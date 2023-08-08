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Западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

всу

Западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления и называют этот период самым тяжелым временем войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Через несколько недель после начала долгожданного контрнаступления западные чиновники дают все более "трезвые" оценки способности украинских войск освободить значительную территорию.

"В течение следующих нескольких недель они (украинцы. - Ред.) еще будут смотреть, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который изменил бы баланс в конфликте, я считаю, крайне маловероятным", - отметил для CNN неназванный высокопоставленный западный дипломат. 

"Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются", - рассказал конгрессмен Майк Квигли, недавно вернувшийся со встреч в Европе с командованием США, которые тренировали украинские бронетанковые силы. "Это самое тяжелое время войны".

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Издание отмечает, что сложным для украинской армии является прорыв многослойных российских линий обороны на Юге и Востоке, где враг разместил десятки тысяч мин. Украинские силы понесли там огромные потери, что заставило украинское командование отвести назад некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери.

"У россиян есть ряд оборонных рубежей, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию", - заявил высокопоставленный западный дипломат. "Даже если они будут продолжать наступление в течение следующих нескольких недель, если они не смогли достичь большего в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, с еще более истощенными силами, будут иметь успех? Потому что условия очень тяжелые".

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, хотя надеются на возобновление прогресса.

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"Мы все признаем, что контрнаступление проходит труднее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, включая украинцев, но мы все еще верим, что есть время и пространство для того, чтобы они смогли достичь прогресса", - сказал этот чиновник.

Многочисленные чиновники заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий, ограничивает ВСУ во времени.

Кроме того, западные чиновники говорят, что медленный прогресс выявил трудности превращения украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, иногда лишь с восьминедельной подготовкой на поставленных с Запада танках и других новых системах вооружения. Отсутствие прогресса на местах является одной из причин, почему украинские силы чаще наносят удары по российской территории, "чтобы попытаться продемонстрировать уязвимость России", - заявил высокопоставленный военный чиновник США.

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Эти оценки пришли на смену господствовавшему в начале контрнаступления оптимизму. Чиновники называют эти ожидания "нереалистическими" и сейчас начинают давить на Украину, чтобы начать мирные переговоры, включая рассмотрение возможности территориальных уступок.

"Путин этого ждет. Он может пожертвовать людьми и выиграть время", - считает Квигли.

