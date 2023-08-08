РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7575 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
17 309 20
война (46939) производство (334) Россия (91316) санкции (10623) танк (1923)

Россия, вероятно, устранила дефицит оптики, сдерживавший производство танков Т-80БВМ и Т-90М, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,т-72б3

По всей вероятности, несмотря на введенные Западом санкции российская промышленность разобралась с дефицитом западных компонентов, который мешал ей в производстве современных танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М и оптики к ним.

Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Как отмечается, до вторжения армии России в Крым в 2014 году два действующих российских танковых завода: "Уралвагонзавод" в Свердловской области и "Омсктрансмаш" в Сибири, покупали тепловизоры Catherine-FC от французской фирмы Thales. Эта система стала основным компонентом прицела наводчика "Сосна-У".

Издание отмечает, что французские санкции против России остановили экспорт тепловизоров. Именно поэтому, когда потери российских танков превысили тысячу прошлым летом, то есть почти через год после начала войны России против Украины, Кремль начал доставать старые танки Т-62, Т-72 и Т-80 с долговременного хранения и устанавливать на них устаревшие прицелы 1ПН96МТ- 02 1970-х годов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вчетверо увеличила производство ПТРК "Стугна" с начала года, - Камышин

Да, у России не хватало прицелов "Сосна-У", чтобы доукомплектовать несколько сотен новых Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Москве пришлось устанавливать устаревшие 1ПН96МТ-02 даже на модернизированные версии танков.

Это было важно, потому что в результате российские батальоны на передовой получили кучу боевых машин, которые не могли вести бой на большом расстоянии, особенно ночью. В то же время Украина перевооружалась танками Leopard 1A5 и Leopard 2A4/A6 немецкого производства, боевыми машинами пехоты CV90 шведского производства и американскими БМП M2 и Stryker. На всех установлена отличная оптика дальнего радиуса действия.

"Для украинских войск промышленные проблемы России превратились в важное преимущество на поле боя. Это преимущество может испариться", – предостерегает Forbes.

На видео, распространяемом в Интернете на этой неделе, изображен эшелон из Т-80БВМ-30, который, очевидно, выезжал с завода "Омсктрансмаш". На этих танках можно заметить характерные корпуса оптики, указывающие на наличие прицелов "Сосна-У". Хотя не исключено, что они укомплектованы другой системой.

Также смотрите: Российский Т-80, из которого оккупанты обстреливали больницу в Тростянце, передали ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

5 лет назад российская промышленность запустила программу копирования тепловизора Thales, заменив французские компоненты российскими. В результате появился прицел ПНМ-Т внешне похож на "Сосна-У". Но он, возможно, не может похвастаться такой же дальностью, высокой точностью и надежностью, как прицел с французскими компонентами.

"Омсктрансмаш" либо начал устанавливать ПНМ-Т на новые Т-80БВМ (которые на самом деле могут быть не новыми, а обновленными и модернизированными Т-80), либо Россия каким-то образом нашла способ обойти французские санкции и закупила партию "Сосна-У"", – говорится в статье.

Forbes считает, что второй вариант нельзя отбрасывать полностью как невозможный. Исследователи разобрали обломки российских беспилотников и ракет, сбитых в Украине, и обнаружили компоненты, произведенные десятками меньших европейских и американских фирм, которые не должны были бы поставлять продукцию в Россию, но как-то умудрились это сделать.

Смотрите: Кремлевские пропагандисты из пушки танка Т-80 дальностью 4 километра поразили цель на расстоянии 9,5 километра: "Не представляю, как он дострелил!". ВИДЕО

