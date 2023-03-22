РФ создает "сплошную зону контроля" надводной обстановки вдоль Курил, - Шойгу

Россия создает "сплошную зону контроля надводной обстановки" в районе Курильских островов, разместив там ракетный комплекс "Бастион" и в целом усилит Восточный военный округ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу.

"Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", - сказал он.

По словам Шойгу, в Восточном военном округе РФ продолжается комплектование соединений и воинских частей офицерскими кадрами: в прошлом году на офицерские должности назначено более 2,5 тысяч человек.

"В этом году округ должен сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением. При этом работа всех органов управления должна быть, прежде всего, направлена на обеспечение подразделений, задействованных в специальной военной операции, и нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении", - сказал министр обороны РФ.

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