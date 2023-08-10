Россияне нанесли удар по Запорожью ракетой "Искандер-К", - полиция. ФОТО

10 августа для удара по Запорожью российские войска использовали ракету "Искандер-К".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, погиб человек, девять получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и небезразличные граждане.

"10 августа россияне в очередной раз попали ракетой в место общественного отдыха. В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Отметим, Искандер-К - модификация, использующая крылатые ракеты с дальностью стрельбы 500 км, массой боевой части 480 кг. Ракета автоматически корректируется всё время полета и автоматически огибает рельеф местности.