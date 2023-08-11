Работа ПВО в Киевской области: попаданий не зафиксировано

Сегодня утром враг в очередной раз пытался нанести ракетный удар по Киевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашим силам ПВО! На территории области попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков отсутствует. Обращаюсь к каждому жителю региона: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Спускайтесь в укрытие. Берегите себя и своих близких", - отмечает глава региона.

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Напомним, во время утренней тревоги сообщалось о работе ПВО в Киевской области.