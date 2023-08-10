В Украине разрешили разводиться во время беременности
Верховная Рада приняла за основу изменения в Семейный кодекс. Они позволяют расторгать брак во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
За соответствующий законопроект №5492 проголосовали 232 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Законопроект вносит изменения в ст. 110 и 111 Семейного кодекса. Его целью, как указано в объяснительной записке, является "устранение препятствий в реализации права на брак и право на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".
Также законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих от домашнего насилия.
Авторами законопроекта является группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Мариной Бардиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спав знею чи не спав, жив з нею чи не жив, є хєр в тебе взагалі чи немає - українські РАГС-и не цікавить в даному випадку. Вписують - і наступним кроком вже аліменти, якщо вирішив розлучитись. А відкараскатись від НЕ своєї дитини - тільки через генетичну експертизу та рішення суду.
Це в нас така рівність чоловіків та жінок перед законом, якщо не знаєте.
Правда в тому, що на поточний час суто по законам та традиції - чоловіки в Україні мають відчутно менше прав і відчутно більше обов'язків, ніж жінки.
Така "традиція" примусу і створює автоматичне (по справжньому) відторгнення у багатьох.
Дай боже вам не відчути того, що відчував в 93 році "призовник", який точно знав, що то такеє "українська армія" за гнилою капустою та картоплею на сніданок, обід та вечерю і яких зусиль йому доводилось прикладати, аби не потрапити в те гімно (бо всі ж в країні рівні, тільки здорові хлопці трішечки менш рівні за інших, тому повинні були йти у справжнє рабство на 2 роки).
а ты бы как хотел?
что за "антисемейные законы" кстати?
И еще, как рождение детей связано с загсом я хз....
На вопрос зачем ты ходил в загс ты конечно вряд-ли внятно ответишь чего толкового...
Тільки дебіл вважатиме, що від того, що чоловіка в РАГС-і запишуть батьком дитини без його згоди (а саме так роблять зараз - достатньо слів жінки і свідоцтва про шлюб) - цей чоловік одразу стане "батьком" і виростить дитину "як треба".
Навпаки, ось такі покидьки, як ця ромовська, роблять людям купу проблем без можливості ці проблеми швидко та однозначно вирішувати. Бо доведення, що це не твоя дитина - займає місяці. А якщо чоловік не має наміру бути батьком - то він весь цей час І НЕ БУДЕ займатися дитину. І ненависну родину не утримуватиме. І замість займатися підтримкою матері та дитини, держава та суспільство витрачатимуть час, гроші та зусилля на судову тяганину, експертизи тощо.