Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во вторник с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте детализацию двух сторонних гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

"Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и ключевым в нашем разговоре является защита людей, защита от российских оккупантов", - сказал он.

По словам президента, "подробно обсудили, как усилить наших воинов на передовой и обеспечить большей безопасности нашим городам и селам, всей нашей земле".

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"Готовим новые оборонные пакеты. Готовим усиление нашей авиации современными самолетами. И именно Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины", - сказал он.

Важно, отметил Зеленский, что "Нидерланды присоединились к декларации Великой Семки по гарантиям безопасности для нашего государства и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне".

"Кроме того, я пригласил Марка, господина премьер-министра, принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров", – сказал президент.

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