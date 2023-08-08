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обстрел (20241) ракеты (2744) Игнат (527)

Осенью россияне, вероятно, снова интенсифицируют ракетные обстрелы, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Вероятно, враг осенью снова будет наносить удары по критической инфраструктуре, однако вряд ли так интенсивно, как год назад.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Игнат отметил, что следует ожидать увеличения ракетных ударов РФ с начала осени. Однако их интенсивность не будет такой, как прошлой осенью.

"Относительно осени, которая нас ожидает, действительно, возможно обострение. Но вместе с тем помним, что у России огромный арсенал ракет, который она накапливала довольно долгое время, использовала во время прошлой осени и зимы. Поэтому следует, конечно, ожидать обострения, но, возможно, таких уже ракетных ударов, такой массы, как была тогда, будет меньше", – отметил Игнат.

В то же время, по словам Игната, Россия применит больше БПЛА.

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"Ракет меньше, а дронов больше. Понимаете, дроны – это не ракеты, это значительно более дешевый вид боеприпаса, производство которого они налаживают уже на своей территории, по крайней мере они так говорят. Речь идет о "Шахедах" и других БПЛА. То есть Россия наращивает этот тип боеприпасов. БПЛА – непростая цель", – добавил он.
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Топ комментарии
+9
мисс очевидность.... еще и зп за вангование получает
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08.08.2023 20:12
+8
Нащо він залякує громадян?
До чого це, яку підготовку зробив цій речнік?
Слухав цього хрена на радіо НВ, через слово президент, президент прийняв, президент оглянув, президент вислухав...
Зелений прихвостень.
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08.08.2023 20:24
+5
Зелена піздота не зацікавлена у виготовлені ракет та серйозним ударам по паРаші. Вікна вибити для піару і вишиватників - це їхня межа .
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08.08.2023 21:07
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мисс очевидность.... еще и зп за вангование получает
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08.08.2023 20:12 Ответить
Шо тепер вже Капітанесса Очевидність а не Капітан Очевидність?
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08.08.2023 20:22 Ответить
Чому в осені?

Ху&ло буде бомбить кожен день.
А хто йому завадить?

Вони мають перевагу у небі та будуть цім користаються до того часу поки ця можливість буде…

Тільки ЗСУ взмозі покласти цему край при підтримки партнерів.
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08.08.2023 22:08 Ответить
а може і ні... пожаліють ушлепка егната і назвуть е**банатом
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08.08.2023 20:20 Ответить
Знову ''вангує''.
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08.08.2023 20:23 Ответить
Нащо він залякує громадян?
До чого це, яку підготовку зробив цій речнік?
Слухав цього хрена на радіо НВ, через слово президент, президент прийняв, президент оглянув, президент вислухав...
Зелений прихвостень.
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08.08.2023 20:24 Ответить
Он не запугивает, а говорит, к чему готовиться, если кто не понимает. Это лучше, чем инфантильные комментарии типа "Где наше контрнаступление?". Война надолго. Кто не хочет "запугиваться" - может смотреть "марафон"
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08.08.2023 20:53 Ответить
А х-пєрт Жбанов що скаже?
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08.08.2023 20:26 Ответить
А ми!!?? Хоча б почнемо?
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08.08.2023 20:31 Ответить
Зелена піздота не зацікавлена у виготовлені ракет та серйозним ударам по паРаші. Вікна вибити для піару і вишиватників - це їхня межа .
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08.08.2023 21:07 Ответить
Більше того,що вікна вибили феесбешники,щоб на нас звернути!
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08.08.2023 21:49 Ответить
Шмигаль, ти вже захистив підстанції, побудував захист?
Чи просто гроші знов розікрали, понасипали піску в мішки й думаєте що пронесе?
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08.08.2023 20:33 Ответить
Це що - говорити очевидні речі вже тренд такий?! чи наші хайпожорськи змі вихватують аби що і чіпляють у заголовок?
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08.08.2023 20:36 Ответить
Які ж ми були наївні і дурні - свято вірили Кірюсі Буданову, що війна вже нарешті закінчиться влітку 2023 р, а тут на тобі - Ігнат як крижаний душ на голову зі своїми пророцтвами.
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08.08.2023 21:34 Ответить
Бабця на двоє гадала!
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08.08.2023 21:46 Ответить
Да ладно. Это все нагнетание, на августовски шашлыки пора, Буданов же врать не станет, правда?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/1/7383213/


Мне интересно, когда упячка удалит эту статью?

Потом можно будет на "архиве" посмотреть.
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09.08.2023 01:10 Ответить
 
 