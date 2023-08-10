В Україні дозволили розлучатися під час вагітності

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу. Вони дозволяють розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини.

За відповідний законопроєкт №5492 проголосували 232 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Законопроєкт вносить зміни до ст. 110 та 111 Сімейного кодексу. Його метою, як вказано в пояснювальній записці, є "усунення перешкод у реалізації права на шлюб та права на його розірвання, що матиме наслідком в тому числі усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації".

Також законопроєкт спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

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Авторами законопроєкту є є група народних депутатів на чолі зі "слугою народу" Мариною Бардіною.