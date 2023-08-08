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Росія, ймовірно, усунула дефіцит оптики, який стримував виробництво танків Т-80БВМ і Т-90М, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,т-72б3

Цілком ймовірно, що попри запроваджені Заходом санкції російська промисловість розібралася з дефіцитом західних компонентів, який заважав їй у виробництві сучасних танків Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М і оптики до них.

Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Як зазначається, до вторгнення армії Росії в Крим у 2014 році два діючих російських танкових заводи: "Уралвагонзавод" у Свердловській області й "Омсктрансмаш" у Сибіру, - купували тепловізори Catherine-FC від французької фірми Thales. Ця система стала основним компонентом прицілу навідника "Сосна-У".

Видання зазначає, що французькі санкції проти Росії зупинили експорт тепловізорів. Саме тому, коли втрати російських танків перевищили тисячу минулого літа, тобто майже через рік після початку війни Росії проти України, Кремль почав витягувати старі танки Т-62, Т-72 і Т-80 з довготривалого зберігання і встановлювати на них застарілі приціли 1ПН96МТ-02 1970-х років.

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Так, у Росії не вистачало прицілів "Сосна-У", щоб доукомплектувати кілька сотень нових Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М. Москві довелося встановлювати застарілі 1ПН96МТ-02 навіть на модернізовані версії цих танків.

Це було важливо, тому що в результаті російські батальйони на передовій отримали купу бойових машин, які не могли вести бій на великій відстані, а особливо вночі. Водночас, як зазначає видання, Україна переозброювалася танками Leopard 1A5 і Leopard 2A4/A6 німецького виробництва, бойовими машинами піхоти CV90 шведського виробництва й американськими БМП M-2 і Stryker із відмінною оптикою дальнього радіуса дії. 

"Для українських військ промислові проблеми Росії перетворилися на важливу перевагу на полі бою. Ця перевага може випарувалися", - застерігає Forbes.

На відео, яке поширювали в Інтернеті цього тижня, зображено ешелон з Т-80БВМ-30, який, вочевидь, виїжджав з заводу "Омсктрансмаш". На цих танках можна помітити характерні корпуси оптики, які вказують на наявність прицілів "Сосна-У". Хоча не виключено, що вони укомплектовані іншою системою, пише Forbes.

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5 років тому російська промисловість запустила програму копіювання тепловізора Thales, замінивши французькі компоненти на російські. В результаті з’явився приціл ПНМ-Т зовні схожий на "Сосна-У". Але він, цілком можливо, не може похвалитися такою ж дальністю, високою точністю і надійністю, як приціл з французькими компонентами.

""Омсктрансмаш" або почав встановлювати ПНМ-Т на нові Т-80БВМ (які насправді можуть бути не новими, а оновленими й модернізованими Т-80), або Росія якимось чином знайшла спосіб обійти французькі санкції та закупила партію "Сосна-У"", - йдеться у матеріалі.

Forbes вважає, що другий варіант не можна відкидати повністю як неможливий. Дослідники розібрали уламки російських безпілотників і ракет, збитих в Україні, і виявили компоненти, вироблені десятками менших європейських і американських фірм, які не повинні були б постачати продукцію до Росії, але якимось чином примудрилися це зробити.

"У будь-якому випадку, очевидно, що російська промисловість зараз постачає нові танки з сучасною оптикою. Можливо, ці запаси теж закінчаться і Росії доведеться знову діставати зі сховищ старі танки. Але можливо і те, що російська промисловість остаточно розв'язала свою проблему з оптикою. Якщо так, тоді це було б поганою новиною для України. Принаймні, поки що. Як тільки танки М1 Abrams американського виробництва почнуть прибувати в Україну цієї осені, баланс сил на полі бою знову може змінитися. Адже американські танки обладнанні оптичною системою, яка вважається однією з найкращих у світі", - резюмує видання.

