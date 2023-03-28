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Новини
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Росія збільшить виробництво деяких типів боєприпасів усемеро, - Шойгу

шойгу

У Росії обіцяють збільшити виробництво деяких типів боєприпасів усемеро до кінця року.

Про це заявило міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав підприємства Челябінської та Кіровської областей. Міністерство оприлюднило відео Шойгу, записане на заводі з виробництва великокаліберних боєприпасів і снарядів. Там він заявляє, що до кінця 2023 року виробництво окремих видів боєприпасів зросте в сім-вісім разів.

У міністерстві оборони Росії повідомили, що реалізуються проєкти з модернізації та розширення виробничих потужностей, а також підвищення продуктивності праці.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявляв, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ від західних партнерів.

Також читайте: РФ створює "суцільну зону контролю" надводної обстановки вздовж Курил, - Шойгу

боєприпаси (2266) виробництво (1624) росія (65035) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+36
Давайте угадаю!
Гробы, черные пакеты, надгробные камни....
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28.03.2023 19:07
+35
Не могли визначитися у скільки разів на3.14здіти: у 3, 7 чи відразу 20
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28.03.2023 19:08
+24
Прямо тримайте мене семеро)
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28.03.2023 19:06
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А шо мешало до этого? Не было приказа?
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28.03.2023 19:06 Відповісти
Не могли визначитися у скільки разів на3.14здіти: у 3, 7 чи відразу 20
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28.03.2023 19:08 Відповісти
Деяких, це може бути пістони
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28.03.2023 20:44 Відповісти
Прямо тримайте мене семеро)
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28.03.2023 19:06 Відповісти
"тройка - семёрка - туз" -

неправільна комбінація "Пікової дами"
Мін оборони рашки 😂
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29.03.2023 13:32 Відповісти
Давайте угадаю!
Гробы, черные пакеты, надгробные камни....
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28.03.2023 19:07 Відповісти
чєкушкі
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28.03.2023 19:13 Відповісти
Пельменей похоронных
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28.03.2023 20:27 Відповісти
Оленьих упряжек
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28.03.2023 20:36 Відповісти
Усумеро - це усунемо 7 разів?
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28.03.2023 19:07 Відповісти
бояру ?где тару возьмете?
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28.03.2023 19:07 Відповісти
Це будуть ті снаряди, що для модифікації танків з парашою всередині?
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28.03.2023 19:07 Відповісти
В них с порохом проблеми і дуже великі. А ця піздота в сім раз ну-ну
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28.03.2023 19:09 Відповісти
А негрів з Африки родіну защіщать скоро почнете виписувати?
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28.03.2023 19:10 Відповісти
Спочатку спробують китайців
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28.03.2023 19:18 Відповісти
усумеро??? Шо це за азірівка?
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28.03.2023 19:10 Відповісти
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28.03.2023 19:11 Відповісти
порада - зеків виробляйте, це на кацапляндії краще виходить.
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28.03.2023 19:12 Відповісти
шойга вже терпуг придбав кожному чмобіку
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28.03.2023 19:13 Відповісти
Звіздить,як троцький.
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28.03.2023 19:13 Відповісти
Скоро фанерний оголосить, що вже збудували "Зірку Смерті"
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28.03.2023 19:14 Відповісти
Не розумію, чому народ вирішив, що це привід пожартувати. Так, в семеро, можливо, вони не збільшать, але скільки б не випускали - це більше, ніж Україна, яка не дуже переймається цим питанням, розраховуючи на "халяву" від Заходу. От тільки не факт, що після якихось виборів там не оберуть якусь прорашистську сволоту, після чого постачання суттєво зменшиться або повністю припиниться. Техніку, на відміну від України, вони теж нехай і повільно, але стабільно випускають, а у нас суцільні відосики від "найвеличнішого" та жартики.
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28.03.2023 19:16 Відповісти
Кто вам сказал что официальные числа точны?
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28.03.2023 19:43 Відповісти
В них порохові заводи два не працюють пороху немає. Немає пороху немає снарядів.
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28.03.2023 20:06 Відповісти
Дуже хотілося б у це вірити, але заадто гарно звучить, аби бути правдою. Враховуючи, що вони продовжують і потужні обстріли, і навчання з використанням всіх видів зброї, якось не схоже це на те, що рашисти не мають чим поповнити запаси. В будь-якому випадку, нам варто сподіватися на краще, а готуватися до найгіршого.
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28.03.2023 20:30 Відповісти
А у нас Порох є?
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28.03.2023 21:46 Відповісти
Краще заламувати руки і протяжно шепотіти : "Ми всє умрьоооом"? Що б там московити не планували і не обіцяли, а станеться по волі Господа нашого Іісуса Христа.
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28.03.2023 21:10 Відповісти
Это Чита сегодня...а оленеводу нужны снаряды
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28.03.2023 19:17 Відповісти
проспект членіна, центр!
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28.03.2023 19:27 Відповісти
О-ойй, чита, чита дрита, - танєц завадной... 😁
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28.03.2023 19:54 Відповісти
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28.03.2023 21:36 Відповісти
росіяни мастаки киздіти......
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28.03.2023 19:18 Відповісти
А ще 500 000 північнокорейців будуть воювати за кацапстан. І Польщу за 2 години, і Британію та США в ядєрний пєпєл. Ну, по тєлєку таке розповідають пропагандони соловйови-кісєльови-пєскови-*******
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28.03.2023 19:19 Відповісти
Нет худа без добра, эти дебилы окончательно доведут свою рашу до полной нищеты и разрухи, рано или поздно война закончится, а у них останется только пепелище, пеньки от тайги и стадо баранов, вот таким будет итог правления кровавого кремлёвского параноика.
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28.03.2023 19:21 Відповісти
Пока шойгу и х..ло дрочат на стахановские темпы производства впк дохлого, НАТО тихонько не то что технику розконсервирует старую, а целые заводы по производству плюшек для 2й армии снизу!
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28.03.2023 19:22 Відповісти
Ну,типу в кози було одне козеня,а тепер буде семеро?! Результат один: будуть козли !
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28.03.2023 19:22 Відповісти
ага, і як на підверження тесту на вагітність тут же кацапо-вагнер з манькі
з трахтоматом - вже 3й срок скасовує...
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28.03.2023 20:40 Відповісти
Баби теж усемеро швидше народжувати будуть?
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28.03.2023 19:23 Відповісти
Та мусить щось триндіти
а то першого, а не другого після ***** повісять
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28.03.2023 19:24 Відповісти
Це вже в історії було : "Тоді посланець, сподіваючися налякати греків чисельністю перського війська, сказав: «Наші стріли і дротики закриють вам сонце». Посланець був від персидського царя. Відповідь греків була:" Ну що ж, ми битимемось у затінку."нагадаю, що тоді Рерсія була територіально найбільшою вмперією світу. Війська Ксеркса під Фермопілами складали можливо біля 150 тисяч чоловік. Їм протистояли спартанці з царем Леонідасом, ймовірно кількістю близько 2500 чоловік разом з союзниками. Перси всрались. Саме греки знищили Перську державу.
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28.03.2023 19:25 Відповісти
Спартанцы тоже. Персию раздолбали Афины.
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28.03.2023 20:28 Відповісти
Персію роздовбали македонці Олександра. Це якщо точно і вузько. А насправді - еллінський світ, який був прогресивнішим у питанні державного управління і демократії. До речі, елліни - Зпхід, перси - Схід. Як і сьогодні.
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28.03.2023 21:05 Відповісти
шо? 7 снарядів за рік? ватєтада !
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28.03.2023 19:25 Відповісти
Хреново конечно. Пока углеводороды покупают, пусть и по скидкам, русня может строить. Ведь на их территории не ведутся бои.
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28.03.2023 19:26 Відповісти
В Николаевской области застрелили оккупанта с фамилией Шойгу
В Украине ликвидировали Шойгу
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28.03.2023 19:26 Відповісти
Ага
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28.03.2023 19:26 Відповісти
СРСР штампував озброєння на третину ВВП і надірвався бо гордість за дідов ще була а жерти нічого було. Вірною дорогою йдете товариші .Можете повторить.
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28.03.2023 19:29 Відповісти
Нам бы не ржать, а самим какой-нить снарядно-патронный завод в Польше организовывать. Да разве за продажей гуманитарки успеешь..
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28.03.2023 19:31 Відповісти
Уже.
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28.03.2023 20:29 Відповісти
"десять тьісяч люстр!" (С)

