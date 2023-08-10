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Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетою "Іскандер-К", - поліція. ФОТО

запоріжжя,обстріл,руйнування

10 серпня для удару по Запоріжжю російські війська використали ракету "Іскандер-К".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України. 

"О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні. 

За даними Нацполіції, загинула людина, дев’ятеро — отримали поранення. На місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетою Іскандер-К, - поліція 01

Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетою Іскандер-К, - поліція 02

Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетою Іскандер-К, - поліція 03

Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетою Іскандер-К, - поліція 04

"10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні. 

Дивіться: У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі, - Зеленський. ВIДЕО

Зазначимо, Іскандер-К - модифікація, яка використовує крилаті ракети із дальністю стрільби 500 км, масою бойової частини 480 кг. Ракета автоматично коригується весь час польоту і автоматично огинає рельєф місцевості.

Запоріжжя (2268) обстріл (28472) Нацполіція (15168) балістичні ракети (409)


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попали ракетой в место общественного отдыха. -- Опять в Кабак прилетело?
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10.08.2023 22:47 Відповісти
Дебил, место отдыха детей и хорошо, что детей всех забрали.
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10.08.2023 23:55 Відповісти
Дві ракеті пролетіли дуже низько через все місто.
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10.08.2023 22:51 Відповісти
залишається питання-а де ППО яке захищає місто???
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10.08.2023 22:54 Відповісти
В Киеве,типа ты не знаешь где.
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11.08.2023 07:09 Відповісти
ППО зазвичай захищає обʼєкти критичної та військової інфраструктури, а не міста.
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22.08.2023 19:35 Відповісти
"Искандер К" - то https://defence-ua.com/news/rf_peredala_bilorusi_raketi_dlja_iskandera_jaki_porushujut_odrazu_dvi_fundamentalni_mizhnarodni_domovlenosti-10504.html російська Р-500. яка походить від ракети КС-122 радянського комплексу РК-55 "Рельеф", що були утилізовані в 1989 році після укладення угоди РСМД по ракетам малої та середньої дальності в Європі. І котрі були "реанімовані" уже за часів Путіна. ... https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_tse_za_radjanskij_kompleks_rk_55_relef_na_osnovi_jakogo_rf_stvorila_iskander_k-10528.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_tse_za_radjanskij_kompleks_rk_55_relef_na_osnovi_jakogo_rf_stvorila_iskander_k-10528.html

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10.08.2023 23:11 Відповісти
 
 