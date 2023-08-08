Западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления и называют этот период самым тяжелым временем войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Через несколько недель после начала долгожданного контрнаступления западные чиновники дают все более "трезвые" оценки способности украинских войск освободить значительную территорию.
"В течение следующих нескольких недель они (украинцы. - Ред.) еще будут смотреть, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который изменил бы баланс в конфликте, я считаю, крайне маловероятным", - отметил для CNN неназванный высокопоставленный западный дипломат.
"Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются", - рассказал конгрессмен Майк Квигли, недавно вернувшийся со встреч в Европе с командованием США, которые тренировали украинские бронетанковые силы. "Это самое тяжелое время войны".
Издание отмечает, что сложным для украинской армии является прорыв многослойных российских линий обороны на Юге и Востоке, где враг разместил десятки тысяч мин. Украинские силы понесли там огромные потери, что заставило украинское командование отвести назад некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери.
"У россиян есть ряд оборонных рубежей, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию", - заявил высокопоставленный западный дипломат. "Даже если они будут продолжать наступление в течение следующих нескольких недель, если они не смогли достичь большего в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, с еще более истощенными силами, будут иметь успех? Потому что условия очень тяжелые".
Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, хотя надеются на возобновление прогресса.
"Мы все признаем, что контрнаступление проходит труднее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, включая украинцев, но мы все еще верим, что есть время и пространство для того, чтобы они смогли достичь прогресса", - сказал этот чиновник.
Многочисленные чиновники заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий, ограничивает ВСУ во времени.
Кроме того, западные чиновники говорят, что медленный прогресс выявил трудности превращения украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, иногда лишь с восьминедельной подготовкой на поставленных с Запада танках и других новых системах вооружения. Отсутствие прогресса на местах является одной из причин, почему украинские силы чаще наносят удары по российской территории, "чтобы попытаться продемонстрировать уязвимость России", - заявил высокопоставленный военный чиновник США.
Эти оценки пришли на смену господствовавшему в начале контрнаступления оптимизму. Чиновники называют эти ожидания "нереалистическими" и сейчас начинают давить на Украину, чтобы начать мирные переговоры, включая рассмотрение возможности территориальных уступок.
"Путин этого ждет. Он может пожертвовать людьми и выиграть время", - считает Квигли.
Пожалуйста, подождите...
а з Ордою, Московією ми билися і б'ємося за своє існування, як народ, на своїй землі, якої стає все менше
Були звичайні війни в Європі в яких гинули сотні тисяч вояків і людей, війни в Європі не закінчувались ніколи, Гугл збрехати не дасть. Чи не кожна країна Європи билась на своїй території за свою незалежність, окрім Англії, бо це острів, Англія з Францієй, Франція з Іспанієй, Іспанія зі всіма країнами і час своєї могутності. Пора вже виролстати з радянських стереотипів, єдине в чому праві це те що московія і московити це КОНЧЕНІ андрофаги.
все просрали всё - это тоже история.
F-16, Атакамс, Ленд Лиз - это что должно быть, над чем сейчас нужно работать.
Втрата цих територій, виключно на совісті ЗЕдебілів, котрі не те що провалили підготовку до оборони, а навіть не готували її.
А ми повинні міни знищувати мухобойками чи ногами наших воїнів?
Захід адепт безконтакної війни. То якого чорта до нас претензії?
Прекрасная идея!
Украина даст согласие уступить часть своих территорий - при одном условии : ВСЕ эти чиновники с семьями переезжают на ПМЖ на уступаемые территории, под юрисдикцию россии
Ось прямо зараз Кличко в Києві перекладає вчергове минулорічний асфальт і обходиться це все найбільшому місцевому бюджету України міль'ярди гривень
Наче і нема війни...
https://www.youtube.com/watch?v=IwxaekHlNAo
Але!
Для Українців відкриється внутрішній фронт. Фронт з тими хто з 91 року розграбовував країну і продовжував то робити під час війни. Саме то є шанс для побудови Нової України для українців, для їх нехолопського існування як то було до 2023, приклад Фінляндія яка втратила території але її пенсіонер не пробирається по смітниках ( Фінляндія не годує 1/5 світу!!!) як українські. Час задавати питання для кого Україна є ненька?
й зелені зрадники роблять усе , аби так відбулося... Доки є 5-та колона - не буде пермоги
НЕ ЦИТИРУЙТЕ эти помойки! cnn, nyt, wp - все одной масти на службе леваков-коммунистов.
Ленд Лиз не идет именно потому, что в Белом доме сидят коммунисты, из за чего лучшие отдают свои жизни.
Арестович с-ааааа вчера говорил что Ленд Лиз это ВНУТРЕННЯЯ политика США. с-а когда палач сталин или Черчилль ТРЕБОВАЛИ Ленд Лиз это тоже была внутренняя политика США?
с себя нужно начинать.
Так вони дійсно там мають вразливість чому цим не користуватися?,а взагалі американські політики нехай поцікавилися думкою своїх військових чи маючи ті засоби якими володіють ЗСУ чи починали б вони наступ.
Банатів!
Скріньте!
Щоби потім тикати їх пещеними чистими мордами в те гівно, яке вони самі ж і вucpaли.
В генштабі ЗСУ нема сумніву, що південь і Крим буде звільнено.
Только один вариант - перенос боевых действий на территорию РФ. Это поломает все планы Кремля на данный момент.
так, звісно, ситуація надто тяжка, але це було очевидно з самоого початку - сили апріорі нерівні. і наші хлопці докладають неймовірних надзусиль, що насправді межує з дивом!
Бо їм нагадують про виклики та складнощі, з якими ми стикаємося.
Ти вже в Криму!!!?