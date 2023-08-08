В Україні пропонують офіційно запровадити День подяки

Уряд розглядає можливість офіційного закріплення американського свята Дня подяки 22 жовтня та запровадження додаткового вихідного дня.

Відповідний законопроєкт №9574 зареєстрований на сайті Верховної Ради, пише Цензор.НЕТ.

День подяки хочуть прирівняти до державних свят і ввести додатковий вихідний у цей день.

"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", - йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про перенесення дат державних свят

Як зазначається, метою законопроекту є "формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує".

Автори проєкту вважають, що встановлення Дня подяки дозволить підняти рівень вдячності на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні.

"Свято "National Make A Difference Day" ("День змін на краще" - Ред.) присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки", - йдеться у документі.

Читайте також: Різдво святкуватимуть 25 грудня: Верховна Рада змінила дати державних свят

Якщо законопроєкт ухвалять, перелік державних свят зміниться таким чином: