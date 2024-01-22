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військкомат (374) ДБР (2567)

На контролі ДБР понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують працівники ТЦК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

У Держбюро розслідувань наразі на контролі перебувають понад 100 кримінальних проваджень, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що у ДБР зараз є понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують саме працівники територіальних центрів комплектування. І ми з вами маємо уже десь орієнтовно 10 обвинувальних актів, які в суді. В одній справі може бути не один підозрюваний, наприклад, а кілька", - розповіла вона.

Речниця звернулася до громадян із проханням інформувати ДБР про можливі порушення у військкоматах.

"Якщо ви не хочете бути порушником закону, якщо ви не погоджуєтеся з тією політикою, що за гроші можна в умовах війни вирішити - мобілізують тебе чи ні, то ми звертаємося до усіх громадян: у вас є можливість анонімно звернутися до ДБР і повідомити про можливе порушення у військкоматах. Це дасть нам, ДБР, маю на увазі слідчих, оперативників (підстави – ред.), щоб перевірити військкомат і набути неспростовних доказів", - заявила Сап'ян.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Зелені прогавили такий канал кримінальних грошей. Тепер берут під контроль.
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08.08.2023 07:30
+3
Прості люди™ і їхні прості рішення ведуть до біди.

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08.08.2023 07:55
+2
Це те саме дбр, яке за вказівкою портнова послало 18 прокурорів на виставку картин в музеї Гончара? Дивіться, щоб на самих себе не вийти. І гарненько попрацюйте, щоб гроші від ухилянтів не дріботі йшли, а головному, найвеличнішому чотириразовому ухилянту.
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08.08.2023 08:01
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Це те саме дбр, яке за вказівкою портнова послало 18 прокурорів на виставку картин в музеї Гончара? Дивіться, щоб на самих себе не вийти. І гарненько попрацюйте, щоб гроші від ухилянтів не дріботі йшли, а головному, найвеличнішому чотириразовому ухилянту.
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08.08.2023 08:01 Відповісти
Півтора року "дбр" нічого не бачило не чуло, а тепер закликає "стучітє, гражданє". А що, за цей час не було офіційних звернень громадян про злочини ТЦК? Поки журналісти не піднімуть галас на всю країну, вони навіть не чухаються, при цьому отримуючи зарплатню як бійці на передовій.
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08.08.2023 09:23 Відповісти
А що на рахунок викрадення людей опг ТЦК та Нац.пол. ? Чи всі кого забирали силою з вулиць добровольці ?
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08.08.2023 07:21 Відповісти
Зелені прогавили такий канал кримінальних грошей. Тепер берут під контроль.
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08.08.2023 07:30 Відповісти
Дозвольте з Вами трохи не погодитися. Вони його самі створили, але як ділетанти, не змогли проконтролювати, а тепер "виправляють ситуацію"!
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08.08.2023 08:39 Відповісти
Не вони його створили. Там своя мафія завжди була, починаючи з моменту створення системи воєнкоматів.
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08.08.2023 09:29 Відповісти
Прості люди™ і їхні прості рішення ведуть до біди.

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08.08.2023 07:55 Відповісти
гей, соколи!
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08.08.2023 08:13 Відповісти
А хто може заводити справи на ДБР?
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08.08.2023 08:48 Відповісти
Потрібно організувати ДБР-2, підпорядкувати його ОП, поставити смотрящим портнова, і дати завдання слідкувати за ДБР-1. Гроші на це, звісно, взяти з додаткового податку на малі бізнеси.Тоді все буде харашо.
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08.08.2023 09:19 Відповісти
На контролі чи в "в долі"?
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08.08.2023 09:31 Відповісти
ПреZEдент сказав, що будуть перевірені близько 1800 воєнкомів та їх замів.
Через тиждень ДБР відрапортувало про відкриття майже 400 кримінальних проваджень.
Доступу до ЄРДР не маю, то ж маю вірити і цьому прсту. Тим більше, що 400 дійсно БІЛЬШЕ за 100
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08.08.2023 09:47 Відповісти
Що-що, а впровадження таки сподобились робити - діло за малим, почати нарешті саджати.
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08.08.2023 10:09 Відповісти
 
 