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Альтернатива Starlink: шведская компания направила в Украину свои терминалы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

satcube

Шведская компания Satcube начала доставку в Украину собственных терминалов спутникового интернета. Их можно использовать на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.

Об этом рассказал основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Читайте: США закупят для Украины терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать, - The New York Times

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст.

Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

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В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться ее оборудование военными, но не отрицают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталям до поддержки связи в полевых условиях", – говорит Якоб Каллмер.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 километров.

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Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они быстрее Satcube, хотя сигнал последних заблокировать тяжелее.
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Топ комментарии
+12
це добра новина ! тепер любитель канабісу і кацапів може спокійно курити .
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09.08.2023 08:54
+10
вангую що частина з 40000 терміналів Starlink вже в продажі на радіоринку в Києві принаймні 4 штуки вже встановили в бізнесцентрі навпроти дому
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09.08.2023 08:56
+8
Гоша, ти не Фантомас, ти пі3d@6ол.
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09.08.2023 09:56
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це добра новина ! тепер любитель канабісу і кацапів може спокійно курити .
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09.08.2023 08:54 Ответить
вангую що частина з 40000 терміналів Starlink вже в продажі на радіоринку в Києві принаймні 4 штуки вже встановили в бізнесцентрі навпроти дому
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09.08.2023 08:56 Ответить
питання нафіга в Києві та ще в бізнес-центрі цей супутниковий інтернет, коли оптичного інтернету від більш як десятка провайдерів, набагато кращого як по швидкості, так і по ціні - хоч ж*пою жуй ??? цього я не розумію ...
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09.08.2023 09:36 Ответить
Бо коли вирубається світло у провайдерів, то і оптичний Інтернет зникає, а Старлінк працює від локального генератора.
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09.08.2023 10:51 Ответить
це мяко кажучи 3.14здьож ... навіть у мене на периферії у Львівській області, під час відключення, минулого року, світла інтернет пропав 1-2 рази максимум, бо кожен провайдер оптичного інтернету, навіть той найменший, забезпечив себе АКБ, дизгенераторами ...
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09.08.2023 13:12 Ответить
Не знаю як там у Львівській області, а у нас у Києві як попадали по підстанціям то пропадали усі провайдери. Бо на кожен комутатор дизгенератор не почепиш, а АКБ у безперебійниках хватало максимум на півтори години і то не у всіх. А про 3.14здьож то ти оркам розповідатимеш...
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09.08.2023 18:14 Ответить
Гоша, ти не Фантомас, ти пі3d@6ол.
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09.08.2023 09:56 Ответить
так це ж "звичайний" двох-стороній супутниковий інтернет до того ж в Ku-діапазоні, а не в Ka-діапазоні !!! так це ж "звичайний" двох-стороній супутниковий інтернет до того ж в Ku-діапазоні, а не в Ka-діапазоні !!!
хоча як кажуть у нас: "на безрибʼї і рак риба" та "дарованому коневі в зуби не заглядають" ...
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09.08.2023 08:58 Ответить
Satcube як i Inmrsat використовує геостаціонарні супутники, тому й затримка сигналу там теж нев'*********.
Ну і сам термінал Satcube коштує $50 000(!) проти $500 у Starlink. Ціни у Satcube також космічні - $70 за 1Гб. Тому той, хто каже, що Satcube замінник Starlink - нехай тупо проходить повз.
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09.08.2023 09:29 Ответить
до того ж ця імпровізована "тарілка" як на Ку-діапозон є доволі маленька. цікаво чи є техінчна можливість підключення зовнішньої тарілки з 2-х направленим конверьтором Ку-діапазону ?
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09.08.2023 09:33 Ответить
Незнаю як в наявності, але теоретично можна, як і у Інмарсат параболічні антени з гіроскопічною стабілізацією для яхт та інших суден. Але y VSAT up-link i down-link конвертори під'єднані до опромінювача через ортомодтрансд'юсер задля розв'язання трактів, тобто прийом та передача відбуваються в різних поляризаціях.
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09.08.2023 09:46 Ответить
ортомодтрансд'юсер, такого слова навіть Гугл не чув
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09.08.2023 09:58 Ответить
"такого слова навіть Гугл не чув"

От ненада, Bін все, чув. Orthomode Transducer

Ось воно як виглядає:



Круглий фланець С120 для приєднання опромінювача, та два прямокутних WR75 фланця для для вертикальної та горизонтальної поляризації відповідно
В мене таке на антені ще в 90-х стояло.
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09.08.2023 11:11 Ответить
Якщо старлінк не буде працювати на деяких територіях (наприклад в Криму), то хош-нехош а треба шукати заміну.
Затримка сигналу звичайно більша, в порівнянні з низькоорбітальними супутниками, але не така критична. Відео тренслювати можна, тексту взагалі пох. При затримці в секунду-дві навіть голосом можна розмовляти, хоча і важкувато, пристосуватися треба.
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09.08.2023 10:31 Ответить
Заголовок не правильный: не "альтернатива", а возможно "дополнение"... Зачем противопоставлять ? пригодятся и те и эти...
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09.08.2023 10:27 Ответить
Як тобі шелобан Ілон Маск?
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09.08.2023 12:36 Ответить
 
 