Минобороны создало социальный проект "Семьям защитников" для предотвращения стрессовых ситуаций

В Министерстве обороны Украины презентовали социальную инициативу "Семьям защитников", чтобы предотвратить стрессовые ситуации в семьях военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как отмечается, социальный проект "Семьям защитников" призван разъяснить, как предотвратить стрессовые ситуации в семьях защитников и защитниц и проинформировать членов семей военных о каналах коммуникации с ВСУ.

Проект презентовали общественности заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, представитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Ярослав Калиниченко, директор ОО "Общественное движение "Женская сила Украины" Наталья Умеренкова на базе Military Media Center. В разработке "Семьям защитников" также приняли участие Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих и Всемирный Конгресс Украинцев.

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"Идея возникновения появилась во время нашего активного общения с семьями военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий. Чаще всего у семей мобилизованных возникают вопросы, например, из-за отсутствия связи с защитником в течение нескольких дней, отсутствия коммуникации с командованием части, недостаточности осведомленности о том, куда обращаться за поддержкой. Поэтому мы объединили усилия Минобороны, Генштаба, институтов гражданского общества и разработали простые рекомендации с ответами на самые частые вопросы", - рассказала Маляр.

Как отмечается, Минобороны разработало информативный буклет и сняло три видеоролика социальной рекламы, которые призваны помочь семьям военных.

"Мы надеемся, что таким образом улучшим и упростим, сделаем более комфортными и спокойными ожидания близких и родных дома", - подчеркнула Маляр.

Также в Вооруженных Силах Украины ведется активная работа с семьями военнослужащих с целью подготовки к командировкам защитников и защитниц, моральное сопровождение воинов при участии в боевых действиях и возвращении домой. Учитывается опыт и практика в этой области государств-членов НАТО.

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