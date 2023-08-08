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армія РФ (13497) ВДВ (76) розвідка (3620) втрати (3824)

Окупанти дуже применшують втрати серед своїх десантників, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

десант

Російські загарбники применшують втрати серед десантників на війні проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомлялось, що на війні проти України було поранено 8500 поранених російських десантників.

"Навіть ці цифри є зменшеними, і навмисно зменшеними. Але навіть така дозована правда суворо заборонена у цьому королівстві кривих дзеркал, і навіть напівправду у путінській Росії можуть сказати лише випадково. Зрозуміло, що для рашистського режиму смертельно небезпечним є взагалі обговорення всередині власної так званої держави питання втрат", - пояснив Юсов.

За його словами, попри те, що величезна кількість пересічних росіян вже зіткнулися із загиблими родичами, пораненими - членами власних родин, на загал обговорення цієї теми – табу.

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"Тим більше, коли представник військового командування називає речі своїми іменами хоча б частково, це спричиняє подальшу реакцію і обговорення - і серед воєнкорів і, власне, серед пересічних росіян – "іванюшок" на кухнях. Режим не може цього допустити, тому жорстко намагається підчищати (ці дані. - Ред.). Але сказане вже всі почули", - додав представник ГУР МО.

Раніше головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський заявив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту. Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено під час війни в Україні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Американка, яка воює в лавах ЗСУ пише такі твіти з запитаннями....

Почему я должен делать видео в *twitter*, чтобы попросить скорую помощь? Это же война! Те несколько машин скорой помощи, которые у нас были, старые и сломанные! Больше всего меня раздражает то, что в крупных городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации", а они нужны на передовой!

https://twitter.com/i/status/1688842726240813056
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08.08.2023 12:56 Відповісти
"... городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации".. Американка мабуть думає,що оті бугаї з ТЦК,які в шістьох полюють на швидких допомогах на вулицях українських міст-то приватні структури.
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08.08.2023 13:40 Відповісти
может это не десантники...? просто это боефые ********* - свиноцабаки они такие...!!!
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08.08.2023 12:58 Відповісти
Один мій знайомий, який до речі жив в Латвії, був росіянином і теж як водиться , не знав латвійської мови , перебуваючи у мене в гостях в Україні казав:" Да россия вашу Украину одной псковской дивизией ВДВ за день захватит" . Я думав, що ми вам поганого зробили... Чого ж ви всіх хочете захопити. Це був до речі рік так десь 2005.... Знайомого вже нема, помер. І Псковської ВДВ теж нема, одна назва лишилась. Алеж чому треба завжди когось захоплювати???? Нарешті вам майже вже всі зуби в Україні повибивали. А знайомий, коли був живий, звав латвійців дурними лабасами і чекав, коли туди прйде росія. Отака х..ня , малята, любі хлопчики й дівчата
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08.08.2023 13:32 Відповісти
Фільм про лейтенанта Тарасова знімали в Україні, в ролі масовки залучений ДШ батальон із складу Ізяславської бригади Прикарпатського ВО. А безмежне розширення ВДВ було спричинене мавпуванням з америкосів, з їх 82 та 101 дивізій, Нам нада в три раза больше, чем америкосам. Це і є стратегічним мисленням. А щодо втрат, то щойно Скарабєєва бовкнула про 284 000, оговорила, що це без "пропавших безвєсті". Х... все одно, скільки загине бантустанівців.
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08.08.2023 14:20 Відповісти
Ты шпийон, с Луны?
Фильм сняли в Литовской сср.
Там возле прожектора вертолета еще я стою. Яйца чешу. Пересмотри.
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08.08.2023 15:27 Відповісти
Такий весь мудрий та обізнаний, а чого ж він втрати ЗСУ не коментує?
Чи "патєрь нєт"?
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08.08.2023 14:31 Відповісти
"...на війні проти України було поранено 8500 поранених російських десантників.", а оживили скіко живих? Абменінср@тору за кількість слів бубусьофф платить, бачу...
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08.08.2023 16:39 Відповісти
 
 