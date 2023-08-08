США усилят санкции против КНДР за сотрудничество с Россией, - Госдепартамент

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции и ввести ряд ограничений против Северной Кореи за углубление военного сотрудничества с РФ и помощь Москве в войне против Украины.

Об этом заявил в понедельник на пресс-брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко заявили о нашей обеспокоенности сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Мы четко определили, что Северная Корея хочет помочь России в войне против Украины", - подчеркнул спикер.

По словам Миллера, позиция Соединенных Штатов Америки по этому вопросу останется непоколебимой. Спикер Государственного департамента отметил, что страна "продолжит ужесточать все санкции".

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Ранее представитель администрации отмечал, что США вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины. И Штаты применят новые санкции против Северной Кореи или любого другого государства, которое будет помогать России в ее военных нуждах.