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Різдво святкуватимуть 25 грудня: Верховна Рада змінила дати державних свят

різдво

Верховна Рада змінила дати державних свят.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Також переносяться дати святкування Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня,, а також Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня", - йдеться в повідомленні.

"Важливе уточнення! Всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня. Тобто День Української державності відсвяткують ще 28 липня у цьому році. У наступному буде 15 липня. А вже День захисників і захисниць - з 1 жовтня", - додав парламентар.

Також читайте: ПЦУ переходить на новий календар: Різдво відзначатимуть 25 грудня

Різдво святкуватимуть 25 грудня: Верховна Рада змінила дати державних свят 01
Різдво святкуватимуть 25 грудня: Верховна Рада змінила дати державних свят 02

Автор: 

ВР (15073) календар (35) Різдво (262)


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Топ коментарі
+20
3 1 веpесня 2023 pоку розмір заpобітної плати вчителів, лікаpів, військових, деpжслужбовців та поліції пiдвищать до 60 000 грн….
Крім того Урядом прийнято рішення про поетапне виділення кожному громадянину України до 2025 року по 15 000 грн
Три рази на рік на покращення кредитної історії.
10 соток землі під індивідуальне будівництво без права продажу строком на 10 років.
Пенсійному фонду було наказано збільшити пенсії до 12 000 грн. на місяць.
Скоротити штат депутатів в 4 рази.
А потім собака попросився на вулицю і я прокинувся.
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14.07.2023 12:03 Відповісти
+19
А коли відсвяткують День посадки Єрмака ?
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14.07.2023 11:53 Відповісти
+17
Нарешті!! з цивілізованим світом, а не з кацапами.
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14.07.2023 12:07 Відповісти
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А коли відсвяткують День посадки Єрмака ?
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14.07.2023 11:53 Відповісти
Після дня посадки троянського коня Зями.
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14.07.2023 11:56 Відповісти
А хто його судитиме ,
це ж права і ліва рука Зе + вуха і очі , ну все 🙁
Якщо судитимуть , то обох !!
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14.07.2023 11:59 Відповісти
ЗСУ, хто ж іще.
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14.07.2023 12:29 Відповісти
При підтримці Пентагону.
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14.07.2023 12:30 Відповісти
ЗСУ- це такий же зріз суспільства як і в цивільному житті. Чудес не буде.
Сподіватись що після війни хтось порозумнішає- все одно що намагатись вилікувати комуністичні погляди пту-шніка магістратурою.
Вони будуть продовжувати надрочувати на найвеличнішого, а у всьому буде в них винуватий Порох, хто ж іще.
Різниця тільки в тому що суспільство стане менш толерантним до побутового русофільства. Утім, Слуги народу і опзж будуть продовжувати бізнес в рашці, відкат реформ, і грабувати країну на 'великому відбудівництві', розказуючи по телемарафону про жадібне Нато, погану допомогу, і апазіцию яка розгойдує човен і не дає їм красти
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14.07.2023 12:57 Відповісти