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Топ коментарі
+20
Це все, що нам треба знати про "санкції".
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08.08.2023 16:01
+19
Хто б сумнівався, це ж не Міністерство оборони України та не Укроборонпром. На болотах за зрив виробництва зброї можуть не просто посадити, а посадити на 20+. Це не наш КК, який за крадіжку у мільярд передбачає висилку до Австрії.
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08.08.2023 16:11
+10
З огляду на кндр та іран, санкції не працювали і 30 - 50 років тому.
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08.08.2023 16:13
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Ну так Амазон то тільки для нас не працює. А з свиособаками то аж гай шумить.
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08.08.2023 15:59 Відповісти
Одна новость лучше другой.
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08.08.2023 16:00 Відповісти
Це все, що нам треба знати про "санкції".
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08.08.2023 16:01 Відповісти
ну які азабочєниє азабочєнимі азабочєніямі азабоченці-такі і їхні санкції...
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08.08.2023 16:08 Відповісти
Мир глобален, санкции не работают как 30-50 лет назад, и их эффект возможно увидеть в перспективе десятилетий при таком подходе.
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08.08.2023 16:09 Відповісти
З огляду на кндр та іран, санкції не працювали і 30 - 50 років тому.
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08.08.2023 16:13 Відповісти
Работали.
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08.08.2023 16:32 Відповісти
население в нищите и голоде, застывшее в 80х (в лучшем случае) - это по вашему не работает? ВПК при тоталитаризме к благосостоянию народа никакого отношения не имеет. Просто 30 лет назад санкции работали быстрее ибо мир не был настолько глобален.Сейчас при таком подходе - это на десятилетия, и то хз как они сыграют.До обнищания и проблем 90х - при таких санкциях лет 20 наверное надо, а до ирана с полвека.Но этого понятное дело не будет, ибо цели такой у мира нет.
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08.08.2023 16:34 Відповісти
Хто б сумнівався, це ж не Міністерство оборони України та не Укроборонпром. На болотах за зрив виробництва зброї можуть не просто посадити, а посадити на 20+. Це не наш КК, який за крадіжку у мільярд передбачає висилку до Австрії.
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08.08.2023 16:11 Відповісти
Ты ещё скажи что там не крадут?
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08.08.2023 16:33 Відповісти
Пиписьками будем меряться?
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08.08.2023 16:39 Відповісти
А кто помог ? Скорее всего Франция, которая утверждает , что контракты были
подписаны до 2022года и их надо выполнять. Деньги не пахнут, а жизнь украинцев
их не волнует, главное , что есть заказ и работа.
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08.08.2023 16:27 Відповісти
Те же французы отказались уже сделанные Мистрали за поребрик отправлять.
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08.08.2023 16:53 Відповісти
В 21 веке санкции практически безсмысленны (не путать с полным запретом и эмбарго)
Это игрушка для коррупционных бюрократов и чиновников стран, которые их вводят.

Если чиновники какой-то страны громко заявляют о введении санкций - в переводе на человеческий - коррупционный откат просто увеличивается, не более того.
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08.08.2023 16:36 Відповісти
А що про це кажуть Люська і Біданов ?
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08.08.2023 16:50 Відповісти
1ПН96МТ-02 не 70х років а 90х . В 2рази гірший сосна -у
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08.08.2023 16:59 Відповісти
Как то не понятно, РФ под «санкциями из ада» так широко разрекламированными, но не смотря на это она решает свои проблемы пусть не на100%, но вполне успешно. Нам помогает более 50 стран но большого эффекта нет.
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08.08.2023 17:33 Відповісти
Час на боці рф! Скоро в них буде мабуть найпотужніших ВПК у світі, а в нас Рєзніков і надійні Західні "союзники".
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08.08.2023 18:24 Відповісти
Танки то такое. В этой войне танковых битв небыло и не будет скорее всего. А вот то что они явно поставляют оборудование для ракет и авиации, вот это очень большая проблема.
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08.08.2023 19:21 Відповісти
ймовірно-они проторкуются не хуже т62 аж плиты загибае 8 кой
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08.08.2023 20:15 Відповісти
 
 