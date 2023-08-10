В Украине предлагают ввести штрафы за прослушивание российской музыки: Внесен соответствующий законопроект
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9547 о введении штрафов на сумму от 5 100 до 25 500 грн за воспроизведение российской музыки в общественных местах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в объяснительной записке к законопроекту №9547.
Так, предлагается внести изменения в Закон от 19 июня 2022 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".
По мнению авторов, изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.
"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в пояснительной записке.
Если такой законопроект будет принят, то за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф от 5 100 до 8500 гривень. За повторное нарушение – от 17 000 до 25 500 гривень.
Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы, в которых принимают участие граждане РФ.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. В частности, публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, запрещены.
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Вони ж так оцінять оту "не лагідну" українізацію, а українізацію прикладом по іпалу стайл. Та ще більше ********* Україну.
Браво. Багаторічний мовний срач і його наслідки так нічому не навчив, біг по граблям продовжується. Усе має свою ціну. Тож чекайте чергових наслідків.
якщо вірно, то "не данбас не захател", а припхалися росіяни й почали качати область.
я не розумію, що змушує людей попри всю ту біду, яку вже зробили росіяни (і багато ще зроблять), продовжувати плекати російське.
погрожувати наслідками - погрожувати буде нічим, коли кожен громадянин країни буде вболівати за своє, а не за чуже.
Ситуація зараз не менш складна, а коли війна закінчиться, буде ще більш складною. Тож гратися сірниками на пороховій бочці - це таке собі.
Можна скільки завгодно жалітися і шукати винуватих усіх окрім себе, але реальність така, що російськомовні регіони такими і будуть залишатися, а намагатись їх під себе переробити нічого крім розколу не призведе. Хоч ви усєріться.
усіратися не треба, треба повернути людям втрачене. вони такі ж українці як й в інших областях, окрім власне тих, хто був завезений на ті землі з російської радянської республіки, але вони не рсійськомовні українці, вони просто росіяни.
ну а ваші тези просто тхнуть російською пропагандою: у вас не росіяни зайшли на територію України в 14му, а через "мовні срачі" данбас і Крим збудились. ну й "чудове" слово помста, яке ви застосували? серйозно? в Україні послуговуватись українською це помста?
ну а якщо не прагнути до української України заради чого тоді воюємо, може здатися й буде російська малоросія, ну то й що, вам же однаково?
Воюють за своє життя, за родини та землю. Російськомовним бійцям україномовна Україна потрібна десь в 99-у чергу за всім іншим.
це про безпеку країни.
якщо людині "в голову" прилітає російська ракета й після цього вона продовжує про "не при чем культуру, музику, язік, не такой макарєвич і цой", то може це наслідки не українізації, а саме навпаки?
українізація в Україні, серйозно?
Балога - автор законопректу і хазяїн Закарпаття по совместітельству...
******* російська фігня: пєвци та пєвіци ротом, блатняк, рєпчик - відразу в топку! Так! Радянські дадзибао "І Лєнін такой маладой" чи "Наша служба і апасна і трудна" - туди ж!
А що робити з чимось хорошим, на чому ми росли? З пісеньками з мультфільмів, які ми досі наспівуємо? "В травє сідєл кузнєчік"? "Йожік рєзіновий"? "Пусть бєгут нєуклюже..."? До речі, що робити з пісеньками з мультфільмів українських студій, створених російською мовою у радянські часи? Я про "Врунгеля", "Айболіта", "Острів скарбів"? "Ми бандіто гангстеріто" - заборонимо?
А пісні бардів? Заборонено? Розенбаума - в топку, так! Я за! А тих, хто тихо чи голосно бодався з радянською владою тоді, коли "заборонщиків" ще на світі не було? Юлій Кім, Сергій Нікітін? Померлі ще у радянські часи Галіч, Висоцький, Окуджава, Візбор, Кукін?
А Макаревіч, Шевчук, БГ - теж в топку?
Слизька доріжка. Дуже слизька...
Хто це зараз наспівує ?
Лєнін такой маладой .... а путін такой удалой Ги ги ги
От палицця кацапня що капець
Чувак, ми побачили, який зоопарк виховала кацапська культура. А ти за нею скавулиш?
Хе-хе, буду ржати, коли випердки мокшанської культури ввалаяться тобі у хату...
що тут думати
А Ви взагалі, щось чули про Спіраль Історії?
Я вам не заздрю... Чи ви впевнені, що фсьо будіт харашо? Хе-хе... Купуйте теплий одяг - на Сибіру дуже зимно...
Русскіє - це проклята нація садистів і убивць...
Вони знищили та покалічили все, що змогли, й навіть більше. Від спогадів до мови спілкування
У мого покоління вкрали частину молодості, частину пам'яті, частину міфології. Вкрали пісні, які ми співали молодими. Вкрали «Вальс Бостон», «Білоруський вокзал», «Пора-пора-порадуемся»… Все, до чого могли дотягтися, забруднили своїми імперськими руками.
Слава богу, Висоцький уже помер, і Галич теж. Інакше сталося б з ними те, що і з Юнною Моріц. Як можна дивитися старі «Три Мушкетери», бачачи перед собою Боярського, що з'їхав з глузду? Як можна дивитися «Рабу Любові» авторства неадекватного Міхалкова?
Телецентр «Останкіно» для мене вже не спогад про молодість, про клуб «Що? Де? Коли?», а фабрика фейків, до якої гидко підійти. Чомусь зовсім не хочеться питати зайвий квиток у московські театри. Машков, Миронов, Безруков… Та про що ви кажете? Маленьку Ахеджакову вигнали за громадянську позицію, позбавили можливості дожити на сцені останні роки.
