РФ створює "суцільну зону контролю" надводної обстановки вздовж Курил, - Шойгу

Росія створює "суцільну зону контролю надводної обстановки" в районі Курильських островів, розмістивши там ракетний комплекс "Бастіон" та в цілому посилить Східний військовий округ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу.

"Для створення суцільної зони контролю надводної обстановки вздовж островів Курильської гряди з грудня 2022 на острові Парамушир на бойове чергування заступив дивізіон берегового ракетного комплексу "Бастіон", - сказав він.

За словами Шойгу, у Східному військовому окрузі РФ триває комплектування з'єднань та військових частин офіцерськими кадрами: минулого року на офіцерські посади призначено понад 2,5 тисячі осіб.

"Цього року округ має зосередити основні зусилля на вдосконаленні системи мобілізаційного розгортання, будівництві об'єктів військової інфраструктури та забезпечення військ сучасним озброєнням. При цьому робота всіх органів управління має бути, перш за все, спрямована на забезпечення підрозділів, задіяних у спеціальній військовій операції, та нейтралізацію загроз воєнній безпеці на Східному стратегічному напрямку", - сказав міністр оборони РФ.

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