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В Украине предлагают ввести штрафы за прослушивание российской музыки: Внесен соответствующий законопроект

музыка,россия

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9547 о введении штрафов на сумму от 5 100 до 25 500 грн за воспроизведение российской музыки в общественных местах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в объяснительной записке к законопроекту №9547.

Так, предлагается внести изменения в Закон от 19 июня 2022 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточение штрафов за использование российской музыки - это борьба на языковом фронте, - Креминь

По мнению авторов, изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.

"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в пояснительной записке.

Если такой законопроект будет принят, то за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф от 5 100 до 8500 гривень. За повторное нарушение – от 17 000 до 25 500 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За передачу РФ информации о расположении ВСУ и объектах критической инфраструктуры нардепы предлагают усилить уголовную ответственность

Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы, в которых принимают участие граждане РФ.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. В частности, публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, запрещены.

Автор: 

законопроект (3221) музыка (789) штраф (1285)


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Топ комментарии
+26
А з корупцією боротися не пробували? Ну музика так музика...
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10.08.2023 15:08
+24
******* і російський репак
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10.08.2023 15:12
+20
Це влада має на увазі що наміру боротися з мародерством у них нема. Тільки з музикой !
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10.08.2023 15:10
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Тобто замість помсти саме росії, будемо відігруватися на російськомовних українцях, які найбільше постраждали від війни. Логічно... Бий своїх щоб чужі боялись(або ржали), ****.
Вони ж так оцінять оту "не лагідну" українізацію, а українізацію прикладом по іпалу стайл. Та ще більше ********* Україну.
Браво. Багаторічний мовний срач і його наслідки так нічому не навчив, біг по граблям продовжується. Усе має свою ціну. Тож чекайте чергових наслідків.
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10.08.2023 17:00 Ответить
коли ви кажете про "мовний срач та наслідки" то ви маєте на увазі, оте "данбас не захател гаварить на не радном язіке", я вірно зрозумів?
якщо вірно, то "не данбас не захател", а припхалися росіяни й почали качати область.
я не розумію, що змушує людей попри всю ту біду, яку вже зробили росіяни (і багато ще зроблять), продовжувати плекати російське.
погрожувати наслідками - погрожувати буде нічим, коли кожен громадянин країни буде вболівати за своє, а не за чуже.
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10.08.2023 17:07 Ответить
Так. Бо не треба було на трибунах ВР качати мовне питання на додаток і так із складною ситуацією.
Ситуація зараз не менш складна, а коли війна закінчиться, буде ще більш складною. Тож гратися сірниками на пороховій бочці - це таке собі.
Можна скільки завгодно жалітися і шукати винуватих усіх окрім себе, але реальність така, що російськомовні регіони такими і будуть залишатися, а намагатись їх під себе переробити нічого крім розколу не призведе. Хоч ви усєріться.
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10.08.2023 17:18 Ответить
не може бути регіон "російськомовним" коли в області говорять або українською або суржиком, а так говорять й в Донецькій й в Луганській, немає "російськомовних" регіонів. зросійщені є, а от "російськомовних" немає.
усіратися не треба, треба повернути людям втрачене. вони такі ж українці як й в інших областях, окрім власне тих, хто був завезений на ті землі з російської радянської республіки, але вони не рсійськомовні українці, вони просто росіяни.
ну а ваші тези просто тхнуть російською пропагандою: у вас не росіяни зайшли на територію України в 14му, а через "мовні срачі" данбас і Крим збудились. ну й "чудове" слово помста, яке ви застосували? серйозно? в Україні послуговуватись українською це помста?
ну а якщо не прагнути до української України заради чого тоді воюємо, може здатися й буде російська малоросія, ну то й що, вам же однаково?
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10.08.2023 18:13 Ответить
Нема чого повертати, більшість тих регіонів ніколи не були суто українськими. А українськими змогли стати не раніше ніж там вдалось вибити турків та татар. А якщо вибила Російська імперія, яка ж їще там мова стала панувати, якщо не російська?
Воюють за своє життя, за родини та землю. Російськомовним бійцям україномовна Україна потрібна десь в 99-у чергу за всім іншим.
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10.08.2023 22:58 Ответить
це не про помсту зросійщеним українцям або завезеним сюди росіянам.
це про безпеку країни.
якщо людині "в голову" прилітає російська ракета й після цього вона продовжує про "не при чем культуру, музику, язік, не такой макарєвич і цой", то може це наслідки не українізації, а саме навпаки?
українізація в Україні, серйозно?
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10.08.2023 17:15 Ответить
Тю... Дядько з України?
Балога - автор законопректу і хазяїн Закарпаття по совместітельству...
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10.08.2023 16:17 Ответить
У статті його прізвища не було...щось такого антиукраїнського в нього не пам'ятаю.
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10.08.2023 16:22 Ответить
Ще давайте забороніть свати і квартал95 - це ще гірше за російську музику.
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10.08.2023 16:25 Ответить
Це не гірше і не краще - це й є російська музика.
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10.08.2023 16:29 Ответить
Свати і квартал, цеж, як зомбатор. Таке заборонити, з рідні втрати правої кінцівки) Це удар прямо по їх cojones)
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10.08.2023 16:31 Ответить
Я за!!!
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10.08.2023 16:37 Ответить
Ось тут і починається "нє всьо так адназначна" (до речі, без сарказму!)...

