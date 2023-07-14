Рождество будут праздновать 25 декабря: Верховная Рада изменила даты государственных праздников
Верховная Рада сменила даты государственных праздников.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Также переносятся даты празднования Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля, а также Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября", - говорится в сообщении.
"Важное уточнение! Все нововведения начнут действовать с 1 сентября. То есть, День Украинской государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году. В следующем будет 15 июля. А уже День защитников и защитниц - с 1 октября", - добавил парламентарий.
Топ комментарии
+20 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий14.07.2023 12:03 Ответить Ссылка
+19 Colt
показать весь комментарий14.07.2023 11:53 Ответить Ссылка
+17 Панас Стець #551129
показать весь комментарий14.07.2023 12:07 Ответить Ссылка
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це ж права і ліва рука Зе + вуха і очі , ну все 🙁
Якщо судитимуть , то обох !!
Сподіватись що після війни хтось порозумнішає- все одно що намагатись вилікувати комуністичні погляди пту-шніка магістратурою.
Вони будуть продовжувати надрочувати на найвеличнішого, а у всьому буде в них винуватий Порох, хто ж іще.
Різниця тільки в тому що суспільство стане менш толерантним до побутового русофільства. Утім, Слуги народу і опзж будуть продовжувати бізнес в рашці, відкат реформ, і грабувати країну на 'великому відбудівництві', розказуючи по телемарафону про жадібне Нато, погану допомогу, і апазіцию яка розгойдує човен і не дає їм красти
Хто ще, може перефарбовані комуняки що здали ядерку і розікрали країну в 90-х?
Вбивці Чорновіла сидять чи Аміни Окуєвої?
Сидять Портнов і Татаров з Єрмаком, весь незмінний склад (скоріше каста) судів і прокурорів-бандюків.
Сидять колоборанти і агенти русні (випущені під заставу і з валізами $ пропущені в ЄС) на курортах Іспанії.
Навідники ракет і зрадники сидять по Німеччинах і Ірландіях, отримуючи соціалку, як біженці з України...
Кого я ще забув?
Таран і Хомчак Іловайський що розвалювали армію і оборонку теж сидять. І Сирський який вивів з Логвинова залогу і цим здав Дебальцево-теж сидить.
- А ще ж сидить 'український моссад' в особі полковника Червінського, відсиділи рятівник Миколаєва Марченко, і герой ДАП-у Павловський... На черзі рятівник Жулян і Києва генерал Кривонос...
Табло нихера не сходится.
1.На общем результате 2 против, попартийно против нет.
2.На общем 241 -за, попартийно-244.
3.На общем н/г-65, поартийно-59.
4На общем "разом"308", попартийно-299.
Шарлатаны.
Крім того Урядом прийнято рішення про поетапне виділення кожному громадянину України до 2025 року по 15 000 грн
Три рази на рік на покращення кредитної історії.
10 соток землі під індивідуальне будівництво без права продажу строком на 10 років.
Пенсійному фонду було наказано збільшити пенсії до 12 000 грн. на місяць.
Скоротити штат депутатів в 4 рази.
А потім собака попросився на вулицю і я прокинувся.
В другие дни этого не происходит.
Если в этот день набрать воды в банку, она не испортится целый год. В другие дни не получится.
Это знали еще древние люди.
попы потом примазались до этого события(и не только до этого). Это называется подмена понятий.
Це природне явище, яке люди знали ще до християнства.
А шо попи там своī хрести в воду опускають(святять) так це все понти.
До наступного водохреща вода не портилася. В другий день так не получаеться.
А свято Захисників і Захисниць ніякого відношення до покрови не має
"ЛЬВІВ - 30 червня 1941 року у Львові Організація українських націоналістів (Б) під проводом Степана Бандери проголосила Акт відновлення Української Держави. У цей день у місто увійшли німецькі війська. Керівником українського уряду став один із керівників ОУН Ярослав Стецько. Але проголошена відновлена Українська Держава проіснувала лише 10 днів. Адольф Гітлер рішуче виступив проти проголошення незалежності України і німецька влада арештувала керівників українських націоналістів."
Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Тарасом Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Члени ОУН якийсь час не підтримували збройну боротьбу з німцями, називаючи партизан агентами Сталіна і Сікорськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Вони розпочали активну діяльність лише з весни 1943 року на територіях, які входили до складу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Райхскомісаріату Україна (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Генеральна округа Волинь-Поділля ) - з кінця березня 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Генерал-губернаторства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина - з кінця 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщина - з осені 1943 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F румунської Трансністрії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Північна Буковина ) - з літа 1944 року. Окремі загони також діяли і на території східної України, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Донбасі та навіть на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані .
Згідно з позицією ОУН (б) офіційною датою створення УПА вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією». Ряди УПА поповнювалася за рахунок добровольців з числа ідейних націоналістів, перебіжчиків із допоміжної поліції, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирів з Червоної Армії.
Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий для того часу момент, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччина виснажать один одного в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 кровопролитній війні , а потім створення самостійної єдиної української держави, яка мала включати в себе всі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F етнічні українські землі . Крім українців, яких була переважна більшість, в складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей.
З самого початку свого існування УПА воювала на три фронти: з військами Третього Рейху та його союзниками, польським Рухом опору (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армією Крайовою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армією Людовою ) та радянськими партизанами. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі, УПА ще кілька років змогла чинити активний спротив каральним загонам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 НКВС . УПА діяла до 1954 року, коли активні її дії припинилися. Окремі осередки спротиву продовжувались впродовж 1950-х - 1960-х років. З травня по листопад 1943 року Головним Командиром УПА був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Клячківський , з 1944 по 1950 рік - генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Шухевич , з 1950 по 1954 рік - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василь Кук .
Ставлення до УПА в українському суспільстві протягом років після відновлення незалежності 1991 року коливається між позитивним («борці за незалежність») і протилежним («німецькі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 колаборанти» ): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін. З 2015 року вояки УПА мають встановлений Верховною Радою статус борців за незалежність України у ХХ століттіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-10 [10] . Боротьба Української повстанської армії - складова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2 Українського визвольного руху 1920-1950 років . У грудні 2018 року прийнято закон, який надає солдатам УПА статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасників бойових дій , додатковий соціальний захист, в тому числі пільги на оплату комунальних послуг і проїзд у громадському транспорті, а також
Після цього Католицька Церква і низка країн Європи у XVI столітті перейшла на оновлений календар.
"Спосіб впровадження календаря, коли його прийняття чи неприйняття пов'язувалося з визнанням найвищого релігійного авторитету Римських пап, став однією з причин спротиву григоріанській календарній реформі серед православних і протестантів. Тому східні Православні Церкви й надалі послуговувалися традиційним, юліанським календарем", - пояснюють в Православній Церкві України.
Для того, щоб виправити календарну неточність, яка накопичилася впродовж століть, у 1923 році на Синаксі представників Православних Церков в Константинополі під головуванням Вселенського Патріарха Мелетія IV було схвалено оновлений, так званий новоюліанський календар.
Як зміняться дати свят?
Фото: Siempreverde/Depositphotos
Збережуться правила для обрахунку дати Великодня і залежних від нього - рухомих свят, як-от Вознесіння Христового або П'ятидесятниці.
Водночас зміняться дати святкувань нерухомих свят (Різдва, Стрітення, Покрови Пресвятої Богородиці та інших) - на 13 днів назад.
Рішення Архієрейського Собору про календарну реформу буде затверджене Помісним Собором, що скликається у липні.
"Слов'янська версія За легендою, у цей день військо давніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Аскольдом взяло в облогу центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 православ'я - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C#%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Царгород (Константинополь), намагаючись захопити місто. Мешканці столиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Візантії у гарячій молитві звернулись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Богородиці з проханням про порятунок. І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Богородиця , за оповідями, явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 омофором ). Після цього вороги вже не могли побачити цих людейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96#cite_note-5 [5] .
