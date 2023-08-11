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Новости Война
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Количество раненых в Запорожье возросло до 16, четверо из них - дети, - ОВА

запорожье, обстрел, разрушение

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Запорожью возросло до 16 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, количество раненых возросло до 16 человек, среди них четверо - дети", - написал Малашко.

Напомним, вечером 10 августа враг ударил ракетой "Искандер-К" по гражданскому объекту в Запорожье. Один человек погиб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, 1 человек погиб, 9 пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Запорожье (2649) обстрел (27057) жертвы (2071)


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В подмосковном Одинцово вспыхнул мощный пожар: жители говорят о взрывах.
Это произошло около 23:00 в четверг, 10 августа. Российские пропагандистские каналы публиковали кадры, на которых видно, что пожар на месте очень сильный, его было видно за километры, сообщает obozrevatel.com.
По словам местных, огромные клубы дыма были видны со всего Одинцово.
По уточненным данным вспыхнул склад площадью 2000 квадратных метров на Зеленой улице.
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11.08.2023 08:27 Ответить
ага , Я тоже наблюдал
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11.08.2023 08:33 Ответить
Откуда ты наблюдал, из Харькова? )
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11.08.2023 08:39 Ответить
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11.08.2023 08:34 Ответить
"вата" горит
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11.08.2023 08:35 Ответить
 
 