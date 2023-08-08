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Російські спецслужби намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.

"Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам рф отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.

Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція - це кібероборона нашого війська", - зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

В результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Також читайте: Спецслужби РФ намагалися отримувати розвіддані під виглядом представників іноземних медіа, - СБУ

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

СБУ продовжує тісну співпрацю з Генеральним штабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Був один вірус «Баканов» називається.
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08.08.2023 15:09
+3
Наскільки розумію, зазначені обставини встановила розвідка наших Західних партнерів, яка дуже сильно цікавилася звідки саме у КНДР нові ракетні технології.
Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)

https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
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08.08.2023 15:02
+3
Зрозумів
Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
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08.08.2023 15:36
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Треба фейкову систему зробити та нагодувати кацапів лайном.
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08.08.2023 14:32 Відповісти
для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою
І знову ставка на вдачу, а не на спроможність знайти технічну вразливість системи.
Доступ до даних на польових планшетах обмежений, стосується лише певної ділянки.
Всієї картини русня по ним не отримає.
А в штабах треба не відкривати підозрілі листи з якимось вкладеннями.
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08.08.2023 14:36 Відповісти
кібероборона...ce garno , ale treba kiber-shturmovikov....rusnja mae ogrezti.
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08.08.2023 14:39 Відповісти
Давно є: Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників
Але таке непросто зробити, русня в кіберпросторі захищається не гірше, ніж на Півдні.
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08.08.2023 14:44 Відповісти
Натомість хакери з КНДР (!!!!) "хакнули" кацапську ракетну "оборонку"

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kndr-khakery-rosia-rakety/32537883.html
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08.08.2023 14:50 Відповісти
Не сильно б я довіряв новинам "звідти", і навіть даним розвідок.
Могли дозволити хакнути в обмін на зброю.
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08.08.2023 14:53 Відповісти
Наскільки розумію, зазначені обставини встановила розвідка наших Західних партнерів, яка дуже сильно цікавилася звідки саме у КНДР нові ракетні технології.
Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)

https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
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08.08.2023 15:02 Відповісти
Ну так - Швець про це розповідав у вчорашньому ролику.
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08.08.2023 15:31 Відповісти
Про хакерів з КНДР першими розповіли Reuters. Щодо КНР - CNN.
Подяка за посилання - подивлюся
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08.08.2023 15:34 Відповісти
"хакери з кндр" - це китайці
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08.08.2023 15:34 Відповісти
Зрозумів
Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
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08.08.2023 15:36 Відповісти
саме так

китайці брали найактивнішу участь ще у корейській війні 1950х років
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08.08.2023 16:43 Відповісти
Цікаво, а походження озброєння та БК, яке КНДР зараз надає до рфії, теж із піднебесної походження має та що саме з цього приводу думає уряд США?
Це я так. Питання в небо...
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08.08.2023 16:53 Відповісти
ni tudi oni celjatsa uvi.
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08.08.2023 14:56 Відповісти
Був один вірус «Баканов» називається.
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08.08.2023 15:09 Відповісти
Який же він вірус? Ви щось його надто звеличили. Це звичайник шкідник-адвокат
Віруси вони вище та потужніше
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08.08.2023 15:13 Відповісти
Цікаво чим зараз займаються Anonymous.
Щось з квітня цього року не було за них чути, після того як вони зламали сайти міноборони кацапії, роскомнагляду, росатому, державної телерадіокомпанії московії та злили у мережу дата-дані понад 120 тисяч кацапських окупантів.
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08.08.2023 15:11 Відповісти
...пока все хорошо....
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08.08.2023 15:31 Відповісти
Нахєра було мучитись , зламувати ? сбу прдажна контора яка за гроші продасть будь-які секрети. русіш швайне пожаліло гроші ?
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08.08.2023 16:21 Відповісти
 
 