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ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

Ковалев отметил, что ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Роботиного.

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"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сообщил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. "Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил он.
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ЗСУ скоріше звільнять Донецьк, ніж Маріуполь, бо там суцільні мінні поля благодоря "Кримської Платформи" Зеленського та транспортного хаба перед вторгненням
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08.08.2023 08:45 Ответить
подивитись треба карту...в збільшеному форматі --кожного села та містечка...тоді стає очевидним кількість окупованої землі...яку необхідно звільняти.А це тисячі кілометрів.
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08.08.2023 08:52 Ответить
та да
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08.08.2023 08:53 Ответить
Вначале наступ шел севернее и южнее Бахмута. Все тут верещали про клещи, котлы и т.д. Вот уже северного наступа нет((
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08.08.2023 09:01 Ответить
Ти радий?
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08.08.2023 09:06 Ответить
Ты дурак?
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08.08.2023 09:07 Ответить
Котла ще немає, поки що. А щодо клещів, так ЗСУ впевнено контролюють частину Кліщівки південніше Бахмуту.
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08.08.2023 09:08 Ответить
 
 