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Израиль упразднил медстрахование для украинских беженцев: посол Корнийчук просит этого не делать

ізраїль

Украина просит Израиль отказаться от намерений упразднить медицинское страхование для украинских беженцев.

Соответствующее заявление посола Украины в Израиле Евгения Корнийчука опубликовано на странице посольства в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены недавним решением израильского правительства отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийств наших граждан россиянами - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства от рук россиян. Мы призываем израильское правительство не отвлекаться от базового гуманитарного акта – здоровья наших беженцев", – отмечается в заявлении.

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"Мы призываем министра финансов Смотрича и министра социальной политики Марги пересмотреть свое решение и в качестве жеста гуманизма обеспечить украинским беженцам базовую социальную защиту и медицинское страхование", - подчеркнул посол Украины.

Посольство Украины в Израиле также предупредило соотечественников, что, согласно последним решениям правительства Государства Израиль, приостановлено финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины.

Украинские дипломаты отметили, что посольство принимает необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной.

Автор: 

беженцы (1639) Израиль (1922)


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Топ комментарии
+17
ты дурак.никто УКРАИНЦЕВне бросит. идет бюджетная волокита.почитай что израильтяне пишут
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10.08.2023 18:08
+14
Найменше мене турбує доля збіглих у Ізраїль
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10.08.2023 18:09
+13
Не такі. Туди аби кого не пускають
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10.08.2023 18:14
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В этом месяце я заплатил мас бриют ( обязательная медицинская страховка) 745 шекелей или 200 зеленых.
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10.08.2023 21:05 Ответить
По діям а не по словам відрізняють друзів від ворогів.
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21.08.2023 07:02 Ответить
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