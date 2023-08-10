В Україні пропонують ввести штрафи за прослуховування російської музики: Внесено відповідний законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9547 про запровадження штрафів на суму від 5 100 до 25 500 грн за відтворення російської музики у громадських місцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №9547.

Так, пропонується внести зміни до Закону від 19 червня 2022 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

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На думку авторів, зміни необхідні для викорінення сепаратистських настроїв у населення, які можуть створюватись саме через культуру.

"Такі продукти часто за своєю суттю були інформаційними спецопераціями, спрямованими на ослаблення нашої держави. Саме тому слід вживати дієвих заходів щодо обмеження музичного продукту держави-агресора на території України", - йдеться у пояснювальній записці.

Якщо такий законопроєкт ухвалять, то за публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень. За повторне порушення – від 17 000 до 25 500 гривень.

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Відповідно до статті 15 Закону України "Про культуру" заборонено також публічно виконувати фонограми, відеограми та показувати музичні кліпи, участь в яких беруть громадяни РФ.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Зокрема, публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію заборонені.