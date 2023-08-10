Ізраїль скасував медстрахування для українських біженців: посол Корнійчук просить цього не робити

Україна просить Ізраїль відмовитися від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.

Відповідну заяву посола України в Ізраїлі Євгена Корнійчука опубліковано на сторінці посольства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко розчаровані і стурбовані нещодавнім рішенням ізраїльського уряду скасувати медичне страхування для біженців з України. Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від убивств наших громадян росіянами - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства від рук росіян. Ми закликаємо ізраїльський уряд не відвертатися від базового гуманітарного акту - здоров'я наших біженців", - зазначається в заяві.

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"Ми закликаємо міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення та в якості жесту гуманізму забезпечити українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування", - наголосив посол України.

Посольство України в Ізраїлі також попередило співвітчизників, що згідно із останніми рішеннями уряду Держави Ізраїль припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців з України.

Українські дипломати зазначили, що посольство вживає необхідних заходів реагування для пошуку взаємоприйнятного рішення з ізраїльською стороною.