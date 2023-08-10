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Ізраїль скасував медстрахування для українських біженців: посол Корнійчук просить цього не робити

ізраїль

Україна просить Ізраїль відмовитися від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.

Відповідну заяву посола України в Ізраїлі Євгена Корнійчука опубліковано на сторінці посольства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко розчаровані і стурбовані нещодавнім рішенням ізраїльського уряду скасувати медичне страхування для біженців з України. Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від убивств наших громадян росіянами - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства від рук росіян. Ми закликаємо ізраїльський уряд не відвертатися від базового гуманітарного акту - здоров'я наших біженців", - зазначається в заяві.

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"Ми закликаємо міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення та в якості жесту гуманізму забезпечити українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування", - наголосив посол України.

Посольство України в Ізраїлі також попередило співвітчизників, що згідно із останніми рішеннями уряду Держави Ізраїль припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців з України.

Українські дипломати зазначили, що посольство вживає необхідних заходів реагування для пошуку взаємоприйнятного рішення з ізраїльською стороною.

Автор: 

біженці (1864) Ізраїль (1639)


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Топ коментарі
+17
ты дурак.никто УКРАИНЦЕВне бросит. идет бюджетная волокита.почитай что израильтяне пишут
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10.08.2023 18:08
+14
Найменше мене турбує доля збіглих у Ізраїль
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10.08.2023 18:09
+13
Не такі. Туди аби кого не пускають
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10.08.2023 18:14
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В этом месяце я заплатил мас бриют ( обязательная медицинская страховка) 745 шекелей или 200 зеленых.
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10.08.2023 21:05 Відповісти
По діям а не по словам відрізняють друзів від ворогів.
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21.08.2023 07:02 Відповісти
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