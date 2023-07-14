Рождество будут праздновать 25 декабря: Верховная Рада изменила даты государственных праздников

Верховная Рада сменила даты государственных праздников.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Также переносятся даты празднования Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля, а также Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября", - говорится в сообщении.

"Важное уточнение! Все нововведения начнут действовать с 1 сентября. То есть, День Украинской государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году. В следующем будет 15 июля. А уже День защитников и защитниц - с 1 октября", - добавил парламентарий.

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