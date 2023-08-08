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армия РФ (15385) ВДВ (192) разведка (4004) потери (3863)

Оккупанты очень преуменьшают потери среди своих десантников, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

десант

Российские захватчики умаляют потери среди десантников на войне против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщалось, что на войне против Украины были ранены 8500 российских десантников.

"Даже эти цифры являются уменьшенными, причем намеренно уменьшенными. Но даже такая дозированная правда строго запрещена в этом "королевстве кривых зеркал", и даже полуправду в путинской России могут сказать лишь случайно. Понятно, что для рашистского режима смертельно опасно любое обсуждение вопроса потерь внутри собственного так называемого государства", - объяснил Юсов.

По его словам, несмотря на то, что огромное количество рядовых россиян уже столкнулись с гибелью родственников и ранеными - членами своих семей, в целом обсуждение этой темы - табу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 250 800 человек (+560 за сутки), 4254 танка, 4996 артсистем, 8278 бронированных машин

"Тем более, когда представитель военного командования называет вещи своими именами хотя бы частично, это влечет за собой дальнейшую реакцию и обсуждение - и среди военкоров и, собственно, среди рядовых россиян - "ванюшек" на кухнях. Режим не может этого допустить, поэтому жестко пытается подчищать" (эти данные. - Ред.). Но сказанное все уже услышали", - добавил представитель ГУР МО.

Ранее главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта. Это видео быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ. В то же время Теплинский так и не сказал, сколько российских десантников было убито или серьезно ранено во время войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла как минимум половину десантников, - британская разведка
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Американка, яка воює в лавах ЗСУ пише такі твіти з запитаннями....

Почему я должен делать видео в *twitter*, чтобы попросить скорую помощь? Это же война! Те несколько машин скорой помощи, которые у нас были, старые и сломанные! Больше всего меня раздражает то, что в крупных городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации", а они нужны на передовой!

https://twitter.com/i/status/1688842726240813056
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08.08.2023 12:56 Ответить
"... городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации".. Американка мабуть думає,що оті бугаї з ТЦК,які в шістьох полюють на швидких допомогах на вулицях українських міст-то приватні структури.
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08.08.2023 13:40 Ответить
может это не десантники...? просто это боефые ********* - свиноцабаки они такие...!!!
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08.08.2023 12:58 Ответить
Один мій знайомий, який до речі жив в Латвії, був росіянином і теж як водиться , не знав латвійської мови , перебуваючи у мене в гостях в Україні казав:" Да россия вашу Украину одной псковской дивизией ВДВ за день захватит" . Я думав, що ми вам поганого зробили... Чого ж ви всіх хочете захопити. Це був до речі рік так десь 2005.... Знайомого вже нема, помер. І Псковської ВДВ теж нема, одна назва лишилась. Алеж чому треба завжди когось захоплювати???? Нарешті вам майже вже всі зуби в Україні повибивали. А знайомий, коли був живий, звав латвійців дурними лабасами і чекав, коли туди прйде росія. Отака х..ня , малята, любі хлопчики й дівчата
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08.08.2023 13:32 Ответить
Фільм про лейтенанта Тарасова знімали в Україні, в ролі масовки залучений ДШ батальон із складу Ізяславської бригади Прикарпатського ВО. А безмежне розширення ВДВ було спричинене мавпуванням з америкосів, з їх 82 та 101 дивізій, Нам нада в три раза больше, чем америкосам. Це і є стратегічним мисленням. А щодо втрат, то щойно Скарабєєва бовкнула про 284 000, оговорила, що це без "пропавших безвєсті". Х... все одно, скільки загине бантустанівців.
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08.08.2023 14:20 Ответить
Ты шпийон, с Луны?
Фильм сняли в Литовской сср.
Там возле прожектора вертолета еще я стою. Яйца чешу. Пересмотри.
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08.08.2023 15:27 Ответить
Такий весь мудрий та обізнаний, а чого ж він втрати ЗСУ не коментує?
Чи "патєрь нєт"?
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08.08.2023 14:31 Ответить
"...на війні проти України було поранено 8500 поранених російських десантників.", а оживили скіко живих? Абменінср@тору за кількість слів бубусьофф платить, бачу...
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08.08.2023 16:39 Ответить
 
 