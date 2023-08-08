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ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Українські воїни продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

Ковальов зазначив, що ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного.

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"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - повідомив Ковальов.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. "Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої", - додав він.

Автор: Марина Макєєва
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ЗСУ скоріше звільнять Донецьк, ніж Маріуполь, бо там суцільні мінні поля благодоря "Кримської Платформи" Зеленського та транспортного хаба перед вторгненням
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08.08.2023 08:45 Відповісти
подивитись треба карту...в збільшеному форматі --кожного села та містечка...тоді стає очевидним кількість окупованої землі...яку необхідно звільняти.А це тисячі кілометрів.
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08.08.2023 08:52 Відповісти
та да
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08.08.2023 08:53 Відповісти
Вначале наступ шел севернее и южнее Бахмута. Все тут верещали про клещи, котлы и т.д. Вот уже северного наступа нет((
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08.08.2023 09:01 Відповісти
Ти радий?
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08.08.2023 09:06 Відповісти
Ты дурак?
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08.08.2023 09:07 Відповісти
Котла ще немає, поки що. А щодо клещів, так ЗСУ впевнено контролюють частину Кліщівки південніше Бахмуту.
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08.08.2023 09:08 Відповісти
 
 