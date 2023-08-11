Российские офицеры с начала вторжения чаще кончают жизнь самоубийством, - разведка
Среди российских офицеров после начала полномасштабной российско-украинской войны значительно возросло количество суицидов.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло, причем значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (что их догонят украинские военные. - Ред.)", - отметил он.
При этом, по словам Юсова, россияне не примирились с тем, что их в Украине не встречают с цветами. Они пытаются втянуть украинцев в свои делишки – напрямую, не напрямую, с выходами на них через соцсети, через телефонные, личные контакты.
"Конечно, надо быть очень внимательными. Если происходит любой такой подозрительный контакт, следует обращаться в украинские правоохранительные органы. Если вы видите деятельность человека, который может своими действиями вредить украинским Силам безопасности и обороны, нужно обращаться в правоохранительные органы", - советует представитель ГУР.
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