Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками, разрушена нефтебаза. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне атаковали Ривненскую область беспилотниками. В Дубенском районе разрушена нефтебаза.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Полностью разрушен инфраструктурный объект - нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд.
Коваль добавил, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.
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Мета зеленої команди виконати всі вимоги діда бабаєва: роззброїти ЗСУ, фізично ліквідувати патріотів («бандерівців»), та оголосити Україну федеральним округом Новоросії і увійти до складу Залісся. Для цього блазень методично нищіть інституції України, штучно створює хаос, ганьбить Україну на міжнародному рівні, та робе безліч інших проблем.
Найбільше від малоросів постраждали військовослужбовці. В першу чергу, це забезпечення всім необхідним ЗСУ.
Згадайте клістрони. Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.
По українським містам за цей час православні рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих.
За рекомендацією «Комітету 300», дотримуючись пункту за скороченням населення,
за час правління «95 каганату» населення України скоротилося майже на 12 мільйонів осіб.
«Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть». Т.Г.Шевченко
На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Білорусі в телеграмі. Джерело: https://censor.net/ua/v3436635
Засіла на Печерських пагорбах антиукраїнська влада не понесла відповідальності за зраду. Ба більше: ще й обкрадає під час війни!
Герой показує, як знищує ворога... Герой загинув... Герой на лікуванні... Герой продовжує боротьбу... Слуга народу вимагав хабар... Воєнком вкрав... Народний депутат втік з краіни... Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані...
Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ, а чому ж влада не відчуває відповідальності? А тому що Єрмак, який брехав про "всеосяжне перемир'я" і прямо сприяв нападу Путіна, продовжує представляти Україну - ніякої відповідальності нема.
Резніков, який брехав, що він поборов корупцію, роздавав мільярди на підставних, які не виконали контракти - ніякої відповідальності нема. Баканов, який призначив агентів ФСБ у керівництво СБУ, і здав Південь України, навіть не ходить на допити - ніякої відповідальності нема.
Татаров, який брехав про зовнішнє управління США, адвокат Портнова та багатьох олігархів, продовжує заробляти у судах - ніякої відповідальності нема. Тимошенко, який брехав про "велике будівництво", живе на рівні олігархів, але навіть відмовляється отримувати адмінпротокол - ніякої відповідальності нема.
Президент Зеленський показує, що лояльність до нього - це гарантія безкарності, і тому йде війна, а відповідальності у владі не більшає, а меншає.
в реальному часі москалі бачать, що, де, який рівень!
На НАТО напасть путяра забоится, а вот открыть второй фронт у нас на Севере вполне может, даже без перспектив, просто поугрожать логистике поставок оружия, попытаться принудить к перемириям, в конце-концов вагнеров утилизировать и т.д.
Що зелена банда, будемо будувати трасу для біатлону чи нафтобазу?
Машинобудівний завод у місті Чернівці, що спеціалізується на випуску апаратури для нафтової та газової галузі 10 місяців знаходиться під санкціями України, причому під санкціями безпідставними, вже вирішено щоб їх було знято, але все ще завод не працює - банківські рахунки заблоковані. Що вони собі думають ці державні діячі зразка "закінчення епохи бідності"?
? Чи піар важливіше законів і здорового глузду?
З відома і при сприянні нинішнього вищого політичного керівництва перед війною була майже знищена оборонна галузь (передусім - ракетобудівна, ППО, ПРО) , була пропущена ворожа армія майже без бою через найбільш укріплену лінію оборони між Кримом і материковою частиною України, і захоплені ворогом великі частини Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей.... пробитий сухопутній коридор між Донбасом (читай - росією) і Кримом. І зараз це керівництво нездале захистити країну від безкарних бомбардувань міст, сіл, енергетики, інфраструктури. Навіть зулуси не потерпіли би таких єрмаків-зеленськи-буданів та решти наволочі.
Порахувати скільки пожежників, техніки та збитки є кому
А от ***** подумати, як зберігати ПММ не в одному місці, ****, нема кому
Як так?
Невже не можна організувати зберігання в автоцистернах з півгодинним підвозом?