Освобождение митрополита Павла из-под стражи не помешает справедливому суду, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Освобождение митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн. грн. не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.
Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей" говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что на митрополита Павла возложен ряд обязательств:
- носить электронный браслет;
- не оставлять с. Вороньков на Киевщине без уведомления об этом следователя;
- прибывать к следователю, прокурору и судье по первому требованию;
- не общаться со свидетелями и потерпевшими.
Сейчас, как подчеркнули в СБУ, расследование против Павла завершено. Его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого дело будет направлено в суд.
Лебедя подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161) и оправдывании агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 1 апреля, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.
Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему выбирали меру пресечения. Экснаместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополита Павла отправили под домашний арест.
Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.
7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.
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А потім об'явите в розшук.
Бурутьба зелені із корупціонерами та зрадниками.
якій в сраку, справедливий суд, коли цей суд звільняє державного зрадника з під варти?
щось, починає сильно набридати, ця показушна "боротьба" зе!лідора **********.
У агента на руках інформації стільки, що застрелить потрібно тих хто це дозволив.