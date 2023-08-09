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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1627) Зеленский (16565) покушение (968) шпионаж (1224)

США поддерживают Украину в борьбе с российскими шпионами, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

держдеп,міллер

Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по привлечению к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство государства во время войны и ведущих другую шпионскую деятельность в пользу России.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Таким образом, он прокомментировал сообщение о предотвращении покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что в Вашингтоне видели сообщения о потенциальном покушении на Зеленского, однако комментировать детали может только украинская сторона.

Читайте: США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, - Госдеп

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – добавил Миллер.

Напомним, 7 августа СБУ сообщила о задержании на Николаевщине информаторки РФ. Она перед визитом Владимира Зеленского собирала разведданные по расписанию и местам пребывания его в этом регионе. Кроме того, женщина пыталась найти места систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

Читайте: ФСБ якобы предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. В подготовке обвинили СБУ
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Топ комментарии
+19
Helen: Ага. Як на лікарських засобах пишуть - "Внутрішнє".
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09.08.2023 08:39
+17
дєрьмак, татаров, свхачов, баканов, шаурма, смірнов, рєзніков, гетьманцев - все це не шпигуни?!
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09.08.2023 08:38
+10
Поки з подачі Зеленського фактично Україною керує шпигун та диверсант у одному флаконі Єрмак, ніяка боротьба з рашистськими шпигунами меншого калібру не дасть позитивних результатів. А у тому що він саме агент ФСБ я переконався через факт того, що усі його дії співпадають із тим щоб робив будь який ворожий шпигун по відношеню до України якби мав такі ж можливості як і він - робив все можливе для падіння економіки країни та її виробничих потужностей, блокував реформи у ЗСУ, руйнував Оборонпром та блокував виробництво вітчізняного озброєння, призначав колаборантів та шпигунів, або тупих непрофесіоналів на високі посади у спецслужби та розвідку, у керівництво військовими адміністраціями, у МЗС для погіршення стосунків із західними партнерами!!! А саме цим активно займався і займається Єрмак!!!
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09.08.2023 08:58
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Вже наче відстали від Зелі -- замахались замахуватися
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09.08.2023 08:34 Ответить
А дуже приставали?! Щось окрім сповіщень про це нічого наочно не відбувалось!
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09.08.2023 09:00 Ответить
Все шито - крито
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09.08.2023 09:03 Ответить
дєрьмак, татаров, свхачов, баканов, шаурма, смірнов, рєзніков, гетьманцев - все це не шпигуни?!
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09.08.2023 08:38 Ответить
Ні. Це сотруднікі.
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09.08.2023 08:39 Ответить
Співробітники чого, ФСБ?!
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09.08.2023 09:01 Ответить
Їх обирали українці. У більшості є таке бажання - шоб їми правили свої. Національна ідея їм похрін.
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09.08.2023 08:41 Ответить
"Їх обирали українці" - да вы шо? В предвыборном списке какой полит.силы были все упомянутые фамилии, кроме последней?
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09.08.2023 08:57 Ответить
Останнє прізвище також не українське.
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09.08.2023 09:03 Ответить
Вони не обрані, але призначені тим кого обрали, Зеленським, який про щось, із кимось, що досі залишається таємницею, домовлявся у Омані!!!
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09.08.2023 09:04 Ответить
Ці так. Але саме в списках та на можоритарці у Зеленського була купа лайна, за які біг, як божевільний, голосувати мудрий наріт та недоумкуваті патріоти, яким не такі були Порошенко, Турчинов, Парубій.
Одні Бужанський з Дубинським чого варті ...
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09.08.2023 09:11 Ответить
Це сплата за те шо більшість на може спрогнозувати віс ризики, хочаб два шаги на перед. Їм дали зрозуміти шо вони всі презеденти. Резельтат - дуже не втішний.
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09.08.2023 12:23 Ответить
Їх обирали українці. Вони оббирають українців.
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09.08.2023 11:53 Ответить
ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ - всі названі вище , ойго посібники , ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ їх КРИШУЕ
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09.08.2023 09:06 Ответить
Helen: Ага. Як на лікарських засобах пишуть - "Внутрішнє".
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09.08.2023 08:39 Ответить
ніхто "зе лідора" не буде вбивати.Він під особистою охороною куйла ,як самий цінний рашистський агент в Україні, котрий своїм щоденним словесним поносом , прикриває діяльність великої кількості рашистської агентури
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09.08.2023 08:52 Ответить
ага,),точно,а ще ви забули добавити,що у ЦРУ,та Британський розвідці,одні Довбойоби,на відміну від писак на цензорі,),
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09.08.2023 08:55 Ответить
Нічого, ніхто не забув. у ЦРУ,та Британський розвідці, знають те ж саме і набагатоооооооо більше від тогоб навіть часами дуже швидко дають "зе лідору" зрозуміти про те, що вони знають .Пам'ятаєш на початку війни . наступного ранку Бориса "Джонсонюка" в Києві?
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09.08.2023 09:01 Ответить
Поки з подачі Зеленського фактично Україною керує шпигун та диверсант у одному флаконі Єрмак, ніяка боротьба з рашистськими шпигунами меншого калібру не дасть позитивних результатів. А у тому що він саме агент ФСБ я переконався через факт того, що усі його дії співпадають із тим щоб робив будь який ворожий шпигун по відношеню до України якби мав такі ж можливості як і він - робив все можливе для падіння економіки країни та її виробничих потужностей, блокував реформи у ЗСУ, руйнував Оборонпром та блокував виробництво вітчізняного озброєння, призначав колаборантів та шпигунів, або тупих непрофесіоналів на високі посади у спецслужби та розвідку, у керівництво військовими адміністраціями, у МЗС для погіршення стосунків із західними партнерами!!! А саме цим активно займався і займається Єрмак!!!
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09.08.2023 08:58 Ответить
Yes! Dopeless: Ааааааааааааааааа, он воно що. Нахрюк - то, виявляється, на російському жаргоні щось типу "вкид, зроблений Україною". Хороше у тебе, Єрмак, коло спілкування, що ти такі слова знаєш. Ніщо не видавало в ньому шпигуна, окрім використання жаргону, відомого тільки ворогу.
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09.08.2023 09:21 Ответить
...тут много вопросов, первый о должнике,второй о завхозе нерукопожатном,третий о прочей шушере что инфу кремлю сливают
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09.08.2023 09:04 Ответить
Головне щоб підтримали боротьбу зі шпигунами у рясях і швидко прикрили ротяки тим, хто буде тявкати про якусь там свободу віросповідання, коли Україна буде вичищати ФСБ-шну наволоч
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09.08.2023 09:40 Ответить
Так. Нам потрібна така допомога! Бо ця Єрмаковщина-Татаровщина-Подоляччина вже не менше шкоди принесла ніж кацапня.
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09.08.2023 11:25 Ответить
 
 