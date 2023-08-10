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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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беспилотник (2114) пожар (5572) Ривненщина (1141) дроны (2193)

Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками, разрушена нефтебаза. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне атаковали Ривненскую область беспилотниками. В Дубенском районе разрушена нефтебаза.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Полностью разрушен инфраструктурный объект - нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд.

Коваль добавил, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

Читайте: Атаки надводными дронами могут быть направлены против самых слабых звеньев России в Черном море, - британская разведка
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Топ комментарии
+51
На одного полеглого Героя, сотня держиморд-зрадників
Засіла на Печерських пагорбах антиукраїнська влада не понесла відповідальності за зраду. Ба більше: ще й обкрадає під час війни!
Герой показує, як знищує ворога... Герой загинув... Герой на лікуванні... Герой продовжує боротьбу... Слуга народу вимагав хабар... Воєнком вкрав... Народний депутат втік з краіни... Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані...
Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ, а чому ж влада не відчуває відповідальності? А тому що Єрмак, який брехав про "всеосяжне перемир'я" і прямо сприяв нападу Путіна, продовжує представляти Україну - ніякої відповідальності нема.

Резніков, який брехав, що він поборов корупцію, роздавав мільярди на підставних, які не виконали контракти - ніякої відповідальності нема. Баканов, який призначив агентів ФСБ у керівництво СБУ, і здав Південь України, навіть не ходить на допити - ніякої відповідальності нема.

Татаров, який брехав про зовнішнє управління США, адвокат Портнова та багатьох олігархів, продовжує заробляти у судах - ніякої відповідальності нема. Тимошенко, який брехав про "велике будівництво", живе на рівні олігархів, але навіть відмовляється отримувати адмінпротокол - ніякої відповідальності нема.

Президент Зеленський показує, що лояльність до нього - це гарантія безкарності, і тому йде війна, а відповідальності у владі не більшає, а меншає.
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10.08.2023 07:19
+36
І зараз знову потвори з зешобли. Нєєє то не з БССР то з рашкі. Лука святий він хороший да хламідія
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10.08.2023 07:09
+26
Тому , що ГНИДИ 73% , зная ,что ЧЛЕНОГРАЙ 🦠ТУПОЙ наркоман , завербований фсб , ( ********** палочки, термос, ДАГАВАРИМСЯ паасередине, Украина актриса из порнофильмов ………я вам ничего не должен……) ВСЕ РАВНО ВЫБРАЛИ КРОШКУ ЦАХЕСА ! Теперь ШАШЛЫКИ ЖУЮТ , как 🐑🐏‼️🆘🆘🆘ЗЕИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ И ВСЕХ ЕГО ПОДРУЧНЫХ Ермака Баканова , Татарова, Демченко, ……
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10.08.2023 08:48
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Правила форума Совет форумчан
І зараз знову потвори з зешобли. Нєєє то не з БССР то з рашкі. Лука святий він хороший да хламідія
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10.08.2023 07:09 Ответить
якого хрєна цей дятєл красується на фоні палаючого обьекта ? Для картинки для кацапських каналів ????? що цей"говорящій рот" не знає,що за це є покарання ? довбо-б на довб-бі і довбойоб-м погоняють !!!!!!!!!!!!!!!
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10.08.2023 11:02 Ответить
Він уже наводив на Сарни. Похвалився, що готують військових і в казарми прилетіло. Зате, звільнили мера, бо той з ЄС.
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10.08.2023 11:25 Ответить
Складається враження, що «Термос» постійно робить усе все, що від нього і ермака залежить, аби Україна не мала шансів стати членом НАТО.

Мета зеленої команди виконати всі вимоги діда бабаєва: роззброїти ЗСУ, фізично ліквідувати патріотів («бандерівців»), та оголосити Україну федеральним округом Новоросії і увійти до складу Залісся. Для цього блазень методично нищіть інституції України, штучно створює хаос, ганьбить Україну на міжнародному рівні, та робе безліч інших проблем.

Найбільше від малоросів постраждали військовослужбовці. В першу чергу, це забезпечення всім необхідним ЗСУ.



Згадайте клістрони. Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.

