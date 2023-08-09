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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ВР (28734) выборы (24321) оккупация (9518) Россия (91316)

Рада призвала мир не признавать "выборы" на оккупированных территориях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

депутат,вр,парламент,рада,нардеп,голосування

Верховная Рада одобрила обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям о намерениях Российской Федерации провести 10 сентября незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

За принятие проекта постановления №9581 проголосовали 287 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередная попытка России оправдать незаконную попытку аннексии временно оккупированных ею частей территории Украины свидетельствует о ее нежелании завершить вооруженную агрессию против нашего государства и намерение продолжать захватническую неоколониальную политику в отношении стран-соседей", - говорится в документе.

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Парламент обратился к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям с призывом не признавать, в случае их проведения, легитимности каких-либо "выборов" на временно оккупированных частях территории Украины, а также структур, их организующих.

Депутаты также призывают мировое сообщество не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины.

В документе также содержится призыв к миру о признании того, что незаконные действия РФ еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины.

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Кроме того, ВР предлагают призвать международные мониторинговые структуры игнорировать возможные обращения России о направлении наблюдателей на выборы местных органов власти на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Напомним, 10 сентября в РФ состоится голосование в избирательных кампаниях разного уровня. Россияне также собираются устроить в этот день выборы на временно оккупированных территориях Украины.
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Рада закликала світ не визнавати "вибори" на окупованих територіях

Певно, світ тупий. А на "країни" що можуть визнати, воно подіє?
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09.08.2023 14:52 Ответить
А Шо робить наш міністр Ірина Верещук?

Це ж її відповідальність
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09.08.2023 15:26 Ответить
Ну що ЗЕбобіки - як вам живеться????? РЖОТЄ????
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09.08.2023 14:55 Ответить
ЗСУ можуть зробити так,щоб ніяких виборів взагалі не було,але судячи з закликів Ради вони в це не дуже вірять.
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09.08.2023 15:03 Ответить
ніхто )(уйлу і питання не задасть--як Херсонська обл. без Херсону, а Запорізька без Запоріжжя можуть бути частиною рашки? тим більше і частини Донецької та Луганської.
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09.08.2023 15:15 Ответить
От чесно, я б 10 вересня іпашив по виборчих дільницях тупо всім, що є. Все одно ті, хто прийде голосувати, - не наші люди, не кажучи про тих, хто в комісіях сидітиме...
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09.08.2023 15:21 Ответить
їбашить треба виключно по ворожим військовим позиціям!
чи, ти пропонуєш бомбити свої школи?
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09.08.2023 17:30 Ответить
Захваченные территории быдлом с болот мацковии является собственностью и территорией Ukrainy . Нас не надо уговаривать,историю учат все,кроме болот мацковии и их холуев...
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09.08.2023 15:55 Ответить
можно подумати в білораші визнані 😁 і що? Світ цинічний
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09.08.2023 17:40 Ответить
 
 