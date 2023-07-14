Різдво святкуватимуть 25 грудня: Верховна Рада змінила дати державних свят

Верховна Рада змінила дати державних свят.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Також переносяться дати святкування Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня,, а також Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня", - йдеться в повідомленні.

"Важливе уточнення! Всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня. Тобто День Української державності відсвяткують ще 28 липня у цьому році. У наступному буде 15 липня. А вже День захисників і захисниць - з 1 жовтня", - додав парламентар.

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