Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу, - CNN
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Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Через кілька тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу західні посадовці дають дедалі більш "тверезі" оцінки щодо здатності українських військ визволити значну територію.
"Протягом наступних кількох тижнів вони (українці. - Ред.) ще дивитимуться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але для них дійсно досягти прогресу, який би змінив баланс у конфлікті, я вважаю, вкрай малоймовірним", – зазначив неназваний високопоставлений західний дипломат CNN.
"Наші брифінги протвережують. Нам нагадують про виклики, з якими вони стикаються", - розповів конгресмен Майк Квіглі який нещодавно повернувся з зустрічей у Європі з командуванням США, які тренували українські бронетанкові сили. "Це найважчий час війни".
Видання зазначає, що найскладнішим для української армії є прорив багатошарових російських ліній оборони на Півдні та Сході, де ворог розмістив десятки тисяч мін. Українські сили зазнали там приголомшливих втрат, що змусило українське командування відвести назад деякі підрозділи, щоб перегрупуватися та зменшити втрати.
"Росіяни мають низку оборонних рубежів, і вони [українські сили] насправді не пройшли через першу лінію", - заявив високопоставлений західний дипломат. "Навіть якщо вони продовжуватимуть наступ протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не змогли досягти більшого протягом останніх семи-восьми тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, маючи ще більше виснажені сили, матимуть успіх? Тому що умови дуже важкі".
Високопоставлений американський чиновник сказав, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, хоча зберігають надію на відновлення прогресу.
"Ми всі визнаємо, що контрнаступ проходить важче та повільніше, ніж будь-кому хотілося б, включно з українцями, але ми все ще віримо, що є час і простір для того, щоб вони змогли досягти прогресу", - сказав цей чиновник.
Численні посадовці заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних умов, обмежує ЗСУ в часі.
Крім того, західні посадовці кажуть, що повільний прогрес виявив труднощі перетворення українських сил на об’єднані механізовані бойові підрозділи, іноді з лише восьмитижневою підготовкою на поставлених із Заходу танках та інших нових системах озброєння. Відсутність прогресу на місцях є однією з причин, чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, "щоб спробувати продемонструвати вразливість Росії", - заявив високопоставлений військовий чиновник США.
Ці оцінки прийшли на зміну оптимізму, що панував на початку контрнаступу. Посадовці називають ці очікування "нереалістичними" і зараз починають тиснути на Україну, щоб почати мирні переговори, включно з розглядом можливості територіальних поступок.
"Путін цього чекає. Він може пожертвувати людьми і виграти час", — вважає Квіглі.
Будь ласка, зачекайте...
а з Ордою, Московією ми билися і б'ємося за своє існування, як народ, на своїй землі, якої стає все менше
Були звичайні війни в Європі в яких гинули сотні тисяч вояків і людей, війни в Європі не закінчувались ніколи, Гугл збрехати не дасть. Чи не кожна країна Європи билась на своїй території за свою незалежність, окрім Англії, бо це острів, Англія з Францієй, Франція з Іспанієй, Іспанія зі всіма країнами і час своєї могутності. Пора вже виролстати з радянських стереотипів, єдине в чому праві це те що московія і московити це КОНЧЕНІ андрофаги.
все просрали всё - это тоже история.
F-16, Атакамс, Ленд Лиз - это что должно быть, над чем сейчас нужно работать.
Втрата цих територій, виключно на совісті ЗЕдебілів, котрі не те що провалили підготовку до оборони, а навіть не готували її.
А ми повинні міни знищувати мухобойками чи ногами наших воїнів?
Захід адепт безконтакної війни. То якого чорта до нас претензії?
Прекрасная идея!
Украина даст согласие уступить часть своих территорий - при одном условии : ВСЕ эти чиновники с семьями переезжают на ПМЖ на уступаемые территории, под юрисдикцию россии
Ось прямо зараз Кличко в Києві перекладає вчергове минулорічний асфальт і обходиться це все найбільшому місцевому бюджету України міль'ярди гривень
Наче і нема війни...
https://www.youtube.com/watch?v=IwxaekHlNAo
Але!
Для Українців відкриється внутрішній фронт. Фронт з тими хто з 91 року розграбовував країну і продовжував то робити під час війни. Саме то є шанс для побудови Нової України для українців, для їх нехолопського існування як то було до 2023, приклад Фінляндія яка втратила території але її пенсіонер не пробирається по смітниках ( Фінляндія не годує 1/5 світу!!!) як українські. Час задавати питання для кого Україна є ненька?
й зелені зрадники роблять усе , аби так відбулося... Доки є 5-та колона - не буде пермоги
НЕ ЦИТИРУЙТЕ эти помойки! cnn, nyt, wp - все одной масти на службе леваков-коммунистов.
Ленд Лиз не идет именно потому, что в Белом доме сидят коммунисты, из за чего лучшие отдают свои жизни.
Арестович с-ааааа вчера говорил что Ленд Лиз это ВНУТРЕННЯЯ политика США. с-а когда палач сталин или Черчилль ТРЕБОВАЛИ Ленд Лиз это тоже была внутренняя политика США?
с себя нужно начинать.
Так вони дійсно там мають вразливість чому цим не користуватися?,а взагалі американські політики нехай поцікавилися думкою своїх військових чи маючи ті засоби якими володіють ЗСУ чи починали б вони наступ.
Банатів!
Скріньте!
Щоби потім тикати їх пещеними чистими мордами в те гівно, яке вони самі ж і вucpaли.
В генштабі ЗСУ нема сумніву, що південь і Крим буде звільнено.
Только один вариант - перенос боевых действий на территорию РФ. Это поломает все планы Кремля на данный момент.
так, звісно, ситуація надто тяжка, але це було очевидно з самоого початку - сили апріорі нерівні. і наші хлопці докладають неймовірних надзусиль, що насправді межує з дивом!
Бо їм нагадують про виклики та складнощі, з якими ми стикаємося.
Ти вже в Криму!!!?