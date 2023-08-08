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Новости Политика Украины
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законопроект (3043) календарь (55) праздник (1683)

В Украине предлагают официально ввести День благодарения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

свято,подяка

Правительство рассматривает возможность официального закрепления американского праздника Дня благодарения 22 октября и введения дополнительного выходного дня.

Соответствующий законопроект №9574 зарегистрирован на сайте Верховной Рады, пишет Цензор.НЕТ.

День благодарения хотят приравнять к государственным праздникам и ввести дополнительный выходной в этот день.

"Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь это поднятие благодарности на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать", - говорится в пояснительной записке.

Также читайте: В Украине хотят отменить праздники 1 мая и 8 марта, - законопроект

Как отмечается, целью законопроекта является "формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты, как благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает".

Авторы проекта считают, что установление Дня благодарения позволит поднять уровень признательности на общенациональном уровне, что положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.

"Праздник "National Make A Difference Day" ("День перемен к лучшему" - Ред.) посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", – говорится в документе.

Читайте: ПЦУ переходит на новый календарь: Рождество будут отмечать 25 декабря

Если законопроект будет принят, перечень государственных праздников изменится следующим образом:

  • 1 января – Новый год
  • 8 марта – Международный женский день
  • 1 мая – День труда
  • 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов
  • 28 июня – День Конституции Украины
  • 15 июля – День Украинской Государственности
  • 24 августа – День независимости Украины
  • 1 октября – День защитников и защитниц Украины
  • 22 октября – День благодарения
  • 25 декабря – Рождество Христово
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Топ комментарии
+24
Цим дурням нема чим більше зайнятися? З ВПК і ДОЗ все норм? На міжнародній арені вже з усіма розіср@лися? Випуск ракет відновили? Вітчизняного виробника завалили замовленнями?

Колективна "Верка Сердючка" при владі, розбавлена московитськими вошами...
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08.08.2023 11:40
+23
гарне свято, але навіщо копіювати чужі свята? В кожного народу свої традиції, свої свята.
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08.08.2023 11:37
+21
Примітивне мавпування. Насправді це огидно і невчасно. Уряду більше нема чим зайнятися під час війни?
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08.08.2023 11:42
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Правила форума Совет форумчан
Дурня якась!
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08.08.2023 11:35 Ответить
я за "День подяки Бену !"
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08.08.2023 15:21 Ответить
КТО этих ГАНДОНОВ выбрал в РАДУ !!! ???
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08.08.2023 16:09 Ответить
Думаю, що "День ***" набрав би набагато більше голосів і схвалення в суспільстві.
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09.08.2023 17:14 Ответить
Якщо є Різдво Христове, то чому нема Воскресіння Христове(пасха)?
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08.08.2023 11:36 Ответить
там дата плаваюча
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08.08.2023 11:45 Ответить
Тому, що Пасха завжди у неділю.
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08.08.2023 11:45 Ответить
це як ???

Новий календар на 2024 рік з основними державними святами виглядає так:


25 грудня 2024 року - Різдво Христове;1 січня 2024 року - Новий Рік;8 березня 2024 року - Міжнародний жіночий день;1 травня 2024 року - День праці;5 травня 2024 року - Великдень;8 травня 2024 року - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;23 червня 2024 року - Трійця;28 червня 2024 року - День Конституції України;15 липня 2024 року - День Української Державності;24 серпня 2024 року - День Незалежності України;1 жовтня 2024 року - День захисників і захисниць України.
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08.08.2023 11:46 Ответить
то ще просто не подумали .хайно палестинський козак зе подумає куда і як можна перенести православні свята
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08.08.2023 11:47 Ответить
😂🤣😃😆🤭
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08.08.2023 11:36 Ответить
Замість зарплатні?
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08.08.2023 11:42 Ответить
гарне свято, але навіщо копіювати чужі свята? В кожного народу свої традиції, свої свята.
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08.08.2023 11:37 Ответить
Примітивне мавпування. Насправді це огидно і невчасно. Уряду більше нема чим зайнятися під час війни?
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08.08.2023 11:42 Ответить
є чим зайнятися ??? яйця по 17 грн./шт. для ЗСУ купують ...
Бiла Левиця: Як це зручно - об'явити Пороха головним штатним злодієм і негодяєм, а самим в космічних масштабах грабувати і дурити Україну.
І тому, вогонь ненависті до Порошенка має бути стабільним, тому справжні бариги і мародери пильно слідкують, щоб він ніколи не згаснув.
Олег Леусенко: Проти Байдена і ворога путіна №1 Порошенка Зеленський наказував відкрити кримінальні справи, але жодної кримінальної справи Буратіно не відкрив проти вбивць українців - путіна, шойгу, герасімова і т.д. Чому?А де ви бачили, щоб петрушка кришив батон на своїх ляльководів?
Kurt Wootz: ЗСУ виросистовує суданські снаряди. Ще раз Судан,75% населення якого безграмотні і в якому не припиняється громадянська війна - налагодив випуск 120мм снарядів. Натомість в Україні виділено 400 млн на комедії друзям ЗЕ та мільярди на реконструкції стадіонів в тилу.
Мовчання Буданят/Нахрюкі Кротят: В принципі все шо хотіли кцпи досягли: Коридор на крим, ЗАЕС, області з ресурсами, Україну роз..бали, разом з Єрмаком-Зеленським згноїли на фронті порохоботів, населення розбіглося, залишки деградували в поровознюків і в крисячого кутка, дітей вивезли. Можна і переговори.


