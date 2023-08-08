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Новости Война в Украине
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Мятеж Пригожина – это спецоперация, которую согласовал Путин, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пригожин

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был спецоперацией, согласованной президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выявить нелояльных генералов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос о том, почему Пригожина не наказали после бунта, ведь в стране с диктатурой обычно не прощают мятежников.

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к Путину и его окружению", - отметил Данилов.

Как добавил секретарь СНБО, уже есть понимание количества генералов, отстраненных от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.

Читайте также: Пригожин использует лагеря "вагнеровцев" в Беларуси как хаб для переподготовки в страны Африки, - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+33
Ну вже були сигнали про відверту дурноголовість Данилова... Але тут вже потрібна консультація лікарів!!
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08.08.2023 19:08
+29
от бачите, збиття стратегічних літаків теж було заплановано!
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08.08.2023 19:07
+20
Весь Світ полегшено зітхнув. Загадка розв'язана!!!
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08.08.2023 19:10
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вітірінар, а поїздка картавого з дєрьмаком в Оман на зустріч з патрушевим -це теж спецоперація хйла?
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08.08.2023 20:42 Ответить
Помнится этот ветеринар не так давно рассказывал совсем противоположное, что это мятеж и переворот и вот вот российская власть рухнет
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08.08.2023 20:50 Ответить
Мудрішає, або прислухається до того що говорять інші. Навіть якщо дії Пригожина були спонтанними то реалізовано в кінці все так як вигідно кремлю. Ну немає там в рф кому бунтувати. Ми можемо їх лише самі створити із місцевим царьків.
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08.08.2023 21:50 Ответить
Правда, есть правда
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09.08.2023 09:16 Ответить
Якщо постійно видавати суцільну брехню, то жертви марафону і свідки комплектуючих з пральних машин, правді вже і не повірять. Маманька віолета пригожина, з якої суд ЄС зняв всі санкції не дасть збрехати. Може буде сусідкою мами Ріми і Рабіновича.
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08.08.2023 21:23 Ответить
а перемочили бы они там друг друга!
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08.08.2023 21:35 Ответить
Понт ми проколотим і на нари!))))) В нас понти також кожного дня марафонити можуть((((
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08.08.2023 21:49 Ответить
Що, невже знов "путін всєх пєрєіграл"? Не настойобло ще?
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09.08.2023 00:15 Ответить
пусть Хйло еще представление с собственным расстрелом разыграет. или, там, четвертование. можно еще бомбежки кремля устроить. или, там, радиоактивную яму сразу, чтобы уж наверняка.
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09.08.2023 00:27 Ответить
Чергова ганьба влади! Вибір на обличчі
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09.08.2023 01:52 Ответить
Якщо РДК і Легіон не скористались бунтом і не зайшли на територію, то виходить 1. їх туди не пустили 2. лояльні до путіна куратори.
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09.08.2023 04:11 Ответить
Не зря мы платим ему зарплату, не зря🤪
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09.08.2023 09:15 Ответить
Сто разів писав тут, що цей т.з. "бунт Пригожина" - то була уловка для дурнів, "біла ворона" для лохів. Це був лише привід для перекидки регулярних російських військ (не бандитів і зеків "вагнера", а регулярної армії рф) до Білорусії з метою формування там ударного угрупування для атаки на Україну з Півночі. Фактично - для формування Північного Фронту проти України.
Це для лохів, неперевершених юристПЕРДЕНТІВ, "зброярів" та ін суходротів - насолоджуйтесь.
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09.08.2023 17:08 Ответить
Боже, яке воно кончене.
Ось що буває, коли в ветеринарії не склалося.

Подоляка від заздрощів узяв лікарняний, обдристович їрже - я краще муйню несу, мені більше ідіотів вірить.
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09.08.2023 21:48 Ответить
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