******* російська фігня: пєвци та пєвіци ротом, блатняк, рєпчик - відразу в топку! Так! Радянські дадзибао "І Лєнін такой маладой" чи "Наша служба і апасна і трудна" - туди ж!

А що робити з чимось хорошим, на чому ми росли? З пісеньками з мультфільмів, які ми досі наспівуємо? "В травє сідєл кузнєчік"? "Йожік рєзіновий"? "Пусть бєгут нєуклюже..."? До речі, що робити з пісеньками з мультфільмів українських студій, створених російською мовою у радянські часи? Я про "Врунгеля", "Айболіта", "Острів скарбів"? "Ми бандіто гангстеріто" - заборонимо?

А пісні бардів? Заборонено? Розенбаума - в топку, так! Я за! А тих, хто тихо чи голосно бодався з радянською владою тоді, коли "заборонщиків" ще на світі не було? Юлій Кім, Сергій Нікітін? Померлі ще у радянські часи Галіч, Висоцький, Окуджава, Візбор, Кукін?

А Макаревіч, Шевчук, БГ - теж в топку?

Слизька доріжка. Дуже слизька...
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10.08.2023 16:41 Ответить
Ностальгія за російською окупацією України:?
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10.08.2023 17:09 Ответить
Щось не чула щоб хтось слухав ці пісеньки на вулицях.
Хто це зараз наспівує ?
Лєнін такой маладой .... а путін такой удалой Ги ги ги
От палицця кацапня що капець
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10.08.2023 18:05 Ответить
Як однофамілець лідера ДДТ Шевчука та мега-шанувальник в підлітковому віці кількох суперхітів Машини часу на чолі з Макаревичем заявляю - обійдусь !) Так, маємо віддавати належне їх громадянській позиції. Проте зараз точно маємо формувати свій власний музичний інформпростір. Український. І можливо трішки з тих хітів європейських і світових зірок, що варті уваги. У згаданих же є власна країна і співгромадяни по всьому світу, не пропадуть. Єдине, де може використовуватись мова країни-агресора це музика з категорії ІПСО. Є такий напрям...
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10.08.2023 18:19 Ответить
"А Макаревіч, Шевчук, БГ - теж в топку?" - ви любитель співів чи музики? Якщо співів то можете читати тексти їх пісень як вірші ( хоча вірші такі собі ). Якщо любитель музики - то тоді є музика набагато краща не з кацапії ( і наведенні вами виконавці копіпастери як і більшість кацапських "хрокерів")."А що робити з чимось хорошим, на чому ми росли? З пісеньками з мультфільмів, які ми досі наспівуємо? "В травє сідєл кузнєчік"?" - послати за кацапським коритом, і ще дещо про совкові типу мультики - ну постривай за тридцять років зуміли випустити лише 16 серій а це один сезон Тома і Джері ( і це при тому що в совку все робили для дітей - а Тома і Джері випускала приватна компанія), до речі а хіба ви могли обирати що ви хочете дивитися у совку ?"Юлій Кім, Сергій Нікітін? Померлі ще у радянські часи Галіч, Висоцький, Окуджава, Візбор, Кукін?" - ну звісно давайте будемо памятати якихось кацапських творців а те що розстріляли наших творців у 30 роках ми не будемо памятати ( багато українців з їхньою творчістью не ознайомленні - зате всяких там Висоцьких який собі спокійно жив і розїзджав країнами загниваючого Заходу з його творчистью ознаюмленні набагато більше українців).
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10.08.2023 18:32 Ответить
Ви можете прослуховувати приватно чи з "єдинамішленикамі" все про що Ви написали. йдеться про гучне та публічне прослуховування. а "мультіків" повно в перекладі українською, але не для Вас (ефект першого враження)
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10.08.2023 18:52 Ответить
Дараґой таваріщь mb cat! Ви забули про пушкінів-дастаєфскіх!
Чувак, ми побачили, який зоопарк виховала кацапська культура. А ти за нею скавулиш?
Хе-хе, буду ржати, коли випердки мокшанської культури ввалаяться тобі у хату...
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10.08.2023 18:54 Ответить
Я маю право не чути і не слухати рашистське лайно. Тому якщо бажаєте слухати, то тільки вдома або в навушниках і під подушкою.
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10.08.2023 16:50 Ответить
А не завадило би і в дома і в навушниках і під подушкою...просто цікаво, як би свабодалюбівиє русскаязичьниє на це відреагували.
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10.08.2023 17:03 Ответить
Нема чім зайнятися,дебіли.
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10.08.2023 16:53 Ответить
Зачепили твою ранімую русскую душу...
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10.08.2023 17:07 Ответить
