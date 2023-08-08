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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1627) Миллер (302) помощь (6181) США (23209)

США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

міллер,метью

Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Миллер отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче нашей стране дальнобойных ракет ATACMS.

"Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем предоставить Украине", - рассказал спикер Госдепа.

Он также добавил, что США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, но пока никаких анонсов нет.

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Топ комментарии
+8
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08.08.2023 21:43
+7
Щиро дякуємо нашим Партнерам за допомогу Українцям!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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08.08.2023 21:35
+5
Будет как обещали. А ты к чему это пишешь? У нас ненастоящие Пантеры и Гепарды? Может Бредли ненастояшие? Пэтриоты ненастояшие? Что ты хотел сказать?
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08.08.2023 21:44
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Срочно бригаду по говночемодану в бункер путлеру!
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08.08.2023 21:34 Ответить
Щиро дякуємо нашим Партнерам за допомогу Українцям!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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08.08.2023 21:35 Ответить
Будет как в интернет магазе?вы заказали фирменный комбайн Мулинекс а получили на почте китайское гауноподделку.Так и с пакетом просим одно а присылают Бредни.
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08.08.2023 21:36 Ответить
Будет как обещали. А ты к чему это пишешь? У нас ненастоящие Пантеры и Гепарды? Может Бредли ненастояшие? Пэтриоты ненастояшие? Что ты хотел сказать?
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08.08.2023 21:44 Ответить
Даваите вже гарне залізо - бо лізуть на Куп*янськ
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08.08.2023 21:39 Ответить
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08.08.2023 21:43 Ответить
Будем дуже вдячні. Це ваші інвестиції в нашу та вашу спільну безпеку.

Інакше б рф поглинувши Україну буде мати достатньо ресурсів щоб тягатись з США і тоді прийдеться вмирати вже американцям і ціна боротьби стане в сотні раз більшою. Не кажучи за те що успіх рф це мотивація для Китаю в ситуації з Тайванем.
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08.08.2023 21:58 Ответить
В іхню безпеку, найбільше у світі інвестувала Україна, коли відмовилась від ЯЗ
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09.08.2023 00:03 Ответить
І про це їм також треба нагадувати.
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09.08.2023 00:27 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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08.08.2023 22:04 Ответить
Український часопис

@falledlenin

·

5 ч

В цей день 2022 року у боях з російськими окупантами (місце не уточнено) загинув Антон Листопад - майор ЗСУ, військовий льотчик 2-го класу, пілот МіГ-29 204 БрТА.
2019 року визнаний найкращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ.
Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (2022).

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08.08.2023 22:05 Ответить
 
 