Работа ПВО в Киевской области: попаданий не зафиксировано
Сегодня утром враг в очередной раз пытался нанести ракетный удар по Киевщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо нашим силам ПВО! На территории области попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков отсутствует. Обращаюсь к каждому жителю региона: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Спускайтесь в укрытие. Берегите себя и своих близких", - отмечает глава региона.
Напомним, во время утренней тревоги сообщалось о работе ПВО в Киевской области.
Топ комментарии
+5 Darnytsya Kyiv
показать весь комментарий11.08.2023 11:42
+4 Сергей Хитушко #551363
показать весь комментарий11.08.2023 11:39
+4 Олег Беляков #562482
показать весь комментарий11.08.2023 11:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згідно із Законом керівник ВЦА у першу чергу несе відповідальність за оборону очолюваної ними території, забезпечує її захист.
Віримо в ЗСУ!
"Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня"
/глава Київської ОВА Руслан Кравченко/
"на території дитячої лікарні впало декілька уламків"
/начальник КМВА Сергій Попко/
"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів"
/Кличко/