Сєрґєй... Ну, ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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10.08.2023 18:55 Ответить
вообще от всего российского говна избавляться!
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10.08.2023 17:17 Ответить
Спочатку треба чітко визначити, що є "музикою, яка виконується громадянами РФ". Підлягає забороні російськомовний контент, чи взагалі будь-яка музика, наприклад, Шопен у виконанні Мацуєва? Чи забороняти слухати "Ніч яка місячна" у виконанні Малініна, пісні Шевчука та Макаревича? Чи є "громадянином РФ" Цой? Чи можна слухати "Смуглянку" з фільма Леоніда Бикова?
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10.08.2023 17:23 Ответить
російськомовний продукт заборонити
що тут думати
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10.08.2023 18:06 Ответить
А багатоквартирний будинок то громадськє місце? Сусід рашист слухає алєгрову щодня. Я його хотів сбу здати, я впевнений що він працює на рашку, але не маю доказів. Та хочаб за алєгрову штрафанути!
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10.08.2023 17:37 Ответить
А вже забули, що вимагали грузини на останніх виборах? - російські пісні в ресторанах!
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10.08.2023 18:00 Ответить
а ещё власти необходимо вырубить все тополя в приказном порядке! есть же ракета с таким названием! за титры с фамилией режиссёра эдуарда тополя штраф или 15 суток!
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10.08.2023 18:03 Ответить
Слухай, Кирпата, хіба ти не бачиш, що вся справа іде до того, що на звуки рускага ізика будуть стріляти навскидку. З заплющеними очима. І не тільки вночі, і не тільки в Україні...
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10.08.2023 19:01 Ответить
слушай шлепок! а как же поступать с кварталом, спортсменами и депутатами говорящими на русском языке? манатика и потапа и им подобным исполнителям ртом тоже власть запретит? а воровать следовательно можно, но в вышиванке и любителям винника с настей! всё в стране хорошо военные обеспеченны, промышленность работает осталось пивунов кацапских запретить и обгоним Швейцарию по уровню жизни!
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10.08.2023 19:33 Ответить
Таваріщь Курносая! Підчитайте собі щось про долю понтовитих судетських німців.
А Ви взагалі, щось чули про Спіраль Історії?
Я вам не заздрю... Чи ви впевнені, що фсьо будіт харашо? Хе-хе... Купуйте теплий одяг - на Сибіру дуже зимно...
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10.08.2023 19:45 Ответить
мне хватило украинцев ермака и верещук отчитавшихся об разминировании Чонгара! резникова обворовавшего ЗСУ, безуглую с идиотоскими законами. ещё . или достаточно?!
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10.08.2023 20:11 Ответить
ты конечно себя считаешь знатоком истории и человеческих душ!? везде люди достойные живут и мрази тоже! а где мне жить и как не тебе потомственному рабу решать! смотри марафон и читай книги великого писателя современности это твой уровень развития!
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10.08.2023 20:47 Ответить
Будь-який русскій на чужій території - це зброя. Російська зброя...
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10.08.2023 20:55 Ответить
и ещё orstka bartka, в ЗСУ служат и русскоязычные. можешь поехать например в Бахмут и там пострелять навскидку! или тебе нельзя?!
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10.08.2023 19:39 Ответить
Слухай, Курносая, ти - русская. І цим все сказано...
Русскіє - це проклята нація садистів і убивць...
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10.08.2023 19:54 Ответить
тогда расскажи мне кухонный боксёр за кулинича, деркача киву онищенко и других достойных по твоему людей!
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10.08.2023 20:14 Ответить
відправляйте потвор до спаму
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11.08.2023 16:03 Ответить
А як,щодо Цоя?
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10.08.2023 18:04 Ответить
Будь-який посередній музикант тобі пояснить, що Цой - це не музика! Цой - це савєцскій Культ тих часів, коли за прослуховування західного року менти били.
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10.08.2023 19:07 Ответить
какое отношение Цой имел к музыке? хотя, для тебя и зеленский артист!
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10.08.2023 20:16 Ответить
Те, що ще недавно викликало ностальгію, тепер викликає огиду