По українським містам за цей час православні рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих.

За рекомендацією «Комітету 300», дотримуючись пункту за скороченням населення,

за час правління «95 каганату» населення України скоротилося майже на 12 мільйонів осіб.

«Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть». Т.Г.Шевченко

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10.08.2023 11:18 Ответить
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10.08.2023 15:06 Ответить
І якже вони туди долетіли? З білораші? Ну тоді мозирю готуватися на вихід.
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10.08.2023 07:15 Ответить
С РФ летели. Через Сумскую область залетали.
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10.08.2023 07:30 Ответить
У мене краща відповідь: Літаки-носії з каспію принесли
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10.08.2023 07:35 Ответить
не будуть атакувати мозирський нафтопереробний. не тіш себе пустими фантазіями,
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10.08.2023 08:27 Ответить
Упс....

На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Білорусі в телеграмі. Джерело: https://censor.net/ua/v3436635
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10.08.2023 16:06 Ответить
оце якраз і питання - як повільні БПЛА пролітають 3-4 українських області і не збиваються по дорозі. Хіба за рахунок кількості прориваються...
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10.08.2023 08:32 Ответить
це говорить пронестачу ппо в деяких областях, видно ворог проклав маршрут де їх немає і вже буде довбати поки є що руйнувати з критичної ініраструктури.
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10.08.2023 09:16 Ответить
прочитав про цього голову Рівненьської ОВА Коваля в вікіпедіі-----віце президент асоціаціі спортивної боротьби Украіни,член олімпійського комітету України,ну думаю напевно олімпійский чемпіон,читю далі---КАДИДАТ в майстри спорту України АЛЕ БАТЬКО заслужений тренер України з боротьби, ТО ОСЬ воно що Зіна--тоді питань НЕМА. СТИДОБА,млять і як такі зелені "господарники " людям в очі дивляться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.08.2023 11:17 Ответить
З Білорусі ?
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10.08.2023 07:16 Ответить
На одного полеглого Героя, сотня держиморд-зрадників
Засіла на Печерських пагорбах антиукраїнська влада не понесла відповідальності за зраду. Ба більше: ще й обкрадає під час війни!
Герой показує, як знищує ворога... Герой загинув... Герой на лікуванні... Герой продовжує боротьбу... Слуга народу вимагав хабар... Воєнком вкрав... Народний депутат втік з краіни... Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані...
Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ, а чому ж влада не відчуває відповідальності? А тому що Єрмак, який брехав про "всеосяжне перемир'я" і прямо сприяв нападу Путіна, продовжує представляти Україну - ніякої відповідальності нема.

Резніков, який брехав, що він поборов корупцію, роздавав мільярди на підставних, які не виконали контракти - ніякої відповідальності нема. Баканов, який призначив агентів ФСБ у керівництво СБУ, і здав Південь України, навіть не ходить на допити - ніякої відповідальності нема.

Татаров, який брехав про зовнішнє управління США, адвокат Портнова та багатьох олігархів, продовжує заробляти у судах - ніякої відповідальності нема. Тимошенко, який брехав про "велике будівництво", живе на рівні олігархів, але навіть відмовляється отримувати адмінпротокол - ніякої відповідальності нема.

