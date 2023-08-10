Україна отримала багато зброї, але цього недостатньо, - Дуда
Україна не отримала достатньо зброї, щоб змінити баланс на полі бою, потрібно посилити підтримку.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дуда зазначив, що завдяки допомозі партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.
"Питання в іншому: чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і отримати перевагу? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі рішуче прорвати російську оборону. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – вважає Дуда.
Нагадаємо, CNN повідомляло, що західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.
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Зеленський знову шукає кандидатів на заміну Резнікову - і вже з двома людьми з уряду були розмови про це.
Перший - це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, другий - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Всі ці міністри не можуть діяти всупереч інституту в якому вони діють. Так що - *****!
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец и кто мигрант
Во время примитивный работы они продолжают содержаться государством.Это иждивенцы.
Считай.
( минимум 1000 евро в месяц на каждого)
Поселишь у себя на балконе десяток.
Этож выгодно.
"І ми не надаємо те, що дійсно необхідно - високоточна зброя великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських військ та авіації, яку використовують [росіяни] для підтримки наземних операцій", - написав генерал США у відставці.
https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
З рештою погоджуюся.
пора переходити до прямої військової допомоги країн НАТО технікою та особовим складом
«В останні кілька тижнів бойові дії буквально перемістилися до нашого порога. Ми в жодному разі не ігноруємо ці ризики», - сказав міністр Анхеля Тільвара.
Кацы обсерутся при виде этого грозного оружия
Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури.