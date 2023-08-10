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Новини
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В Україні дозволили розлучатися під час вагітності

розлучення

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу. Вони дозволяють розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини.

За відповідний законопроєкт №5492 проголосували 232 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Законопроєкт вносить зміни до ст. 110 та 111 Сімейного кодексу. Його метою, як вказано в пояснювальній записці, є "усунення перешкод у реалізації права на шлюб та права на його розірвання, що матиме наслідком в тому числі усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації".

Також законопроєкт спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

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Авторами законопроєкту є є група народних депутатів на чолі зі "слугою народу" Мариною Бардіною.

Автор: 

ВР (14967) законопроєкт (3590) розлучення (33) вагітність (70)


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Топ коментарі
+13
А може навпаки, не дозволялось чоловікові кинути вагітну жінку?!
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10.08.2023 15:31
+12
Це терміново потрібно зараз під час війни. Іншого зручного моменту не буде !
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10.08.2023 15:23
+11
Наскільки мені відомо, жінка могла подати на розлучення і суд міг розвести, але якщо на розлучення подавав чоловік суд не розривав шлюб до народження дитини і встановлення батьківства. Аліменти.
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10.08.2023 15:32
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Ну це вже прямо Козацькіі вольності
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10.08.2023 15:20 Відповісти
Це терміново потрібно зараз під час війни. Іншого зручного моменту не буде !
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10.08.2023 15:23 Відповісти
А що до цього не можна було? Це якась маячня. Вагітна жінка не могла розійтися зі своїм чоловіком?
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10.08.2023 15:24 Відповісти
А може навпаки, не дозволялось чоловікові кинути вагітну жінку?!
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10.08.2023 15:31 Відповісти
Наскільки мені відомо, жінка могла подати на розлучення і суд міг розвести, але якщо на розлучення подавав чоловік суд не розривав шлюб до народження дитини і встановлення батьківства. Аліменти.
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10.08.2023 15:32 Відповісти
Так от що в нас на часі, ось завдяки чому ми переможемо рашистів - те що навіть вагітність не завадить розлучитися тим хто вирішив це зробити!!!
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10.08.2023 15:30 Відповісти
Це добре. Бо дитину народжену жінкою в шлюбі записують на особу з якою вона в шлюбі автоматично, хоча батько може бути зовсім інша людина і про це всім відомо.
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10.08.2023 15:32 Відповісти
як це автоматично?? щоб зареєструвати дитину потрібно прийти комусь з батьків і подати документи або це у пологовому, ви надаєте свої данні, які надасте такі і будуть а не автоматично. Звідки це автоматично має взятись?
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10.08.2023 15:36 Відповісти
Виявляється я помиляюсь. І розрив шлюбу не допоможе. Вбийте в гугл " встановлення батьківства" там багато цікавого.
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10.08.2023 15:44 Відповісти
Визнання батьківства.
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10.08.2023 15:45 Відповісти
"Автоматично" - означає, що згоди чи присутності чоловіка не потрібно - жінка подає документи сама, надає копію свідоцтва про шлюб - і дитині в свідоцтво про народження записують батьком особу з свідоцтва про шлюб.

Спав знею чи не спав, жив з нею чи не жив, є хєр в тебе взагалі чи немає - українські РАГС-и не цікавить в даному випадку. Вписують - і наступним кроком вже аліменти, якщо вирішив розлучитись. А відкараскатись від НЕ своєї дитини - тільки через генетичну експертизу та рішення суду.

Це в нас така рівність чоловіків та жінок перед законом, якщо не знаєте.
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10.08.2023 23:06 Відповісти
це не називається автоматично)))все правильно роблять, не живеш і не спиш - розводишся і все, хто хоче той робить днк і не платить ніякі аліменти, своїм дітям платити не хочуть
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11.08.2023 11:00 Відповісти
Ви, я дивлюся, теж за повну рівність громадян перед законом, але щоб жінки були трішки рівніші?

Правда в тому, що на поточний час суто по законам та традиції - чоловіки в Україні мають відчутно менше прав і відчутно більше обов'язків, ніж жінки.

Така "традиція" примусу і створює автоматичне (по справжньому) відторгнення у багатьох.

Дай боже вам не відчути того, що відчував в 93 році "призовник", який точно знав, що то такеє "українська армія" за гнилою капустою та картоплею на сніданок, обід та вечерю і яких зусиль йому доводилось прикладати, аби не потрапити в те гімно (бо всі ж в країні рівні, тільки здорові хлопці трішечки менш рівні за інших, тому повинні були йти у справжнє рабство на 2 роки).
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11.08.2023 22:02 Відповісти
Какие идиоты еще женятся при таких антисемейных законах....
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10.08.2023 15:44 Відповісти
есть такие и довольно много. и детей рожают, прикинь.
а ты бы как хотел?
что за "антисемейные законы" кстати?
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10.08.2023 17:10 Відповісти
А ты семейный кодекс почитай и узнаешь, что это книга обязанностей для мужчин....
И еще, как рождение детей связано с загсом я хз....
На вопрос зачем ты ходил в загс ты конечно вряд-ли внятно ответишь чего толкового...
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11.08.2023 12:38 Відповісти
після року вже ніззя???
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10.08.2023 15:46 Відповісти
Автор Сімейного Кодексу України Зорислава Ромовська,доктор наук,професор,багато років була зав. юридичною кафедрою Львівського Університету ім.Франка,потім викладала в "Могилянці"...Вона,як дружина і мати знала,що кидати вагітну дружину це в кращому випадку родити байстрюка,а в гіршому штовхати її робити аборт.Чому Бардіна подивилась на цю проблему з чисто чоловічої точки зору - не знаю...
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10.08.2023 17:15 Відповісти
Той, хто хоче кинути вагітну дружину - кине її незалежно від того, є в нього запис в паспорті про одруження, чи не має. А могилу "зориславі ромовській", сподіваюсь, дуже швидко забудуть, бо пам'ятати ідіотів, які свідомо роблять одних людей рабами інших людей - це якась психіатрія.

Тільки дебіл вважатиме, що від того, що чоловіка в РАГС-і запишуть батьком дитини без його згоди (а саме так роблять зараз - достатньо слів жінки і свідоцтва про шлюб) - цей чоловік одразу стане "батьком" і виростить дитину "як треба".

Навпаки, ось такі покидьки, як ця ромовська, роблять людям купу проблем без можливості ці проблеми швидко та однозначно вирішувати. Бо доведення, що це не твоя дитина - займає місяці. А якщо чоловік не має наміру бути батьком - то він весь цей час І НЕ БУДЕ займатися дитину. І ненависну родину не утримуватиме. І замість займатися підтримкою матері та дитини, держава та суспільство витрачатимуть час, гроші та зусилля на судову тяганину, експертизи тощо.
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11.08.2023 22:13 Відповісти
 
 