Вони знищили та покалічили все, що змогли, й навіть більше. Від спогадів до мови спілкування

У мого покоління вкрали частину молодості, частину пам'яті, частину міфології. Вкрали пісні, які ми співали молодими. Вкрали «Вальс Бостон», «Білоруський вокзал», «Пора-пора-порадуемся»… Все, до чого могли дотягтися, забруднили своїми імперськими руками.

Слава богу, Висоцький уже помер, і Галич теж. Інакше сталося б з ними те, що і з Юнною Моріц. Як можна дивитися старі «Три Мушкетери», бачачи перед собою Боярського, що з'їхав з глузду? Як можна дивитися «Рабу Любові» авторства неадекватного Міхалкова?

Телецентр «Останкіно» для мене вже не спогад про молодість, про клуб «Що? Де? Коли?», а фабрика фейків, до якої гидко підійти. Чомусь зовсім не хочеться питати зайвий квиток у московські театри. Машков, Миронов, Безруков… Та про що ви кажете? Маленьку Ахеджакову вигнали за громадянську позицію, позбавили можливості дожити на сцені останні роки.

В Ермітаж, де я вперше побачив Роденівську «Весну», чомусь не тягне. У Лувр, Прадо, Метрополітен тягне, а в Ермітаж - ні. І сам не зрозумію чому. Напевно, щось особливе розлилося в сирому пітерському повітрі, перебиваючи гнилий сморід стоячої води. Рашизм, путінізм, ксенофобія - це вражає більше за шедеври Растреллі.

Навіть про спільну перемогу, сплачену мільйонами життів, згадувати не хочеться. Адже, як з'ясувалося, вони могли перемогти й без нас. Та й чи була перемога, якщо ми «нацисти» та «німецькі поплічники і нас треба знищити»? Звільнити «споконвічно руські землі» від українців. Бомбити Київ. Гвалтувати у Бучі. Понівечити Ірпінь.

Їм було мало вкрасти спогади - одними спогадами ситий не будеш. Вони вкрали Крим. Вони зганьбили ліси під Кремінною, куди я мріяв приїхати порибалити з родиною. Набили їх іржавим залізяччям, мінами, горілими машинами. Вони знищили вікові сосни, отруїли землю напівзогнилими трупами, втопили у Сіверському Дінці свої танки, перегородили розтяжками стежки. Прийшли визволителі! Радійте!

Вони вкрали у нас Бердянськ з його косою, бичками та будинком біля моря. Вкрали Генічеськ із нескінченною Арабаткою. Скадовськ з йодистим запахом водоростей та добірними комарами.

Вони вбили Маріуполь, де жили та познайомилися мої дідусь із бабусею. Вони зруйнували Бахмут, де познайомилися мої тесть та теща. Вони били по Миколаєву, де народилася моя дружина. Вони гатять по Сумській області, де виріс мій батько. Скалічили Чернігів, мучать Харків та Херсон. Моє рідне місто Дніпро тепер ховає вбитих російською ракетою земляків. Вона потрапила до житлового будинку, неподалік будинку моїх батьків. У звичайний житловий будинок.

Їм не дають спокою Одеса, Очаків, Запоріжжя. Вони і їх хочуть перетворити на Маріуполь. Вони все хочуть перетворити на Маріуполь. Заповідна Кінбурнська коса тепер на багато років стане зоною лиха, бо вони туди прийшли. Їм завжди мало. Їм головне не захопити, примножити та покращити, а дотягнутися, вкрасти, зламати, зганьбити, зробити нежитловим, непридатним для використання. Щоб якщо вже не дісталося їм, то й нікому.

