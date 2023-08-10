Украина получила много оружия, но этого недостаточно, - Дуда
Украина не получила достаточное количество оружия, чтобы изменить баланс на поле боя, нужно усилить поддержку.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Дуда отметил, что благодаря помощи партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия. Однако, по его словам, этого недостаточно.
"Вопрос в другом: есть ли у Украины достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и получить преимущество? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не в состоянии решительно прорвать". российскую оборону. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи", – считает Дуда.
Напомним, CNN сообщало, что западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления и называют этот период самым тяжелым временем войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський знову шукає кандидатів на заміну Резнікову - і вже з двома людьми з уряду були розмови про це.
Перший - це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, другий - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Всі ці міністри не можуть діяти всупереч інституту в якому вони діють. Так що - *****!
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец и кто мигрант
Во время примитивный работы они продолжают содержаться государством.Это иждивенцы.
Считай.
( минимум 1000 евро в месяц на каждого)
Поселишь у себя на балконе десяток.
Этож выгодно.
"І ми не надаємо те, що дійсно необхідно - високоточна зброя великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських військ та авіації, яку використовують [росіяни] для підтримки наземних операцій", - написав генерал США у відставці.
https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
З рештою погоджуюся.
пора переходити до прямої військової допомоги країн НАТО технікою та особовим складом
«В останні кілька тижнів бойові дії буквально перемістилися до нашого порога. Ми в жодному разі не ігноруємо ці ризики», - сказав міністр Анхеля Тільвара.
Кацы обсерутся при виде этого грозного оружия
Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури.