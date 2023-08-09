США поддерживают Украину в борьбе с российскими шпионами, - Госдеп

Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по привлечению к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство государства во время войны и ведущих другую шпионскую деятельность в пользу России.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Таким образом, он прокомментировал сообщение о предотвращении покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что в Вашингтоне видели сообщения о потенциальном покушении на Зеленского, однако комментировать детали может только украинская сторона.

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"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – добавил Миллер.

Напомним, 7 августа СБУ сообщила о задержании на Николаевщине информаторки РФ. Она перед визитом Владимира Зеленского собирала разведданные по расписанию и местам пребывания его в этом регионе. Кроме того, женщина пыталась найти места систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

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