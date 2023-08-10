Под Москвой раздались взрывы, власти заявили об атаке беспилотников, - росСМИ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Домодедово Московской области ночью раздался мощный взрыв и начался пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росcийские телеграм-каналы.
По данным МЧС России, пожар произошел на территории автосервиса, площадь возгорания - 1 тыс. кв. м.
В телеграм-каналах ширится информация, что местные жители слышали звуки, похожие на работу средств ПВО, однако подтверждения этих данных нет.
Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российскую столицу этой ночью пытались атаковать два ударных беспилотника, сбитых средствами ПВО.
"Ночью, примерно в четыре часа утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один - в Калужской области, другой - в районе ЦКАД", - написал он в телеграме.
Напомним, 9 августа московские власти также заявляли об атаке беспилотников на российскую столицу.
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Забросаем бомбами
Будет вам олимпиада
Йхо-хо-хо !
Чінгіс-хан
43 роки ми чекали цього!
Звершилось!
Осанна! 😂
Тепер "порушення у технологічному процесі".
Як я розумію, у техпроцесі функціонування рашки загалом
Насолоджуємося
Пыня в халэпу влип, даже очень.
Как Чаушеску, Саддам или дуче...
Пыне - трында, если так, покороче.
Це кащєєва голка!
Треба бомбити мацкву
У нас досить проблем на фронті, шоб займтися популізмом із царапанням вікон Москва-сіті
тільки не шкрябати вікна, а зупиняти електро та водопостачання, палити нафтобази і газопостачальні мережі
Охорона "Научного центра топогеодезического и навигационного обеспечения" (закритий структурний підрозділ МО РФ, Москва РФ ) прочісує поверховий периметр в пошуках БПЛА. Охорона підозрює, що БПЛА є розвідувальним і закріпився десь серед конструкцій приміщення.
*******. нічого особливого. просто фізика. і хімії трошки.
Еще более крутая идея - считать что взятые насильно с оккупированных территорий в армию оккупантов украинцы начнут стрелять по своим вместо по лаптям ))