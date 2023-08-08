Окупанти дуже применшують втрати серед своїх десантників, - ГУР МО

Російські загарбники применшують втрати серед десантників на війні проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомлялось, що на війні проти України було поранено 8500 поранених російських десантників.

"Навіть ці цифри є зменшеними, і навмисно зменшеними. Але навіть така дозована правда суворо заборонена у цьому королівстві кривих дзеркал, і навіть напівправду у путінській Росії можуть сказати лише випадково. Зрозуміло, що для рашистського режиму смертельно небезпечним є взагалі обговорення всередині власної так званої держави питання втрат", - пояснив Юсов.

За його словами, попри те, що величезна кількість пересічних росіян вже зіткнулися із загиблими родичами, пораненими - членами власних родин, на загал обговорення цієї теми – табу.

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"Тим більше, коли представник військового командування називає речі своїми іменами хоча б частково, це спричиняє подальшу реакцію і обговорення - і серед воєнкорів і, власне, серед пересічних росіян – "іванюшок" на кухнях. Режим не може цього допустити, тому жорстко намагається підчищати (ці дані. - Ред.). Але сказане вже всі почули", - додав представник ГУР МО.

Раніше головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський заявив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту. Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено під час війни в Україні.

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