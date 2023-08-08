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США посилять санкції проти КНДР за співпрацю з Росією, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кндр,санкції

Сполучені Штати збираються посилити санкції та запровадити низку обмежень проти Північної Кореї за поглиблення військової співпраці з РФ та допомогу Москві у війні проти України.

Про це заявив у понеділок на пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявили про нашу стурбованість щодо співпраці між Москвою та Пхеньяном. Ми чітко визначили, що Північна Корея хоче допомогти Росії у війні проти України", - наголосив речник. 

За словами Міллера, позиція Сполучених Штатів Америки щодо цього питання залишиться непохитною. Речник Державного департаменту зауважив, що країна "продовжить посилювати усі санкції".

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Раніше представник адміністрації наголошував, що США вводили санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які допомагали РФ у постачанні озброєння та технологій для ведення війни проти України. І Штати застосують нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої держави, яка допомагатиме Росії у її військових потребах.
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Топ коментарі
+11
фраза про санкції від США скоро перетвориться на несмішний анекдот...якщо вже не перетворилася.
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08.08.2023 09:11
+10
Скажіть американцям, що Кім давно ложив свій болт на їх санкції!
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08.08.2023 09:06
+10
у КНДР есть Китай, им всеравно
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08.08.2023 09:14
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Скажіть американцям, що Кім давно ложив свій болт на їх санкції!
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08.08.2023 09:06 Відповісти
ким клал болт на свой народ.
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08.08.2023 09:09 Відповісти
Краще б на кацапів наклали б РЕАЛЬНІ санкції , а то якийсь ''масаж'' влаштували.
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08.08.2023 09:10 Відповісти
фраза про санкції від США скоро перетвориться на несмішний анекдот...якщо вже не перетворилася.
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08.08.2023 09:11 Відповісти
у КНДР есть Китай, им всеравно
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08.08.2023 09:14 Відповісти
та сукі ті США слів нема, а от як би ми нашашличілись, позеленіли в глибоко зелений і відагрохімічились в травні 22го - ото була б міць!
шо ми, зайці-побігайці на трамваї, і зробили..
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08.08.2023 09:15 Відповісти
"У 18 році була можливість звільнити Донбас і Крим."
це ви подаєте як данність, а подробніше можна?
яка така можливість? - переконайте мене вже незламними доказами,
шо такі була можливість...
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08.08.2023 09:37 Відповісти
влада кожної країни кладе на свій народ ті болти,котрі народу подобаються.В Україні наріду сподобалися "зелено-квартальні болти рашистського виробницва" ,котрі цьому "наріду " вкрутили в мозги ,а тепер ключем війни і смерті, розрухи ,бідності докручують до "проектного відказу"
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08.08.2023 09:50 Відповісти
Анекдот......кндр болт на вас поклав))Америка,тут Дубинський каже,що влада наша,газ кацапський гонить.....плюс титан,в кацапню через прокладки .....Дубинський бреше?Дубинський агент кацапський?Де правда?
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08.08.2023 09:18 Відповісти
Це нічого не дасть і виглядає вже смішно.
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08.08.2023 09:28 Відповісти
корейці дають кацапам зброю , а українцям замість зброї санкції на корейців ! чим ви забороните їм торгувати комунізмом ?
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08.08.2023 09:29 Відповісти
Ну з когось же треба починати -- може и до Китаю черга діиде
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08.08.2023 09:36 Відповісти
людоньки .це ж що воно таке твориться,?Корейці мають ракети для обстрілів України і вбивства українського народу,а НАТО І США не дають аналогічної зброї Україні для відповіді рашисту і вбивці українців??? але стурбованості в них до куя і дають вони її даром.правда вона у війні з рашистом,що мертвому примочки...
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08.08.2023 09:39 Відповісти
Якби ж то ця "хвиля санкційного тиску" та змила всі мости на кордоні рашка/кндр
А так, чергова страшна дупа для їжака.
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08.08.2023 09:41 Відповісти
Цена санкций это пыль, против людских жизней , согласованность пройдет ни один месяц , эти предупреждения звучали год назад..
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08.08.2023 09:49 Відповісти
А США не пробували посилити санкції щодо рф за співпрацю з підсанкційною корею?
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08.08.2023 09:56 Відповісти
Санкции нужно вводить против КНР, а не КНДР

Возможно американские чиновники и бюрократы допустили опечатку. Ничем другим эти глупейшие безсмысленные действия США объяснить невозможно
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08.08.2023 10:12 Відповісти
Якщо я чую санкції з вуст американців, це значить робіть що хочите ми вас не чіпаєм.
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08.08.2023 11:11 Відповісти
Пока Китай снабжает Северную Корею, Киму все санкции по барабану.
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08.08.2023 12:42 Відповісти
 
 