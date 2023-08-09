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Новости Общество
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СБУ (18699) мера пресечения (361) Павел (Петр Лебедь) (28)

Освобождение митрополита Павла из-под стражи не помешает справедливому суду, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

лебедь,мп,митрополит,павло,лебідь

Освобождение митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн. грн. не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей" говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что на митрополита Павла возложен ряд обязательств:

  • носить электронный браслет;
  • не оставлять с. Вороньков на Киевщине без уведомления об этом следователя;
  • прибывать к следователю, прокурору и судье по первому требованию;
  • не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Смотрите: Митрополита УПЦ МП Павла отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 млн гривен. ВИДЕО

Сейчас, как подчеркнули в СБУ, расследование против Павла завершено. Его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого дело будет направлено в суд.

Лебедя подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161) и оправдывании агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Также читайте: Патриарх РПЦ Кирилл призвал международные организации защитить митрополита Павла (Лебедя)

Напомним, 1 апреля, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему выбирали меру пресечения. Экснаместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополита Павла отправили под домашний арест.

Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.
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Топ комментарии
+12
Ви його переправите за кордон, як вже переправляли Портнова та його повнолітнього сина.
А потім об'явите в розшук.

Бурутьба зелені із корупціонерами та зрадниками.
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09.08.2023 11:00
+10
ми це знаємо, СБУ це знає, Паша-Мерседес це знає, всі знають, що ми знаємо ЩО Паша - Мерс несподівано виявиться за кордоном через пару тижнів!
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09.08.2023 11:01
+8
он уже знает, что нельзя выезжать? или его обменяют?
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09.08.2023 10:57
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он уже знает, что нельзя выезжать? или его обменяют?
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09.08.2023 10:57 Ответить
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09.08.2023 10:59 Ответить
ненавижу предателей
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09.08.2023 11:02 Ответить
комусь вже занесли... включаючи СБУ...
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09.08.2023 10:59 Ответить
Малюк з Татаровим. Свято реваншу.

https://www.youtube.com/shorts/F2xAlgyqhDA
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09.08.2023 11:15 Ответить
тільки підірве віру в справедливість ! коли сидять "вбивці" Шеремета , Червінський , бійці Торнадо відпускають ***** в рясі .
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09.08.2023 10:59 Ответить
Ви його переправите за кордон, як вже переправляли Портнова та його повнолітнього сина.
А потім об'явите в розшук.

Бурутьба зелені із корупціонерами та зрадниками.
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09.08.2023 11:00 Ответить
ми це знаємо, СБУ це знає, Паша-Мерседес це знає, всі знають, що ми знаємо ЩО Паша - Мерс несподівано виявиться за кордоном через пару тижнів!
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09.08.2023 11:01 Ответить
Цирк один устраивают,показуху. Никого не посадили, не садят и не будут садить, бабки получили поделили и отпустили. Завтра это лайно будет продолжать свою анти украинскую деятельность.
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09.08.2023 11:02 Ответить
"Справедливий" означає з врахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.
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09.08.2023 11:04 Ответить
я, ****, дурію від цього!
якій в сраку, справедливий суд, коли цей суд звільняє державного зрадника з під варти?
щось, починає сильно набридати, ця показушна "боротьба" зе!лідора **********.
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09.08.2023 11:05 Ответить
Навіщо так нахабно брехати? Чи людей за повних дурнів тримають?
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09.08.2023 11:05 Ответить
сбу, а коли ви московську пздоту в рясах виженете з Лаври?
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09.08.2023 11:05 Ответить
Спочатку треба владу очистити від московської *******.
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09.08.2023 11:24 Ответить
Там все домовлено з ОП і зеленсььким - паства Кацапопатріархата голосує за Зе клоуна, ії за це залишають у Лаврі. Тим паче Кацапапатріархат укомплектован агентами фсб різних типів як бочка оселедцем.
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09.08.2023 11:36 Ответить
Справедливий суд? Сам факт можливості внесення застави за цього п****а - це вже нонсенс. Чому Червінського тримають під вартою без можливості внесення застави? Мабуть ОП це вигідно?! Єрмаківщіна процвітає...
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09.08.2023 11:06 Ответить
Та піддере рясу і городами....Відкупився однозначно.Святі гроші...
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09.08.2023 11:08 Ответить
попа мерседесія в камеру і на довго... майно конфіскувати, воно "монаху" не потрібне.
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09.08.2023 11:09 Ответить
І не завадить драпанути йому за кордон.
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09.08.2023 11:13 Ответить
Ага. Суд буде заочний,тому що паша чомусь опиниться в Рязані.
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09.08.2023 11:14 Ответить
Наступний етап - виїзд Митрополита за кордон не завадить справедливому суду.
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09.08.2023 11:17 Ответить
ще з коментарем: "Ми віримо, він порядна людина, повернеться на суд"
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09.08.2023 11:40 Ответить
І щуку кинули у річку бо ворон ворону очі не виклює.
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09.08.2023 11:19 Ответить
А гроші, часом, не цей хорватський страждалець, по сумісництву швейцарський піп і підсанкційний олігарх вніс? Чи то є таємниця слідства?

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09.08.2023 11:21 Ответить
Певно випустили ,що б нагородити. Гіпотетично, скільки б наших хлопців можна було б обміняти на ту сучку!
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09.08.2023 11:24 Ответить
Агента ФСБ випускають за 33млн грн, офіційна цифра, ггг я так і повірив.
У агента на руках інформації стільки, що застрелить потрібно тих хто це дозволив.
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09.08.2023 11:34 Ответить
ЦІКАВО, А ЗВІЛЬНЕННЯ У СВІЙ ЧАС МАНІАКА ДІТОВБИВЦІ ЧІКАТІЛО ТЕЖ НЕ ЗАВАДИЛО Б СПРАВЕДЛИВОМУ СУДУ ?
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09.08.2023 11:34 Ответить
От вбивці б завадило. Бо в нього не було грошей на заставу. Та й звільнення під заставу тоді не практикували
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09.08.2023 12:56 Ответить
так втекти же може, краще на ланцюгу падлу тримати
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09.08.2023 11:37 Ответить
на мацкве теперь его ищите....
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09.08.2023 12:00 Ответить
За тим і відпускали. І лист єрмака до митниці в нього напевне вже є
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09.08.2023 12:54 Ответить
А Червинський має сидіти, за сфабрикованим звинуваченням і навіть не розглядається його звільнення під заставу???
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09.08.2023 13:15 Ответить
исхудал, осунулся то как.
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09.08.2023 13:20 Ответить
Только дали возможность заработать ореол мученика за веру и народ! Ну не дебилы? Этих двух псин---мерседеса и новинского просто утопить по методу борьбы с ведьмами---и концы в воду! Они же поставленую задачу давно выполнили---общество верующих разделено надолго. Раскол на их деятельности. Все же знаем и понимаем давно. 20 лет это творилось. И на тебе. Посмотрите в его окаянные глаза, прищур какой---это же бес!
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09.08.2023 13:55 Ответить
Що там "по справедливості " по Цимаху, Медведчуку, беркутівцям і вбивцям Дані Дідика?
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10.08.2023 09:00 Ответить
Бесы.
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10.08.2023 11:50 Ответить
 
 