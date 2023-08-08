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Новини Політика України
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законопроєкт (1780) календар (35) свято (600)

В Україні пропонують офіційно запровадити День подяки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

свято,подяка

Уряд розглядає можливість офіційного закріплення американського свята Дня подяки 22 жовтня та запровадження додаткового вихідного дня.

Відповідний законопроєкт №9574 зареєстрований на сайті Верховної Ради, пише Цензор.НЕТ.

День подяки хочуть прирівняти до державних свят і ввести додатковий вихідний у цей день.

"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", - йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про перенесення дат державних свят

Як зазначається, метою законопроекту є "формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує".

Автори проєкту вважають, що встановлення Дня подяки дозволить підняти рівень вдячності на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні.

"Свято "National Make A Difference Day" ("День змін на краще" - Ред.) присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки", - йдеться у документі.

Читайте також: Різдво святкуватимуть 25 грудня: Верховна Рада змінила дати державних свят

Якщо законопроєкт ухвалять, перелік державних свят зміниться таким чином:

  • 1 січня - Новий рік
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 1 травня - День праці
  • 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
  • 28 червня - День Конституції України
  • 15 липня - День Української Державності
  • 24 серпня - День незалежності України
  • 1 жовтня - День захисників і захисниць України
  • 22 жовтня - День подяки
  • 25 грудня - Різдво Христове
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Топ коментарі
+24
Цим дурням нема чим більше зайнятися? З ВПК і ДОЗ все норм? На міжнародній арені вже з усіма розіср@лися? Випуск ракет відновили? Вітчизняного виробника завалили замовленнями?

Колективна "Верка Сердючка" при владі, розбавлена московитськими вошами...
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08.08.2023 11:40
+23
гарне свято, але навіщо копіювати чужі свята? В кожного народу свої традиції, свої свята.
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08.08.2023 11:37
+21
Примітивне мавпування. Насправді це огидно і невчасно. Уряду більше нема чим зайнятися під час війни?
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08.08.2023 11:42
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Дурня якась!
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08.08.2023 11:35 Відповісти
я за "День подяки Бену !"
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08.08.2023 15:21 Відповісти
КТО этих ГАНДОНОВ выбрал в РАДУ !!! ???
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08.08.2023 16:09 Відповісти
Думаю, що "День ***" набрав би набагато більше голосів і схвалення в суспільстві.
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09.08.2023 17:14 Відповісти
Якщо є Різдво Христове, то чому нема Воскресіння Христове(пасха)?
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08.08.2023 11:36 Відповісти
там дата плаваюча
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08.08.2023 11:45 Відповісти
Тому, що Пасха завжди у неділю.
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08.08.2023 11:45 Відповісти
це як ???

Новий календар на 2024 рік з основними державними святами виглядає так:


25 грудня 2024 року - Різдво Христове;1 січня 2024 року - Новий Рік;8 березня 2024 року - Міжнародний жіночий день;1 травня 2024 року - День праці;5 травня 2024 року - Великдень;8 травня 2024 року - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;23 червня 2024 року - Трійця;28 червня 2024 року - День Конституції України;15 липня 2024 року - День Української Державності;24 серпня 2024 року - День Незалежності України;1 жовтня 2024 року - День захисників і захисниць України.
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08.08.2023 11:46 Відповісти
то ще просто не подумали .хайно палестинський козак зе подумає куда і як можна перенести православні свята
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08.08.2023 11:47 Відповісти
😂🤣😃😆🤭
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08.08.2023 11:36 Відповісти
Замість зарплатні?
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08.08.2023 11:42 Відповісти
гарне свято, але навіщо копіювати чужі свята? В кожного народу свої традиції, свої свята.
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08.08.2023 11:37 Відповісти
Примітивне мавпування. Насправді це огидно і невчасно. Уряду більше нема чим зайнятися під час війни?
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08.08.2023 11:42 Відповісти
є чим зайнятися ??? яйця по 17 грн./шт. для ЗСУ купують ...
Бiла Левиця: Як це зручно - об'явити Пороха головним штатним злодієм і негодяєм, а самим в космічних масштабах грабувати і дурити Україну.
І тому, вогонь ненависті до Порошенка має бути стабільним, тому справжні бариги і мародери пильно слідкують, щоб він ніколи не згаснув.
Олег Леусенко: Проти Байдена і ворога путіна №1 Порошенка Зеленський наказував відкрити кримінальні справи, але жодної кримінальної справи Буратіно не відкрив проти вбивць українців - путіна, шойгу, герасімова і т.д. Чому?А де ви бачили, щоб петрушка кришив батон на своїх ляльководів?
Kurt Wootz: ЗСУ виросистовує суданські снаряди. Ще раз Судан,75% населення якого безграмотні і в якому не припиняється громадянська війна - налагодив випуск 120мм снарядів. Натомість в Україні виділено 400 млн на комедії друзям ЗЕ та мільярди на реконструкції стадіонів в тилу.
Мовчання Буданят/Нахрюкі Кротят: В принципі все шо хотіли кцпи досягли: Коридор на крим, ЗАЕС, області з ресурсами, Україну роз..бали, разом з Єрмаком-Зеленським згноїли на фронті порохоботів, населення розбіглося, залишки деградували в поровознюків і в крисячого кутка, дітей вивезли. Можна і переговори.