В Ермітаж, де я вперше побачив Роденівську «Весну», чомусь не тягне. У Лувр, Прадо, Метрополітен тягне, а в Ермітаж - ні. І сам не зрозумію чому. Напевно, щось особливе розлилося в сирому пітерському повітрі, перебиваючи гнилий сморід стоячої води. Рашизм, путінізм, ксенофобія - це вражає більше за шедеври Растреллі.
Навіть про спільну перемогу, сплачену мільйонами життів, згадувати не хочеться. Адже, як з'ясувалося, вони могли перемогти й без нас. Та й чи була перемога, якщо ми «нацисти» та «німецькі поплічники і нас треба знищити»? Звільнити «споконвічно руські землі» від українців. Бомбити Київ. Гвалтувати у Бучі. Понівечити Ірпінь.
Їм було мало вкрасти спогади - одними спогадами ситий не будеш. Вони вкрали Крим. Вони зганьбили ліси під Кремінною, куди я мріяв приїхати порибалити з родиною. Набили їх іржавим залізяччям, мінами, горілими машинами. Вони знищили вікові сосни, отруїли землю напівзогнилими трупами, втопили у Сіверському Дінці свої танки, перегородили розтяжками стежки. Прийшли визволителі! Радійте!
Вони вкрали у нас Бердянськ з його косою, бичками та будинком біля моря. Вкрали Генічеськ із нескінченною Арабаткою. Скадовськ з йодистим запахом водоростей та добірними комарами.
Вони вбили Маріуполь, де жили та познайомилися мої дідусь із бабусею. Вони зруйнували Бахмут, де познайомилися мої тесть та теща. Вони били по Миколаєву, де народилася моя дружина. Вони гатять по Сумській області, де виріс мій батько. Скалічили Чернігів, мучать Харків та Херсон. Моє рідне місто Дніпро тепер ховає вбитих російською ракетою земляків. Вона потрапила до житлового будинку, неподалік будинку моїх батьків. У звичайний житловий будинок.
Їм не дають спокою Одеса, Очаків, Запоріжжя. Вони і їх хочуть перетворити на Маріуполь. Вони все хочуть перетворити на Маріуполь. Заповідна Кінбурнська коса тепер на багато років стане зоною лиха, бо вони туди прийшли. Їм завжди мало. Їм головне не захопити, примножити та покращити, а дотягнутися, вкрасти, зламати, зганьбити, зробити нежитловим, непридатним для використання. Щоб якщо вже не дісталося їм, то й нікому.
Спільного минулого більше немає. Спільне теперішнє - кровопролитна, руйнівна війна. Спільному майбутньому ніколи не бути. Ніхто не захоче мати щось спільне з убивцею, ґвалтівником, злодієм та вандалом.
Вони знищили та покалічили все, що змогли й навіть більше. Від спогадів до мови спілкування. Нема бажання мати нічого спільного. Навіть того, що вже було, згадувати не хочеться. Те, що ще недавно викликало ностальгію, тепер викликає огиду.
Дякую за цей допис Яна Валетова
"сегодня мі з тапой ********".
цей засіб призначено для герметизації отворів в предметах неживої природи! це - обов'язково!
У замкову щілину...
І в інших містах України теж?!
Будують наче і немає війни!
Невиноватых русских нет!
Кто сам из них не убивает,
Дает убийцам горсть монет.
Кто нынче к миру призывает,
Где был все эти восемь лет?
Кто власть клянет, тот распевает
О "невиновных русских" бред,
И этим самым покрывает
Всю эту злобную орду,
И перед миром отмывает
Тех, коим место - лишь в аду.
Что для других народов - форма
Болезни, временная жуть -
Фашизм, садизм - для русских - норма!
Их квинтэссенция. Их суть.
Для них болезнь - как раз свобода,
От коей вновь исцелены,
Согласные на все невзгоды
Во имя рабства и войны.
И не скулите о культуре -
Кто их взрастил, как не она,
Что лижет... руки диктатуре,
Причем в любые времена?
Виновны Пушкин и Булгаков,
Фет, Бродский, Тютчев и Крылов -
Любители давить поляков,
Бить "немцев", презирать "хохлов"...
Кто славил в юности свободы,
Тот быстро грех превозмогал
И верноподданные оды
Блюдолизательно слагал.
Не может русского исправить
Ни заграница, ни тюрьма -
Они повсюду будут славить
Амбрэ родимого дерьма;
И Достоевский в "мертвом доме",
И Солженицын в лагерях
Мечтали тоже - о погроме,
О скрепоносных упырях!
Да что там - даже Чаадаев
(Кто до конца его прочел)
В итоге вонь родных сараев
Европе гордо предпочел!
Потратив множество усилий,
Чтоб исключенья перечесть,
Найдем четыре-пять фамилией,
Ну, может даже целых шесть.
Окей, пять-шесть не в общей куче,
Но в целом русская орда
С походов Грозного до Бучи
Не изменялась никогда.
Коль на одной, допустим, чаше
Те шесть, а на другой все зло
От русских миру - было б краше,
Щоб взагалі їх не було!
А вся культура мировая
Без этих четырех-шести,
Особо не переживая,
Могла б и далее цвести.
Исчезли скифы и этруски,
И мы о них слезы не льем;
Пусть всё, что славит слово "русский",
Идет за русским кораблем!
И нет порочнее идеи,
Чем дать России новый шанс,
Чем имманентному злодею
Опять устроить ренессанс!
И пусть никто не забивает
Нам этой пакостью мозги!
Хороших русских - не бывает!
Господь - иль кто там вместо - жги!
місця і в будь-який час за її власним вибором", бо wi-fi скрізь є. А в інтернеті є все)