Ізраїль скасував медстрахування для українських біженців: посол Корнійчук просить цього не робити
Україна просить Ізраїль відмовитися від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.
Відповідну заяву посола України в Ізраїлі Євгена Корнійчука опубліковано на сторінці посольства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко розчаровані і стурбовані нещодавнім рішенням ізраїльського уряду скасувати медичне страхування для біженців з України. Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від убивств наших громадян росіянами - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства від рук росіян. Ми закликаємо ізраїльський уряд не відвертатися від базового гуманітарного акту - здоров'я наших біженців", - зазначається в заяві.
"Ми закликаємо міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення та в якості жесту гуманізму забезпечити українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування", - наголосив посол України.
Посольство України в Ізраїлі також попередило співвітчизників, що згідно із останніми рішеннями уряду Держави Ізраїль припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців з України.
Українські дипломати зазначили, що посольство вживає необхідних заходів реагування для пошуку взаємоприйнятного рішення з ізраїльською стороною.
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