110 тисяч вбитих було зареєстровано лише в одному Маріупольському морзі. Це не рахуючи тисяч похованих під руїнами розтрощених росіянами маріупольських будинків. Це ті, кого не поінформували та не евакуювали попри численні попередження від західних партнерів впродовж 7 місяців перед початком повномасштабної російської агресії.
Чи кожне їхнє життя мало для тебе значення? Як тобі спиться по ночах, Вова?
КиївМіськБудда: У Росії Путіна амністують злочинців, які беруть участь у війні проти України. В Україні Зеленського генерал Марченко, який врятував Миколаїв - досі під слідством.

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08.08.2023 11:54 Ответить
От саме тому й дивуюся. Як, враховуючи постійну зайнятість питаннями виживання країни, наш уряд спромігся на таке вкрай важливе та своєчасне рішення? Святкування "чого-небудь" повинно бути на першому місці! Так тримати!
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08.08.2023 12:13 Ответить
інтеграція до цивілізованого світу це прекрасно, але власна національна культура, спадщина, традиції, це те, що відрізняє одну культуру від іншої. В нас є свої свята. Я ще розумію коли ми припинили побєдобєсіє 9 травня, а приєдналися до всього світу, ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ у день памяті, разом з усим світом, то є гарно, але ж День подяки... Це навіть не просто не доречно, а ідіотизмом *******.
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08.08.2023 14:58 Ответить
якщо це на національному рівні подяка конкретно Америці - хоч логіка відчувається, але ж допомагають і інші... але копіювати з надією, що хтось, хто і донині нікому не віддячує - то марна справа... це не свято, це стан душі... його додатковим вихідним не виправити...
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08.08.2023 11:38 Ответить
Цікаво хто ті автори, їм що, немає чим більше зайнятися?
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08.08.2023 11:38 Ответить
Ва фсьом вінават Парашэнка!
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08.08.2023 12:08 Ответить
косюк із сігалом лобірують через ОПу. Тепер за років п'ять мудрий нарід нажереться ще і індюшатиною по саме несхочу.
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08.08.2023 13:05 Ответить
15 липня та 22 жовтня зовсім зелені свята
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08.08.2023 11:38 Ответить
Це такий тролінг Зе ))
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08.08.2023 11:38 Ответить
Краще прийміть нормальний закон про зброю.
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08.08.2023 11:38 Ответить
Буде просто вихідний, без якогось додаткового сенсу.
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08.08.2023 11:40 Ответить
Дурнувата і шкідлива з усіх точок зору пропозиція! Кроти уже і м Кабміні?
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08.08.2023 11:40 Ответить
Цим дурням нема чим більше зайнятися? З ВПК і ДОЗ все норм? На міжнародній арені вже з усіма розіср@лися? Випуск ракет відновили? Вітчизняного виробника завалили замовленнями?

Колективна "Верка Сердючка" при владі, розбавлена московитськими вошами...
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08.08.2023 11:40 Ответить
Так свято ж американське. До чого тут московити?
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08.08.2023 12:14 Ответить
До слова "влада" у другому абзаці мого допису.
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08.08.2023 12:19 Ответить
Так влада ж відмовляється від московських і приймає АМЕРИКАНСЬКІ свята. Що знов не так?
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08.08.2023 12:49 Ответить
відмовилась від 8 березня і 1 травня ?

када ?
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08.08.2023 16:33 Ответить
8 березня і 1 травня НЕ москальські свята. Вчи матчастину.
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08.08.2023 20:46 Ответить
З початку 1920-х років у Радянському Союзі затвердилась дата 8 березня, оскільки саме в цей день 1917 року з демонстрації робітниць почалась Лютнева революція. Відтоді день відзначався переважно в країнах колишнього «радянського блоку»[5], доки його у 1967 році не взяли на озброєння феміністки другої хвилі.[6]
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10.08.2023 15:02 Ответить
Свято існувало ще ДО радянського союзу. Причому, за кордоном. Незалік. Вчи матчастину.
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10.08.2023 15:13 Ответить
свят багато, а свят з вихідним днем трошки менше
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11.08.2023 16:52 Ответить
А причому Україна до дня Подяки? Ми вже переїхали територією на американський континент?
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08.08.2023 17:42 Ответить
Державне свято, як таке. Хоч Хелоуін, хоч день народження Едгара По... Тим більш таке, що не пов'язане з Україною аж ніяк ні традиціями, ні культурою, ні вірою, ні історично.