110 тисяч вбитих було зареєстровано лише в одному Маріупольському морзі. Це не рахуючи тисяч похованих під руїнами розтрощених росіянами маріупольських будинків. Це ті, кого не поінформували та не евакуювали попри численні попередження від західних партнерів впродовж 7 місяців перед початком повномасштабної російської агресії.
Чи кожне їхнє життя мало для тебе значення? Як тобі спиться по ночах, Вова?
КиївМіськБудда: У Росії Путіна амністують злочинців, які беруть участь у війні проти України. В Україні Зеленського генерал Марченко, який врятував Миколаїв - досі під слідством.

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08.08.2023 11:54 Відповісти
От саме тому й дивуюся. Як, враховуючи постійну зайнятість питаннями виживання країни, наш уряд спромігся на таке вкрай важливе та своєчасне рішення? Святкування "чого-небудь" повинно бути на першому місці! Так тримати!
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08.08.2023 12:13 Відповісти
інтеграція до цивілізованого світу це прекрасно, але власна національна культура, спадщина, традиції, це те, що відрізняє одну культуру від іншої. В нас є свої свята. Я ще розумію коли ми припинили побєдобєсіє 9 травня, а приєдналися до всього світу, ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ у день памяті, разом з усим світом, то є гарно, але ж День подяки... Це навіть не просто не доречно, а ідіотизмом *******.
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08.08.2023 14:58 Відповісти
якщо це на національному рівні подяка конкретно Америці - хоч логіка відчувається, але ж допомагають і інші... але копіювати з надією, що хтось, хто і донині нікому не віддячує - то марна справа... це не свято, це стан душі... його додатковим вихідним не виправити...
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08.08.2023 11:38 Відповісти
Цікаво хто ті автори, їм що, немає чим більше зайнятися?
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08.08.2023 11:38 Відповісти
Ва фсьом вінават Парашэнка!
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08.08.2023 12:08 Відповісти
косюк із сігалом лобірують через ОПу. Тепер за років п'ять мудрий нарід нажереться ще і індюшатиною по саме несхочу.
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08.08.2023 13:05 Відповісти
15 липня та 22 жовтня зовсім зелені свята
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08.08.2023 11:38 Відповісти
Це такий тролінг Зе ))
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08.08.2023 11:38 Відповісти
Краще прийміть нормальний закон про зброю.
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08.08.2023 11:38 Відповісти
Буде просто вихідний, без якогось додаткового сенсу.
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08.08.2023 11:40 Відповісти
Дурнувата і шкідлива з усіх точок зору пропозиція! Кроти уже і м Кабміні?
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08.08.2023 11:40 Відповісти
Цим дурням нема чим більше зайнятися? З ВПК і ДОЗ все норм? На міжнародній арені вже з усіма розіср@лися? Випуск ракет відновили? Вітчизняного виробника завалили замовленнями?

Колективна "Верка Сердючка" при владі, розбавлена московитськими вошами...
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08.08.2023 11:40 Відповісти
Так свято ж американське. До чого тут московити?
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08.08.2023 12:14 Відповісти
До слова "влада" у другому абзаці мого допису.
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08.08.2023 12:19 Відповісти
Так влада ж відмовляється від московських і приймає АМЕРИКАНСЬКІ свята. Що знов не так?
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08.08.2023 12:49 Відповісти
відмовилась від 8 березня і 1 травня ?

када ?
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08.08.2023 16:33 Відповісти
8 березня і 1 травня НЕ москальські свята. Вчи матчастину.
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08.08.2023 20:46 Відповісти
З початку 1920-х років у Радянському Союзі затвердилась дата 8 березня, оскільки саме в цей день 1917 року з демонстрації робітниць почалась Лютнева революція. Відтоді день відзначався переважно в країнах колишнього «радянського блоку»[5], доки його у 1967 році не взяли на озброєння феміністки другої хвилі.[6]
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10.08.2023 15:02 Відповісти
Свято існувало ще ДО радянського союзу. Причому, за кордоном. Незалік. Вчи матчастину.
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10.08.2023 15:13 Відповісти
свят багато, а свят з вихідним днем трошки менше
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11.08.2023 16:52 Відповісти
А причому Україна до дня Подяки? Ми вже переїхали територією на американський континент?
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08.08.2023 17:42 Відповісти
Державне свято, як таке. Хоч Хелоуін, хоч день народження Едгара По... Тим більш таке, що не пов'язане з Україною аж ніяк ні традиціями, ні культурою, ні вірою, ні історично.

