На контролі ДБР понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують працівники ТЦК

У Держбюро розслідувань наразі на контролі перебувають понад 100 кримінальних проваджень, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що у ДБР зараз є понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують саме працівники територіальних центрів комплектування. І ми з вами маємо уже десь орієнтовно 10 обвинувальних актів, які в суді. В одній справі може бути не один підозрюваний, наприклад, а кілька", - розповіла вона.

Речниця звернулася до громадян із проханням інформувати ДБР про можливі порушення у військкоматах.

"Якщо ви не хочете бути порушником закону, якщо ви не погоджуєтеся з тією політикою, що за гроші можна в умовах війни вирішити - мобілізують тебе чи ні, то ми звертаємося до усіх громадян: у вас є можливість анонімно звернутися до ДБР і повідомити про можливе порушення у військкоматах. Це дасть нам, ДБР, маю на увазі слідчих, оперативників (підстави – ред.), щоб перевірити військкомат і набути неспростовних доказів", - заявила Сап'ян.