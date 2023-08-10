УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10022 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
5 030 57

Україна отримала багато зброї, але цього недостатньо, - Дуда

контрнаступ

Україна не отримала достатньо зброї, щоб змінити баланс на полі бою, потрібно посилити підтримку.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що завдяки допомозі партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.

"Питання в іншому: чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і отримати перевагу? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі рішуче прорвати російську оборону. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – вважає Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, - ЗМІ

Нагадаємо, CNN повідомляло, що західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.

допомога і підтримка (1160) Дуда Анджей (771) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Не є новиною, що в рази менша Україна є Давидом проти кацапського Голіафа. Захід Давидові дав лише камінець. А щоб вбити Голіафа, потрібна ще і праща.
показати весь коментар
10.08.2023 19:24
+13
Дуда один із професійних політиків, який розуміє, в якому становищі перебуває Україна...
показати весь коментар
10.08.2023 19:30
+9
..невже хтось думає, що Хрипатий на цю посаду призначить гідну людину? Чи такі є у зеленому стаді? Якщо не верещучку..то залишаться Безугла з Колею кАтлетою... Резнікова він і не трогав би... але вимушений. Бо вже перейшли всі кордони у крадівництві... некомпетентності і відвертій брехні.
показати весь коментар
10.08.2023 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський шукає заміну міністру оборони Резнікову
Зеленський знову шукає кандидатів на заміну Резнікову - і вже з двома людьми з уряду були розмови про це.
Перший - це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, другий - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
показати весь коментар
10.08.2023 19:24 Відповісти
гени майже не мають значення в порівнянні з впливом навколишнього середовища.