Спільного минулого більше немає. Спільне теперішнє - кровопролитна, руйнівна війна. Спільному майбутньому ніколи не бути. Ніхто не захоче мати щось спільне з убивцею, ґвалтівником, злодієм та вандалом.

Вони знищили та покалічили все, що змогли й навіть більше. Від спогадів до мови спілкування. Нема бажання мати нічого спільного. Навіть того, що вже було, згадувати не хочеться. Те, що ще недавно викликало ностальгію, тепер викликає огиду.

Дякую за цей допис Яна Валетова
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10.08.2023 18:09 Ответить
У вас була молодість без вибору - якби був вибір все вами наведене вас би швидше всього навіть би не зацікавило. І ще дещо - так як у вас не було вибору то ви не знали що більшість совкової "творчості" це плагіат з західної творчості.
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10.08.2023 18:40 Ответить
100%! 100%! 100%!
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10.08.2023 19:24 Ответить
Вся продукція "кварталу" потрапить під заборону? Юзік і лисий цього не переживуть.
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10.08.2023 18:25 Ответить
Зелена погань знов відволікає увагу від своїх шахер махер
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10.08.2023 18:28 Ответить
сусіди слухають шансон кожен день...де б знайти управу на таких?
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10.08.2023 18:35 Ответить
якщо дуже гучно варто скористатися монтажною піною поки випорожнюється в світ:
"сегодня мі з тапой ********".
цей засіб призначено для герметизації отворів в предметах неживої природи! це - обов'язково!
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10.08.2023 18:59 Ответить
Не варто оце називати "шансон"-ом. Зайдіть в англомовну Wikipedia і переконайтеся - є стаття "Chanson" і окрема стаття "Russian chanson", дещо зовсім інше: " https://en.wikipedia.org/wiki/Blatnaya_pesnya blatnaya pesnya or "criminals' songs" that are based on the themes of the urban https://en.wikipedia.org/wiki/Underclass underclass and the criminal underworld. "
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10.08.2023 19:08 Ответить
яне знаю як його назвати, той стиль, але всі оті пісеньки типу що співає круг, шуфутинський - це суцільне лайно... не розумію як таке може подобатись нормальній людині
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10.08.2023 20:08 Ответить
не слушаю круга и шуфутинского, на вкус. а как нормальному человеку может нравится потап манатик и винник? но ведь слушают и это их право! тексты почти у любого исполнителя сейчас слабые, сопровождение однообразное. но вас это не беспокоит!
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10.08.2023 20:24 Ответить

