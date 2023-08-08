В Україні пропонують офіційно запровадити День подяки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд розглядає можливість офіційного закріплення американського свята Дня подяки 22 жовтня та запровадження додаткового вихідного дня.
Відповідний законопроєкт №9574 зареєстрований на сайті Верховної Ради, пише Цензор.НЕТ.
День подяки хочуть прирівняти до державних свят і ввести додатковий вихідний у цей день.
"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", - йдеться у пояснювальній записці.
Як зазначається, метою законопроекту є "формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує".
Автори проєкту вважають, що встановлення Дня подяки дозволить підняти рівень вдячності на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні.
"Свято "National Make A Difference Day" ("День змін на краще" - Ред.) присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки", - йдеться у документі.
Якщо законопроєкт ухвалять, перелік державних свят зміниться таким чином:
- 1 січня - Новий рік
- 8 березня - Міжнародний жіночий день
- 1 травня - День праці
- 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
- 28 червня - День Конституції України
- 15 липня - День Української Державності
- 24 серпня - День незалежності України
- 1 жовтня - День захисників і захисниць України
- 22 жовтня - День подяки
- 25 грудня - Різдво Христове
Будь ласка, зачекайте...
Новий календар на 2024 рік з основними державними святами виглядає так:
25 грудня 2024 року - Різдво Христове;1 січня 2024 року - Новий Рік;8 березня 2024 року - Міжнародний жіночий день;1 травня 2024 року - День праці;5 травня 2024 року - Великдень;8 травня 2024 року - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;23 червня 2024 року - Трійця;28 червня 2024 року - День Конституції України;15 липня 2024 року - День Української Державності;24 серпня 2024 року - День Незалежності України;1 жовтня 2024 року - День захисників і захисниць України.
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када ?
До того ж у нас є Прощена неділя. Чому її не зробити державним святом? Або День народження Тараса?
Такі вкиди призначені на відволікання уваги та випуск пари після чергового зашквару або коли якийсь скандал не "збивається" більш ранніми вкидами. От наприклад: десятки мільярдів, що "зникли" з МО до цих пір на слуху, хоча сума вже зменшилась з 37 до 27 мільярдів...
Далі буде!
Смажать індичку .
З.І.
"Слугам урода" придумати в який день будуть святкувати всеукраїнське свято -"День мами Рими".
У лютому 2021 року Мазурашу був серед ініціаторів законопроєкту № 4638 "Про внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної», який пропонувалося вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону про мову.[33]
2022 року виступив проти вступу України в НАТО
У березні 2023 року Мазурашу ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону про мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг українською мовою в Україні.
А на доларі напис БОГУ МИ ДОВІРЯЄМО
Наші взагалі про Бога не згадують у проекті... Я щось пропустив?
Абфуеть! Лучше обратитесб к опыту обыкновенного кота, когда он свободен от всех дел!
Порахам прапах!
Єта празнік
З гиндичим жиром на губах!