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Новости Политика Украины
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Энергоатом (377) закупки (545) Железняк Ярослав (337) Запорожская АЭС (543)

"Энергоатом" объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

заес

Даже после оккупации Запорожской АЭС российскими войсками "Энергоатом" объявил тендеры на 566 млн грн, которые пойдут на закупки для ЗАЭС.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Анализирую закупки "Энергоатома", нашел интересную информацию. Согласно данным Prozorro на Запорожскую АЭС уже после начала полномасштабной войны было объявлено тендеров на 566 млн грн", - говорится в сообщении.

По его словам, часть тендеров так и не состоялась: "Там есть, например, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг... Просто интересно, как мы контролируем, что там все ок с закупками".

Читайте: Минобороны потратило около 27 млрд грн на оружие, которого не получило, - ЦПК

Также были объявлены и другие тендеры на "Организацию лечебно – профилактического питания персонала и питание работников на производстве" - 210 млн грн, услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС - почти 28 млн грн, 12,5 млн грн - проведение государственной экспертизы документации

"Решил еще покопаться по ценам закупки на ЗАЭС после оккупации. Нашел простой тендер на 3 млн грн (состоявшийся): на закупку 3021 пар ботинок. Зашел на договор, два типа ботинок:
1) ботинки кожаные закуплены за 1020 грн с НДС
2) ботинки кожаные утепленные за 1140 грн с НДС


Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)…. Ну коэффициент коррупции выходит в 2 раза?" - добавил парламентарий.

Читайте: Россияне приступили к "техническому обслуживанию" энергоблока №5 на ЗАЭС и отказываются предоставить подробную информацию, - МАГАТЭ

Энергоатом объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк 01
Энергоатом объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк 02
Энергоатом объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк 03
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Топ комментарии
+23
Как раз вписывается в новую "лапшу" от власти. Никак не нажрутся гниды зеленые.

Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, - Марченко
Новини БізнесЦензор Корупція

Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що "у нас може бути корупція".

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Радіо Свобода. Джерело: https://biz.censor.net/n3436289
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09.08.2023 11:31
+23
Це вже якесь відкрите розкрадання (розтрата) коштів, стаття 191 КК України.
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09.08.2023 11:33
+23
Звичайна практика у казнокрадів. Дивний у нас військовий стан,коли нікого не розстрілюють за мародерство та дерибан на крові.
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09.08.2023 11:38
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Правила форума Совет форумчан
Ось же пояснення, там скрізь наші люди. Невже хтось подумав, що то ми кацапів утримуємо своїм коштом?
Через нестачу персоналу на Запорізькій АЕС працює 1-1,5 тис. спеціалістів, які не підписали контракти з "Росатомом", - Котін Джерело: https://censor.net/ua/n3436297
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09.08.2023 11:30 Ответить
И как вы их там оденете в оккупации? Ботинки через Европу и пол московии повезете? Или ракетами закините прямо в Энергодар?
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09.08.2023 11:33 Ответить
Как раз вписывается в новую "лапшу" от власти. Никак не нажрутся гниды зеленые.

Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, - Марченко
Новини БізнесЦензор Корупція

Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що "у нас може бути корупція".

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Радіо Свобода. Джерело: https://biz.censor.net/n3436289
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09.08.2023 11:31 Ответить
Це вже якесь відкрите розкрадання (розтрата) коштів, стаття 191 КК України.
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09.08.2023 11:33 Ответить
Я давно обратил внимание. У зелени стандартная минимальная наценка "в 2-3 раза". На всем и еще с первых дней 2020 года. Они по мелочи не тырят.
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09.08.2023 11:54 Ответить
Работают люди, не сидят без дела, там немножко урвал, здесь кое что украл и глядишь через полгодика в Монако можно селиться
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09.08.2023 11:34 Ответить
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09.08.2023 11:56 Ответить
Сформувати з УСІХ причетних десантно-штурмовий батальйон, і - хай звільняють ЗАЕС (імхо)
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09.08.2023 11:34 Ответить
Відмивання бабла
Все просто….
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09.08.2023 11:35 Ответить
Ну так у них же мета, не "щось купити", а "щось витратити"!
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09.08.2023 11:35 Ответить
Звичайна практика у казнокрадів. Дивний у нас військовий стан,коли нікого не розстрілюють за мародерство та дерибан на крові.
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09.08.2023 11:38 Ответить
"Кожаные" ботинки за 475 грн?)))) Ору ... На кого работает железняк? Сколько стоят кожаные ботинки железняка?
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09.08.2023 11:47 Ответить
https://prom.ua/ua/p651935253-botinki-rabochie-chereviki.html Вивчайте матеріальну частину
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09.08.2023 12:40 Ответить
Для "Виробник - ПОВША." норм наверное)))... Вы сами хоть смотрели на тот гумус, кстати за большую , чем 475 грн херню. Блин, в чем вы ходите? Нормальная обувь в Украине стоит от 2К грн, кожаная спец обувь от 5К грн (это ещё до войны и падения курса)... . Это не мат часть, а мать.
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09.08.2023 13:35 Ответить
1/ Не розумію , що таке 2К , чи 5К . Я отримав вищу освіту у Львівському політеху . Тоді такого не вчили . Пробачте , що мабуть у Вашому розумінні - тупий .
2/ Якщо зрозуміти , що це тисячі , то повинен Вас засмутити . Люди в Україні , ходять в тому на що заробляють . Далеко не кожен , може собі дозволити купити черевики до театру за 5К , не кажучи про робочі . Я розумію , що працедавець видає взуття . Але вже майже 2 роки йому не до жиру .Живим би залишится .
3/ Далеко не найгірші робочі черевики в Польщі https://allegro.pl/oferta/buty-trzewiki-robocze-urgent-103-sb-roz-42-9592394457 В гривнях 1050-1100 але зовсім не 5К.