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Топ комментарии
+70
Ось це і є самим небезпечним: мирні переговори з територіальними поступками.
Це буде доказом того, що загарбницька війна - це шлях до успіху.
Тобто обов'язково буде продовження, і не тільки в Україні.
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08.08.2023 15:51
+68
В першу чергу - за свою країну.
***** збере армію з чоловіків окупованих територій і через пару років відновленими силами почне СВО 2.0.
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08.08.2023 15:54
+56
Не буде ніякої авіації. Європа полегшено зітхне і перестане давати нам техніку: війну ж скінчено, нащо?
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08.08.2023 15:58
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Шо не кажіть а нашій корупційній державі незабаром буде жопа чи срака не мае значення.Все приїхали.
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08.08.2023 17:59 Ответить
Забавно--корупционная система --воюет с корурционной системой!ВОПРОС--КАК ВЫ ХОТИТЕ ПОБЕДИТЬ?
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10.08.2023 22:45 Ответить
у тих умовах, що наступають ЗСУ, підрозділи НАТО і шагу не ступили без повного панування у небі і без повного розмінування територій, чи хоча би розмінованих коридорів, а Українців-Воїнів Їм не шкода, як і за усю нашу багатовічну історію, коли ми билися з Ордами, а вони - лише знімали вершки, спостерігаючи за нашими широкими спинами "шо воно там зі Сходу суне"... це вам не з терористами-одинаками чи з державами Третього Світу воювати - а з новітньою Ордою
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08.08.2023 18:01 Ответить
Ні їх захист скажу що на Заході війн теж вистачало і йшли вони десятиріччями, як сторічня війна, чи тридцятирічна. Це вже наш народ примудрився зберегти найгірщі риси з часів совка - неповагу до всіх Законів і толерантність і лояльність до корупції. Зараз країною керує агент фсб дЄрмак - такого не було навіть при Януковочі.
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08.08.2023 18:05 Ответить
Як у вас все просто - коли провідні країни Заходу розвивалися майже вся Україна була колонією кацапів ( і йдеться не про 70 років а принаймі про два століття ), на Заході була не менша корупція але в них була перевага якої в нас не було - вони були метрополіями а ми колонією і вони самі вирішували як мають жити а ми не могли нічого вирішувати.
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08.08.2023 18:49 Ответить
ті європейськи війни, грубо кажучи, були за "грушку на межі", як у нас колись з Польщею чи з Константинополем..
а з Ордою, Московією ми билися і б'ємося за своє існування, як народ, на своїй землі, якої стає все менше
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08.08.2023 18:54 Ответить
А таки круто побилися в 2019 р. Тоді було закладено підвалини теперішнього "мудрим нАрідом"!
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08.08.2023 19:57 Ответить
Не буває іграшкових воєн, як не буває і іграшкових смертей.
Були звичайні війни в Європі в яких гинули сотні тисяч вояків і людей, війни в Європі не закінчувались ніколи, Гугл збрехати не дасть. Чи не кожна країна Європи билась на своїй території за свою незалежність, окрім Англії, бо це острів, Англія з Францієй, Франція з Іспанієй, Іспанія зі всіма країнами і час своєї могутності. Пора вже виролстати з радянських стереотипів, єдине в чому праві це те що московія і московити це КОНЧЕНІ андрофаги.
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09.08.2023 00:34 Ответить
ермак залужный наев ким паториоты..ненада
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13.08.2023 13:13 Ответить
З якого перепугу ти Залужного ставиш поряд з підарасом дЄрмаком
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13.08.2023 14:47 Ответить
и тот и тот гослужащий зеленского или ты даун
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14.08.2023 18:41 Ответить
Запамятай - даун це ти, коли Залужного з дЄрмаком на один рівень ставиш, і даун зелений.
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14.08.2023 22:03 Ответить
обоснуй ..ермак выше рангом залужного ...
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15.08.2023 16:57 Ответить
Даун - то ти, свиноязикий шакал!
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03.09.2023 17:24 Ответить
Где F-16? Где ATACMS? Которые должны были быть еще ВЧЕРА? Пока вы раскачиваетесь у paшистов было море времени построить свои линии обороны.
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08.08.2023 18:06 Ответить
Хтось "розкачувався" 30 років, обирав комуняк, зеків і клоунів, а тепер всі винні? Трошки дивна логіка...
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08.08.2023 20:06 Ответить
У каждого своя вина и своя доля ответственности. Но странно слышать от западных экспертов разочарование от контрнаступления, когда нужное оружие либо не дают, либо дают в малом количестве и с большим опозданием.
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08.08.2023 20:59 Ответить
это что было, с-а. F-16 и Atacams это про "дальше".
все просрали всё - это тоже история.
F-16, Атакамс, Ленд Лиз - это что должно быть, над чем сейчас нужно работать.
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08.08.2023 22:15 Ответить
Я щось пропустив? Неназваний Кфіглі це хто?
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08.08.2023 19:03 Ответить
Це Фiглi.
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09.08.2023 08:10 Ответить
Ось це вже тверезий погляд! Було одразу зрозуміло, що контрнаступ приречений! Не було жодних, ЖОДНИХ логічних передумов для його успіху, а ті сили які були ще восени, варто було залишити для подальшої оборони, а не наступу!

