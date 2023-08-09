Альтернатива Starlink: шведская компания направила в Украину свои терминалы
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Шведская компания Satcube начала доставку в Украину собственных терминалов спутникового интернета. Их можно использовать на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.
Об этом рассказал основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.
Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст.
Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.
На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.
В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться ее оборудование военными, но не отрицают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталям до поддержки связи в полевых условиях", – говорит Якоб Каллмер.
Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 километров.
Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они быстрее Satcube, хотя сигнал последних заблокировать тяжелее.
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хоча як кажуть у нас: "на безрибʼї і рак риба" та "дарованому коневі в зуби не заглядають" ...
Ну і сам термінал Satcube коштує $50 000(!) проти $500 у Starlink. Ціни у Satcube також космічні - $70 за 1Гб. Тому той, хто каже, що Satcube замінник Starlink - нехай тупо проходить повз.
От ненада, Bін все, чув. Orthomode Transducer
Ось воно як виглядає:
Круглий фланець С120 для приєднання опромінювача, та два прямокутних WR75 фланця для для вертикальної та горизонтальної поляризації відповідно
В мене таке на антені ще в 90-х стояло.
Затримка сигналу звичайно більша, в порівнянні з низькоорбітальними супутниками, але не така критична. Відео тренслювати можна, тексту взагалі пох. При затримці в секунду-дві навіть голосом можна розмовляти, хоча і важкувато, пристосуватися треба.