УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16485 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
52 413 260
допомога і підтримка (847) контрнаступ (419)

Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Через кілька тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу західні посадовці дають дедалі більш "тверезі" оцінки щодо здатності українських військ визволити значну територію. 

"Протягом наступних кількох тижнів вони (українці. - Ред.) ще дивитимуться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але для них дійсно досягти прогресу, який би змінив баланс у конфлікті, я вважаю, вкрай малоймовірним", – зазначив неназваний високопоставлений західний дипломат CNN.

"Наші брифінги протвережують. Нам нагадують про виклики, з якими вони стикаються", - розповів конгресмен Майк Квіглі який нещодавно повернувся з зустрічей у Європі з командуванням США, які тренували українські бронетанкові сили. "Це найважчий час війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ складний. В наших очах втома, але в очах ворога - страх, - Зеленський

Видання зазначає, що найскладнішим для української армії є прорив багатошарових російських ліній оборони на Півдні та Сході, де ворог розмістив десятки тисяч мін. Українські сили зазнали там приголомшливих втрат, що змусило українське командування відвести назад деякі підрозділи, щоб перегрупуватися та зменшити втрати.

"Росіяни мають низку оборонних рубежів, і вони [українські сили] насправді не пройшли через першу лінію", - заявив високопоставлений західний дипломат. "Навіть якщо вони продовжуватимуть наступ протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не змогли досягти більшого протягом останніх семи-восьми тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, маючи ще більше виснажені сили, матимуть успіх? Тому що умови дуже важкі".

Високопоставлений американський чиновник сказав, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, хоча зберігають надію на відновлення прогресу.

Також читайте: Увесь тиждень Схід був епіцентром бойових дій. Найгарячіше - на Куп’янському напрямку, - Міноборони

"Ми всі визнаємо, що контрнаступ проходить важче та повільніше, ніж будь-кому хотілося б, включно з українцями, але ми все ще віримо, що є час і простір для того, щоб вони змогли досягти прогресу", - сказав цей чиновник.

Численні посадовці заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних умов, обмежує ЗСУ в часі.

Крім того, західні посадовці кажуть, що повільний прогрес виявив труднощі перетворення українських сил на об’єднані механізовані бойові підрозділи, іноді з лише восьмитижневою підготовкою на поставлених із Заходу танках та інших нових системах озброєння. Відсутність прогресу на місцях є однією з причин, чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, "щоб спробувати продемонструвати вразливість Росії", - заявив високопоставлений військовий чиновник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ може бути успішним завдяки постійному тиску ЗСУ та кампанії перекриття, - аналітики ISW

Ці оцінки прийшли на зміну оптимізму, що панував на початку контрнаступу. Посадовці називають ці очікування "нереалістичними" і зараз починають тиснути на Україну, щоб почати мирні переговори, включно з розглядом можливості територіальних поступок.

