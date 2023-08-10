В Украине предлагают ввести штрафы за прослушивание российской музыки: Внесен соответствующий законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9547 о введении штрафов на сумму от 5 100 до 25 500 грн за воспроизведение российской музыки в общественных местах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в объяснительной записке к законопроекту №9547.

Так, предлагается внести изменения в Закон от 19 июня 2022 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

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По мнению авторов, изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.

"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в пояснительной записке.

Если такой законопроект будет принят, то за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф от 5 100 до 8500 гривень. За повторное нарушение – от 17 000 до 25 500 гривень.

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Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы, в которых принимают участие граждане РФ.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. В частности, публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, запрещены.