У замкову щілину...
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10.08.2023 19:28 Ответить
вспомни своих предков, напиши донос в СБУ
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10.08.2023 19:40 Ответить
Вміє бикувати не тільки Мацквакія. Шановні, я вже говорив, що Україна є тільки частина Київської Русі, і що російська мова є ложка знань Київської Русі. Біблія каже про чуда ЗАКОНУ, але всяке її "чудо" існує тільки для тупих, тупіших, та "тупіших не буває". Тож чудо для розумного не є чудо, бо та ж таки Біблія вказує, що світ та БОГ мають пізнання, а ЗАКОН вказує як від "чуда"-тупо перейти до істини знань. Все це ж НАПОЛЕГЛИВА ПРАЦЯ, якою БОГ СТВОРЮЄ ЛЮДИНУ починаючи від Адама тваринного світу(бо перше, що створив БОГ були тварини, в тому числі і Адам, початковість йог шляху в люди це визначення ймень тваринам, тобто перші ним придбані знання. Що ж до Еви, то й тут так само, як літак з фанери та ********, тобто з,явившись Ева РОЗУМОВО ВИПЕРЕДЖАЛА Адама. Це розписано не тільки в пророцтвах та Біблії, а й книзі Войнича, в якій малюнки показують, що якщо світ хоче, щоб він ріс, то в першу чергу він повинен ВЧИТИ Еву. Ева потерпіла не від того, що потягнулась до плоду знань, а від того, що зробила це крадіжкою, тобто взяла не спитавши БОГА те, що їй не належало. В україномовній Біблії в ЧАСІ ви знайдете державу Україна, але без столиці Київ, а в російськомовній ви знайдете Київську Русь зі столицею Київ, Дніпро з його притоками, кордони існування в ЧАСІ, в тому числі й по розвалу Мац-квакії, в якій царевич дурник спалив їй білу шкіру, чим повернув її в чорну(колір золи), або туди, звідки частина світу починала свій шлях - в дикий світ джунглів. Ложки-мови як російська так і українська є ЛОЖКАМИ БОГА які він вручає АНГЕЛУ(а той тим, хто сидить за столом-територією) що буде годувати СТІЛ. Те що робить влада виглядає як "сам себе по їбалу", тож, якщо тупі, то додому, бо й в Африці ТУПІ. Якщо не вірите, то піймайте дикуна, та відправте освоювать F-16, няхай юкрейн голозадий палітає. В часі відкриваються всі Біблії, від першої в світі, до останньої, всі вони говорять про те, якиї хліб від БОГА в часі був НИМ виданий та людством отриманий та як людство ним скористалось, й це є перше, що перевіряє АРХАНГЕЛ прибувши в світ. Біблія про це каже так: "Книги відкриються і всі побачать...", але всі побачать, коли будуть всі відкриті, на це ще підуть роки, їх небагато. Російськомовна Біблія є КІНЦЕВОЮ, від неї РОЗДІЛ СВІТУ. Откровення каже, що читати в ЧАСІ книгу СВІТОВОГО ЗАКОНУ вміє той, про якого всі думали(особливо Путін), що він мертвий. Тож вітаю дядька та Мац-квакію з розбитим коритом, така собі "золота рибка" чи то АРХ М
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10.08.2023 18:41 Ответить
А переукладання минулорічного асфальту в Києві заборонити не пробували?!
І в інших містах України теж?!
Будують наче і немає війни!
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10.08.2023 18:53 Ответить
то другое! они под песни винника и насти кладут асфальт!
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10.08.2023 19:42 Ответить
Хороших русских не бывает!
Невиноватых русских нет!
Кто сам из них не убивает,
Дает убийцам горсть монет.
Кто нынче к миру призывает,
Где был все эти восемь лет?
Кто власть клянет, тот распевает
О "невиновных русских" бред,
И этим самым покрывает
Всю эту злобную орду,
И перед миром отмывает
Тех, коим место - лишь в аду.
Что для других народов - форма
Болезни, временная жуть -
Фашизм, садизм - для русских - норма!
Их квинтэссенция. Их суть.
Для них болезнь - как раз свобода,
От коей вновь исцелены,
Согласные на все невзгоды
Во имя рабства и войны.
И не скулите о культуре -
Кто их взрастил, как не она,
Что лижет... руки диктатуре,
Причем в любые времена?
Виновны Пушкин и Булгаков,
Фет, Бродский, Тютчев и Крылов -
Любители давить поляков,
Бить "немцев", презирать "хохлов"...
Кто славил в юности свободы,
Тот быстро грех превозмогал
И верноподданные оды
Блюдолизательно слагал.
Не может русского исправить
Ни заграница, ни тюрьма -
Они повсюду будут славить
Амбрэ родимого дерьма;
И Достоевский в "мертвом доме",
И Солженицын в лагерях
Мечтали тоже - о погроме,
О скрепоносных упырях!
Да что там - даже Чаадаев
(Кто до конца его прочел)
В итоге вонь родных сараев
Европе гордо предпочел!
Потратив множество усилий,
Чтоб исключенья перечесть,
Найдем четыре-пять фамилией,
Ну, может даже целых шесть.
Окей, пять-шесть не в общей куче,
Но в целом русская орда
С походов Грозного до Бучи
Не изменялась никогда.
Коль на одной, допустим, чаше
Те шесть, а на другой все зло
От русских миру - было б краше,
Щоб взагалі їх не було!
А вся культура мировая
Без этих четырех-шести,
Особо не переживая,
Могла б и далее цвести.
Исчезли скифы и этруски,
И мы о них слезы не льем;
Пусть всё, что славит слово "русский",
Идет за русским кораблем!
И нет порочнее идеи,
Чем дать России новый шанс,
Чем имманентному злодею
Опять устроить ренессанс!
И пусть никто не забивает
Нам этой пакостью мозги!
Хороших русских - не бывает!
Господь - иль кто там вместо - жги!
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10.08.2023 20:40 Ответить
Тепер переможемо)
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11.08.2023 00:01 Ответить
Там, у законопроєкті фраза про публічне сповіщення- схоже на заборону прослуховування, чи навіть заборонений інтернет -заборонене "доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого
місця і в будь-який час за її власним вибором", бо wi-fi скрізь є. А в інтернеті є все)
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11.08.2023 00:07 Ответить
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