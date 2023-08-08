США усилят санкции против КНДР за сотрудничество с Россией, - Госдепартамент
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции и ввести ряд ограничений против Северной Кореи за углубление военного сотрудничества с РФ и помощь Москве в войне против Украины.
Об этом заявил в понедельник на пресс-брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко заявили о нашей обеспокоенности сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Мы четко определили, что Северная Корея хочет помочь России в войне против Украины", - подчеркнул спикер.
По словам Миллера, позиция Соединенных Штатов Америки по этому вопросу останется непоколебимой. Спикер Государственного департамента отметил, что страна "продолжит ужесточать все санкции".
Ранее представитель администрации отмечал, что США вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины. И Штаты применят новые санкции против Северной Кореи или любого другого государства, которое будет помогать России в ее военных нуждах.
Пожалуйста, подождите...
шо ми, зайці-побігайці на трамваї, і зробили..
це ви подаєте як данність, а подробніше можна?
яка така можливість? - переконайте мене вже незламними доказами,
шо такі була можливість...
А так, чергова страшна дупа для їжака.
Возможно американские чиновники и бюрократы допустили опечатку. Ничем другим эти глупейшие безсмысленные действия США объяснить невозможно