4/Насмілюся Вам нагадати , що ми не Польща .

5/Я розумію ,що той хто знає біду - їсть ковбасу без хліба .

6/ Ви так сильно хвилюєтеся , що на загарбанній москалем ЗАЕС , робобітники не будуть мати черевиків до роботи ? Згідно міжнародних конвенцій - це головна біль окупантів , а не України !!!
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09.08.2023 15:33 Ответить
Я написал про "кожаные спецботинки". Кожаные, а не какие -то. Спецобувь, а не какая-то. Цена на нормальную обувь определяется производителем, а не нищетой Украины. Я не пытаюсь оскорбить Вас, я лишь говорю о том, что тендер на обувь (даже не спец обувь) из кожи даже за 1000 грн - это враньё. Это ниже себестоимости.
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09.08.2023 15:49 Ответить
Як воно вже з@@ло!!! Конфіскація майна та "вовчий квиток".
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09.08.2023 12:31 Ответить
в этом расследовании главное не выйти на себя. привет Гетьманцеву передавай
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09.08.2023 12:38 Ответить
Я не захищаю нікого, але бажаю тому журналісту все життя проходити в черевиках за 475 грн
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09.08.2023 12:39 Ответить
обычная роба, есть и по хуже.
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09.08.2023 13:03 Ответить
А как эти дураки, их на АЭС собираються передать?
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09.08.2023 12:39 Ответить
Здається є спеціальні центри для передачок, типу гуманітарки і подібних. Погугліть все не так тупо як здається)
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09.08.2023 13:25 Ответить
они передадут, может даже машину отправят, одну, - а потом скажут, кацапы выбросили в пропасть украли\разбомбили и т.п. - нужно еще раз так же. так что дураки - это мы.
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09.08.2023 15:28 Ответить
В тендерній документації, в угоді згадуються черевики Talan 3 моделей з ціною від 1000 до 1800 грн... Мабуть шановний пан Железняк купує "шкіряні" черевики за 400 разом з паномТищенко на Бесарабаці.
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09.08.2023 12:45 Ответить
Дядь ну які в два раза?1020 грн - це з ПДВ, 850 - без - 475 грн == 375грн тобто усього +80% - то якісь піонери, а не корупціонери. А ще тому - дай, цьому - віддай, якісь смішни копійки залишаються - дитині навіть на Монако не вистачає доводиться по якихось там Фінляндіям їздити та мучатись....
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09.08.2023 12:53 Ответить
Діло розкрито) Залізняка заказали на новину, то технічним характеристикам взуття яке потрібно було (антипрокольне, тип шкіри і тд) воно коштує набагато більше ніж 1000. Тому в опті це нормана ціна. А черевики по 400грн застарілі які з єпіцентру треба викинути бо там 1-2 розміри, це верх тупості) краще скажіть скільки Залізняк з цього отримав? А цензору дізлайк за не перевірену інфу(
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09.08.2023 13:17 Ответить
ну то что закупка идет на предприятие неподконтрольное типо норм, и не смущает?
Можно еще по мвс провести кучу закупок на ментов перешедших в банановые республики , фантазии безграничны.
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09.08.2023 13:32 Ответить
Тупо згоден) але ж наших наче наших людей вдіваєм, а з іншої строни русня все ********....

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09.08.2023 14:04 Ответить
дык цельное крымское министерство есть. и судьи наверное - тоже. и еще хотели (хотят? уже запилили?) 100к родственников чиновников обустроить для "возобновления". но наверное народ решил что закордоном как-то лучше.
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09.08.2023 15:31 Ответить
Мужику у Львові дале реальний термін за крадіжку кількох шоколадок з магазину, а тут по бидомарафону скажуть що такі закупівлі (для орків?) цілком ОК і зебарани повірять.
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09.08.2023 13:22 Ответить
Цей бюджет з оперери "Пилим бабло" поруч голови міст та міськради окупованих територій бюджет яких та зарплати за невиконанні роботи... Нажріться свині!
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09.08.2023 15:06 Ответить
Бюджет Мариупольского горсовета 3 млрд гривен. При этом государственная дотация примерно половина, в связи с военными действиями! Из бюджета например выдали кредит на миллионы мариупольскому трамваю, который Путин запускал!
https://www.0629.com.ua/ru/news/3570286/ispolkom-prinal-novyj-proekt-budzeta-mariupola-obasnaem-cto-eto-znacit
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09.08.2023 15:15 Ответить
 
 