Російські спецслужби намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.
"Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам рф отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.
Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.
"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція - це кібероборона нашого війська", - зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.
В результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.
Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.
СБУ продовжує тісну співпрацю з Генеральним штабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
І знову ставка на вдачу, а не на спроможність знайти технічну вразливість системи.
Доступ до даних на польових планшетах обмежений, стосується лише певної ділянки.
Всієї картини русня по ним не отримає.
А в штабах треба не відкривати підозрілі листи з якимось вкладеннями.
Але таке непросто зробити, русня в кіберпросторі захищається не гірше, ніж на Півдні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kndr-khakery-rosia-rakety/32537883.html
Могли дозволити хакнути в обмін на зброю.
Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)
https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
Подяка за посилання - подивлюся
Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
китайці брали найактивнішу участь ще у корейській війні 1950х років
Це я так. Питання в небо...
Віруси вони вище та потужніше
Щось з квітня цього року не було за них чути, після того як вони зламали сайти міноборони кацапії, роскомнагляду, росатому, державної телерадіокомпанії московії та злили у мережу дата-дані понад 120 тисяч кацапських окупантів.