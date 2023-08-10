Україна отримала багато зброї, але цього недостатньо, - Дуда

Україна не отримала достатньо зброї, щоб змінити баланс на полі бою, потрібно посилити підтримку.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що завдяки допомозі партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.

"Питання в іншому: чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і отримати перевагу? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі рішуче прорвати російську оборону. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – вважає Дуда.

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Нагадаємо, CNN повідомляло, що західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.