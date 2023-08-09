Освобождение митрополита Павла из-под стражи не помешает справедливому суду, - СБУ

Освобождение митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн. грн. не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей" говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что на митрополита Павла возложен ряд обязательств:

носить электронный браслет;

не оставлять с. Вороньков на Киевщине без уведомления об этом следователя;

прибывать к следователю, прокурору и судье по первому требованию;

не общаться со свидетелями и потерпевшими.

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Сейчас, как подчеркнули в СБУ, расследование против Павла завершено. Его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого дело будет направлено в суд.

Лебедя подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161) и оправдывании агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, 1 апреля, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему выбирали меру пресечения. Экснаместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополита Павла отправили под домашний арест.

Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.