"Энергоатом" объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк

Даже после оккупации Запорожской АЭС российскими войсками "Энергоатом" объявил тендеры на 566 млн грн, которые пойдут на закупки для ЗАЭС.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Анализирую закупки "Энергоатома", нашел интересную информацию. Согласно данным Prozorro на Запорожскую АЭС уже после начала полномасштабной войны было объявлено тендеров на 566 млн грн", - говорится в сообщении.

По его словам, часть тендеров так и не состоялась: "Там есть, например, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг... Просто интересно, как мы контролируем, что там все ок с закупками".

Читайте: Минобороны потратило около 27 млрд грн на оружие, которого не получило, - ЦПК

Также были объявлены и другие тендеры на "Организацию лечебно – профилактического питания персонала и питание работников на производстве" - 210 млн грн, услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС - почти 28 млн грн, 12,5 млн грн - проведение государственной экспертизы документации

"Решил еще покопаться по ценам закупки на ЗАЭС после оккупации. Нашел простой тендер на 3 млн грн (состоявшийся): на закупку 3021 пар ботинок. Зашел на договор, два типа ботинок:

1) ботинки кожаные закуплены за 1020 грн с НДС

2) ботинки кожаные утепленные за 1140 грн с НДС



Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)…. Ну коэффициент коррупции выходит в 2 раза?" - добавил парламентарий.

Читайте: Россияне приступили к "техническому обслуживанию" энергоблока №5 на ЗАЭС и отказываются предоставить подробную информацию, - МАГАТЭ





