбиває.
22.06.2023 17:43 Відповісти
Дууже мені не сподобалось оце його "як що" С таким настроєм буде важко здобувати перемогу. Тим більше, що в нас другого варіанту по суті і немає - тільки перемога, або ми припинимо своє існування. На мою думку, це наш останній історичний шанс. Все решта - це вже буде не Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ!
22.06.2023 17:06 Відповісти
То есть конца войне не будет!
22.06.2023 17:11 Відповісти
Доки Захід повністю не переозброїться і не вирішить проблему з енергонезалежністю війна з кацапами "українцями в Україні" буде продовжуватись. А те що в Африці будуть голодувати і вимирати негри бо потік українського збіжжя скоротиться нікого в Європі особливо не хвилює. З 1991 Україна стала на жаль лише "бампером". "Сірою корупційною зоною" між Заходом і ***********. Кінець війни наступить лише тоді коли Україна стане членом НАТО. Сьогодні НАТО не може прийняти Україну бо не може і не хоче вступати в війну. Але коли переозброєння буде завершене ситуація радикально зміниться, адже ********* слабшає з кожним днем.
22.06.2023 18:01 Відповісти
да все норм на западе. барыги просто. капитализм. как там говорил один известный персонаж "они сами нам продадут веревку на которой мы их повесим". коммунизм умер, а вот вешать на проданных веревках - это у кацапов в крови. есть конечно шанс что поумнеет (запад), глобально, но это процесс не быстрый.
22.06.2023 19:37 Відповісти
На Заході чудово розуміють ситуацію і діють насамперед у власних інтересах. Вимагати щоб вони занапастили себе заради нас не правильно. Допомагають зберігаючи свій статус кво. Кажемо "дякую" і продовжуємо. Нам лишається лише знищувати окупантів всіма можливими засобами.
22.06.2023 21:55 Відповісти
" ...коли немає війни ..." Это как? Границы 2014 г? Границы 1991 г.? Не стреляют (ничем и никак)? Т.е. сопли по асфальту и полная неопределенность.
А вот "під час дії військового положення" - это уже четко и конкретно. Только "мааленький" нюансик. Эту самое "військове положення" вводится в действие (как и отменяется) указом президента. Т.е. выборы будут тогда, когда решит/захочет сам Зеленский.
Все по-честному, без обмана, У волшебника Сулеймана. (с)
22.06.2023 17:12 Відповісти
іноді єврейська краща за українську
22.06.2023 17:44 Відповісти
)))))
Чим? Тим що скоріше знищать Україну?
22.06.2023 18:28 Відповісти
Головне усунути Залужного і поставити Сирського, а там видно буде. Так дЄрьмак вимагає від найефективнішого на планеті ВГК.
22.06.2023 17:21 Відповісти
Думаю, що не дадуть йому то зробити , таких пілюлей випешуть, що буде оксамитовий . До речі і Кличка , як зніме, так швидесенько і поверне .
22.06.2023 17:30 Відповісти
Та дай бог, щоб так і було.
22.06.2023 21:04 Відповісти
що ж
Знову Майдан
22.06.2023 17:23 Відповісти
Зепечкін окуїє коли його папросять до ростова, За что?По вухам йому єлеєм оточення поливає як з друшлака.
22.06.2023 17:23 Відповісти
ага
22.06.2023 17:30 Відповісти
Хочу мати державну посаду. Що для цього потрібно?
22.06.2023 17:32 Відповісти
спочатку вчитись, потім збирати на волохату лапу
22.06.2023 17:41 Відповісти
Наразі, мати батька або брата російського фсбшника, або записатися до кварталу 95
22.06.2023 18:30 Відповісти
Те кто назначал кулинича и разминировал Чонгар победить не способы,нужны выборы,цирк - давай до свидания.
22.06.2023 17:43 Відповісти
О чем воно меле які вибори після закінченя війни ?Як що звілять херсонську та запорізьку області(не кажу про інші) як можна гарантувати вільне волевиявлення у тих громадян які там залишаться.Плюс ще зоблоковані опозіціїні канали.А захід ще з прошлого року на це натякав.І як що пропхають так звані вибори у смартфоні через дію то чарез деякій час хто залишиться тут буде завідовать півничний кореї.Даже в розвинутих демократіях на це не решаються.
22.06.2023 17:47 Відповісти
Це з пачки питань моїх до Петра. Не кремпуйся на цей лоскітливий темат, я по війні (як діждемо того) на виборах всіх рівнів не буду ставити свій голос ні за Петра, ні за акторів з фотографами і лахудрами їхніми. Ми на наших руїнах і втратах рідних не маємо права допустити далі того , про що сказала щодо членства УА в УЕ німкеня А.Л. Бербок. Те ж на це щодо НАТО цим відморозкам культурно (на разі) сказав Столтенберґ.
22.06.2023 17:52 Відповісти
Я не палкий прихильник бувшого президента.Мені подобалось вньому тіки те що він відстоював і зараз відстоює не тіки челенство в НАТО і ЄС, а і демократію в країні.
22.06.2023 18:52 Відповісти
Цінічна потвора, три рокі відпочивал, грабувал та розброював країну, наразі воно полководець
22.06.2023 17:59 Відповісти
22.06.2023 18:03 Відповісти
Зеленський додав, що дуже хоче, щоб наступного року був мир і «життя було таке, як було до війни»(с)
-------------------