Почему только его? Сядет усе зеленое болото. Они нацярували себе по несколько статей на каждого. Надо будет подумать о празднике "День изгнания зеленой саранчи с плодородных полей Украины".
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14.07.2023 12:00 Відповісти
Хто вже сидить? Може беркутня з Майдану чи тітушки? Керівники антимайдану сидять - тільки в кріслах найвищіх посад країни.
Хто ще, може перефарбовані комуняки що здали ядерку і розікрали країну в 90-х?
Вбивці Чорновіла сидять чи Аміни Окуєвої?
Сидять Портнов і Татаров з Єрмаком, весь незмінний склад (скоріше каста) судів і прокурорів-бандюків.
Сидять колоборанти і агенти русні (випущені під заставу і з валізами $ пропущені в ЄС) на курортах Іспанії.
Навідники ракет і зрадники сидять по Німеччинах і Ірландіях, отримуючи соціалку, як біженці з України...
Кого я ще забув?
Таран і Хомчак Іловайський що розвалювали армію і оборонку теж сидять. І Сирський який вивів з Логвинова залогу і цим здав Дебальцево-теж сидить.
- А ще ж сидить 'український моссад' в особі полковника Червінського, відсиділи рятівник Миколаєва Марченко, і герой ДАП-у Павловський... На черзі рятівник Жулян і Києва генерал Кривонос...
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14.07.2023 13:10 Відповісти
Як вони голосують?
Табло нихера не сходится.
1.На общем результате 2 против, попартийно против нет.
2.На общем 241 -за, попартийно-244.
3.На общем н/г-65, поартийно-59.
4На общем "разом"308", попартийно-299.
Шарлатаны.
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14.07.2023 15:48 Відповісти
3 1 веpесня 2023 pоку розмір заpобітної плати вчителів, лікаpів, військових, деpжслужбовців та поліції пiдвищать до 60 000 грн….
Крім того Урядом прийнято рішення про поетапне виділення кожному громадянину України до 2025 року по 15 000 грн
Три рази на рік на покращення кредитної історії.
10 соток землі під індивідуальне будівництво без права продажу строком на 10 років.
Пенсійному фонду було наказано збільшити пенсії до 12 000 грн. на місяць.
Скоротити штат депутатів в 4 рази.
А потім собака попросився на вулицю і я прокинувся.
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14.07.2023 12:03 Відповісти
Ідіоти у Зраді!День захисників і захисниць запровадили 1 жовтня,навіщо його переносити!!!
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14.07.2023 12:03 Відповісти
Тому що день захисників прив'язаний до релігійного свята - Покрова Богородиці. Покрова перенесені на 1 жовтня. Тож і прив'язані до нього свята теж.
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14.07.2023 12:12 Відповісти
ніяк не прив'язаний.Покрова відзначається 6 жовтняДень Захисників і Захисниць визначили 14 жовтня
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14.07.2023 12:13 Відповісти
Я конечно не сильно разбираюсь в церковный делах... Но Покрова вроде всегда праздновалась 14 октября, там же как и день УПА.
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14.07.2023 12:24 Відповісти
тепер усі ці свята будуть святкуватися 1 жовтня ....
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14.07.2023 12:26 Відповісти
це як ??? перш ніж писати маячню ви хоча б трішки погуглили !!! Православна Церква України та УГКЦ з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Отже, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову - 1 жовтня, Водохреще - 6 січня, а День Святого Миколая - 6 грудня.

