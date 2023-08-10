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Россияне нанесли удар по Запорожью ракетой "Искандер-К", - полиция. ФОТО

запоріжжя,обстріл,руйнування

10 августа для удара по Запорожью российские войска использовали ракету "Искандер-К".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, погиб человек, девять получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и небезразличные граждане.

Россияне нанесли удар по Запорожью ракетой Искандер-К, - полиция 01

Россияне нанесли удар по Запорожью ракетой Искандер-К, - полиция 02

Россияне нанесли удар по Запорожью ракетой Искандер-К, - полиция 03

Россияне нанесли удар по Запорожью ракетой Искандер-К, - полиция 04

"10 августа россияне в очередной раз попали ракетой в место общественного отдыха. В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Смотрите: По Запорожью РФ ударила ракетой X-35, - полиция. ФОТО

Отметим, Искандер-К - модификация, использующая крылатые ракеты с дальностью стрельбы 500 км, массой боевой части 480 кг. Ракета автоматически корректируется всё время полета и автоматически огибает рельеф местности.

Запорожье (2654) обстрел (27151) Нацполиция (16463) баллистические ракеты (378)


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попали ракетой в место общественного отдыха. -- Опять в Кабак прилетело?
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10.08.2023 22:47 Ответить
Дебил, место отдыха детей и хорошо, что детей всех забрали.
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10.08.2023 23:55 Ответить
Дві ракеті пролетіли дуже низько через все місто.
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10.08.2023 22:51 Ответить
залишається питання-а де ППО яке захищає місто???
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10.08.2023 22:54 Ответить
В Киеве,типа ты не знаешь где.
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11.08.2023 07:09 Ответить
ППО зазвичай захищає обʼєкти критичної та військової інфраструктури, а не міста.
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22.08.2023 19:35 Ответить
"Искандер К" - то https://defence-ua.com/news/rf_peredala_bilorusi_raketi_dlja_iskandera_jaki_porushujut_odrazu_dvi_fundamentalni_mizhnarodni_domovlenosti-10504.html російська Р-500. яка походить від ракети КС-122 радянського комплексу РК-55 "Рельеф", що були утилізовані в 1989 році після укладення угоди РСМД по ракетам малої та середньої дальності в Європі. І котрі були "реанімовані" уже за часів Путіна. ... https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_tse_za_radjanskij_kompleks_rk_55_relef_na_osnovi_jakogo_rf_stvorila_iskander_k-10528.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_tse_za_radjanskij_kompleks_rk_55_relef_na_osnovi_jakogo_rf_stvorila_iskander_k-10528.html

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10.08.2023 23:11 Ответить
 
 