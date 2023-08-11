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Российские офицеры с начала вторжения чаще кончают жизнь самоубийством, - разведка

самоубийство,петля

Среди российских офицеров после начала полномасштабной российско-украинской войны значительно возросло количество суицидов.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло, причем значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (что их догонят украинские военные. - Ред.)", - отметил он.

При этом, по словам Юсова, россияне не примирились с тем, что их в Украине не встречают с цветами. Они пытаются втянуть украинцев в свои делишки – напрямую, не напрямую, с выходами на них через соцсети, через телефонные, личные контакты.

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"Конечно, надо быть очень внимательными. Если происходит любой такой подозрительный контакт, следует обращаться в украинские правоохранительные органы. Если вы видите деятельность человека, который может своими действиями вредить украинским Силам безопасности и обороны, нужно обращаться в правоохранительные органы", - советует представитель ГУР.

Автор: 

армия РФ (19160) разведка (4171) самоубийство (997)


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Ну и мать их вь **
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11.08.2023 08:36 Ответить
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11.08.2023 08:36 Ответить
В росіянців офіцерів немає, якби були б, то давно застелилися від сорому і втрати гідності. Є кацапські м'ясники з погонами.
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11.08.2023 08:48 Ответить
Есть подозрение, что таких, которые стрелялись, никогда и не было (может, за о-очень редкими исключениями). Думаю, это красивая киношная сказка.
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11.08.2023 10:26 Ответить
Сподіватися на те, що всі російські військові так зроблять, не варто. Без допомоги ЗСУ вони всі не здохнуть
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11.08.2023 08:49 Ответить
Це вони даремно.
Значно краше, коли б уZZькі суіцидніки мочили сААтЄчєствЄнніков пачками, бо ж мають залізну мотивацію: "Зате в Україну більше не поїду. І жмури теж"
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11.08.2023 08:55 Ответить
уникальные идиоты, нет чтобы убивать тех кто их посылает на смерть, ведь после тюрьмы можно остаться в живых
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11.08.2023 08:59 Ответить
Убийцы, гоблины, мрази и насильники. Ещё и суицидники. Сколько поводов. Они все уже в Аду. Преисподнюю нужно расширять, чтобы точно вся русня поместилась.
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11.08.2023 09:49 Ответить
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11.08.2023 11:27 Ответить
 
 