Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, пытавшихся проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.
"Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам России получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п."
Оборонительная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.
"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По его словам, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.
В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения "вирусов" в системе враг делал основную "ставку" на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.
В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.
СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генеральным штабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечение виновных к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
І знову ставка на вдачу, а не на спроможність знайти технічну вразливість системи.
Доступ до даних на польових планшетах обмежений, стосується лише певної ділянки.
Всієї картини русня по ним не отримає.
А в штабах треба не відкривати підозрілі листи з якимось вкладеннями.
Але таке непросто зробити, русня в кіберпросторі захищається не гірше, ніж на Півдні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kndr-khakery-rosia-rakety/32537883.html
Могли дозволити хакнути в обмін на зброю.
Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)
https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
Подяка за посилання - подивлюся
Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
китайці брали найактивнішу участь ще у корейській війні 1950х років
Це я так. Питання в небо...
Віруси вони вище та потужніше
Щось з квітня цього року не було за них чути, після того як вони зламали сайти міноборони кацапії, роскомнагляду, росатому, державної телерадіокомпанії московії та злили у мережу дата-дані понад 120 тисяч кацапських окупантів.