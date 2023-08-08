Осенью россияне, вероятно, снова интенсифицируют ракетные обстрелы, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вероятно, враг осенью снова будет наносить удары по критической инфраструктуре, однако вряд ли так интенсивно, как год назад.
Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Игнат отметил, что следует ожидать увеличения ракетных ударов РФ с начала осени. Однако их интенсивность не будет такой, как прошлой осенью.
"Относительно осени, которая нас ожидает, действительно, возможно обострение. Но вместе с тем помним, что у России огромный арсенал ракет, который она накапливала довольно долгое время, использовала во время прошлой осени и зимы. Поэтому следует, конечно, ожидать обострения, но, возможно, таких уже ракетных ударов, такой массы, как была тогда, будет меньше", – отметил Игнат.
В то же время, по словам Игната, Россия применит больше БПЛА.
"Ракет меньше, а дронов больше. Понимаете, дроны – это не ракеты, это значительно более дешевый вид боеприпаса, производство которого они налаживают уже на своей территории, по крайней мере они так говорят. Речь идет о "Шахедах" и других БПЛА. То есть Россия наращивает этот тип боеприпасов. БПЛА – непростая цель", – добавил он.
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Ху&ло буде бомбить кожен день.
А хто йому завадить?
Вони мають перевагу у небі та будуть цім користаються до того часу поки ця можливість буде…
Тільки ЗСУ взмозі покласти цему край при підтримки партнерів.
До чого це, яку підготовку зробив цій речнік?
Слухав цього хрена на радіо НВ, через слово президент, президент прийняв, президент оглянув, президент вислухав...
Зелений прихвостень.
Чи просто гроші знов розікрали, понасипали піску в мішки й думаєте що пронесе?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/1/7383213/
Мне интересно, когда упячка удалит эту статью?
Потом можно будет на "архиве" посмотреть.