Втрата цих територій, виключно на совісті ЗЕдебілів, котрі не те що провалили підготовку до оборони, а навіть не готували її.
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08.08.2023 19:18 Ответить
А союзники пам'ятають скільки було уражень крилатими ракетами та вильотів авіації проти Іраку?
А ми повинні міни знищувати мухобойками чи ногами наших воїнів?
Захід адепт безконтакної війни. То якого чорта до нас претензії?
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08.08.2023 19:26 Ответить
Захід і Зе-владу в Україні цікавить коли Україна включить зелене світло гомосексуалістам та лгбт-пропаганді ось вся мета і задачі Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі. ФОТОрепортаж
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09.08.2023 08:21 Ответить
Захід невзмозі нагодувати всіх зелёных шахраїв.Слабаки!
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08.08.2023 19:28 Ответить
Западные чиновники «прозревают» и требуют от Украины территориальных уступок?
Прекрасная идея!

Украина даст согласие уступить часть своих территорий - при одном условии : ВСЕ эти чиновники с семьями переезжают на ПМЖ на уступаемые территории, под юрисдикцию россии
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08.08.2023 19:59 Ответить
Ти, особисто вже на фронті? Визволяешь території?
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08.08.2023 20:33 Ответить
Що за гниле питання?
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03.09.2023 17:26 Ответить
Зрада **** где пОрох
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08.08.2023 20:13 Ответить
Постійно задаю питання, ми ж теж могли таким чином на початку, міни в три слоя.....**** зеленська і ті хто його вибрав дебіли.
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08.08.2023 20:29 Ответить
запізно пити боржомі коли ....., іноді вибір буває фатальним,вийшло дуже прикольно з асфальтом замість мінних полів з ворогом та шашличком замість навчання та злагодження сил опору!
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08.08.2023 22:20 Ответить
Не тільки на Зеленському світ клином зійшовся.
Ось прямо зараз Кличко в Києві перекладає вчергове минулорічний асфальт і обходиться це все найбільшому місцевому бюджету України міль'ярди гривень

Наче і нема війни...
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09.08.2023 08:26 Ответить
Саудовский Потсдам: Украинские перспективы саммита в Джидде скрыты будёновкой Ермака
https://www.youtube.com/watch?v=IwxaekHlNAo
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08.08.2023 20:32 Ответить
На жаль вони мають рацію. Хто готувався той і переміг. Хто виконував домашні завдання і тренувався той і отримав.
Але!
Для Українців відкриється внутрішній фронт. Фронт з тими хто з 91 року розграбовував країну і продовжував то робити під час війни. Саме то є шанс для побудови Нової України для українців, для їх нехолопського існування як то було до 2023, приклад Фінляндія яка втратила території але її пенсіонер не пробирається по смітниках ( Фінляндія не годує 1/5 світу!!!) як українські. Час задавати питання для кого Україна є ненька?
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08.08.2023 20:48 Ответить
Тіпуля пише з Італії про це? А нахера тобі вертатись і щось відновлювати, якщо в Італії тепліше? Чи мені тут сидіти для чого коли кордони будуть відкриті? В Італії більше платять, авто з однієї за купити можна, добре ж. Бо в нас з першого серпня за розмитнення від 2900$ ціна уже, без урахування ціни авто(гольф3 буде по ціні 3500+ доларів), при зарплаті в 10-12к і комуналці в 3к на авто можна заробити років через 300
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09.08.2023 04:57 Ответить
"для них действительно достичь прогресса, который изменил бы баланс в конфликте, я считаю, крайне маловероятным"
й зелені зрадники роблять усе , аби так відбулося... Доки є 5-та колона - не буде пермоги
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08.08.2023 21:07 Ответить
Он як виходить, що, коли всі попереджали то можна було на кордонах все замінувати,нарити окопів, забетонувати доти всякі - тоді б кацапня також по 100 метрів кожен день проходила з акуєнними втратами? За те що це не було зроблено прийдеться відповідати, кримінально або фізично .
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08.08.2023 21:41 Ответить
А в такому випадку ніякої війни б і не було б
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09.08.2023 00:07 Ответить
Сегодня на НВ ведущий спрашивал Игаля Левина что делать с давлением западных СМИ.