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14.07.2023 12:24 Відповісти
це ви погугліть,коли саме сталася Покрова і різницю між календарями в тому столітті
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14.07.2023 12:37 Відповісти
і свято Купала 22 червня,а не 24
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14.07.2023 13:06 Відповісти
Вот з "Водохрещем"/ Крещением попы прое...ли. Только 19 января вода приобретает чудодействинные свойства-перепрограмируется/очищается.
В другие дни этого не происходит.
Если в этот день набрать воды в банку, она не испортится целый год. В другие дни не получится.
Это знали еще древние люди.
попы потом примазались до этого события(и не только до этого). Это называется подмена понятий.
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14.07.2023 22:34 Відповісти
це вам таку маячню кацапські кгб/фсб попи зі сталінського сатанату мвповіли ???
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15.07.2023 05:44 Відповісти
"Маячню" нам предлагает и Папа и Гундяй, только каждый в своем курятнике. Идет борьба за куриные мозги, шо б больше заманить в свой курятник курей- они ж ведь яйца несут, и возможно золотые.
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15.07.2023 07:36 Відповісти
а вода на свято Водохреща (саме 19 січня) є свята і цілюща ??? так по вашому ??? тоді якк сумістити два сусідні ваші пости ??? ви не ображайтемсь, але як на мене пахне шизофренією ...
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15.07.2023 07:59 Відповісти
Цiлюща да. Шо свята я не казав.
Це природне явище, яке люди знали ще до християнства.
А шо попи там своī хрести в воду опускають(святять) так це все понти.
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15.07.2023 08:24 Відповісти
чим доведете що ця вода є цілюща саме 19 січня, а не 4 чи 1 січня, або 25 грудня ???
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15.07.2023 09:54 Відповісти
Не знаю. Раньше всi старi люди набирали воду з колодязя в цей день. Мились нею. Наливали в банки, потом пили як захврiють.
До наступного водохреща вода не портилася. В другий день так не получаеться.
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15.07.2023 16:29 Відповісти
Ні, Покрова саме 14 жовтня і саме тому в цей день запровадили святкувати день Захисників та Захисниць України в день українського козацтва, яке "прив'язано" до Покрови. З 2023 року Покрова буде святкуватись 1 жовтня, тому цілком логічно, що і це свято перенесли.
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14.07.2023 12:26 Відповісти
а це де, і відколи Покрова - 6 жовтня????
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14.07.2023 12:27 Відповісти
від 10 століття,вона сталася 1 числа за юліянським календарем,тобто 6 жовтня за григоріянським
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14.07.2023 14:23 Відповісти
1 жовтня, 13 днів різниця.
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14.07.2023 12:28 Відповісти
це зараз 13 днів.А в 9 столітті,коли та Покрова сталася,різниця була 5 днів.Тому Покрова за юліянським календарем 1 жопня,а за правильним григоріянським 6 жовтня
А свято Захисників і Захисниць ніякого відношення до покрови не має
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14.07.2023 12:36 Відповісти
раніше 14 жовтня, а тепер 01 жовтня 2023 року українці будуть святкувати 4 Великі Свята: релігійне - День Покрови ПБ, на світські День створеня ОУН УПА, День українського козацтва, День захисника (ниць) Україна !!!
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14.07.2023 12:48 Відповісти
ну й навіщо стільки свят в 1 день.Тим більше Покрова 6 жовтня.День УПА треба дослідити,здається,він таки 14 жовтня,а День Українського Козацтва хай буде 1 жовтня
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14.07.2023 12:53 Відповісти
тому що це все свято захисників України, як мінімум за останні 500 років, а УПА взагалі - єдина бойова сила українців у 2Світовій війні що боролося за волю і незалежність України проти обох окупантів, нацистів: коричневих німецьких і червоножпих комуно-совкових !!!
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14.07.2023 12:57 Відповісти
УПА створили 14 жовтня,а не 1
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14.07.2023 13:07 Відповісти
не факт ...
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14.07.2023 13:18 Відповісти
тоді наведи факт,коли створили УПА
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14.07.2023 14:24 Відповісти
точна дата не відома, але це сталося тоді коли українці Галичини, Волині, які на початку так званої "вов", вінці червня, бачили у німцях європейців, християн визволителів, від червоної комуно-нацистької, совково-кацапської окупаційної чуми повели себе так само як червоні окупанти: скасували проголошення ОУН, у Львові 30 червня, української дерави і тд.тп.
"ЛЬВІВ - 30 червня 1941 року у Львові Організація українських націоналістів (Б) під проводом Степана Бандери проголосила Акт відновлення Української Держави. У цей день у місто увійшли німецькі війська. Керівником українського уряду став один із керівників ОУН Ярослав Стецько. Але проголошена відновлена Українська Держава проіснувала лише 10 днів. Адольф Гітлер рішуче виступив проти проголошення незалежності України і німецька влада арештувала керівників українських націоналістів."
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14.07.2023 14:36 Відповісти
то день УПА 10 липня????????
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14.07.2023 14:42 Відповісти
Украї́нська повста́нська а́рмія (УПА́)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військово -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F політичне формування, яке діяло в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні протягом 1942-1960 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%9F%D0%901-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-5 [5] (хоча були й випадки бойового спротиву окремих бійців УПА і пізнішеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-6 [6] ), озброєне крило https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-autogenerated9-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-oun-8 [8] .

Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Тарасом Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Члени ОУН якийсь час не підтримували збройну боротьбу з німцями, називаючи партизан агентами Сталіна і Сікорськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Вони розпочали активну діяльність лише з весни 1943 року на територіях, які входили до складу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Райхскомісаріату Україна (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Генеральна округа Волинь-Поділля ) - з кінця березня 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Генерал-губернаторства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина - з кінця 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщина - з осені 1943 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F румунської Трансністрії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Північна Буковина ) - з літа 1944 року. Окремі загони також діяли і на території східної України, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Донбасі та навіть на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані .

Згідно з позицією ОУН (б) офіційною датою створення УПА вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією». Ряди УПА поповнювалася за рахунок добровольців з числа ідейних націоналістів, перебіжчиків із допоміжної поліції, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирів з Червоної Армії.

Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий для того часу момент, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччина виснажать один одного в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 кровопролитній війні , а потім створення самостійної єдиної української держави, яка мала включати в себе всі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F етнічні українські землі . Крім українців, яких була переважна більшість, в складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей.

З самого початку свого існування УПА воювала на три фронти: з військами Третього Рейху та його союзниками, польським Рухом опору (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армією Крайовою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армією Людовою ) та радянськими партизанами. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі, УПА ще кілька років змогла чинити активний спротив каральним загонам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 НКВС . УПА діяла до 1954 року, коли активні її дії припинилися. Окремі осередки спротиву продовжувались впродовж 1950-х - 1960-х років. З травня по листопад 1943 року Головним Командиром УПА був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Клячківський , з 1944 по 1950 рік - генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Шухевич , з 1950 по 1954 рік - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василь Кук .

Ставлення до УПА в українському суспільстві протягом років після відновлення незалежності 1991 року коливається між позитивним («борці за незалежність») і протилежним («німецькі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 колаборанти» ): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін. З 2015 року вояки УПА мають встановлений Верховною Радою статус борців за незалежність України у ХХ століттіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-10 [10] . Боротьба Української повстанської армії - складова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2 Українського визвольного руху 1920-1950 років . У грудні 2018 року прийнято закон, який надає солдатам УПА статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасників бойових дій , додатковий соціальний захист, в тому числі пільги на оплату комунальних послуг і проїзд у громадському транспорті, а також
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14.07.2023 14:49 Відповісти
У 1582 році на зміну юліанському календарю Римським папою Григорієм XIII було запроваджено астрономічно більш "********" календар - григоріанський.

Після цього Католицька Церква і низка країн Європи у XVI столітті перейшла на оновлений календар.

"Спосіб впровадження календаря, коли його прийняття чи неприйняття пов'язувалося з визнанням найвищого релігійного авторитету Римських пап, став однією з причин спротиву григоріанській календарній реформі серед православних і протестантів. Тому східні Православні Церкви й надалі послуговувалися традиційним, юліанським календарем", - пояснюють в Православній Церкві України.

Для того, щоб виправити календарну неточність, яка накопичилася впродовж століть, у 1923 році на Синаксі представників Православних Церков в Константинополі під головуванням Вселенського Патріарха Мелетія IV було схвалено оновлений, так званий новоюліанський календар.
Як зміняться дати свят?
Фото: Siempreverde/Depositphotos

Збережуться правила для обрахунку дати Великодня і залежних від нього - рухомих свят, як-от Вознесіння Христового або П'ятидесятниці.

Водночас зміняться дати святкувань нерухомих свят (Різдва, Стрітення, Покрови Пресвятої Богородиці та інших) - на 13 днів назад.

Рішення Архієрейського Собору про календарну реформу буде затверджене Помісним Собором, що скликається у липні.
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14.07.2023 12:55 Відповісти
з 15 Православних Церков новоюліанським календарем, на даний момент, користуються 10 (з 01.09.2023 р. - 11), на архаїчному застарілому залишається сектанти з фсб під назвою - упц мп, рпц та підконтрольні їм секти !!!
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Ото ж бо й воно,що треба переходити на григоріянський календар,за яким Покрова 6 жовтня.Згідно з візантійськими джерелами,які фіксували 1 числа за юліянським
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14.07.2023 13:04 Відповісти
ви знову помиляєтесь

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14.07.2023 13:30 Відповісти
Це ви помиляєтесь.Згідно з записами,Покрова була 6 жовтня
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14.07.2023 13:33 Відповісти
перестаньте нести маячню !!! сама подія Покрови, за переказами відбулася 1 жовтня у далекому 910 році, ясне діло що за юліанським календарем:
"Слов'янська версія За легендою, у цей день військо давніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Аскольдом взяло в облогу центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 православ'я - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C#%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Царгород (Константинополь), намагаючись захопити місто. Мешканці столиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Візантії у гарячій молитві звернулись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Богородиці з проханням про порятунок. І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Богородиця , за оповідями, явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 омофором ). Після цього вороги вже не могли побачити цих людейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96#cite_note-5 [5] .

Як вказують деякі джерела, вражений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Аскольд та його дружинники прийняли святе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F хрещення та стали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнами .

Існує версія, що причиною для припинення облоги послужила проста дипломатія. Візантійський імператор Михаїл III обдарував русів щедрими дарами і домовився про їхнє повернення додому. А прийняття християнства Аскольдом було умовою Русько-Візантійського договору, підписаного через 7 років після походу - у 867 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96#cite_note-6 [6] .

За іншою версією (докладніше див. «сарацинську» версію.), натхненням для свята стало видіння Андрія Юродивого під час облоги Константинополя військами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8 агарян . Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захист покров. Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано.
Сарацинська версія https://uk.wikipedia.org/wiki/910 910 року , при імператорі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_VI_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9 Левові Мудрому та патріарху https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1 Макарієві , візантійська імперія вела війну з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 сарацинами -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC мусульманами (в низці джерел - з племенами русів) й Константинополю загрожувала небезпека.

У недільний день, 1 жовтня, під час всеношної, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Влахернська церква була переповнена молільниками, святий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Андрій Блаженний , о четвертій годині ночі, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця, осяяна небесним світлом й оточена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB ангелами і сонмом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96 святих (Богородицю супроводжували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Іван Хреститель та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Іван Богослов )."
Те що цей календар є не точний людство зрозуміло на 600 років пізніше і запровадило більш точніший григорианській календар:
"

Григоріа́нський календа́р - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 календар , запроваджений https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1582 1582 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Папою Римським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_XIII Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт.

Григоріанський календар розроблено на заміну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 юліанського - окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного 100-го та кожного 400-го років для більш точної передачі тривалості року - періоду оберту Землі навколо Сонця.

Статус стандарту григоріанського календаря затверджено https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 ISO 8601 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-1 [1] .

Від часу виникнення григоріанського календаря ідею його різко відкинули представники тогочасного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1458%E2%80%941596) православного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1620%E2%80%941685) кліру . Водночас після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Берестейської унії він поступово поширився на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережній Україні та був там поширений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(1839) Полоцького собору https://uk.wikipedia.org/wiki/1839 1839 року. Водночас він зберігався на тих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях , які входили до складу держав, де обов'язковим було використання григоріанського календаря (Польща, Австрія). В більшій частині України (тій, що належала на той час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії і де утворили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УНР ) до відліку за григоріанським календарем перейшли у 1918 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-2 [2] , і його дати в перехідний період називали за новим стилем. "
а світове Православʼя перейшло на грригоріанській/новоюліанській календар тільки на початку ХХ-сторіччя:
"Новоюліанський календар - вдосконалена форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 юліанського календаря , заснована на циклічному обертанні Землі навколо Сонця; тривалість року становить 365,242222 діб; містить 218 високосних років на 900 років. Календар розроблений сербським астрономом, професором математики й небесної механіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Белградського університету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мілутіном Міланковичем https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 року.

Після введення
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14.07.2023 13:57 Відповісти
Ну й добре,що ви погодилися на 6 жовтня.Я виявився правий
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14.07.2023 14:26 Відповісти
нічого я не погодився ... дата Покрови 1 жовтня (за календарем який існував тоді), дата покрови 1 жовтня за ******** григоріанським/новоюліанським календарем ...
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14.07.2023 14:38 Відповісти
так:за календарем,який існував тоді--Покрова 1 жовтня.За календарем,який існує зараз--Покрова 6 жовтня
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14.07.2023 14:41 Відповісти
Та святкуй вже Покрову 6 жовтня. Але ми будемо святкувати 1-го
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14.07.2023 16:32 Відповісти
Эти церковники уже всех запутали. Пускай лучше скажут почему Исус воскресает каждый год в разных числах, а то и месяцах.
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14.07.2023 22:40 Відповісти
Нарешті!! з цивілізованим світом, а не з кацапами.
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14.07.2023 12:07 Відповісти
і навіть іноземні мови вчити не треба, чекаю менше пропагандистських вкидань
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14.07.2023 12:36 Відповісти
Ось це вже добра новина. Давно пора.
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14.07.2023 12:09 Відповісти
Добре! Якщо б не війна, то ще довго переходили на 25 грудня.
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14.07.2023 12:12 Відповісти
👍
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14.07.2023 12:14 Відповісти
Ну, Різдво - розумію, а інші для чого переносити????
Це так як з укр. правописом, мало не кожного року , починаючи від світоча укр. писемності - табачніка, змінюють/вносять якісь нові правила, шоб остаточно дискредитувати мову, а потім скащати - "пасматріті, ані даже самі не знают етава смєшнова язика" . Переважно цим займаються мАвАзнавцЫ, різних сортів і покроїв!!!!
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14.07.2023 12:23 Відповісти
табачник і досі за свою генезу бабло косить?
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14.07.2023 13:04 Відповісти
почитайте трохи Біблію, походіть до Храму Господнього, помалітся там щиро ГНІХ ... тоді може зрозумієте ...
Усі ці Свята тісно повʼязані з одним, з двох, найголовніших Свят у Християнстві: Різдвом (Народженням) ГНІХ ... тому вся і переноситься ... це називиється різвʼяний або статичний цикл Свят ...
є це зміний (динамічний) цикл свят він привʼязаний до другого найбільшого християнського свята - Воскресіння ГНІХ, яке ще називають Велекдень, Паска Господня, а сам цикл свят низивається велекодній цикл !!!
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14.07.2023 13:13 Відповісти
До чого там Біблія? Якщо, Різдво до 6 століття практично в Церкві не святкувалося
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14.07.2023 14:18 Відповісти
а про Різдво ГНІХ ми звідки знаємо ??? яка найбільша, настільна книга справжнього християнина ???
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14.07.2023 14:21 Відповісти
Підтримую перехід на нормальний календар повністю. Але незрозуміле питання, Різдво цього року 7 січня вже відпразнували, то тепер наступне буде 25.12.2023 чи 25.12.2024?
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14.07.2023 12:27 Відповісти
Ви втомились від олів'є та шампанського ? Відсвяткуєте двічі. Радійте.
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14.07.2023 12:34 Відповісти
та я тільки за 2 різдва на рік! Просто формально можуть підійти, і зробити аж в 24 році. А олів'є і бухло мені ніколи не набридає)))
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14.07.2023 12:36 Відповісти
голоовали бы уже одним пакетом с отменой пожилого времени®...
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14.07.2023 12:39 Відповісти
Нарешті реальне досягнення коаліції у ВРУ за 500 днів!!
Чекаємо дієвих рішень щодо припинення діяльності у ВРУ отої наволочі *****, - опозажопних агентів, московських окупантів в Україні!
Стефанчук працює під патронатом мертвечука та сівковича!
Слава Україні!
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14.07.2023 12:43 Відповісти
Прощай не мытая россия....
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14.07.2023 12:59 Відповісти
немытая
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14.07.2023 20:08 Відповісти
Давно пора.
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14.07.2023 13:07 Відповісти
прощай немита росія
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14.07.2023 13:52 Відповісти
Доветься як при совку, після Святої Вечері , ранком йти на роботу! Якщо вона ще буде))
П.с. дякую , дуже дякую!
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14.07.2023 14:19 Відповісти
На здоров'я.Але після Святої вечері 24 жовтня буде вихідний 25 жовтня,хоча,якщо в тебе робота без вихідних,то доведеться йти на роботу.
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14.07.2023 14:28 Відповісти
Хто тобі винен шо ти московський патріархат?
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14.07.2023 19:10 Відповісти
А совкове 8 березня лишили?
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14.07.2023 19:08 Відповісти
Можно вообще сменить календарь: 12 месяцев по 30 дней с пятью шестидневными неделяи и отдельные (обязательно праздничные) днями: 1-день (или 2 дня в высокосные годы) зимнего солнестояния (начало года), по 1-му дню на весеннее и осеннее равноденствие и 2 летнее солнестояние. Работать в две смены, два рабочих, а за ними два выходых дня в первой смене и наоборот во второй, обмен сменами добровольный по договоренности между работниками одного участка (рабочего места) не чаще начала следующего месяца. Праздники призявать к этим 5-6 дням вне месяцев ( к примеру: рождество и крешение или богоявление в дни зимнего сонцестояния - что исторически было так, пасха на весеннее равноденствие, остальные 3 дня это дискуссионо, а другие праздники - это невыходные дни, если только не попали на выходные вашей смены)! Раз в 400 лет не высокосный год (как в нынешнем григорианском календаре)!
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14.07.2023 21:58 Відповісти
 
 