"В любом случае, очевидно, что российская промышленность сейчас поставляет новые танки с современной оптикой. Возможно, эти запасы тоже закончатся и России придется снова доставать из хранилищ старые танки. Но возможно и то, что российская промышленность решила свою проблему с оптикой. Если это так, тогда это было бы плохой новостью для Украины. По крайней мере, пока. Как только танки М1 Abrams американского производства начнут прибывать в Украину этой осенью, баланс сил на поле боя снова может измениться. Ведь американские танки оборудованы оптической системой, которая считается одной из самых лучших в мире", - резюмирует издание.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+20
Це все, що нам треба знати про "санкції".
показать весь комментарий
08.08.2023 16:01
+19
Хто б сумнівався, це ж не Міністерство оборони України та не Укроборонпром. На болотах за зрив виробництва зброї можуть не просто посадити, а посадити на 20+. Це не наш КК, який за крадіжку у мільярд передбачає висилку до Австрії.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:11
+10
З огляду на кндр та іран, санкції не працювали і 30 - 50 років тому.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так Амазон то тільки для нас не працює. А з свиособаками то аж гай шумить.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:59 Ответить
Одна новость лучше другой.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:00 Ответить
Це все, що нам треба знати про "санкції".
показать весь комментарий
08.08.2023 16:01 Ответить
ну які азабочєниє азабочєнимі азабочєніямі азабоченці-такі і їхні санкції...
показать весь комментарий
08.08.2023 16:08 Ответить
Мир глобален, санкции не работают как 30-50 лет назад, и их эффект возможно увидеть в перспективе десятилетий при таком подходе.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:09 Ответить
З огляду на кндр та іран, санкції не працювали і 30 - 50 років тому.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:13 Ответить
Работали.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:32 Ответить
население в нищите и голоде, застывшее в 80х (в лучшем случае) - это по вашему не работает? ВПК при тоталитаризме к благосостоянию народа никакого отношения не имеет. Просто 30 лет назад санкции работали быстрее ибо мир не был настолько глобален.Сейчас при таком подходе - это на десятилетия, и то хз как они сыграют.До обнищания и проблем 90х - при таких санкциях лет 20 наверное надо, а до ирана с полвека.Но этого понятное дело не будет, ибо цели такой у мира нет.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:34 Ответить
Хто б сумнівався, це ж не Міністерство оборони України та не Укроборонпром. На болотах за зрив виробництва зброї можуть не просто посадити, а посадити на 20+. Це не наш КК, який за крадіжку у мільярд передбачає висилку до Австрії.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:11 Ответить
Ты ещё скажи что там не крадут?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:33 Ответить
Пиписьками будем меряться?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:39 Ответить
А кто помог ? Скорее всего Франция, которая утверждает , что контракты были
подписаны до 2022года и их надо выполнять. Деньги не пахнут, а жизнь украинцев
их не волнует, главное , что есть заказ и работа.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:27 Ответить
Те же французы отказались уже сделанные Мистрали за поребрик отправлять.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:53 Ответить
В 21 веке санкции практически безсмысленны (не путать с полным запретом и эмбарго)
Это игрушка для коррупционных бюрократов и чиновников стран, которые их вводят.

Если чиновники какой-то страны громко заявляют о введении санкций - в переводе на человеческий - коррупционный откат просто увеличивается, не более того.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:36 Ответить
А що про це кажуть Люська і Біданов ?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:50 Ответить
1ПН96МТ-02 не 70х років а 90х . В 2рази гірший сосна -у
показать весь комментарий
08.08.2023 16:59 Ответить
Как то не понятно, РФ под «санкциями из ада» так широко разрекламированными, но не смотря на это она решает свои проблемы пусть не на100%, но вполне успешно. Нам помогает более 50 стран но большого эффекта нет.
показать весь комментарий
08.08.2023 17:33 Ответить
Час на боці рф! Скоро в них буде мабуть найпотужніших ВПК у світі, а в нас Рєзніков і надійні Західні "союзники".
показать весь комментарий
08.08.2023 18:24 Ответить
Танки то такое. В этой войне танковых битв небыло и не будет скорее всего. А вот то что они явно поставляют оборудование для ракет и авиации, вот это очень большая проблема.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:21 Ответить
ймовірно-они проторкуются не хуже т62 аж плиты загибае 8 кой
показать весь комментарий
08.08.2023 20:15 Ответить
 
 