Як вказують деякі джерела, вражений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Аскольд та його дружинники прийняли святе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F хрещення та стали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнами .
Існує версія, що причиною для припинення облоги послужила проста дипломатія. Візантійський імператор Михаїл III обдарував русів щедрими дарами і домовився про їхнє повернення додому. А прийняття християнства Аскольдом було умовою Русько-Візантійського договору, підписаного через 7 років після походу - у 867 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96#cite_note-6 [6] .
За іншою версією (докладніше див. «сарацинську» версію.), натхненням для свята стало видіння Андрія Юродивого під час облоги Константинополя військами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8 агарян . Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захист покров. Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано.
Сарацинська версія https://uk.wikipedia.org/wiki/910 910 року , при імператорі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_VI_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9 Левові Мудрому та патріарху https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1 Макарієві , візантійська імперія вела війну з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 сарацинами -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC мусульманами (в низці джерел - з племенами русів) й Константинополю загрожувала небезпека.
У недільний день, 1 жовтня, під час всеношної, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Влахернська церква була переповнена молільниками, святий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Андрій Блаженний , о четвертій годині ночі, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця, осяяна небесним світлом й оточена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB ангелами і сонмом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96 святих (Богородицю супроводжували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Іван Хреститель та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Іван Богослов )."
Те що цей календар є не точний людство зрозуміло на 600 років пізніше і запровадило більш точніший григорианській календар:
"
Григоріа́нський календа́р - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 календар , запроваджений https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1582 1582 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Папою Римським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_XIII Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт.
Григоріанський календар розроблено на заміну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 юліанського - окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного 100-го та кожного 400-го років для більш точної передачі тривалості року - періоду оберту Землі навколо Сонця.
Статус стандарту григоріанського календаря затверджено https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 ISO 8601 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-1 [1] .
Від часу виникнення григоріанського календаря ідею його різко відкинули представники тогочасного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1458%E2%80%941596) православного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1620%E2%80%941685) кліру . Водночас після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Берестейської унії він поступово поширився на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережній Україні та був там поширений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(1839) Полоцького собору https://uk.wikipedia.org/wiki/1839 1839 року. Водночас він зберігався на тих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях , які входили до складу держав, де обов'язковим було використання григоріанського календаря (Польща, Австрія). В більшій частині України (тій, що належала на той час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії і де утворили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УНР ) до відліку за григоріанським календарем перейшли у 1918 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-2 [2] , і його дати в перехідний період називали за новим стилем. "
а світове Православʼя перейшло на грригоріанській/новоюліанській календар тільки на початку ХХ-сторіччя:
"Новоюліанський календар - вдосконалена форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 юліанського календаря , заснована на циклічному обертанні Землі навколо Сонця; тривалість року становить 365,242222 діб; містить 218 високосних років на 900 років. Календар розроблений сербським астрономом, професором математики й небесної механіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Белградського університету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мілутіном Міланковичем https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 року.
Після введення
Це так як з укр. правописом, мало не кожного року , починаючи від світоча укр. писемності - табачніка, змінюють/вносять якісь нові правила, шоб остаточно дискредитувати мову, а потім скащати - "пасматріті, ані даже самі не знают етава смєшнова язика" . Переважно цим займаються мАвАзнавцЫ, різних сортів і покроїв!!!!
Усі ці Свята тісно повʼязані з одним, з двох, найголовніших Свят у Християнстві: Різдвом (Народженням) ГНІХ ... тому вся і переноситься ... це називиється різвʼяний або статичний цикл Свят ...
є це зміний (динамічний) цикл свят він привʼязаний до другого найбільшого християнського свята - Воскресіння ГНІХ, яке ще називають Велекдень, Паска Господня, а сам цикл свят низивається велекодній цикл !!!
Чекаємо дієвих рішень щодо припинення діяльності у ВРУ отої наволочі *****, - опозажопних агентів, московських окупантів в Україні!
Стефанчук працює під патронатом мертвечука та сівковича!
Слава Україні!
П.с. дякую , дуже дякую!