Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетою "Іскандер-К", - поліція. ФОТО

10 серпня для удару по Запоріжжю російські війська використали ракету "Іскандер-К".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

"О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, загинула людина, дев’ятеро — отримали поранення. На місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.

"10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, Іскандер-К - модифікація, яка використовує крилаті ракети із дальністю стрільби 500 км, масою бойової частини 480 кг. Ракета автоматично коригується весь час польоту і автоматично огинає рельєф місцевості.