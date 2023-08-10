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В Украине разрешили разводиться во время беременности

развод

Верховная Рада приняла за основу изменения в Семейный кодекс. Они позволяют расторгать брак во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

За соответствующий законопроект №5492 проголосовали 232 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Законопроект вносит изменения в ст. 110 и 111 Семейного кодекса. Его целью, как указано в объяснительной записке, является "устранение препятствий в реализации права на брак и право на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".

Также законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих от домашнего насилия.

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Авторами законопроекта является группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Мариной Бардиной.

Автор: 

ВР (29242) законопроект (3221) развод (70) беременность (80)


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Топ комментарии
+13
А може навпаки, не дозволялось чоловікові кинути вагітну жінку?!
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10.08.2023 15:31
+12
Це терміново потрібно зараз під час війни. Іншого зручного моменту не буде !
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10.08.2023 15:23
+11
Наскільки мені відомо, жінка могла подати на розлучення і суд міг розвести, але якщо на розлучення подавав чоловік суд не розривав шлюб до народження дитини і встановлення батьківства. Аліменти.
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10.08.2023 15:32
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Ну це вже прямо Козацькіі вольності
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10.08.2023 15:20 Ответить
Це терміново потрібно зараз під час війни. Іншого зручного моменту не буде !
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10.08.2023 15:23 Ответить
А що до цього не можна було? Це якась маячня. Вагітна жінка не могла розійтися зі своїм чоловіком?
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10.08.2023 15:24 Ответить
А може навпаки, не дозволялось чоловікові кинути вагітну жінку?!
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10.08.2023 15:31 Ответить
Наскільки мені відомо, жінка могла подати на розлучення і суд міг розвести, але якщо на розлучення подавав чоловік суд не розривав шлюб до народження дитини і встановлення батьківства. Аліменти.
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10.08.2023 15:32 Ответить
Так от що в нас на часі, ось завдяки чому ми переможемо рашистів - те що навіть вагітність не завадить розлучитися тим хто вирішив це зробити!!!
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10.08.2023 15:30 Ответить
Це добре. Бо дитину народжену жінкою в шлюбі записують на особу з якою вона в шлюбі автоматично, хоча батько може бути зовсім інша людина і про це всім відомо.
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10.08.2023 15:32 Ответить
як це автоматично?? щоб зареєструвати дитину потрібно прийти комусь з батьків і подати документи або це у пологовому, ви надаєте свої данні, які надасте такі і будуть а не автоматично. Звідки це автоматично має взятись?
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10.08.2023 15:36 Ответить
Виявляється я помиляюсь. І розрив шлюбу не допоможе. Вбийте в гугл " встановлення батьківства" там багато цікавого.
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10.08.2023 15:44 Ответить
Визнання батьківства.
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10.08.2023 15:45 Ответить
"Автоматично" - означає, що згоди чи присутності чоловіка не потрібно - жінка подає документи сама, надає копію свідоцтва про шлюб - і дитині в свідоцтво про народження записують батьком особу з свідоцтва про шлюб.

Спав знею чи не спав, жив з нею чи не жив, є хєр в тебе взагалі чи немає - українські РАГС-и не цікавить в даному випадку. Вписують - і наступним кроком вже аліменти, якщо вирішив розлучитись. А відкараскатись від НЕ своєї дитини - тільки через генетичну експертизу та рішення суду.

Це в нас така рівність чоловіків та жінок перед законом, якщо не знаєте.
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10.08.2023 23:06 Ответить
це не називається автоматично)))все правильно роблять, не живеш і не спиш - розводишся і все, хто хоче той робить днк і не платить ніякі аліменти, своїм дітям платити не хочуть
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11.08.2023 11:00 Ответить
Ви, я дивлюся, теж за повну рівність громадян перед законом, але щоб жінки були трішки рівніші?

Правда в тому, що на поточний час суто по законам та традиції - чоловіки в Україні мають відчутно менше прав і відчутно більше обов'язків, ніж жінки.

Така "традиція" примусу і створює автоматичне (по справжньому) відторгнення у багатьох.

Дай боже вам не відчути того, що відчував в 93 році "призовник", який точно знав, що то такеє "українська армія" за гнилою капустою та картоплею на сніданок, обід та вечерю і яких зусиль йому доводилось прикладати, аби не потрапити в те гімно (бо всі ж в країні рівні, тільки здорові хлопці трішечки менш рівні за інших, тому повинні були йти у справжнє рабство на 2 роки).
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11.08.2023 22:02 Ответить
Какие идиоты еще женятся при таких антисемейных законах....
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10.08.2023 15:44 Ответить
есть такие и довольно много. и детей рожают, прикинь.
а ты бы как хотел?
что за "антисемейные законы" кстати?
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10.08.2023 17:10 Ответить
А ты семейный кодекс почитай и узнаешь, что это книга обязанностей для мужчин....
И еще, как рождение детей связано с загсом я хз....
На вопрос зачем ты ходил в загс ты конечно вряд-ли внятно ответишь чего толкового...
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11.08.2023 12:38 Ответить
після року вже ніззя???
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10.08.2023 15:46 Ответить
Автор Сімейного Кодексу України Зорислава Ромовська,доктор наук,професор,багато років була зав. юридичною кафедрою Львівського Університету ім.Франка,потім викладала в "Могилянці"...Вона,як дружина і мати знала,що кидати вагітну дружину це в кращому випадку родити байстрюка,а в гіршому штовхати її робити аборт.Чому Бардіна подивилась на цю проблему з чисто чоловічої точки зору - не знаю...
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10.08.2023 17:15 Ответить
Той, хто хоче кинути вагітну дружину - кине її незалежно від того, є в нього запис в паспорті про одруження, чи не має. А могилу "зориславі ромовській", сподіваюсь, дуже швидко забудуть, бо пам'ятати ідіотів, які свідомо роблять одних людей рабами інших людей - це якась психіатрія.

Тільки дебіл вважатиме, що від того, що чоловіка в РАГС-і запишуть батьком дитини без його згоди (а саме так роблять зараз - достатньо слів жінки і свідоцтва про шлюб) - цей чоловік одразу стане "батьком" і виростить дитину "як треба".

Навпаки, ось такі покидьки, як ця ромовська, роблять людям купу проблем без можливості ці проблеми швидко та однозначно вирішувати. Бо доведення, що це не твоя дитина - займає місяці. А якщо чоловік не має наміру бути батьком - то він весь цей час І НЕ БУДЕ займатися дитину. І ненависну родину не утримуватиме. І замість займатися підтримкою матері та дитини, держава та суспільство витрачатимуть час, гроші та зусилля на судову тяганину, експертизи тощо.
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11.08.2023 22:13 Ответить
 
 