Президент Зеленський показує, що лояльність до нього - це гарантія безкарності, і тому йде війна, а відповідальності у владі не більшає, а меншає.
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10.08.2023 07:19 Ответить
Тому , що ГНИДИ 73% , зная ,что ЧЛЕНОГРАЙ 🦠ТУПОЙ наркоман , завербований фсб , ( ********** палочки, термос, ДАГАВАРИМСЯ паасередине, Украина актриса из порнофильмов ………я вам ничего не должен……) ВСЕ РАВНО ВЫБРАЛИ КРОШКУ ЦАХЕСА ! Теперь ШАШЛЫКИ ЖУЮТ , как 🐑🐏‼️🆘🆘🆘ЗЕИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ И ВСЕХ ЕГО ПОДРУЧНЫХ Ермака Баканова , Татарова, Демченко, ……
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10.08.2023 08:48 Ответить
на вибори йшли з гаслом "аби хто, лем не Порох")) Зеленський та ті кого він привів на 100% відповідають вимогам 73%виборців, абихто какаяразніца)) ображатися не має на кого, це супер демократичний вибір народу...
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10.08.2023 09:07 Ответить
Що таке "лем"?
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10.08.2023 11:40 Ответить
не влаштовував вас барига) зато тепер у вас безлімітний матеріал для написання та обговорювання антиукраїнської влади яка засіла на печерських пагорбах...))
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10.08.2023 08:57 Ответить
Нахіба ти за них голосував?
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10.08.2023 09:04 Ответить
нафтобаза приватна?....
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10.08.2023 07:23 Ответить
Я так розумію,що безпілотником по по рубльовці це дуже важливо,а якась там нафтобаза на Рівненщині,ну "добре,що без жертв"(
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10.08.2023 07:25 Ответить
А тобі треба з жертвами?
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10.08.2023 07:47 Ответить
Ти не зрозуміла суть.
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10.08.2023 08:12 Ответить
а ти пиши зрозуміло
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10.08.2023 08:34 Ответить
Тобі не подобається подача інформації? Чи реакція на інформацію?
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10.08.2023 08:34 Ответить
Для тебе окремо )мені не зрозуміла ціль та співмірність : кремлівський дах і нафтобаза.
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10.08.2023 11:16 Ответить
Рекомендую приїхати в Україну. Пожити в суспільстві а не на Цензорі. Може тоді перестанеш порівнювати цілі ударів. Може.
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10.08.2023 11:22 Ответить
Живу в тому суспільстві,де мені комфортно.Не знав,що місце проживання якось впливає на доцільністьдронових ударів)))
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10.08.2023 13:08 Ответить
Впливає на розуміння доцільності. Ситий голодного не пойме.
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10.08.2023 13:20 Ответить
І як це відноситься до конкретного випадку,голодна Галю?
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10.08.2023 13:40 Ответить
это про этого "губернатора" шла вчера речь? Мол, губернатор, там, все...
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10.08.2023 07:26 Ответить
типа того
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10.08.2023 08:35 Ответить
Эту базу еще в марте прошлого года атаковали, тогда тоже говорили что полностью разрушена... Но получается тогда дезинформировали врага или же восстановили.
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10.08.2023 07:35 Ответить
Нашу усю війну атакують. Приватна але як би і ні, перед війною навіть власники бились за неї. Потім почали різко вивозити, такого руху я тут ніколи не бачив; знали падлюки, що буде. Але видно не усе вивезли, або вже завозити на зберігання почали (скорше). Бо недавно мопед прилетів чітко у бочку де соляри було пошти під максимум. Поруч стоять розірвані, розшарпані, а попали саме сюди. Згоріло пів бочки, солярою смердить довкола вже з місяць.
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10.08.2023 07:42 Ответить
Акцизні склади мають обладнання, що в режимі реального часу показує рівень наповнення резервуару.
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10.08.2023 08:40 Ответить
це гетьманцев впровадив! дякую, дуже дякую!
в реальному часі москалі бачать, що, де, який рівень!
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10.08.2023 09:38 Ответить
Мопеди, мопеди......де ті сміхуни-приколісти тепер? Не розуміли, що ворог навіть з берданкою -Мосінкою небезпечний озброєний ворог?
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10.08.2023 07:49 Ответить
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10.08.2023 14:28 Ответить
атакують мопеди не самі по собі, атакує держава-терорист №1
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10.08.2023 07:54 Ответить
Цікаво !...З якої країни їх запустили?Всі знають питання не актуальне.Але чому до цих пір в нас з ними не розірвані дип.відносини!!!!!!!!!!
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10.08.2023 08:03 Ответить
Падлюки.
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10.08.2023 08:07 Ответить
Опять Ровенская область. Все говорят, что вагнера кучкуются в Беларуси, чтобы атаковать или шатать Польшу / Литву. А я лично считаю, что нашим бы переживать за Ровенскую область. Там АЭС + это может быть отвлекающий удар, чтобы оттянуть наших с наступления на Мелитополь . . .
На НАТО напасть путяра забоится, а вот открыть второй фронт у нас на Севере вполне может, даже без перспектив, просто поугрожать логистике поставок оружия, попытаться принудить к перемириям, в конце-концов вагнеров утилизировать и т.д.
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10.08.2023 08:13 Ответить
Не обов'язково їм йти на РАЕС - просто відрізати по кордону Польщу і ..все.
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10.08.2023 12:23 Ответить
Если вагнера нападут с севера то без поддержки авиации и тяжелой артилерии, инфраструктура будет не та. Можно спокойно выкашивать смоходными минометами, Мардерами, Бредли не боясь получить ответку. Много наших сил они не оттянут.
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10.08.2023 13:54 Ответить
Близько третьої години ранку 4-5 шахідів пролетіли через моє містечко (житомирська обл), думав на Староконстянтинів полетіли.