"Путін цього чекає. Він може пожертвувати людьми і виграти час", — вважає Квіглі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ можуть просунутися вперед до початку зими, але це залежатиме від дій РФ, - представник Генштабу Естонії Вендла
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
Ось це і є самим небезпечним: мирні переговори з територіальними поступками.
Це буде доказом того, що загарбницька війна - це шлях до успіху.
Тобто обов'язково буде продовження, і не тільки в Україні.
показати весь коментар
08.08.2023 15:51
+68
В першу чергу - за свою країну.
***** збере армію з чоловіків окупованих територій і через пару років відновленими силами почне СВО 2.0.
показати весь коментар
08.08.2023 15:54
+56
Не буде ніякої авіації. Європа полегшено зітхне і перестане давати нам техніку: війну ж скінчено, нащо?
показати весь коментар
08.08.2023 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Шо не кажіть а нашій корупційній державі незабаром буде жопа чи срака не мае значення.Все приїхали.
показати весь коментар
08.08.2023 17:59 Відповісти
Забавно--корупционная система --воюет с корурционной системой!ВОПРОС--КАК ВЫ ХОТИТЕ ПОБЕДИТЬ?
показати весь коментар
10.08.2023 22:45 Відповісти
у тих умовах, що наступають ЗСУ, підрозділи НАТО і шагу не ступили без повного панування у небі і без повного розмінування територій, чи хоча би розмінованих коридорів, а Українців-Воїнів Їм не шкода, як і за усю нашу багатовічну історію, коли ми билися з Ордами, а вони - лише знімали вершки, спостерігаючи за нашими широкими спинами "шо воно там зі Сходу суне"... це вам не з терористами-одинаками чи з державами Третього Світу воювати - а з новітньою Ордою
показати весь коментар
08.08.2023 18:01 Відповісти
Ні їх захист скажу що на Заході війн теж вистачало і йшли вони десятиріччями, як сторічня війна, чи тридцятирічна. Це вже наш народ примудрився зберегти найгірщі риси з часів совка - неповагу до всіх Законів і толерантність і лояльність до корупції. Зараз країною керує агент фсб дЄрмак - такого не було навіть при Януковочі.
показати весь коментар
08.08.2023 18:05 Відповісти
Як у вас все просто - коли провідні країни Заходу розвивалися майже вся Україна була колонією кацапів ( і йдеться не про 70 років а принаймі про два століття ), на Заході була не менша корупція але в них була перевага якої в нас не було - вони були метрополіями а ми колонією і вони самі вирішували як мають жити а ми не могли нічого вирішувати.
показати весь коментар
08.08.2023 18:49 Відповісти
ті європейськи війни, грубо кажучи, були за "грушку на межі", як у нас колись з Польщею чи з Константинополем..
а з Ордою, Московією ми билися і б'ємося за своє існування, як народ, на своїй землі, якої стає все менше
показати весь коментар
08.08.2023 18:54 Відповісти
А таки круто побилися в 2019 р. Тоді було закладено підвалини теперішнього "мудрим нАрідом"!
показати весь коментар
08.08.2023 19:57 Відповісти
Не буває іграшкових воєн, як не буває і іграшкових смертей.
Були звичайні війни в Європі в яких гинули сотні тисяч вояків і людей, війни в Європі не закінчувались ніколи, Гугл збрехати не дасть. Чи не кожна країна Європи билась на своїй території за свою незалежність, окрім Англії, бо це острів, Англія з Францієй, Франція з Іспанієй, Іспанія зі всіма країнами і час своєї могутності. Пора вже виролстати з радянських стереотипів, єдине в чому праві це те що московія і московити це КОНЧЕНІ андрофаги.
показати весь коментар
09.08.2023 00:34 Відповісти
ермак залужный наев ким паториоты..ненада
показати весь коментар
13.08.2023 13:13 Відповісти
З якого перепугу ти Залужного ставиш поряд з підарасом дЄрмаком
показати весь коментар
13.08.2023 14:47 Відповісти
и тот и тот гослужащий зеленского или ты даун
показати весь коментар
14.08.2023 18:41 Відповісти
Запамятай - даун це ти, коли Залужного з дЄрмаком на один рівень ставиш, і даун зелений.
показати весь коментар
14.08.2023 22:03 Відповісти
обоснуй ..ермак выше рангом залужного ...
показати весь коментар
15.08.2023 16:57 Відповісти
Даун - то ти, свиноязикий шакал!
показати весь коментар
03.09.2023 17:24 Відповісти
Где F-16? Где ATACMS? Которые должны были быть еще ВЧЕРА? Пока вы раскачиваетесь у paшистов было море времени построить свои линии обороны.
показати весь коментар
08.08.2023 18:06 Відповісти
Хтось "розкачувався" 30 років, обирав комуняк, зеків і клоунів, а тепер всі винні? Трошки дивна логіка...
показати весь коментар
08.08.2023 20:06 Відповісти
У каждого своя вина и своя доля ответственности. Но странно слышать от западных экспертов разочарование от контрнаступления, когда нужное оружие либо не дают, либо дают в малом количестве и с большим опозданием.
показати весь коментар
08.08.2023 20:59 Відповісти
это что было, с-а. F-16 и Atacams это про "дальше".
все просрали всё - это тоже история.
F-16, Атакамс, Ленд Лиз - это что должно быть, над чем сейчас нужно работать.
показати весь коментар
08.08.2023 22:15 Відповісти
Я щось пропустив? Неназваний Кфіглі це хто?
показати весь коментар
08.08.2023 19:03 Відповісти
Це Фiглi.
показати весь коментар
09.08.2023 08:10 Відповісти
Ось це вже тверезий погляд! Було одразу зрозуміло, що контрнаступ приречений! Не було жодних, ЖОДНИХ логічних передумов для його успіху, а ті сили які були ще восени, варто було залишити для подальшої оборони, а не наступу!