НЕ ЦИТИРУЙТЕ эти помойки! cnn, nyt, wp - все одной масти на службе леваков-коммунистов.

Ленд Лиз не идет именно потому, что в Белом доме сидят коммунисты, из за чего лучшие отдают свои жизни.

Арестович с-ааааа вчера говорил что Ленд Лиз это ВНУТРЕННЯЯ политика США. с-а когда палач сталин или Черчилль ТРЕБОВАЛИ Ленд Лиз это тоже была внутренняя политика США?
с себя нужно начинать.
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08.08.2023 22:10 Ответить
.."чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, "щоб спробувати продемонструвати вразливість Росії"
Так вони дійсно там мають вразливість чому цим не користуватися?,а взагалі американські політики нехай поцікавилися думкою своїх військових чи маючи ті засоби якими володіють ЗСУ чи починали б вони наступ.
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08.08.2023 22:14 Ответить
Ну вони б напевно готувалися, а не в буковелях бухали і будували дороги біля кордонів для кацапських танків.
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09.08.2023 01:43 Ответить
високонабутилений західний дипломат, якого цитує високобульварна служба новин.
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08.08.2023 22:15 Ответить
😄
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08.08.2023 22:32 Ответить
Скріньте оцих є
Банатів!
Скріньте!

Щоби потім тикати їх пещеними чистими мордами в те гівно, яке вони самі ж і вucpaли.

В генштабі ЗСУ нема сумніву, що південь і Крим буде звільнено.
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08.08.2023 22:51 Ответить
А давайте віддамо Путлеру штат Техас! Хай собі там потихеньку нафту качає! А що йому з тої України...
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08.08.2023 23:09 Ответить
Украине надо что-то неординарное делать.

Только один вариант - перенос боевых действий на территорию РФ. Это поломает все планы Кремля на данный момент.
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09.08.2023 00:04 Ответить
Ну напевно заборонили, бо більше не проводять рейди "харошие рускіє" з рдк і тої свабоди.
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09.08.2023 01:44 Ответить
Якби західні партнери надали нам потрібне озброєння ще минулого літа, то рашня не встигла б так глибоко вибудувати оборону. Але ми б мали своє озброєння , якби дурні не голосували на виборах за зелених ідіотів.!!!
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09.08.2023 00:22 Ответить
а шановні західні аналітики не враховують свої проволочки з постачанням зброї? де абрамси? чому немає атакмс? чому так пізно згодились на F16 то й то до сих пір не розпочалося навчання наших пілотів? чому тягнуть і зволікають з постачанням зброї?
так, звісно, ситуація надто тяжка, але це було очевидно з самоого початку - сили апріорі нерівні. і наші хлопці докладають неймовірних надзусиль, що насправді межує з дивом!
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09.08.2023 00:35 Ответить
Ну да, это того стоит - проголосовать всей армией за ваву.
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09.08.2023 05:31 Ответить
Можна лише поспівчувати західним аналітикам.
Бо їм нагадують про виклики та складнощі, з якими ми стикаємося.
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09.08.2023 00:56 Ответить
так готувалися до війни, що про цензуру забули ......
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09.08.2023 02:39 Ответить
еще весной агиль говорил что наступление может начаться не раньше середины августа, до этого нужно провести подготовительные мероприятия
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09.08.2023 06:48 Ответить
Я дивлюся, в Україні CNN є головним джерелом інформації.
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09.08.2023 08:14 Ответить
у нас теж не мало тих хто не замовкае про зраду зрадну і на мутняках як кажуть , собаку з*їв...
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09.08.2023 08:22 Ответить
Буданов, як тобі спиться?!

Ти вже в Криму!!!?
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09.08.2023 08:30 Ответить
это горькая правда
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09.08.2023 08:46 Ответить
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