Що зелена банда, будемо будувати трасу для біатлону чи нафтобазу?
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10.08.2023 08:39 Ответить
Чого ж ти їх не збив?
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10.08.2023 11:42 Ответить
А на Київщині всіх ''мопедів'' позбивали, даже уламки не попадали. От би скрізь такий захист..
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10.08.2023 08:49 Ответить
Україна - у війні і їй потрібно могти і захищати об'єкти інфраструктури від знищення ворогом, і могти швидко відбудувати або знищений об'єкт, або збудувати резервний.
Машинобудівний завод у місті Чернівці, що спеціалізується на випуску апаратури для нафтової та газової галузі 10 місяців знаходиться під санкціями України, причому під санкціями безпідставними, вже вирішено щоб їх було знято, але все ще завод не працює - банківські рахунки заблоковані. Що вони собі думають ці державні діячі зразка "закінчення епохи бідності"?
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10.08.2023 09:48 Ответить
Як би КОЖНА влада місцева не закатувала гроші в асфальт, а придбала антидронові рушниці і створила кілька мобільних загонів - був би захист АЛЕ НА ЧАСІ К Р А С Т И
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10.08.2023 09:52 Ответить
Мобільні загони давно створені. Яким чином антидронова рушниця може впливати на Шахед? Це ж не Мавік летить.
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10.08.2023 10:00 Ответить
Звідки у вас такі дані
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10.08.2023 10:24 Ответить
У новинах часто публікували мобільні групи на пікапах, якраз створені для протидії шахедам, яким РЕБи до лампочки.
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10.08.2023 10:34 Ответить
Пікапи переважно волонтерські і їх не хочуть вводити в штат через бюрократичні перепони, а на позаштатні ніхто озброєння не буде встановлювати. Мобільні вогневі групи справді створені частково, але їх озброєння це автомати і ручні кулемети, в реальності вони знаходяться просто на позиціях.Врешті на лісистій місцевості навіть пікапи неефективні, бо проліт шахедами спостерігають дуже короткий час через обмежений кут огляду.
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10.08.2023 11:16 Ответить
Ну буками якимись збивати їх теж таке собі.. Ситуація ускладнена ще і їх масовістю. Добре показують себе гепарди, але хз скільки їх доступно.
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10.08.2023 11:38 Ответить
Коваль - це той губєрнатор - що Гуньдоном землі дерибанили?
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10.08.2023 10:06 Ответить
Ще Третяк є.. Бруківку йому на шось
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10.08.2023 10:51 Ответить
Губернатори в Рязані.
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10.08.2023 13:32 Ответить
Гундоням розкажіть)
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10.08.2023 13:34 Ответить
Вони редагують ваш меншовартісний лексикон?
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10.08.2023 13:52 Ответить
Раджу почитати значення слів - іронія ,сарказм.
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10.08.2023 13:55 Ответить
Схоже не на "сарказм", а на меншовартісний маразм.
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10.08.2023 14:10 Ответить
Бог не всім дарує почуття гумору .
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10.08.2023 14:20 Ответить
Навіщо так себе дурити? Меншовартість - це не гумор.
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10.08.2023 14:22 Ответить
З точки зору психології - людина дивиться на інших черз призму своїх комплексів та обумовленостей. А певна фанатичність - говорить про слабкість власної віри . Раджу вам відрефлексув ати теми "меншовартості "....
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10.08.2023 14:53 Ответить
Як багато безпорадного тексту лише заради виправдання своєї меншовартости. Схоже, один з тих "какаяразьніца", що досі гривні рублями називає.
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10.08.2023 17:15 Ответить