До того ж у нас є Прощена неділя. Чому її не зробити державним святом? Або День народження Тараса?

Такі вкиди призначені на відволікання уваги та випуск пари після чергового зашквару або коли якийсь скандал не "збивається" більш ранніми вкидами. От наприклад: десятки мільярдів, що "зникли" з МО до цих пір на слуху, хоча сума вже зменшилась з 37 до 27 мільярдів...
Далі буде!
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08.08.2023 19:47 Ответить
Це не вкид. Це ціленаправлене знищення української ідентичності, а згодом і нації як такої. На жаль, поки що мало хто це розуміє.
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08.08.2023 20:50 Ответить
Пусть будет. Выспаться можно будет.
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08.08.2023 11:41 Ответить
22 жовтня 2023 р. - неділя
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08.08.2023 11:45 Ответить
Моя бабушка казала: відпочивати будемо,коли вмремо.
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08.08.2023 11:45 Ответить
но лучше это сделать пока мы живы)
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08.08.2023 22:40 Ответить
Це що хочуть прогнутись під велике дякуло?
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08.08.2023 11:42 Ответить
дибільні совково-кацапські, комуно-нацистькі, окупаційні "празднікі" типу "8марці" - пурім, день гамана, чи "1 та 9 мая" коли скасуєте в Україні ???
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08.08.2023 11:42 Ответить
То тепер Боневтік буде Дякулою, якого його паства ліпила з Порошенка?
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08.08.2023 11:45 Ответить
Це свято пов'язано з кінцем сільгоспробіт , на кшталт - як раніше в нас були обжинки .
Смажать індичку .
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08.08.2023 11:50 Ответить
Індичка не на часі.Смажити будуть шашлики.
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08.08.2023 11:54 Ответить
а у нас це свято пов'язане з косюком, сігалами та корупцією.
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08.08.2023 13:07 Ответить
Це ж ніби з індіанцями повʼязано. До чого тут Україна?
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08.08.2023 11:47 Ответить
День подяки кому? Зєлі?
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08.08.2023 11:47 Ответить
ОПі.
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08.08.2023 11:52 Ответить
Бену Воллесу
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08.08.2023 14:32 Ответить
ввести в школи дітям 1-4 класів зелену зірочку з Вавкою, а старшокласникам зелену хустку на плечі
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08.08.2023 11:50 Ответить
Приберіть 1 травня і 8 березня!
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08.08.2023 11:51 Ответить
P.S. Замість цих свят зробіть вихідним День Матері 12 травня (зараз плаваюча дата - друга неділя травня, з 1999 року).
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08.08.2023 13:18 Ответить
День подяки найвеличнішому лідеру Зеленському та його монобільшості.Вписати це в Конституцію як окрему статтю.
З.І.
"Слугам урода" придумати в який день будуть святкувати всеукраїнське свято -"День мами Рими".
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08.08.2023 11:51 Ответить
Граф Дякула.
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08.08.2023 11:52 Ответить
Нalloween теж можна офіційним зробити
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08.08.2023 11:54 Ответить
По статистике в Украине официально работает только каждый третий. То есть большинству все равно выходной не выходной.
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08.08.2023 11:56 Ответить
Взагалі то нормальне свято. Ви хочь історію почитайте що саме воно втілює і хто кому і за що дякує. В церквах воно і так вже святкується. По факту це свято врожаю. Просто кожен його святкує по своєму і багато де у світі воно розповсюджене. Як заміну якомусь совковому, взагалі нормально. Це приймуть, якесь інше скасують і буде добре.
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08.08.2023 11:56 Ответить
Но у американцев это выстраданный праздник, имеющий историю, традиции. А не назначенный начальником, как пытаются сделать в Украине.
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08.08.2023 12:03 Ответить
Я зелепузіків взагалі не виправдовую. Але у 2017 році день подяки святкували до пів мільйона людей на Хрищатику в Києві. Це просто прийняття того, до чого ми й так рухались вже не один рік. Особливо на релігійному рівні в українських церквах.
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08.08.2023 12:09 Ответить
До чого рухались? До мавпування чужих традицій і свят?
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08.08.2023 12:15 Ответить
До давніх забутих традицій. Це не суто американське свято. Ви ще скажіть що різьдво 25го мавпували, а наше льюбімоє совковоє до якого всє прівиклі 7го числа прибрали.
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08.08.2023 12:17 Ответить
По факту це подяка Богові. А свято жнив окремо в церквах
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08.08.2023 12:38 Ответить
Обязательно. И какую-нибудь область в Техас переименовать. Или в Аризону.
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08.08.2023 12:01 Ответить
вы нам Ф-16, штук 100, абрамсов штук 500 - мы вам день Благодарения)))
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08.08.2023 12:02 Ответить
Мы должны им, а не они нам. Ау! С Луны товарищ?
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08.08.2023 12:35 Ответить
може 52-м штатом у США?
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08.08.2023 12:07 Ответить
Українська гнидоеліта тільки якщо щось вміє, так це - мавпувати! Та й те, що мавпує - споганює!
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08.08.2023 12:07 Ответить
Я бачу пiд час вiйни уряду нема чiм займатись.
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08.08.2023 12:09 Ответить
Ініціатор законопроекту- Мазурашу Георгій Георгійович.

У лютому 2021 року Мазурашу був серед ініціаторів законопроєкту № 4638 "Про внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної», який пропонувалося вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону про мову.[33]

2022 року виступив проти вступу України в НАТО

У березні 2023 року Мазурашу ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону про мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг українською мовою в Україні.
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08.08.2023 12:13 Ответить
День подяки американському народу
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08.08.2023 12:19 Ответить
Де логічний зв'язок між Днем подяки та Днем змін на краще? З Днем подяки все зрозуміло - подяка за те, що вже відбулося у минулому. А День змін на краще - це що? Партія нас веде вперед до комунізму?
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08.08.2023 12:30 Ответить
Там загальнодержавний день подяки БОГОВІ за все добре

А на доларі напис БОГУ МИ ДОВІРЯЄМО

Наші взагалі про Бога не згадують у проекті... Я щось пропустив?
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08.08.2023 12:32 Ответить
А с какой стати? Действительно - почему?
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08.08.2023 12:44 Ответить
"День (краще увесь рік) подяки Всемогутньому Повелителю" - ось так треба назвати нове свято.
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08.08.2023 12:47 Ответить
YES ! YES ! YES !
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08.08.2023 12:48 Ответить
no! no! no!
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08.08.2023 22:41 Ответить
Единый безопасный день дачи взяток в Украине - все державные институции принимают "подяку" от граждан в общенациональном узаконенном масштабе!
Абфуеть! Лучше обратитесб к опыту обыкновенного кота, когда он свободен от всех дел!
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08.08.2023 12:58 Ответить
Ідіть в сраку зі своїм новим ідіотизмом, дебіли зелені. Ви б спочатку поцікавилися, звідки і як з'явився День Подяки в США, ніж впердолювати тут його аналог по бажанню лівої п'ятки.
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08.08.2023 13:02 Ответить
Зєбіли, ідіть у ср@ку. Дякую, дуже дякую.
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08.08.2023 13:09 Ответить
Етат Дєнь Падякі

Порахам прапах!

Єта празнік

З гиндичим жиром на губах!
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08.08.2023 13:20 Ответить
Аргументація так собі - видно, що ініціатори, як і собаки, "щось розуміють", але сказати не вміють Насправді у всіх народів є свята, пов'язані із закінченням сезону польових робіт, навіть в совку воно існувало під ідеологічно цнотливою назвою Свято врожаю... Інша справа, що в західному світі воно набуло ще й релігійного сенсу - там заведено дякувати Богові за всі "дари"... Нехай буде і в нас: спочатку навчимося дякувати, а згодом збагнемо - кому і за що
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08.08.2023 14:06 Ответить
Та в нас і так достатньо свят, я б навпаки деякі прибрала як вихідні, хай лишається просто свято. Це ж вони ще релігійні не всі вписали.
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08.08.2023 14:07 Ответить
Виглядає так, що ми поступово стаємо новим штатом Америки. Ну тоді якось робіть це так, щоб не повторювати щоразу:»ми не беремо участі у війні. Ой, ми проти ескалації. F-16не змінить хід війни. І т д.»Якось вже впишітся за нас полюдськи.
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08.08.2023 14:16 Ответить
Штат і колонія - це трохи різні поняття...
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08.08.2023 15:04 Ответить
Никто вас новым штатом взять не собирается. Просто имбецилы бесится. В следующих выборах имеете ввиду и смотрите внимательнее за что голосуете.
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08.08.2023 15:04 Ответить
Мля-я... Де ж нам стільки індичок набрати?...
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08.08.2023 19:57 Ответить
Херня якась. Це треба чекати цілий рік, щоб подякувати тому, «хто на це заслуговує»? Заборіста трава...
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08.08.2023 21:58 Ответить
Happy Thanksgiving, Great Wishes
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15.09.2023 10:01 Ответить
 
 