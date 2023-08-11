Количество раненых в Запорожье возросло до 16, четверо из них - дети, - ОВА
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Запорожью возросло до 16 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, количество раненых возросло до 16 человек, среди них четверо - дети", - написал Малашко.
Напомним, вечером 10 августа враг ударил ракетой "Искандер-К" по гражданскому объекту в Запорожье. Один человек погиб.
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