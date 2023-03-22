РФ создает "сплошную зону контроля" надводной обстановки вдоль Курил, - Шойгу
Россия создает "сплошную зону контроля надводной обстановки" в районе Курильских островов, разместив там ракетный комплекс "Бастион" и в целом усилит Восточный военный округ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу.
"Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", - сказал он.
По словам Шойгу, в Восточном военном округе РФ продолжается комплектование соединений и воинских частей офицерскими кадрами: в прошлом году на офицерские должности назначено более 2,5 тысяч человек.
"В этом году округ должен сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением. При этом работа всех органов управления должна быть, прежде всего, направлена на обеспечение подразделений, задействованных в специальной военной операции, и нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении", - сказал министр обороны РФ.
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18-та кулеметно-артилерійська дивізія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ракетних військ і артилерії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%A4) Східного військового округу ЗС Росії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 Штаб дивізії розташований у селищі Гарячі Ключі на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Ітуруп . 18 кулад примітна тим, що є єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулеметно -артіллерійським з'єднанням в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних Силах , причому єдиною нерозформованою дивізією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Сухопутних військ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Сердюкова в ході реформ 2008-2013 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)#cite_note-2 [2] .
Умовне найменування - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Військова частина № 05812. Інше найменування Курильський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD укріплений район . Сформована у 1978 році на базі кількох частин 129-ї навчальної мотострілецької дивізії (післявоєнного формування).
Влітку 2022 року підрозділи дивізії брали участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгненні в Україну на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янському напрямку
На початок 2023-го року більша половина дивізії перемелена в боях! Разом з технікою
"А "Бастіони" там ставить небезпечно - там часті урагани Тому макети вітром поздуває!
Ми вже знаємо про можливості кацовойска.