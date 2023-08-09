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Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

рютте,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во вторник с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте детализацию двух сторонних гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

"Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и ключевым в нашем разговоре является защита людей, защита от российских оккупантов", - сказал он.

По словам президента, "подробно обсудили, как усилить наших воинов на передовой и обеспечить большей безопасности нашим городам и селам, всей нашей земле".

Читайте: Зеленский встретился с премьером Нидерландов Рютте: Договорились начать подготовку пилотов и об укреплении нашей ПВО и артиллерии

"Готовим новые оборонные пакеты. Готовим усиление нашей авиации современными самолетами. И именно Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины", - сказал он.

Важно, отметил Зеленский, что "Нидерланды присоединились к декларации Великой Семки по гарантиям безопасности для нашего государства и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне".

"Кроме того, я пригласил Марка, господина премьер-министра, принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров", – сказал президент.

Также читайте: Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов Рютте: речь шла о сроках начала учебной миссии на F-16 для украинских пилотов
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Топ комментарии
+2
Двосторонні гарантії безпеки це принципово новий підхід до гарантій безпеки Україні.
Можна зрозуміти це так, що не тільки Нідерланди допомагають Україні в питаннях її безпеки, згідно двостороннього договору, але і Україна допомагатиме Нідерландам з питань безпеки Нідерландів.
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09.08.2023 01:02
+1
США просто спеціально, я вважаю, це робить. Перелаштовує морально Європу на допомогу Україні. Бо якщо прийде Трамп не дай боже, то Європа буде сама тягнути Україну у війні.
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09.08.2023 01:24
+1
Фото до статті можна назвати: "учень зайшов у кабінет до директора школи".
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09.08.2023 06:33
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Можуть, чи стануть?
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09.08.2023 00:49 Ответить
А можуть і не стати. США зовсім, м'яко кажучи, не поспішають бути лідерами в цьому.
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09.08.2023 01:00 Ответить
США просто спеціально, я вважаю, це робить. Перелаштовує морально Європу на допомогу Україні. Бо якщо прийде Трамп не дай боже, то Європа буде сама тягнути Україну у війні.
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09.08.2023 01:24 Ответить
Двосторонні гарантії безпеки це принципово новий підхід до гарантій безпеки Україні.
Можна зрозуміти це так, що не тільки Нідерланди допомагають Україні в питаннях її безпеки, згідно двостороннього договору, але і Україна допомагатиме Нідерландам з питань безпеки Нідерландів.
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09.08.2023 01:02 Ответить
Можуть і стануть. У цієї країни є титанові яйця.
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09.08.2023 03:05 Ответить
Как говорят американские военные, страны не могут дать Украине, самолеты F-16, не получив взамен от США, самолеты F- 35 .
США могли бы давно дать Украине, самолеты, танки ....., если бы заработал Ленд-лиз, принятый Конгрессом, но Власти Украины и СМИ, не требуют Ленд-лиз.
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09.08.2023 05:21 Ответить
Почему необходимо требовать то, что принято, как закон, и о чём с большой помпой объявили в СМИ?
То, насколько рознятся пафосные речи: "Украина, мы с тобой!" от реалий, лишний раз подтверждает, что на самом деле есть политика, и кто такие политики.
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09.08.2023 07:01 Ответить
Ленд-ліз це звісно добре, але як я розумію це була підстраховка демократів у вигляді закону від блокування республіканцями безоплатної військової допомоги у разі їх більшості у конгресі.
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09.08.2023 08:46 Ответить
Фото до статті можна назвати: "учень зайшов у кабінет до директора школи".
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09.08.2023 06:33 Ответить
Вже зрозуміло,що рашу виматують економічно,тому й не дають F-16.
Поступово затягують гайки,час іде...
А нам треба тримати фронт.
Техніки у рашистів з кожним днем стає все менше,виробляють танків пару десятків у місяць.Але вони ще мають ресурс для війни.
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09.08.2023 06:48 Ответить
Ключове слово: "час іде". Я б трохи переінакшив: "...а час іде". Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
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09.08.2023 07:04 Ответить
вшановуючи загиблих МН-17 це не дивно, Нідерланди встромлять кацапам по самі гланди
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09.08.2023 07:00 Ответить
А можуть і не стати. Якшо ********** вміло застосує свої діпломатичні навички, як бритами, канадцями, поляками, то буде воно бамбіть.
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09.08.2023 08:33 Ответить
Рютте - премьер Нидерландов, не Украины. У нас тут есть кому заниматься авиацией. Коломойский, например. Он знается на истребителях, а также рынках сбыта.
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09.08.2023 08:44 Ответить
США оказались на редкость бздливыми, увы.
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09.08.2023 09:16 Ответить
 
 