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Госдепартамент США (1624) КНДР (673) санкции (10622)

США усилят санкции против КНДР за сотрудничество с Россией, - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кндр,санкції

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции и ввести ряд ограничений против Северной Кореи за углубление военного сотрудничества с РФ и помощь Москве в войне против Украины.

Об этом заявил в понедельник на пресс-брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко заявили о нашей обеспокоенности сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Мы четко определили, что Северная Корея хочет помочь России в войне против Украины", - подчеркнул спикер.

По словам Миллера, позиция Соединенных Штатов Америки по этому вопросу останется непоколебимой. Спикер Государственного департамента отметил, что страна "продолжит ужесточать все санкции".

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Ранее представитель администрации отмечал, что США вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины. И Штаты применят новые санкции против Северной Кореи или любого другого государства, которое будет помогать России в ее военных нуждах.
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Топ комментарии
+11
фраза про санкції від США скоро перетвориться на несмішний анекдот...якщо вже не перетворилася.
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08.08.2023 09:11
+10
Скажіть американцям, що Кім давно ложив свій болт на їх санкції!
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08.08.2023 09:06
+10
у КНДР есть Китай, им всеравно
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08.08.2023 09:14
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Скажіть американцям, що Кім давно ложив свій болт на їх санкції!
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08.08.2023 09:06 Ответить
ким клал болт на свой народ.
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08.08.2023 09:09 Ответить
Краще б на кацапів наклали б РЕАЛЬНІ санкції , а то якийсь ''масаж'' влаштували.
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08.08.2023 09:10 Ответить
фраза про санкції від США скоро перетвориться на несмішний анекдот...якщо вже не перетворилася.
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08.08.2023 09:11 Ответить
у КНДР есть Китай, им всеравно
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08.08.2023 09:14 Ответить
та сукі ті США слів нема, а от як би ми нашашличілись, позеленіли в глибоко зелений і відагрохімічились в травні 22го - ото була б міць!
шо ми, зайці-побігайці на трамваї, і зробили..
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08.08.2023 09:15 Ответить
"У 18 році була можливість звільнити Донбас і Крим."
це ви подаєте як данність, а подробніше можна?
яка така можливість? - переконайте мене вже незламними доказами,
шо такі була можливість...
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08.08.2023 09:37 Ответить
влада кожної країни кладе на свій народ ті болти,котрі народу подобаються.В Україні наріду сподобалися "зелено-квартальні болти рашистського виробницва" ,котрі цьому "наріду " вкрутили в мозги ,а тепер ключем війни і смерті, розрухи ,бідності докручують до "проектного відказу"
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08.08.2023 09:50 Ответить
Анекдот......кндр болт на вас поклав))Америка,тут Дубинський каже,що влада наша,газ кацапський гонить.....плюс титан,в кацапню через прокладки .....Дубинський бреше?Дубинський агент кацапський?Де правда?
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08.08.2023 09:18 Ответить
Це нічого не дасть і виглядає вже смішно.
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08.08.2023 09:28 Ответить
корейці дають кацапам зброю , а українцям замість зброї санкції на корейців ! чим ви забороните їм торгувати комунізмом ?
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08.08.2023 09:29 Ответить
Ну з когось же треба починати -- може и до Китаю черга діиде
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08.08.2023 09:36 Ответить
людоньки .це ж що воно таке твориться,?Корейці мають ракети для обстрілів України і вбивства українського народу,а НАТО І США не дають аналогічної зброї Україні для відповіді рашисту і вбивці українців??? але стурбованості в них до куя і дають вони її даром.правда вона у війні з рашистом,що мертвому примочки...
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08.08.2023 09:39 Ответить
Якби ж то ця "хвиля санкційного тиску" та змила всі мости на кордоні рашка/кндр
А так, чергова страшна дупа для їжака.
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08.08.2023 09:41 Ответить
Цена санкций это пыль, против людских жизней , согласованность пройдет ни один месяц , эти предупреждения звучали год назад..
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08.08.2023 09:49 Ответить
А США не пробували посилити санкції щодо рф за співпрацю з підсанкційною корею?
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08.08.2023 09:56 Ответить
Санкции нужно вводить против КНР, а не КНДР

Возможно американские чиновники и бюрократы допустили опечатку. Ничем другим эти глупейшие безсмысленные действия США объяснить невозможно
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08.08.2023 10:12 Ответить
Якщо я чую санкції з вуст американців, це значить робіть що хочите ми вас не чіпаєм.
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08.08.2023 11:11 Ответить
Пока Китай снабжает Северную Корею, Киму все санкции по барабану.
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08.08.2023 12:42 Ответить
 
 