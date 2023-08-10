В Украине разрешили разводиться во время беременности

Верховная Рада приняла за основу изменения в Семейный кодекс. Они позволяют расторгать брак во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

За соответствующий законопроект №5492 проголосовали 232 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Законопроект вносит изменения в ст. 110 и 111 Семейного кодекса. Его целью, как указано в объяснительной записке, является "устранение препятствий в реализации права на брак и право на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".

Также законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих от домашнего насилия.

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Авторами законопроекта является группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Мариной Бардиной.