Це нзивається в психології словом -" перенесення" . Це ваше субєктивне бачення ,як не має відношення до реальності. Раджу попрацювати над своїми комплексами та фобіями
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10.08.2023 18:22 Ответить
Це називається пошуком того, хто вам у штані насрав. Я ще в меншовартісних особин не питав, що мені робити. Свої поради роздаватимете губернаторам десь в Рязані. ))
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10.08.2023 18:47 Ответить
Хамство - це прояв слабкості та невпевненості в собі. )))
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10.08.2023 19:59 Ответить
Беззмістовний словесний пронос для самовиправдання - ознака безвідповідальності і перебільшення своїх розумовиз здібностей. ))
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10.08.2023 21:24 Ответить
Як ви влучно охарактеризували свої дії)))
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10.08.2023 21:31 Ответить
Фанат губернаторства же з дзеркалом розмовляє. ))
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10.08.2023 21:43 Ответить
Вже на тлі ще палаючих і знищених об'єктів відоси знімають? Дебіли шашличні, ви там не акуєлі від безкарності
? Чи піар важливіше законів і здорового глузду?
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10.08.2023 10:46 Ответить
проспав
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10.08.2023 10:49 Ответить
Влада, що неспосібна організувати і забезпечити захист свого Народу і Країни - має бути відправлена у відставку, віддана під суд і скарана за закогами військового часу. Ворог безкарно нищить нашу країну, убиває наших людей, а ця сиклива, продажна злодюжна обдолбана камарілья знімає відосіки, пафосні монологи, піариться на крові нашого Народу і ДОрозкрадає країну з того, що ще не ДОбили кацапи. Далі таке терпіти не можна. Далі вони угроблять Україну і кинуть знекрівлену під ноги кацапам.
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10.08.2023 11:28 Ответить
Назви країну, влада якої може забезпечити 100-відсотковий захист свого народу і країни.
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10.08.2023 11:44 Ответить
Таких немало. Але країна, влада котрої дає спеціально цілеспрямовано нищити оборонку, енергетику, інфраструктуру, дає безкарно убивати людей - ОДНА-ЄДИНА У ВСЕСВІТІ. Це - Україна.
З відома і при сприянні нинішнього вищого політичного керівництва перед війною була майже знищена оборонна галузь (передусім - ракетобудівна, ППО, ПРО) , була пропущена ворожа армія майже без бою через найбільш укріплену лінію оборони між Кримом і материковою частиною України, і захоплені ворогом великі частини Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей.... пробитий сухопутній коридор між Донбасом (читай - росією) і Кримом. І зараз це керівництво нездале захистити країну від безкарних бомбардувань міст, сіл, енергетики, інфраструктури. Навіть зулуси не потерпіли би таких єрмаків-зеленськи-буданів та решти наволочі.
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10.08.2023 14:31 Ответить
Маячню я вже півтора року тут читаю. Набридло. Повторюю просте питання: в якій країні влада може забезпечити 100-відсотковий захист свого народу і країни. Назви хоч одну. Таких немало - це не відповідь. Конкретно. В якій країні при нападі того ж куйла не загине жоден мирний житель і не буде зруйнований жоден об"єкт?
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10.08.2023 14:38 Ответить
Злодій на фото вчора згадувався "слугою зеленьського" корупціонером Гунько як співучасник злочину. А сьогодні позує на фоні пожежі, нікому не здається це дивним?
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10.08.2023 11:40 Ответить
Дати інтерв'ю на фоні пожежі є кому
Порахувати скільки пожежників, техніки та збитки є кому
А от ***** подумати, як зберігати ПММ не в одному місці, ****, нема кому
Як так?
Невже не можна організувати зберігання в автоцистернах з півгодинним підвозом?
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10.08.2023 12:27 Ответить
Дегенеративний зе-скот спеціально підготував відеозвіт для кацапів ?
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10.08.2023 12:52 Ответить
 
 