Росія збільшить виробництво деяких типів боєприпасів усемеро, - Шойгу

У Росії обіцяють збільшити виробництво деяких типів боєприпасів усемеро до кінця року.

Про це заявило міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав підприємства Челябінської та Кіровської областей. Міністерство оприлюднило відео Шойгу, записане на заводі з виробництва великокаліберних боєприпасів і снарядів. Там він заявляє, що до кінця 2023 року виробництво окремих видів боєприпасів зросте в сім-вісім разів.

У міністерстві оборони Росії повідомили, що реалізуються проєкти з модернізації та розширення виробничих потужностей, а також підвищення продуктивності праці.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявляв, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ від західних партнерів.

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