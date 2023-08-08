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Новости Война в Украине
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СБУ (18692) спецслужбы (458) хакер (1120) ВСУ (5157)

Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хакер

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, пытавшихся проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

"Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам России получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п."

Оборонительная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Взломали Московское БТИ: у СБУ теперь есть данные об имуществе российских чиновников

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения "вирусов" в системе враг делал основную "ставку" на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

Читайте: Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ. ФОТО

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генеральным штабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечение виновных к ответственности.
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Топ комментарии
+4
Був один вірус «Баканов» називається.
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08.08.2023 15:09
+3
Наскільки розумію, зазначені обставини встановила розвідка наших Західних партнерів, яка дуже сильно цікавилася звідки саме у КНДР нові ракетні технології.
Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)

https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
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08.08.2023 15:02
+3
Зрозумів
Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
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08.08.2023 15:36
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Правила форума Совет форумчан
Треба фейкову систему зробити та нагодувати кацапів лайном.
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08.08.2023 14:32 Ответить
для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою
І знову ставка на вдачу, а не на спроможність знайти технічну вразливість системи.
Доступ до даних на польових планшетах обмежений, стосується лише певної ділянки.
Всієї картини русня по ним не отримає.
А в штабах треба не відкривати підозрілі листи з якимось вкладеннями.
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08.08.2023 14:36 Ответить
кібероборона...ce garno , ale treba kiber-shturmovikov....rusnja mae ogrezti.
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08.08.2023 14:39 Ответить
Давно є: Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників
Але таке непросто зробити, русня в кіберпросторі захищається не гірше, ніж на Півдні.
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08.08.2023 14:44 Ответить
Натомість хакери з КНДР (!!!!) "хакнули" кацапську ракетну "оборонку"

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kndr-khakery-rosia-rakety/32537883.html
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08.08.2023 14:50 Ответить
Не сильно б я довіряв новинам "звідти", і навіть даним розвідок.
Могли дозволити хакнути в обмін на зброю.
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08.08.2023 14:53 Ответить
Наскільки розумію, зазначені обставини встановила розвідка наших Західних партнерів, яка дуже сильно цікавилася звідки саме у КНДР нові ракетні технології.
Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)

https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
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08.08.2023 15:02 Ответить
Ну так - Швець про це розповідав у вчорашньому ролику.
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08.08.2023 15:31 Ответить
Про хакерів з КНДР першими розповіли Reuters. Щодо КНР - CNN.
Подяка за посилання - подивлюся
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08.08.2023 15:34 Ответить
"хакери з кндр" - це китайці
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08.08.2023 15:34 Ответить
Зрозумів
Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
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08.08.2023 15:36 Ответить
саме так

китайці брали найактивнішу участь ще у корейській війні 1950х років
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08.08.2023 16:43 Ответить
Цікаво, а походження озброєння та БК, яке КНДР зараз надає до рфії, теж із піднебесної походження має та що саме з цього приводу думає уряд США?
Це я так. Питання в небо...
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08.08.2023 16:53 Ответить
ni tudi oni celjatsa uvi.
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08.08.2023 14:56 Ответить
Був один вірус «Баканов» називається.
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08.08.2023 15:09 Ответить
Який же він вірус? Ви щось його надто звеличили. Це звичайник шкідник-адвокат
Віруси вони вище та потужніше
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08.08.2023 15:13 Ответить
Цікаво чим зараз займаються Anonymous.
Щось з квітня цього року не було за них чути, після того як вони зламали сайти міноборони кацапії, роскомнагляду, росатому, державної телерадіокомпанії московії та злили у мережу дата-дані понад 120 тисяч кацапських окупантів.
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08.08.2023 15:11 Ответить
...пока все хорошо....
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08.08.2023 15:31 Ответить
Нахєра було мучитись , зламувати ? сбу прдажна контора яка за гроші продасть будь-які секрети. русіш швайне пожаліло гроші ?
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08.08.2023 16:21 Ответить
 
 