Россия, вероятно, устранила дефицит оптики, сдерживавший производство танков Т-80БВМ и Т-90М, - Forbes

По всей вероятности, несмотря на введенные Западом санкции российская промышленность разобралась с дефицитом западных компонентов, который мешал ей в производстве современных танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М и оптики к ним.

Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Как отмечается, до вторжения армии России в Крым в 2014 году два действующих российских танковых завода: "Уралвагонзавод" в Свердловской области и "Омсктрансмаш" в Сибири, покупали тепловизоры Catherine-FC от французской фирмы Thales. Эта система стала основным компонентом прицела наводчика "Сосна-У".

Издание отмечает, что французские санкции против России остановили экспорт тепловизоров. Именно поэтому, когда потери российских танков превысили тысячу прошлым летом, то есть почти через год после начала войны России против Украины, Кремль начал доставать старые танки Т-62, Т-72 и Т-80 с долговременного хранения и устанавливать на них устаревшие прицелы 1ПН96МТ- 02 1970-х годов.

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Да, у России не хватало прицелов "Сосна-У", чтобы доукомплектовать несколько сотен новых Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Москве пришлось устанавливать устаревшие 1ПН96МТ-02 даже на модернизированные версии танков.

Это было важно, потому что в результате российские батальоны на передовой получили кучу боевых машин, которые не могли вести бой на большом расстоянии, особенно ночью. В то же время Украина перевооружалась танками Leopard 1A5 и Leopard 2A4/A6 немецкого производства, боевыми машинами пехоты CV90 шведского производства и американскими БМП M2 и Stryker. На всех установлена отличная оптика дальнего радиуса действия.

"Для украинских войск промышленные проблемы России превратились в важное преимущество на поле боя. Это преимущество может испариться", – предостерегает Forbes.

На видео, распространяемом в Интернете на этой неделе, изображен эшелон из Т-80БВМ-30, который, очевидно, выезжал с завода "Омсктрансмаш". На этих танках можно заметить характерные корпуса оптики, указывающие на наличие прицелов "Сосна-У". Хотя не исключено, что они укомплектованы другой системой.

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5 лет назад российская промышленность запустила программу копирования тепловизора Thales, заменив французские компоненты российскими. В результате появился прицел ПНМ-Т внешне похож на "Сосна-У". Но он, возможно, не может похвастаться такой же дальностью, высокой точностью и надежностью, как прицел с французскими компонентами.

"Омсктрансмаш" либо начал устанавливать ПНМ-Т на новые Т-80БВМ (которые на самом деле могут быть не новыми, а обновленными и модернизированными Т-80), либо Россия каким-то образом нашла способ обойти французские санкции и закупила партию "Сосна-У"", – говорится в статье.

Forbes считает, что второй вариант нельзя отбрасывать полностью как невозможный. Исследователи разобрали обломки российских беспилотников и ракет, сбитых в Украине, и обнаружили компоненты, произведенные десятками меньших европейских и американских фирм, которые не должны были бы поставлять продукцию в Россию, но как-то умудрились это сделать.

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"В любом случае, очевидно, что российская промышленность сейчас поставляет новые танки с современной оптикой. Возможно, эти запасы тоже закончатся и России придется снова доставать из хранилищ старые танки. Но возможно и то, что российская промышленность решила свою проблему с оптикой. Если это так, тогда это было бы плохой новостью для Украины. По крайней мере, пока. Как только танки М1 Abrams американского производства начнут прибывать в Украину этой осенью, баланс сил на поле боя снова может измениться. Ведь американские танки оборудованы оптической системой, которая считается одной из самых лучших в мире", - резюмирует издание.