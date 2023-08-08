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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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военкомат (444) ГБР (2551)

На контроле ГБР более 100 уголовных производств, где фигурируют работники ТЦК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дбр

В Госбюро расследований на контроле находятся более 100 уголовных производств, в которых фигурируют работники территориальных центров комплектования.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что в ГБР сейчас есть более 100 уголовных производств, где фигурируют именно работники территориальных центров комплектования. И мы с вами имеем уже где-то ориентировочно 10 обвинительных актов, которые в суде. В одном деле может быть не один подозреваемый, например, а несколько", - рассказала она.

Спикер обратилась к гражданам с просьбой информировать ГБР о возможных нарушениях в военкоматах.

"Если вы не хотите быть нарушителем закона, если вы не соглашаетесь с той политикой, что за деньги можно в условиях войны решить – мобилизуют тебя или нет, то мы обращаемся ко всем гражданам: у вас есть возможность анонимно обратиться в ГБР и сообщить о возможном нарушение в военкоматах. Это даст нам, ГБР, имею в виду следователей, оперативников (основания – ред.), чтобы проверить военкомат и получить неопровержимые доказательства", - заявила Сапьян.
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Топ комментарии
+9
Зелені прогавили такий канал кримінальних грошей. Тепер берут під контроль.
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08.08.2023 07:30
+3
Прості люди™ і їхні прості рішення ведуть до біди.

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08.08.2023 07:55
+2
Це те саме дбр, яке за вказівкою портнова послало 18 прокурорів на виставку картин в музеї Гончара? Дивіться, щоб на самих себе не вийти. І гарненько попрацюйте, щоб гроші від ухилянтів не дріботі йшли, а головному, найвеличнішому чотириразовому ухилянту.
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08.08.2023 08:01
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Це те саме дбр, яке за вказівкою портнова послало 18 прокурорів на виставку картин в музеї Гончара? Дивіться, щоб на самих себе не вийти. І гарненько попрацюйте, щоб гроші від ухилянтів не дріботі йшли, а головному, найвеличнішому чотириразовому ухилянту.
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08.08.2023 08:01 Ответить
Півтора року "дбр" нічого не бачило не чуло, а тепер закликає "стучітє, гражданє". А що, за цей час не було офіційних звернень громадян про злочини ТЦК? Поки журналісти не піднімуть галас на всю країну, вони навіть не чухаються, при цьому отримуючи зарплатню як бійці на передовій.
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08.08.2023 09:23 Ответить
А що на рахунок викрадення людей опг ТЦК та Нац.пол. ? Чи всі кого забирали силою з вулиць добровольці ?
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08.08.2023 07:21 Ответить
Зелені прогавили такий канал кримінальних грошей. Тепер берут під контроль.
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08.08.2023 07:30 Ответить
Дозвольте з Вами трохи не погодитися. Вони його самі створили, але як ділетанти, не змогли проконтролювати, а тепер "виправляють ситуацію"!
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08.08.2023 08:39 Ответить
Не вони його створили. Там своя мафія завжди була, починаючи з моменту створення системи воєнкоматів.
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08.08.2023 09:29 Ответить
Прості люди™ і їхні прості рішення ведуть до біди.

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08.08.2023 07:55 Ответить
гей, соколи!
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08.08.2023 08:13 Ответить
А хто може заводити справи на ДБР?
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08.08.2023 08:48 Ответить
Потрібно організувати ДБР-2, підпорядкувати його ОП, поставити смотрящим портнова, і дати завдання слідкувати за ДБР-1. Гроші на це, звісно, взяти з додаткового податку на малі бізнеси.Тоді все буде харашо.
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08.08.2023 09:19 Ответить
На контролі чи в "в долі"?
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08.08.2023 09:31 Ответить
ПреZEдент сказав, що будуть перевірені близько 1800 воєнкомів та їх замів.
Через тиждень ДБР відрапортувало про відкриття майже 400 кримінальних проваджень.
Доступу до ЄРДР не маю, то ж маю вірити і цьому прсту. Тим більше, що 400 дійсно БІЛЬШЕ за 100
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08.08.2023 09:47 Ответить
Що-що, а впровадження таки сподобились робити - діло за малим, почати нарешті саджати.
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08.08.2023 10:09 Ответить
 
 