Рада призвала мир не признавать "выборы" на оккупированных территориях

Верховная Рада одобрила обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям о намерениях Российской Федерации провести 10 сентября незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

За принятие проекта постановления №9581 проголосовали 287 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередная попытка России оправдать незаконную попытку аннексии временно оккупированных ею частей территории Украины свидетельствует о ее нежелании завершить вооруженную агрессию против нашего государства и намерение продолжать захватническую неоколониальную политику в отношении стран-соседей", - говорится в документе.

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Парламент обратился к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям с призывом не признавать, в случае их проведения, легитимности каких-либо "выборов" на временно оккупированных частях территории Украины, а также структур, их организующих.

Депутаты также призывают мировое сообщество не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины.

В документе также содержится призыв к миру о признании того, что незаконные действия РФ еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины.

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Кроме того, ВР предлагают призвать международные мониторинговые структуры игнорировать возможные обращения России о направлении наблюдателей на выборы местных органов власти на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Напомним, 10 сентября в РФ состоится голосование в избирательных кампаниях разного уровня. Россияне также собираются устроить в этот день выборы на временно оккупированных территориях Украины.