До того ж у нас є Прощена неділя. Чому її не зробити державним святом? Або День народження Тараса?

Такі вкиди призначені на відволікання уваги та випуск пари після чергового зашквару або коли якийсь скандал не "збивається" більш ранніми вкидами. От наприклад: десятки мільярдів, що "зникли" з МО до цих пір на слуху, хоча сума вже зменшилась з 37 до 27 мільярдів...
Далі буде!
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08.08.2023 19:47 Відповісти
Це не вкид. Це ціленаправлене знищення української ідентичності, а згодом і нації як такої. На жаль, поки що мало хто це розуміє.
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08.08.2023 20:50 Відповісти
Пусть будет. Выспаться можно будет.
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08.08.2023 11:41 Відповісти
22 жовтня 2023 р. - неділя
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08.08.2023 11:45 Відповісти
Моя бабушка казала: відпочивати будемо,коли вмремо.
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08.08.2023 11:45 Відповісти
но лучше это сделать пока мы живы)
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08.08.2023 22:40 Відповісти
Це що хочуть прогнутись під велике дякуло?
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08.08.2023 11:42 Відповісти
дибільні совково-кацапські, комуно-нацистькі, окупаційні "празднікі" типу "8марці" - пурім, день гамана, чи "1 та 9 мая" коли скасуєте в Україні ???
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08.08.2023 11:42 Відповісти
То тепер Боневтік буде Дякулою, якого його паства ліпила з Порошенка?
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08.08.2023 11:45 Відповісти
Це свято пов'язано з кінцем сільгоспробіт , на кшталт - як раніше в нас були обжинки .
Смажать індичку .
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08.08.2023 11:50 Відповісти
Індичка не на часі.Смажити будуть шашлики.
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08.08.2023 11:54 Відповісти
а у нас це свято пов'язане з косюком, сігалами та корупцією.
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08.08.2023 13:07 Відповісти
Це ж ніби з індіанцями повʼязано. До чого тут Україна?
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08.08.2023 11:47 Відповісти
День подяки кому? Зєлі?
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08.08.2023 11:47 Відповісти
ОПі.
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08.08.2023 11:52 Відповісти
Бену Воллесу
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08.08.2023 14:32 Відповісти
ввести в школи дітям 1-4 класів зелену зірочку з Вавкою, а старшокласникам зелену хустку на плечі
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08.08.2023 11:50 Відповісти
Приберіть 1 травня і 8 березня!
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08.08.2023 11:51 Відповісти
P.S. Замість цих свят зробіть вихідним День Матері 12 травня (зараз плаваюча дата - друга неділя травня, з 1999 року).
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08.08.2023 13:18 Відповісти
День подяки найвеличнішому лідеру Зеленському та його монобільшості.Вписати це в Конституцію як окрему статтю.
З.І.
"Слугам урода" придумати в який день будуть святкувати всеукраїнське свято -"День мами Рими".
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08.08.2023 11:51 Відповісти
Граф Дякула.
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08.08.2023 11:52 Відповісти
Нalloween теж можна офіційним зробити
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08.08.2023 11:54 Відповісти
По статистике в Украине официально работает только каждый третий. То есть большинству все равно выходной не выходной.
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08.08.2023 11:56 Відповісти
Взагалі то нормальне свято. Ви хочь історію почитайте що саме воно втілює і хто кому і за що дякує. В церквах воно і так вже святкується. По факту це свято врожаю. Просто кожен його святкує по своєму і багато де у світі воно розповсюджене. Як заміну якомусь совковому, взагалі нормально. Це приймуть, якесь інше скасують і буде добре.
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08.08.2023 11:56 Відповісти
Но у американцев это выстраданный праздник, имеющий историю, традиции. А не назначенный начальником, как пытаются сделать в Украине.
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08.08.2023 12:03 Відповісти
Я зелепузіків взагалі не виправдовую. Але у 2017 році день подяки святкували до пів мільйона людей на Хрищатику в Києві. Це просто прийняття того, до чого ми й так рухались вже не один рік. Особливо на релігійному рівні в українських церквах.
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08.08.2023 12:09 Відповісти
До чого рухались? До мавпування чужих традицій і свят?
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08.08.2023 12:15 Відповісти
До давніх забутих традицій. Це не суто американське свято. Ви ще скажіть що різьдво 25го мавпували, а наше льюбімоє совковоє до якого всє прівиклі 7го числа прибрали.
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08.08.2023 12:17 Відповісти
По факту це подяка Богові. А свято жнив окремо в церквах
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08.08.2023 12:38 Відповісти
Обязательно. И какую-нибудь область в Техас переименовать. Или в Аризону.
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08.08.2023 12:01 Відповісти
вы нам Ф-16, штук 100, абрамсов штук 500 - мы вам день Благодарения)))
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08.08.2023 12:02 Відповісти
Мы должны им, а не они нам. Ау! С Луны товарищ?
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08.08.2023 12:35 Відповісти
може 52-м штатом у США?
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08.08.2023 12:07 Відповісти
Українська гнидоеліта тільки якщо щось вміє, так це - мавпувати! Та й те, що мавпує - споганює!
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08.08.2023 12:07 Відповісти
Я бачу пiд час вiйни уряду нема чiм займатись.
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08.08.2023 12:09 Відповісти
Ініціатор законопроекту- Мазурашу Георгій Георгійович.

