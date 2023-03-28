Росія збільшить виробництво деяких типів боєприпасів усемеро, - Шойгу
У Росії обіцяють збільшити виробництво деяких типів боєприпасів усемеро до кінця року.
Про це заявило міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав підприємства Челябінської та Кіровської областей. Міністерство оприлюднило відео Шойгу, записане на заводі з виробництва великокаліберних боєприпасів і снарядів. Там він заявляє, що до кінця 2023 року виробництво окремих видів боєприпасів зросте в сім-вісім разів.
У міністерстві оборони Росії повідомили, що реалізуються проєкти з модернізації та розширення виробничих потужностей, а також підвищення продуктивності праці.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявляв, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ від західних партнерів.
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неправільна комбінація
"Пікової дами"
Мін оборони рашки 😂
Гробы, черные пакеты, надгробные камни....
з трахтоматом - вже 3й срок скасовує...
а то першого, а не другого після ***** повісять
В Украине ликвидировали Шойгу
Замість "усемеро" треба читати "усереться"
"А где вы, товарищ, работаете?"
"Как где? В крематории!"
Розкажи шойга краще - скільки ви порізали на металобрухт заводів які випускали ********** .! Про Сібсєльмаш наприклад - розкажи , колись найбільший завод з виробництва *********** , якого вже немає ,, і на місці якого будується житловий комплекс .
Але нам треба нарощувати та звільняти українську землю від нечисті...
По надоям молока
А по мясу мы отстали -
Х.. сломался у быка
а воно ********** буде робити