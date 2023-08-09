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Новости За рубежом
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беспилотник (2101) Москва (3006) Собянин (56) дроны (2129)

Москву атаковали два беспилотника, ПВО их уничтожила, - мэр Собянин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бпла,росія

Над Москвой силы российской ПВО уничтожили два беспилотника.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один беспилотник был уничтожен в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.

"Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", - заявил он.

Минобороны РФ заявило, что беспилотники пытались атаковать объекты в Московской области, но были уничтожены.

Читайте: Взломали Московское БТИ: у СБУ теперь есть данные об имуществе российских чиновников
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Топ комментарии
+17
Сподіваюсь, що їх збили ще одним міністерством.
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09.08.2023 06:32
+13
навіщо в заголовку писати: " ППО їх збила", навіть порадіти не встиг
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09.08.2023 06:53
+13
У нас кацапи людей сотнями нищать. Ми їм - вікна б'єм...
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09.08.2023 07:24
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Сподіваюсь, що їх збили ще одним міністерством.
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09.08.2023 06:32 Ответить
Черговий фсбешний фарс.
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09.08.2023 06:33 Ответить
це ті самі хвалені яйцекрадом і ветеринаром?? чи буденого запустили? ікар недороблений
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09.08.2023 06:51 Ответить
навіщо в заголовку писати: " ППО їх збила", навіть порадіти не встиг
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09.08.2023 06:53 Ответить
Надо было на них написать "За Воронеж!"
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09.08.2023 06:54 Ответить
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09.08.2023 07:10 Ответить
У нас кацапи людей сотнями нищать. Ми їм - вікна б'єм...
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09.08.2023 07:24 Ответить
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09.08.2023 09:52 Ответить
Сами запустили, щоб самим й збити !
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09.08.2023 07:40 Ответить
для іпсо не обов'язково запускати, лапша й так зайде
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09.08.2023 08:26 Ответить
Ночью протівнік проізвьол атаку на обєкти г Москви - двумя БПЛА ..
Сіламі ППО ВС РФ , ходє отраженія атакі на город , било унічтожено 3 БПЛА . А так же 1 амєріканскую систєму ППО - Петріот , 3 установкі рсзо - Хаймарс , і 5 немецкіх танков - Леопард . !!.
.
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09.08.2023 08:02 Ответить
Забыли дописать: генералы Залужный и Сирський, которые лично командовали танковой бригадой, взяты в плен. Уцелевшие леопарды отданы в московский зоопарк.
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09.08.2023 12:00 Ответить
Та невже Україна запустила 🤔🧐😁 Аж цілих два... мошшшшшшшщьно... і їх збили, ганьба, та це марнотратство, а уявляєте скільки яєць можна було закупити за кошти потрачені на дрони, вистачило, щоб всіх кацапів ними закидати під Бахмутом 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.08.2023 08:06 Ответить
Це успіх, чи зрада?
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09.08.2023 08:55 Ответить
Це пістьош.
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09.08.2023 09:03 Ответить
Поки що це безпілотно-психологічна спецоперація (БеПСО)
Поки що.
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09.08.2023 09:56 Ответить
От сумно...лише два і ті не втрапили в ціль...треба роями їх запускати,якщо є така можливість...!)
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09.08.2023 09:01 Ответить
Для цього треба меньше красти!
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09.08.2023 09:11 Ответить
это разведка боем, перед роев на калужский аэродром и смоленский склад х-22... но чтоб дроны бесполезно не упали - задача была на москва-сити, а этой ночью на домодедово
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09.08.2023 09:18 Ответить
Багато скрєпних мешканців москви та пасажирів аерофлоту цієї ночі знов тривожно прислухалися, не смикали очей: "а вдруг к нам прилєтіт?" Усі думали про війну в Україні, згадували часи, коли війна була десь далеко від москви...
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09.08.2023 09:15 Ответить
2 бпла із сумнівним розміром бч проти мінімум пари десятків із достатнім розміром бч в нальотах які роблять шахідами...

Треба працювати більше.
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09.08.2023 09:19 Ответить
Знов пук у мацкві на сотні тисяч. А що у нас стерли з лиця землі у той же час?
А можна було просто так "Партизани у мацкві розбили вікно цеглиною".
Але тоді мадам з одного відомого фонда не напише, что після таких перфомансів дуже гарно починають донатити.
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09.08.2023 10:07 Ответить
 
 