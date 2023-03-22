УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10180 відвідувачів онлайн
Новини
5 233 16

РФ створює "суцільну зону контролю" надводної обстановки вздовж Курил, - Шойгу

курили

Росія створює "суцільну зону контролю надводної обстановки" в районі Курильських островів, розмістивши там ракетний комплекс "Бастіон" та в цілому посилить Східний військовий округ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу.

"Для створення суцільної зони контролю надводної обстановки вздовж островів Курильської гряди з грудня 2022 на острові Парамушир на бойове чергування заступив дивізіон берегового ракетного комплексу "Бастіон", - сказав він.

За словами Шойгу, у Східному військовому окрузі РФ  триває комплектування з'єднань та військових частин офіцерськими кадрами: минулого року на офіцерські посади призначено понад 2,5 тисячі осіб.

"Цього року округ має зосередити основні зусилля на вдосконаленні системи мобілізаційного розгортання, будівництві об'єктів військової інфраструктури та забезпечення військ сучасним озброєнням. При цьому робота всіх органів управління має бути, перш за все, спрямована на забезпечення підрозділів, задіяних у спеціальній військовій операції, та нейтралізацію загроз воєнній безпеці на Східному стратегічному напрямку", - сказав міністр оборони РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (64911) Шойгу (626) Курили (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Скажіть жителям Куріл що Японія зробить їх громадянами у разі повернення островів під японську юрисдикцію і вони включно з місцевими військовими в туж мить розвернуть бастіон в сторону кацапстану.
показати весь коментар
22.03.2023 14:55
+4
Сміяться при слові "лопата" Там у ДОТах вмуровані башти танків Т-34 (у яких стволи всередині іржею вкриті)

18-та кулеметно-артилерійська дивізія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ракетних військ і артилерії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%A4) Східного військового округу ЗС Росії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 Штаб дивізії розташований у селищі Гарячі Ключі на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Ітуруп . 18 кулад примітна тим, що є єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулеметно -артіллерійським з'єднанням в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних Силах , причому єдиною нерозформованою дивізією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Сухопутних військ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Сердюкова в ході реформ 2008-2013 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-2 [2] .

Умовне найменування - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Військова частина № 05812. Інше найменування Курильський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD укріплений район . Сформована у 1978 році на базі кількох частин 129-ї навчальної мотострілецької дивізії (післявоєнного формування).
Влітку 2022 року підрозділи дивізії брали участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгненні в Україну на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янському напрямку
На початок 2023-го року більша половина дивізії перемелена в боях! Разом з технікою
"А "Бастіони" там ставить небезпечно - там часті урагани Тому макети вітром поздуває!
показати весь коментар
22.03.2023 14:59
+4
там Японія збільшила бюджет оборони в рази і зараз купують зброю як навіжені. Кацапи вже нікого не наїбуть, московити тупіша нація в світі
показати весь коментар
22.03.2023 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажіть жителям Куріл що Японія зробить їх громадянами у разі повернення островів під японську юрисдикцію і вони включно з місцевими військовими в туж мить розвернуть бастіон в сторону кацапстану.
показати весь коментар
22.03.2023 14:55 Відповісти
"курильська народна республіка" - кнр, проситься в підданство японського імператора.
показати весь коментар
22.03.2023 15:18 Відповісти
а щоб ви знали, може нарешті будуть жити як люди, а не як мох на камінюці.
показати весь коментар
22.03.2023 15:20 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" Там у ДОТах вмуровані башти танків Т-34 (у яких стволи всередині іржею вкриті)

18-та кулеметно-артилерійська дивізія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ракетних військ і артилерії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%A4) Східного військового округу ЗС Росії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 Штаб дивізії розташований у селищі Гарячі Ключі на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Ітуруп . 18 кулад примітна тим, що є єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулеметно -артіллерійським з'єднанням в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних Силах , причому єдиною нерозформованою дивізією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Сухопутних військ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Сердюкова в ході реформ 2008-2013 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-2 [2] .

Умовне найменування - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Військова частина № 05812. Інше найменування Курильський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD укріплений район . Сформована у 1978 році на базі кількох частин 129-ї навчальної мотострілецької дивізії (післявоєнного формування).
Влітку 2022 року підрозділи дивізії брали участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгненні в Україну на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янському напрямку
На початок 2023-го року більша половина дивізії перемелена в боях! Разом з технікою
"А "Бастіони" там ставить небезпечно - там часті урагани Тому макети вітром поздуває!
показати весь коментар
22.03.2023 14:59 Відповісти
ось куди ********** Т-54 їдуть...будуть контролювати надводну обстановку.
показати весь коментар
22.03.2023 15:03 Відповісти
там Японія збільшила бюджет оборони в рази і зараз купують зброю як навіжені. Кацапи вже нікого не наїбуть, московити тупіша нація в світі
показати весь коментар
22.03.2023 15:10 Відповісти
Єто кацоатвєт Японії?
Ми вже знаємо про можливості кацовойска.
показати весь коментар
22.03.2023 15:14 Відповісти
Ну и что? И так или уедет или умрёт.
показати весь коментар
22.03.2023 15:16 Відповісти
yaki ***** Kurily, vy sho tam kurili?
показати весь коментар
22.03.2023 15:16 Відповісти
Сміх і гріх.
показати весь коментар
22.03.2023 15:18 Відповісти
Тiчно! (Азiров)
показати весь коментар
22.03.2023 15:46 Відповісти
Ну то кацапам пи***ць прийде з під-води!
показати весь коментар
22.03.2023 15:25 Відповісти
А, так это Шойгу Курил в неположенном месте, да еще вдоль
показати весь коментар
22.03.2023 15:27 Відповісти
Пєсци бєрут рашу в окруженіє...
показати весь коментар
22.03.2023 15:42 Відповісти
Japoni nada zaiavu pusķiķ , chto dast vsem graždanstva , kto v Kurilah praživaiet.....tam mestnie sami , vmeste s metalalomom v polon sdastsa
показати весь коментар
22.03.2023 16:05 Відповісти
представляю с каким облегчением туда едут избранные вояки))
показати весь коментар
22.03.2023 18:42 Відповісти
 
 