Втрата цих територій, виключно на совісті ЗЕдебілів, котрі не те що провалили підготовку до оборони, а навіть не готували її.
показати весь коментар
08.08.2023 19:18 Відповісти
А союзники пам'ятають скільки було уражень крилатими ракетами та вильотів авіації проти Іраку?
А ми повинні міни знищувати мухобойками чи ногами наших воїнів?
Захід адепт безконтакної війни. То якого чорта до нас претензії?
показати весь коментар
08.08.2023 19:26 Відповісти
Захід і Зе-владу в Україні цікавить коли Україна включить зелене світло гомосексуалістам та лгбт-пропаганді ось вся мета і задачі Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі. ФОТОрепортаж
показати весь коментар
09.08.2023 08:21 Відповісти
Захід невзмозі нагодувати всіх зелёных шахраїв.Слабаки!
показати весь коментар
08.08.2023 19:28 Відповісти
Западные чиновники «прозревают» и требуют от Украины территориальных уступок?
Прекрасная идея!

Украина даст согласие уступить часть своих территорий - при одном условии : ВСЕ эти чиновники с семьями переезжают на ПМЖ на уступаемые территории, под юрисдикцию россии
показати весь коментар
08.08.2023 19:59 Відповісти
Ти, особисто вже на фронті? Визволяешь території?
показати весь коментар
08.08.2023 20:33 Відповісти
Що за гниле питання?
показати весь коментар
03.09.2023 17:26 Відповісти
Зрада **** где пОрох
показати весь коментар
08.08.2023 20:13 Відповісти
Постійно задаю питання, ми ж теж могли таким чином на початку, міни в три слоя.....**** зеленська і ті хто його вибрав дебіли.
показати весь коментар
08.08.2023 20:29 Відповісти
запізно пити боржомі коли ....., іноді вибір буває фатальним,вийшло дуже прикольно з асфальтом замість мінних полів з ворогом та шашличком замість навчання та злагодження сил опору!
показати весь коментар
08.08.2023 22:20 Відповісти
Не тільки на Зеленському світ клином зійшовся.
Ось прямо зараз Кличко в Києві перекладає вчергове минулорічний асфальт і обходиться це все найбільшому місцевому бюджету України міль'ярди гривень

Наче і нема війни...
показати весь коментар
09.08.2023 08:26 Відповісти
Саудовский Потсдам: Украинские перспективы саммита в Джидде скрыты будёновкой Ермака
https://www.youtube.com/watch?v=IwxaekHlNAo
показати весь коментар
08.08.2023 20:32 Відповісти
На жаль вони мають рацію. Хто готувався той і переміг. Хто виконував домашні завдання і тренувався той і отримав.
Але!
Для Українців відкриється внутрішній фронт. Фронт з тими хто з 91 року розграбовував країну і продовжував то робити під час війни. Саме то є шанс для побудови Нової України для українців, для їх нехолопського існування як то було до 2023, приклад Фінляндія яка втратила території але її пенсіонер не пробирається по смітниках ( Фінляндія не годує 1/5 світу!!!) як українські. Час задавати питання для кого Україна є ненька?
показати весь коментар
08.08.2023 20:48 Відповісти
Тіпуля пише з Італії про це? А нахера тобі вертатись і щось відновлювати, якщо в Італії тепліше? Чи мені тут сидіти для чого коли кордони будуть відкриті? В Італії більше платять, авто з однієї за купити можна, добре ж. Бо в нас з першого серпня за розмитнення від 2900$ ціна уже, без урахування ціни авто(гольф3 буде по ціні 3500+ доларів), при зарплаті в 10-12к і комуналці в 3к на авто можна заробити років через 300
показати весь коментар
09.08.2023 04:57 Відповісти
"для них действительно достичь прогресса, который изменил бы баланс в конфликте, я считаю, крайне маловероятным"
й зелені зрадники роблять усе , аби так відбулося... Доки є 5-та колона - не буде пермоги
показати весь коментар
08.08.2023 21:07 Відповісти
Он як виходить, що, коли всі попереджали то можна було на кордонах все замінувати,нарити окопів, забетонувати доти всякі - тоді б кацапня також по 100 метрів кожен день проходила з акуєнними втратами? За те що це не було зроблено прийдеться відповідати, кримінально або фізично .
показати весь коментар
08.08.2023 21:41 Відповісти
А в такому випадку ніякої війни б і не було б
показати весь коментар
09.08.2023 00:07 Відповісти
Сегодня на НВ ведущий спрашивал Игаля Левина что делать с давлением западных СМИ.

