У ОБСЕ есть возможность обходить российское вето, - посол США Карпентнер

ОБСЕ как организация создавалась в другие времена и была рассчитана на более тесное сотрудничество с Россией, однако существуют механизмы, позволяющие обходить российское вето.

Об этом в интервью Укринформу заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы говорите о нарушении ими каких-либо аспектов внутренних правил ОБСЕ, то эти нарушения бледнеют по сравнению с тем, что мы видим с точки зрения военных преступлений и преступлений против человечности. Тем не менее, это тоже важно. Что же должно делать ОБСЕ в такой ситуации? Ну, у нас есть организация, которая построена так, как она построена. Она была создана в другое время, когда Запад рассчитывал на более тесное сотрудничество с Россией. Сейчас я являюсь сторонником использования механизмов, работающих в обход российского обструкционизма, таких как Программа поддержки Украины", - отметил он.

Карпентер напомнил, что эта полевая миссия была создана впервые в истории ОБСЕ без достижения консенсуса, "как следствие этой войны, этой агрессии России и полного игнорирования и растаптывания ею всех международных норм во время конфликта".

"Сейчас уже 30 государств-участников поддержали эту новую полевую миссию. Мы были одним из самых щедрых доноров, и мы продолжим финансировать через эту миссию проекты, направленные на поддержку Украины. Все это делается по просьбе правительства принимающей страны и нулевого российского влияния, и нулевой возможности для России наложить вето на то, что мы делаем. Это, кстати, сводит их с ума", – отметил он.

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Карпентнер также привел другой пример, когда Россия заявила, что не будет поддерживать проведение ежегодного Совещания ОБСЕ по человеческому измерению. "В прошлом году Польское председательство приняло решение, что мы все равно проведем его как конференцию председательства, и это была та же встреча в то же время при участии 1400 активистов гражданского общества, приехавших в Варшаву. Она была чрезвычайно успешной. Мы достигли наших целей без необходимости удовлетворять требования России", - заявил Карпентер.

По его убеждению, "чем больше вопросов, которые мы можем просто обсудить и решить подавляющим большинством государств-участников ОБСЕ, тем лучше, потому что мы не можем позволить России держать всю организацию в заложниках только потому, что у нас есть правила консенсуса".

Комментируя вопрос о том, можно ли говорить, что сейчас работает "параллельная ОБСЕ" без деструктивного участия РФ, постпред США отметил, что "можно сказать и так, а можно посмотреть на это и как на реформирование ОБСЕ и поиск способа ведения дел в свете нынешних геополитических реалий".

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