ДурбЄкало зелене,
вже ніколи(!!!) не буде так, як до війни😡😡😡
22.06.2023 18:10 Відповісти
Малороси при владі,
Зайці на параді...
Ми самі це зробили,
Майбутнє вже спалили!
22.06.2023 18:10 Відповісти
С одной стороны все верно, но выборочность исполнения закона - разочаровывает

https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України

Т.е. не понятно ограничили например выезд или нет, согласно 33 статьи

Если посмотреть на квартал-95, Арестовича - то вроде не ограничивали, но ведь других не выпускают. А этих выпускают, по причинах - которые нигде не указаны.

Квартал95 сказал, что за них минкульт договорился с пограничниками, мол можно если они чтото пожертвуют

Арестович сказал, что за него посол Израиля договорился.

У нас законы или договорняки?

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Не попала в указ, но "На Ивано-Франковщине военнообязанных не будут госпитализировать без разрешения военкомата"

https://www.unian.net/society/na-ivano-frankovshchine-****************-ne-budut-gospitalizirovat-bez-razresheniya-**********-12301059.html

Президент не запретил лечиться, но военком оказывается круче и может запретить, то что прописано в Конституции
22.06.2023 18:13 Відповісти
Будь ласка, скинь те українською загальною! Все сприймаю, сам у себе в селі теж розмовляю місцевою говіркою. Я жодним чином не хочу потиснути тебе в цім плані.. Можеш володіти багатьма мовами. Не викликає найменшого сумніву моє сподівання про те, що ти без проблем (евентуально) володієш і чеською, і мадярською і румунською. Це класно, колоритно ,пізнавально і для інших повчально, але на публіку послуговуйся українською в її загальнодержавному варіанті..)
22.06.2023 18:23 Відповісти
Єрмак буквально вимагає у Зеленського відсторонення Залужного з посади Головнокомандуючого ЗС України. Він це називає "ротацією керівного складу ЗСУ".

Генеральний штаб ЗС України відмовив Офісу президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних по поточній ситуації короткотривалого характеру.

Генеральний штаб ЗС України зверну увагу міністерства оборони України на недоліки в забезпечення потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування, спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
22.06.2023 18:24 Відповісти
Приватизація під час воєнного стану, це можна, а вибори-ні?
22.06.2023 18:29 Відповісти
Будет интересно посмотреть, как чел из телевизионного шута эволюционируюет в настоящего диктатора...типо португальского Салазара, или
аргентинского Виделы...того же Путина😁

А партия(вернее сброд) из свадебных фотографов и бывших эскортниц в фашистскую "единая Россия" или ЛДПР....
22.06.2023 18:33 Відповісти
С одной стороны, вроде бы, правильно - война! А с другой эти зелёные пид...сы всё рас...дят и от страны ни..я не останется. Так же, если сивочелый до корыта дорвется, он тоже стеснятся не будет. Очень хотелось бы, Валерия Федоровича видеть президентом.
22.06.2023 18:47 Відповісти
Тобі потрібна військова хунта аля піночет???
22.06.2023 18:55 Відповісти
ой в макітрі насрано,так "сивочолий" накрався,що передав країну з плюс 170 ярдів в бюджеті,а вже в кінці 19го твоя буба,не відперайся,твоя твоя,скавуліла що гроші скінчились))) і відмазки що ти не голосував ні за одного значить що ти був згоден щоб ТОБІ ВИБРАЛИ БУБУ)))
22.06.2023 21:11 Відповісти
Если у меня в голове и насрано, то ты, придурок, родился с говном в голове вместо мозгов.
22.06.2023 21:29 Відповісти
А, есть другие варианты? Давненько, правда, уже после пиночета, я был в Чили. Страна понравилась. Если, ты думаешь, что можно будет навести порядок в стране другим путём, то ты ошибаешься.
22.06.2023 19:26 Відповісти
Сколько времени будет ХРЕНОГРАЙ - столько будет и война ... .. ..
22.06.2023 20:50 Відповісти
Ежели так, то говоря кратко - нам полный 3,14здец.
22.06.2023 20:58 Відповісти
ну, что ж Зеля, тогда - Майдан, так Майдан... ты не оставил народу выбора.
23.06.2023 00:29 Відповісти
Кілька років "клав" на законодавство України, а тепер "згідно з законодавством України..."
23.06.2023 21:10 Відповісти
