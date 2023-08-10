Украина получила много оружия, но этого недостаточно, - Дуда

Украина не получила достаточное количество оружия, чтобы изменить баланс на поле боя, нужно усилить поддержку.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда отметил, что благодаря помощи партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия. Однако, по его словам, этого недостаточно.

"Вопрос в другом: есть ли у Украины достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и получить преимущество? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не в состоянии решительно прорвать". российскую оборону. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи", – считает Дуда.

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Напомним, CNN сообщало, что западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления и называют этот период самым тяжелым временем войны.