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28.03.2023 19:31 Відповісти
Таке враження, що йому тексти пише Зеленский, у того будо мільярд дерев , у цього в семеро . Я це вже чув .
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28.03.2023 19:31 Відповісти
Это вовсе не смешно.
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28.03.2023 19:32 Відповісти
Тувінский клоун, скажи ще в 7 мільйонів раз. Для кацапстана шойгу це найкращий міністр оборони, повний даун та вор
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28.03.2023 19:32 Відповісти
Як там в мокшанській приказці - ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО, НЕ ТО......
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28.03.2023 19:39 Відповісти
Це як у тій байці про сім шапок з однієї вівці.. Тим більше, що паралельно будуть забирати в один кінець працівників підприємств..
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28.03.2023 19:41 Відповісти
Росія збільшить виробництво деяких типів *********** усемеро

Замість "усемеро" треба читати "усереться"
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28.03.2023 19:43 Відповісти
- Дааа, і прінєсьот дєсять тищ люстр (с)
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28.03.2023 19:50 Відповісти
********. Не в кацапии.
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28.03.2023 19:54 Відповісти
"Да будем работать... в четыре смены!!!"
"А где вы, товарищ, работаете?"
"Как где? В крематории!"
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28.03.2023 19:57 Відповісти
Якщо ЄС і США не можуть швидко наростити виробництво *********** - хоча б вдвічі , то куди вам грішним .. !!?
Розкажи шойга краще - скільки ви порізали на металобрухт заводів які випускали ********** .! Про Сібсєльмаш наприклад - розкажи , колись найбільший завод з виробництва *********** , якого вже немає ,, і на місці якого будується житловий комплекс .
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28.03.2023 19:58 Відповісти
Все,що ляпають ці дурні,не треба сприймати серйозно...це чергова пропаганда.
Але нам треба нарощувати та звільняти українську землю від нечисті...
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28.03.2023 20:04 Відповісти
Андрей Лавриненко ********. Ні всеж такі смішно, тому що не можливо, з суттєво технічних причин. Як ви собі уявляєте вони увеличать парк станков та працівників, і це ще не все , потрібна ще сировина то що .
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28.03.2023 20:10 Відповісти
Перепрошую, збільшать
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28.03.2023 20:12 Відповісти
7 раз больше навоза для якутского скульптора.
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28.03.2023 20:12 Відповісти
До кінця року "відомий оленевод" буде, разом з блідою кремлівською вошою, мити посуд у генделиках Китаю за можливість заховатись за дядю Сі.
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28.03.2023 20:26 Відповісти
Мы Америку догнали
По надоям молока
А по мясу мы отстали -
Х.. сломался у быка
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28.03.2023 20:45 Відповісти
населення унітазів в очі не бачило,
а воно ********** буде робити
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28.03.2023 21:07 Відповісти
Семь трехлинеек вместо одного пулемёта.
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28.03.2023 21:19 Відповісти
Похоже уже скоро будут стирать кульки и "правдой" подтираться.
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28.03.2023 21:20 Відповісти
О дает оленевод по ВУС, ассенизатор по образованию и говно по жизни!
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28.03.2023 21:30 Відповісти
Совсем не врёт. По харе видно.
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28.03.2023 21:54 Відповісти
Ахах... Ну я даже не знаю на что расчет-то... . Ну это же уже даже не вранье. Это просто фантазии больных людей. Ну в истории ссср был момент, когда в космос слетали, хотя во всех сферах отставали, но это было так давно. После этого только деградировали... .
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28.03.2023 22:44 Відповісти
А ещё нарожают в сто раз больше!
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28.03.2023 23:50 Відповісти
Щоб вас усіх уже скорчило всемеро!
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29.03.2023 00:34 Відповісти
І рашисти це зможуть. А от мудрий нарід начолі з своїм вибором у 19, може тільки гімном кидатись у бік каців. Багато машинобудівельних заводів просто стоять, багато побито, багато відверто прицювали на рашистів - деяки і зараз продовжують з своїми грьобаними трудовими колективами і контрабандою шлють до каців. Шо може чекати таку країну, якшо цівілізований світ перестане допомогати - взагалі нічого доброго.
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29.03.2023 05:30 Відповісти
 
 