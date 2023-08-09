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Москву атаковали два беспилотника, ПВО их уничтожила, - мэр Собянин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Над Москвой силы российской ПВО уничтожили два беспилотника.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один беспилотник был уничтожен в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.
"Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", - заявил он.
Минобороны РФ заявило, что беспилотники пытались атаковать объекты в Московской области, но были уничтожены.
Топ комментарии
+17 IgorYakovlevich
показать весь комментарий09.08.2023 06:32
+13 U A 03b737e8
показать весь комментарий09.08.2023 06:53
+13 Ігорь Пономарьов
показать весь комментарий09.08.2023 07:24
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Сіламі ППО ВС РФ , ходє отраженія атакі на город , било унічтожено 3 БПЛА . А так же 1 амєріканскую систєму ППО - Петріот , 3 установкі рсзо - Хаймарс , і 5 немецкіх танков - Леопард . !!.
.
Поки що.
Треба працювати більше.
А можна було просто так "Партизани у мацкві розбили вікно цеглиною".
Але тоді мадам з одного відомого фонда не напише, что після таких перфомансів дуже гарно починають донатити.