У лютому 2021 року Мазурашу був серед ініціаторів законопроєкту № 4638 "Про внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної», який пропонувалося вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону про мову.[33]

2022 року виступив проти вступу України в НАТО

У березні 2023 року Мазурашу ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону про мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг українською мовою в Україні.
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08.08.2023 12:13 Відповісти
День подяки американському народу
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08.08.2023 12:19 Відповісти
Де логічний зв'язок між Днем подяки та Днем змін на краще? З Днем подяки все зрозуміло - подяка за те, що вже відбулося у минулому. А День змін на краще - це що? Партія нас веде вперед до комунізму?
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08.08.2023 12:30 Відповісти
Там загальнодержавний день подяки БОГОВІ за все добре

А на доларі напис БОГУ МИ ДОВІРЯЄМО

Наші взагалі про Бога не згадують у проекті... Я щось пропустив?
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08.08.2023 12:32 Відповісти
А с какой стати? Действительно - почему?
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08.08.2023 12:44 Відповісти
"День (краще увесь рік) подяки Всемогутньому Повелителю" - ось так треба назвати нове свято.
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08.08.2023 12:47 Відповісти
YES ! YES ! YES !
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08.08.2023 12:48 Відповісти
no! no! no!
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08.08.2023 22:41 Відповісти
Единый безопасный день дачи взяток в Украине - все державные институции принимают "подяку" от граждан в общенациональном узаконенном масштабе!
Абфуеть! Лучше обратитесб к опыту обыкновенного кота, когда он свободен от всех дел!
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08.08.2023 12:58 Відповісти
Ідіть в сраку зі своїм новим ідіотизмом, дебіли зелені. Ви б спочатку поцікавилися, звідки і як з'явився День Подяки в США, ніж впердолювати тут його аналог по бажанню лівої п'ятки.
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08.08.2023 13:02 Відповісти
Зєбіли, ідіть у ср@ку. Дякую, дуже дякую.
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08.08.2023 13:09 Відповісти
Етат Дєнь Падякі

Порахам прапах!

Єта празнік

З гиндичим жиром на губах!
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08.08.2023 13:20 Відповісти
Аргументація так собі - видно, що ініціатори, як і собаки, "щось розуміють", але сказати не вміють Насправді у всіх народів є свята, пов'язані із закінченням сезону польових робіт, навіть в совку воно існувало під ідеологічно цнотливою назвою Свято врожаю... Інша справа, що в західному світі воно набуло ще й релігійного сенсу - там заведено дякувати Богові за всі "дари"... Нехай буде і в нас: спочатку навчимося дякувати, а згодом збагнемо - кому і за що
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08.08.2023 14:06 Відповісти
Та в нас і так достатньо свят, я б навпаки деякі прибрала як вихідні, хай лишається просто свято. Це ж вони ще релігійні не всі вписали.
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08.08.2023 14:07 Відповісти
Виглядає так, що ми поступово стаємо новим штатом Америки. Ну тоді якось робіть це так, щоб не повторювати щоразу:»ми не беремо участі у війні. Ой, ми проти ескалації. F-16не змінить хід війни. І т д.»Якось вже впишітся за нас полюдськи.
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08.08.2023 14:16 Відповісти
Штат і колонія - це трохи різні поняття...
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08.08.2023 15:04 Відповісти
Никто вас новым штатом взять не собирается. Просто имбецилы бесится. В следующих выборах имеете ввиду и смотрите внимательнее за что голосуете.
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08.08.2023 15:04 Відповісти
Мля-я... Де ж нам стільки індичок набрати?...
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08.08.2023 19:57 Відповісти
Херня якась. Це треба чекати цілий рік, щоб подякувати тому, «хто на це заслуговує»? Заборіста трава...
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08.08.2023 21:58 Відповісти
Happy Thanksgiving, Great Wishes
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15.09.2023 10:01 Відповісти
 
 