В Украине предлагают официально ввести День благодарения
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство рассматривает возможность официального закрепления американского праздника Дня благодарения 22 октября и введения дополнительного выходного дня.
Соответствующий законопроект №9574 зарегистрирован на сайте Верховной Рады, пишет Цензор.НЕТ.
День благодарения хотят приравнять к государственным праздникам и ввести дополнительный выходной в этот день.
"Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь это поднятие благодарности на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, целью законопроекта является "формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты, как благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает".
Авторы проекта считают, что установление Дня благодарения позволит поднять уровень признательности на общенациональном уровне, что положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.
"Праздник "National Make A Difference Day" ("День перемен к лучшему" - Ред.) посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", – говорится в документе.
Если законопроект будет принят, перечень государственных праздников изменится следующим образом:
- 1 января – Новый год
- 8 марта – Международный женский день
- 1 мая – День труда
- 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов
- 28 июня – День Конституции Украины
- 15 июля – День Украинской Государственности
- 24 августа – День независимости Украины
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины
- 22 октября – День благодарения
- 25 декабря – Рождество Христово
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Новий календар на 2024 рік з основними державними святами виглядає так:
25 грудня 2024 року - Різдво Христове;1 січня 2024 року - Новий Рік;8 березня 2024 року - Міжнародний жіночий день;1 травня 2024 року - День праці;5 травня 2024 року - Великдень;8 травня 2024 року - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;23 червня 2024 року - Трійця;28 червня 2024 року - День Конституції України;15 липня 2024 року - День Української Державності;24 серпня 2024 року - День Незалежності України;1 жовтня 2024 року - День захисників і захисниць України.
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када ?
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Такі вкиди призначені на відволікання уваги та випуск пари після чергового зашквару або коли якийсь скандал не "збивається" більш ранніми вкидами. От наприклад: десятки мільярдів, що "зникли" з МО до цих пір на слуху, хоча сума вже зменшилась з 37 до 27 мільярдів...
Далі буде!
Смажать індичку .
З.І.
"Слугам урода" придумати в який день будуть святкувати всеукраїнське свято -"День мами Рими".
У лютому 2021 року Мазурашу був серед ініціаторів законопроєкту № 4638 "Про внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної», який пропонувалося вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону про мову.[33]
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А на доларі напис БОГУ МИ ДОВІРЯЄМО
Наші взагалі про Бога не згадують у проекті... Я щось пропустив?
Абфуеть! Лучше обратитесб к опыту обыкновенного кота, когда он свободен от всех дел!
Порахам прапах!
Єта празнік
З гиндичим жиром на губах!