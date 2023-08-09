Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во вторник с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте детализацию двух сторонних гарантий безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
"Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и ключевым в нашем разговоре является защита людей, защита от российских оккупантов", - сказал он.
По словам президента, "подробно обсудили, как усилить наших воинов на передовой и обеспечить большей безопасности нашим городам и селам, всей нашей земле".
"Готовим новые оборонные пакеты. Готовим усиление нашей авиации современными самолетами. И именно Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины", - сказал он.
Важно, отметил Зеленский, что "Нидерланды присоединились к декларации Великой Семки по гарантиям безопасности для нашего государства и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне".
"Кроме того, я пригласил Марка, господина премьер-министра, принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров", – сказал президент.
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Можна зрозуміти це так, що не тільки Нідерланди допомагають Україні в питаннях її безпеки, згідно двостороннього договору, але і Україна допомагатиме Нідерландам з питань безпеки Нідерландів.
США могли бы давно дать Украине, самолеты, танки ....., если бы заработал Ленд-лиз, принятый Конгрессом, но Власти Украины и СМИ, не требуют Ленд-лиз.
То, насколько рознятся пафосные речи: "Украина, мы с тобой!" от реалий, лишний раз подтверждает, что на самом деле есть политика, и кто такие политики.
Поступово затягують гайки,час іде...
А нам треба тримати фронт.
Техніки у рашистів з кожним днем стає все менше,виробляють танків пару десятків у місяць.Але вони ще мають ресурс для війни.