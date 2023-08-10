РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5843 посетителя онлайн
Новости За рубежом
23 079 51
беспилотник (2114) взрыв (6119) москва (3007) россия (91354)

Под Москвой раздались взрывы, власти заявили об атаке беспилотников, - росСМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Домодедово Московской области ночью раздался мощный взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росcийские телеграм-каналы.

По данным МЧС России, пожар произошел на территории автосервиса, площадь возгорания - 1 тыс. кв. м.

В телеграм-каналах ширится информация, что местные жители слышали звуки, похожие на работу средств ПВО, однако подтверждения этих данных нет.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российскую столицу этой ночью пытались атаковать два ударных беспилотника, сбитых средствами ПВО.

"Ночью, примерно в четыре часа утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один - в Калужской области, другой - в районе ЦКАД", - написал он в телеграме.

Читайте также: Утром Москву атаковал беспилотник, в аэропорту Внуково был введен план "Ковёр"

Напомним, 9 августа московские власти также заявляли об атаке беспилотников на российскую столицу.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
Що посіяли те й пожинайте ... кацапські виродки...
показать весь комментарий
10.08.2023 06:32
+33
А нічого було збивать дрони над автосервісом - тоді уламки не падали куди-попало!
показать весь комментарий
10.08.2023 06:49
+25
Главное что бы не летело сирены все равно не включают что бы ватное стадо победителей не пугать.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що посіяли те й пожинайте ... кацапські виродки...
показать весь комментарий
10.08.2023 06:32 Ответить
Москов, москов

Забросаем бомбами

Будет вам олимпиада

Йхо-хо-хо !
Чінгіс-хан

43 роки ми чекали цього!
Звершилось!

Осанна! 😂
показать весь комментарий
10.08.2023 09:41 Ответить
Знову Буданов своїми "блошиними" укусами лякає Москву. Буданов, якщо берешся лякати Москву, так шандарахни так, щоб ехо пішло по всій Росії.
показать весь комментарий
10.08.2023 21:07 Ответить
Міноборони Росії стверджує, що біля анексованого Севастополя в Криму засобами ППО уражені два БПЛА, ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Також російське військове міністерство підтвердило слова столичного мера Сергія Собяніна про дві збиті дрони, що летіли у напрямку Москви: за твердженням військових, один із них був збитий у небі над Малоярославським районом Калузької області, а другий - над територією Одинцовського району Московської області.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:34 Ответить
Московіти , як вам спалось сьогодні ?
показать весь комментарий
10.08.2023 06:40 Ответить
Кацапы говорят пожар в автосервисе, газовые баллоны. Но я верю в Буданова.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:41 Ответить
І йому у військовій формі краще, ніж в костюмі. Як на мене.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:50 Ответить
при чому тут клован боданов? це робота ЗСУ
показать весь комментарий
10.08.2023 07:20 Ответить
Він на підтанцовках в кварталі 95.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:54 Ответить
Это не мешает ему бамбить Маскву.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:57 Ответить
Хіба що своїм пуканои
показать весь комментарий
10.08.2023 07:25 Ответить
То-то, що він ,,бАмбит", а ******** інші.
показать весь комментарий
10.08.2023 21:00 Ответить
самолично летал бомбить!?
показать весь комментарий
10.08.2023 18:55 Ответить
Ты веришь, что глава разведки Украины может жить в одном доме с грузинским наркодилером-помощником депутата Госдумы Валуева с расейским паспортом? Как минимум тогда это не глава разведки Украины!
показать весь комментарий
10.08.2023 21:43 Ответить
Е-е-х! В молоко! Буданов, в Пуйла цілься! Може поцілиш.
показать весь комментарий
10.08.2023 22:09 Ответить
Главное что бы не летело сирены все равно не включают что бы ватное стадо победителей не пугать.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:41 Ответить
А нічого було збивать дрони над автосервісом - тоді уламки не падали куди-попало!
показать весь комментарий
10.08.2023 06:49 Ответить
Фуфло. Чергове самознищення заради страховки. Зараз все можна списати на БПЛА. Безпрограшний варіант.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:55 Ответить
"Робота ППО", 'хлАпкІ", "ефект лінзи"-це минулий день.
Тепер "порушення у технологічному процесі".
Як я розумію, у техпроцесі функціонування рашки загалом
Насолоджуємося
показать весь комментарий
10.08.2023 07:08 Ответить
Ждём новостей из останкино от покойной **********.
показать весь комментарий
10.08.2023 07:22 Ответить
Но в этот раз с более удачным результатом.
показать весь комментарий
10.08.2023 07:23 Ответить
згадав як на початку війни піда"ри атакували нашу телевежу на Дорогожичах...
показать весь комментарий
10.08.2023 11:49 Ответить
Взвейтесь кострами московские ночи,
Пыня в халэпу влип, даже очень.
Как Чаушеску, Саддам или дуче...
Пыне - трында, если так, покороче.
показать весь комментарий
10.08.2023 07:40 Ответить
По Москві бити треба регулярно!
Це кащєєва голка!
показать весь комментарий
10.08.2023 07:40 Ответить
Бити, в першу чергу, потрібно по виробництвах *********** в усій рашкі. Коли виродки сидітимуть в окопах з трьома патронами на двох, та одним снарядом на 100км. фронту, ото і буде їх "кащеєва голка".
показать весь комментарий
10.08.2023 08:26 Ответить
Рссєюшка велика, всі заводи не дістанеш
Треба бомбити мацкву
показать весь комментарий
10.08.2023 09:46 Ответить
нашо? це нічого не дастьу військовому плані.
У нас досить проблем на фронті, шоб займтися популізмом із царапанням вікон Москва-сіті
показать весь комментарий
10.08.2023 11:50 Ответить
у військовому плані це дасть деморалізацію супротивника

тільки не шкрябати вікна, а зупиняти електро та водопостачання, палити нафтобази і газопостачальні мережі
показать весь комментарий
10.08.2023 21:45 Ответить
Багато й тих , які можна дістати.
показать весь комментарий
10.08.2023 12:10 Ответить
Ракетний удар нанесено по виробничим площам "АО «Загорский оптико-механический завод» г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной армии, д. 212В" (рос.). Місяць тому на його виробничих площах було розгорнуто виробництво оптики для комплектації БПЛА військового призначення. Пожежа. Структурні руйнування

Охорона "Научного центра топогеодезического и навигационного обеспечения" (закритий структурний підрозділ МО РФ, Москва РФ ) прочісує поверховий периметр в пошуках БПЛА. Охорона підозрює, що БПЛА є розвідувальним і закріпився десь серед конструкцій приміщення.
показать весь комментарий
10.08.2023 07:48 Ответить
Им але кажуть, там першимою рвонула вантажівка з порохом
показать весь комментарий
10.08.2023 07:53 Ответить
знову Порох?
показать весь комментарий
10.08.2023 08:18 Ответить
не з тим))
показать весь комментарий
10.08.2023 09:18 Ответить
Так вантажівка це ще ліпше!
показать весь комментарий
10.08.2023 08:47 Ответить
Тільки до чого порох до оптики?? Чи вони так кривизну лінз перевіряють..
показать весь комментарий
10.08.2023 09:19 Ответить
Може там ще щось хімічили .
показать весь комментарий
10.08.2023 10:02 Ответить
Чудові новини , як для ранкової кави. На обідню бажано, щоб з кожного утюга вижщало, що підаРаССєю заллято напалмом, від Кєнігсберга до Хайшеньвей. Врятувався лише сСарь ***** В.В.
показать весь комментарий
10.08.2023 08:21 Ответить
путін перднув, а лаврову якраз курити закортіло, медведев з пустих пляшок ракету робив.
*******. нічого особливого. просто фізика. і хімії трошки.
показать весь комментарий
10.08.2023 09:12 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 09:36 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 09:37 Ответить
У кацапки сцякливо тремтить голос...А що сталося, кацапочка?...Страшно?..Але це лише початок. Готуйтеся, потвори, примати на свої дурні голови тисячі українських БПЛА,а згодом і ракет.
показать весь комментарий
10.08.2023 10:31 Ответить
Нравится не нравится в москве всё загорается!
показать весь комментарий
10.08.2023 10:32 Ответить
МАЛО !!!!
показать весь комментарий
10.08.2023 11:02 Ответить
Еще рано радоваться! У россии ракеты и дроны на потоке, да плюс наши от Кучмы. Это сотни, тысячи тонн взрывчатки. Не сравнимые пока мощности.
показать весь комментарий
10.08.2023 12:19 Ответить
Москва, хватит бомбить себя!
показать весь комментарий
10.08.2023 11:07 Ответить
Кацапня,і єта ми есчо нє начіналі. Далі буде ще цікавіше...
показать весь комментарий
10.08.2023 12:37 Ответить
принять на свою территорию миллионы беженцев и удивляться что они начинают партизанить? Памятник из чистого золота пидумавшему.
Еще более крутая идея - считать что взятые насильно с оккупированных территорий в армию оккупантов украинцы начнут стрелять по своим вместо по лаптям ))
показать весь комментарий
10.08.2023 14:43 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 17:03 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 20:45 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 23:00 Ответить
 
 