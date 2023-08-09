"Энергоатом" объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Даже после оккупации Запорожской АЭС российскими войсками "Энергоатом" объявил тендеры на 566 млн грн, которые пойдут на закупки для ЗАЭС.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Анализирую закупки "Энергоатома", нашел интересную информацию. Согласно данным Prozorro на Запорожскую АЭС уже после начала полномасштабной войны было объявлено тендеров на 566 млн грн", - говорится в сообщении.
По его словам, часть тендеров так и не состоялась: "Там есть, например, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг... Просто интересно, как мы контролируем, что там все ок с закупками".
Также были объявлены и другие тендеры на "Организацию лечебно – профилактического питания персонала и питание работников на производстве" - 210 млн грн, услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС - почти 28 млн грн, 12,5 млн грн - проведение государственной экспертизы документации
"Решил еще покопаться по ценам закупки на ЗАЭС после оккупации. Нашел простой тендер на 3 млн грн (состоявшийся): на закупку 3021 пар ботинок. Зашел на договор, два типа ботинок:
1) ботинки кожаные закуплены за 1020 грн с НДС
2) ботинки кожаные утепленные за 1140 грн с НДС
Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)…. Ну коэффициент коррупции выходит в 2 раза?" - добавил парламентарий.
Пожалуйста, подождите...
Через нестачу персоналу на Запорізькій АЕС працює 1-1,5 тис. спеціалістів, які не підписали контракти з "Росатомом", - Котін Джерело: https://censor.net/ua/n3436297
Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, - Марченко
Новини БізнесЦензор Корупція
Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що "у нас може бути корупція".
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Радіо Свобода. Джерело: https://biz.censor.net/n3436289
Все просто….
2/ Якщо зрозуміти , що це тисячі , то повинен Вас засмутити . Люди в Україні , ходять в тому на що заробляють . Далеко не кожен , може собі дозволити купити черевики до театру за 5К , не кажучи про робочі . Я розумію , що працедавець видає взуття . Але вже майже 2 роки йому не до жиру .Живим би залишится .
3/ Далеко не найгірші робочі черевики в Польщі https://allegro.pl/oferta/buty-trzewiki-robocze-urgent-103-sb-roz-42-9592394457 В гривнях 1050-1100 але зовсім не 5К.
4/Насмілюся Вам нагадати , що ми не Польща .
5/Я розумію ,що той хто знає біду - їсть ковбасу без хліба .
6/ Ви так сильно хвилюєтеся , що на загарбанній москалем ЗАЕС , робобітники не будуть мати черевиків до роботи ? Згідно міжнародних конвенцій - це головна біль окупантів , а не України !!!
выбросили в пропастьукрали\разбомбили и т.п. - нужно еще раз так же. так что дураки - это мы.
Можно еще по мвс провести кучу закупок на ментов перешедших в банановые республики , фантазии безграничны.
родственниковчиновников обустроить для "возобновления". но наверное народ решил что закордоном как-то лучше.
https://www.0629.com.ua/ru/news/3570286/ispolkom-prinal-novyj-proekt-budzeta-mariupola-obasnaem-cto-eto-znacit