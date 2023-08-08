США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Миллер отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче нашей стране дальнобойных ракет ATACMS.
"Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем предоставить Украине", - рассказал спикер Госдепа.
Он также добавил, что США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, но пока никаких анонсов нет.
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Кари, московітам *****, страшної кари!!
Інакше б рф поглинувши Україну буде мати достатньо ресурсів щоб тягатись з США і тоді прийдеться вмирати вже американцям і ціна боротьби стане в сотні раз більшою. Не кажучи за те що успіх рф це мотивація для Китаю в ситуації з Тайванем.
@falledlenin
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5 ч
В цей день 2022 року у боях з російськими окупантами (місце не уточнено) загинув Антон Листопад - майор ЗСУ, військовий льотчик 2-го класу, пілот МіГ-29 204 БрТА.
2019 року визнаний найкращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ.
Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (2022).