НЕ ЦИТИРУЙТЕ эти помойки! cnn, nyt, wp - все одной масти на службе леваков-коммунистов.

Ленд Лиз не идет именно потому, что в Белом доме сидят коммунисты, из за чего лучшие отдают свои жизни.

Арестович с-ааааа вчера говорил что Ленд Лиз это ВНУТРЕННЯЯ политика США. с-а когда палач сталин или Черчилль ТРЕБОВАЛИ Ленд Лиз это тоже была внутренняя политика США?
с себя нужно начинать.
показати весь коментар
08.08.2023 22:10 Відповісти
.."чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, "щоб спробувати продемонструвати вразливість Росії"
Так вони дійсно там мають вразливість чому цим не користуватися?,а взагалі американські політики нехай поцікавилися думкою своїх військових чи маючи ті засоби якими володіють ЗСУ чи починали б вони наступ.
показати весь коментар
08.08.2023 22:14 Відповісти
Ну вони б напевно готувалися, а не в буковелях бухали і будували дороги біля кордонів для кацапських танків.
показати весь коментар
09.08.2023 01:43 Відповісти
високонабутилений західний дипломат, якого цитує високобульварна служба новин.
показати весь коментар
08.08.2023 22:15 Відповісти
😄
показати весь коментар
08.08.2023 22:32 Відповісти
Скріньте оцих є
Банатів!
Скріньте!

Щоби потім тикати їх пещеними чистими мордами в те гівно, яке вони самі ж і вucpaли.

В генштабі ЗСУ нема сумніву, що південь і Крим буде звільнено.
показати весь коментар
08.08.2023 22:51 Відповісти
А давайте віддамо Путлеру штат Техас! Хай собі там потихеньку нафту качає! А що йому з тої України...
показати весь коментар
08.08.2023 23:09 Відповісти
Украине надо что-то неординарное делать.

Только один вариант - перенос боевых действий на территорию РФ. Это поломает все планы Кремля на данный момент.
показати весь коментар
09.08.2023 00:04 Відповісти
Ну напевно заборонили, бо більше не проводять рейди "харошие рускіє" з рдк і тої свабоди.
показати весь коментар
09.08.2023 01:44 Відповісти
Якби західні партнери надали нам потрібне озброєння ще минулого літа, то рашня не встигла б так глибоко вибудувати оборону. Але ми б мали своє озброєння , якби дурні не голосували на виборах за зелених ідіотів.!!!
показати весь коментар
09.08.2023 00:22 Відповісти
а шановні західні аналітики не враховують свої проволочки з постачанням зброї? де абрамси? чому немає атакмс? чому так пізно згодились на F16 то й то до сих пір не розпочалося навчання наших пілотів? чому тягнуть і зволікають з постачанням зброї?
так, звісно, ситуація надто тяжка, але це було очевидно з самоого початку - сили апріорі нерівні. і наші хлопці докладають неймовірних надзусиль, що насправді межує з дивом!
показати весь коментар
09.08.2023 00:35 Відповісти
Ну да, это того стоит - проголосовать всей армией за ваву.
показати весь коментар
09.08.2023 05:31 Відповісти
Можна лише поспівчувати західним аналітикам.
Бо їм нагадують про виклики та складнощі, з якими ми стикаємося.
показати весь коментар
09.08.2023 00:56 Відповісти
так готувалися до війни, що про цензуру забули ......
показати весь коментар
09.08.2023 02:39 Відповісти
еще весной агиль говорил что наступление может начаться не раньше середины августа, до этого нужно провести подготовительные мероприятия
показати весь коментар
09.08.2023 06:48 Відповісти
Я дивлюся, в Україні CNN є головним джерелом інформації.
показати весь коментар
09.08.2023 08:14 Відповісти
у нас теж не мало тих хто не замовкае про зраду зрадну і на мутняках як кажуть , собаку з*їв...
показати весь коментар
09.08.2023 08:22 Відповісти
Буданов, як тобі спиться?!

Ти вже в Криму!!!?
показати весь коментар
09.08.2023 08:30 Відповісти
это горькая правда
показати весь коментар
09.08.2023 08:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 