Всі ці міністри не можуть діяти всупереч інституту в якому вони діють. Так що - *****!
показати весь коментар
10.08.2023 19:36 Відповісти
Кривоноса нехай ставлять міністром оборони або турчинова.
показати весь коментар
10.08.2023 19:44 Відповісти
Турчинова нужно было с в. и. о сразу в президенты. Но мудрый народ решил по своему сделать. Это так же как и по своему решили Ющенко президентом сделать. Толку от такого мудрого народа ноль.
показати весь коментар
10.08.2023 20:29 Відповісти
..невже хтось думає, що Хрипатий на цю посаду призначить гідну людину? Чи такі є у зеленому стаді? Якщо не верещучку..то залишаться Безугла з Колею кАтлетою... Резнікова він і не трогав би... але вимушений. Бо вже перейшли всі кордони у крадівництві... некомпетентності і відвертій брехні.
показати весь коментар
10.08.2023 19:57 Відповісти
в запасі ще є гомік -палковнік люся абдрістовіч.
показати весь коментар
10.08.2023 20:01 Відповісти
Это уже ваапче пиз*ец.
показати весь коментар
10.08.2023 23:50 Відповісти
Не є новиною, що в рази менша Україна є Давидом проти кацапського Голіафа. Захід Давидові дав лише камінець. А щоб вбити Голіафа, потрібна ще і праща.
показати весь коментар
10.08.2023 19:24 Відповісти
Запад дал то, что мог и не давать, но дал. Это сознательное решение "Запада" помогать Украине.
показати весь коментар
10.08.2023 19:30 Відповісти
Зайду из далека... Вы вакцинировались? Если да, то чем и почему?
показати весь коментар
10.08.2023 19:46 Відповісти
..там нижче...є ще один кандидат!!! У його румуни вже купляють F-35 для України!! )))
показати весь коментар
10.08.2023 20:04 Відповісти
Какое отношение беженец имеет к рабочей силе?
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец и кто мигрант
показати весь коментар
10.08.2023 19:49 Відповісти
Беженцам устраивают спец. программы для обучения языкам и предлагают примитивные виды робот, так что они тоже источник рабочей силы.
показати весь коментар
10.08.2023 23:55 Відповісти
Эти программы стоят в 100 раз больше их зарплаты на Родине.
Во время примитивный работы они продолжают содержаться государством.Это иждивенцы.
показати весь коментар
11.08.2023 04:28 Відповісти
Не болтай ерундов, если не в курсах, а Италии платят 300 евро на взрослого беженца и 150 на ребенка в течении трех месяцев и все, чао. Еще выделяют социальное (бесплатное) жилье от коммуны на длительные сроки (причем эти коммуны получают деньги от ЕС за каждого зарегеного беженца. Еще помощь продуктами от красного креста, но икры и бургундского от них не дождешься. В разных странах разные условия для беженцев, по рассказам лучше всего положение наших беженцев в Германии,
показати весь коментар
11.08.2023 12:00 Відповісти
503 евро социал+мед.страховка(200-300)+квартира(300-1000 на одного)+ персонал для беженцев.
Считай.
показати весь коментар
11.08.2023 12:29 Відповісти
Так выришуйте и вы.В Нигере революция, 200 миллионов населения,возьмите себе 50 миллионов на содержание
( минимум 1000 евро в месяц на каждого)
Поселишь у себя на балконе десяток.
Этож выгодно.
показати весь коментар
11.08.2023 11:04 Відповісти
Захід дав Україні ,те що дав,але не дав того, що обіцяв і міг дати.Це теж свідоме рішення Заходу.
показати весь коментар
10.08.2023 19:45 Відповісти
Что не понятно во фразе "МОГ НЕ ДАВАТЬ"? Пообещал? Вы школу закончили живя в Украине и верите в обещания? Украине дали энлоу и т.д в начале войны... Украине дали за год 50 процентов ее ВВП. ДАЛИ, а могли не давать.
показати весь коментар
10.08.2023 19:52 Відповісти
Яка мені різниця, що Ви рашистську школу закінчували, не виключено в Тургайській області Казахстану і не розумієте-"Захід дав Україні ,те що дав,але не дав того, що обіцяв і міг дати.Це теж свідоме рішення Заходу." одним словом "західні лицемірні 3,14стаболи" .Думаю.що тепер Ви зрозуміли???
показати весь коментар
10.08.2023 20:18 Відповісти
Ясно, видимо вы из Ростова, раз не можете вести диалог
показати весь коментар
10.08.2023 20:23 Відповісти
"замполіт" ,не старайся прорашистський монолог,видавати за діалог.Нічого спільного ,Чим дихаєте- теж читається
показати весь коментар
10.08.2023 20:27 Відповісти
Ахах, вы витрина сами себе))))
показати весь коментар
10.08.2023 20:31 Відповісти
Захід дав те, що дав. І це не праща. Хоча міг дати пращу - тобто міг дати більше. Але це рішення Заходу. І це факт.
показати весь коментар
10.08.2023 22:37 Відповісти
Дуда один із професійних політиків, який розуміє, в якому становищі перебуває Україна...
показати весь коментар
10.08.2023 19:30 Відповісти
Ходжес, який зараз є керівником стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики при НУО GLOBSEC, погоджується: "Так, ми багато чого надали. Але ми відмовляємося заявляти, що хочемо, щоб Україна перемогла".

"І ми не надаємо те, що дійсно необхідно - високоточна зброя великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських військ та авіації, яку використовують [росіяни] для підтримки наземних операцій", - написав генерал США у відставці.

https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
показати весь коментар
10.08.2023 20:10 Відповісти
яку б зброю не дали, вона ніщо, в порівнянні з ядерною...
показати весь коментар
10.08.2023 19:32 Відповісти
Ядерну зброю кацапи не зможуть застосувати на полі бою.
показати весь коментар
10.08.2023 19:50 Відповісти
ми могли б, і мали б повне право... аби нам її хтось повернув...
показати весь коментар
10.08.2023 20:09 Відповісти
Хто? Ми свою віддали кацапам.
показати весь коментар
10.08.2023 20:11 Відповісти
дак отож
показати весь коментар
10.08.2023 20:13 Відповісти
За поляків можеш не переживати,вони в НАТО,а кацапам до НАТО дуже далеко,вони навіть в Україні жодного обласного центру не взяли,куди їм до НАТО. Тому на рахунок країн котрі в НАТО можете і не переживати,я більш ніж впевнений що кацапи сруть туди навіть рухнутися,тому що розуміють,що навіть одне США їх розвалить по кусках, це не війна з Україною коли їх територія ціла і без проблем працює на повну катушку і виробляє все що потрібно для війни,як тільки почнеться війна з НАТО то в першу чергу будуть знищуватися їхнє ВПК, та і без ВПК їх армія проти НАТО це просто сміх
показати весь коментар
10.08.2023 20:03 Відповісти
Взяли (поки що), аж чотири: Луганськ, Донецьк, Сімферополь і Севастополь. З мінімальними бойовими діями, до того ж.

З рештою погоджуюся.
показати весь коментар
10.08.2023 20:50 Відповісти
Або буде нормальна зброя, або будуть гинути наші солдати в величезної кількості. Будуть вигрібати всіх по хатах та вулицях.
показати весь коментар
10.08.2023 19:38 Відповісти
це і є завдання "зе лідору " від фсб
показати весь коментар
10.08.2023 19:47 Відповісти
К сожалению это понимают только поляки и к счастью для Украины, что поляки показали себя настоящими братьями
показати весь коментар
10.08.2023 19:41 Відповісти
Ну если Ермак уже "военное командование"... То никакого оружие не поможет.
показати весь коментар
10.08.2023 19:41 Відповісти
все правильно
пора переходити до прямої військової допомоги країн НАТО технікою та особовим складом
показати весь коментар
10.08.2023 19:42 Відповісти
Порохнява секта - спробуйте забанити Дуду, як банили мене за саме ці слова)).
показати весь коментар
10.08.2023 19:52 Відповісти
..і тут з буди виліз Сеня Тузик...))) проснувся..і згадав про Пороха... Пора гавкати?
показати весь коментар
10.08.2023 20:02 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2023 20:15 Відповісти
... Тузік!! А нащо їх приплітати? Ти нікуди звідси не дівався... починай скавчати!!!))))
показати весь коментар
10.08.2023 20:25 Відповісти
ко-ко-ко, який ти вумний. поправ срілку нахібатора, секта. хто куди "не дівався" що ти мелеш? зовсім мозги засахарились.
показати весь коментар
10.08.2023 20:31 Відповісти
... активніше... активніше!!! Чи команду ФАС... не розумієш?
показати весь коментар
10.08.2023 20:34 Відповісти
знову висрав маячню і ради
показати весь коментар
10.08.2023 20:37 Відповісти
.. щось ти Тузику... сьогодні не дуже активний!? Не кормлять..чи що? Гавкнув разок на порохнявих..і почав яйця лизати? Ну не відволікайся... )))))
показати весь коментар
10.08.2023 20:42 Відповісти
і знову сереш не знявши штанці
показати весь коментар
10.08.2023 20:45 Відповісти
.. все Тузику! Сьогодні ніхто тебе кормити не буде! Іди тихенько у буду і спокійної ночі!!!
показати весь коментар
10.08.2023 20:52 Відповісти
❗️РУМУНІЯ ЗАКУПИТЬ ВИНИЩУВАЧІ F-35 ДЛЯ УКРАЇНИ!
показати весь коментар
10.08.2023 19:58 Відповісти
Уряд очікує схвалення на купівлю 32 літаків, *********** до них, а також навчання пілотів.
«В останні кілька тижнів бойові дії буквально перемістилися до нашого порога. Ми в жодному разі не ігноруємо ці ризики», - сказав міністр Анхеля Тільвара.
показати весь коментар
10.08.2023 19:59 Відповісти
Можно на асфальтоукладчиках в прорыв пойти.
Кацы обсерутся при виде этого грозного оружия
показати весь коментар
10.08.2023 19:59 Відповісти
У Запоріжжі пролунали вибухи

Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури.
показати весь коментар
10.08.2023 20:07 Відповісти
 
 