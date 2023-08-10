РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10679 посетителей онлайн
Новости
930 4

Минобороны создало социальный проект "Семьям защитников" для предотвращения стрессовых ситуаций

допомога,підтримка,психологічна

В Министерстве обороны Украины презентовали социальную инициативу "Семьям защитников", чтобы предотвратить стрессовые ситуации в семьях военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как отмечается, социальный проект "Семьям защитников" призван разъяснить, как предотвратить стрессовые ситуации в семьях защитников и защитниц и проинформировать членов семей военных о каналах коммуникации с ВСУ.

Проект презентовали общественности заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, представитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Ярослав Калиниченко, директор ОО "Общественное движение "Женская сила Украины" Наталья Умеренкова на базе Military Media Center. В разработке "Семьям защитников" также приняли участие Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих и Всемирный Конгресс Украинцев.

Читайте: Задержан чиновник Минобороны, присвоивший бюджетные средства на строительство дороги на сумму 15 млн грн, - ГБР. ФОТО

"Идея возникновения появилась во время нашего активного общения с семьями военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий. Чаще всего у семей мобилизованных возникают вопросы, например, из-за отсутствия связи с защитником в течение нескольких дней, отсутствия коммуникации с командованием части, недостаточности осведомленности о том, куда обращаться за поддержкой. Поэтому мы объединили усилия Минобороны, Генштаба, институтов гражданского общества и разработали простые рекомендации с ответами на самые частые вопросы", - рассказала Маляр.

Как отмечается, Минобороны разработало информативный буклет и сняло три видеоролика социальной рекламы, которые призваны помочь семьям военных.

"Мы надеемся, что таким образом улучшим и упростим, сделаем более комфортными и спокойными ожидания близких и родных дома", - подчеркнула Маляр.

Также в Вооруженных Силах Украины ведется активная работа с семьями военнослужащих с целью подготовки к командировкам защитников и защитниц, моральное сопровождение воинов при участии в боевых действиях и возвращении домой. Учитывается опыт и практика в этой области государств-членов НАТО.

Также читайте: Из-за войны у четверти украинцев могут развиться тяжелые психические расстройства, - ВОЗ

Минобороны создало социальный проект Семьям защитников для предотвращения стрессовых ситуаций 01

Минобороны (9314) помощь (7793) психика (62) военнослужащие (6125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И опять --БЛА БЛА БЛА. ИЛИ -- РОДСТВЕННИКАМ КОРМУШЕЧКУ? посмотрите на Эти лица! Пародия.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:00 Ответить
А для запобігання корупції та розкрадання- розтринькування державних грошей МО коли проекти будуть??
показать весь комментарий
10.08.2023 17:02 Ответить
Через півтора року війни.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:11 Ответить
А это на часи или нет? Если на часи то чего попередники ждали пока их не уйдут? Такое нужно было еще в 15-м сделать.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:22 Ответить
 
 