Израиль упразднил медстрахование для украинских беженцев: посол Корнийчук просит этого не делать
Украина просит Израиль отказаться от намерений упразднить медицинское страхование для украинских беженцев.
Соответствующее заявление посола Украины в Израиле Евгения Корнийчука опубликовано на странице посольства в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены недавним решением израильского правительства отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийств наших граждан россиянами - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства от рук россиян. Мы призываем израильское правительство не отвлекаться от базового гуманитарного акта – здоровья наших беженцев", – отмечается в заявлении.
"Мы призываем министра финансов Смотрича и министра социальной политики Марги пересмотреть свое решение и в качестве жеста гуманизма обеспечить украинским беженцам базовую социальную защиту и медицинское страхование", - подчеркнул посол Украины.
Посольство Украины в Израиле также предупредило соотечественников, что, согласно последним решениям правительства Государства Израиль, приостановлено финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины.
Украинские дипломаты отметили, что посольство принимает необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной.
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