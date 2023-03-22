РФ створює "суцільну зону контролю" надводної обстановки вздовж Курил, - Шойгу
Росія створює "суцільну зону контролю надводної обстановки" в районі Курильських островів, розмістивши там ракетний комплекс "Бастіон" та в цілому посилить Східний військовий округ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу.
"Для створення суцільної зони контролю надводної обстановки вздовж островів Курильської гряди з грудня 2022 на острові Парамушир на бойове чергування заступив дивізіон берегового ракетного комплексу "Бастіон", - сказав він.
За словами Шойгу, у Східному військовому окрузі РФ триває комплектування з'єднань та військових частин офіцерськими кадрами: минулого року на офіцерські посади призначено понад 2,5 тисячі осіб.
"Цього року округ має зосередити основні зусилля на вдосконаленні системи мобілізаційного розгортання, будівництві об'єктів військової інфраструктури та забезпечення військ сучасним озброєнням. При цьому робота всіх органів управління має бути, перш за все, спрямована на забезпечення підрозділів, задіяних у спеціальній військовій операції, та нейтралізацію загроз воєнній безпеці на Східному стратегічному напрямку", - сказав міністр оборони РФ.
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18-та кулеметно-артилерійська дивізія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ракетних військ і артилерії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%A4) Східного військового округу ЗС Росії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 Штаб дивізії розташований у селищі Гарячі Ключі на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Ітуруп . 18 кулад примітна тим, що є єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулеметно -артіллерійським з'єднанням в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних Силах , причому єдиною нерозформованою дивізією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Сухопутних військ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Сердюкова в ході реформ 2008-2013 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-2 [2] .
Умовне найменування - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Військова частина № 05812. Інше найменування Курильський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD укріплений район . Сформована у 1978 році на базі кількох частин 129-ї навчальної мотострілецької дивізії (післявоєнного формування).
Влітку 2022 року підрозділи дивізії брали участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгненні в Україну на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янському напрямку
На початок 2023-го року більша половина дивізії перемелена в боях! Разом з технікою
"А "Бастіони" там ставить небезпечно - там часті урагани Тому макети вітром поздуває!
Ми вже знаємо про можливості кацовойска.