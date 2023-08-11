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Работа ПВО в Киевской области: попаданий не зафиксировано

кинжал,кинджал

Сегодня утром враг в очередной раз пытался нанести ракетный удар по Киевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашим силам ПВО! На территории области попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков отсутствует. Обращаюсь к каждому жителю региона: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Спускайтесь в укрытие. Берегите себя и своих близких", - отмечает глава региона.

Смотрите: В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К. Фиксировали пуски "Кинжалов" (обновлено)

Напомним, во время утренней тревоги сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Киевская область (4124) ракеты (3567) воздушная тревога (785)


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Топ комментарии
+5
Він керівник військово-цивільної адміністрації. У воєнний час призначається Головнокомандувачем та йому ж підпорядковується.
Згідно із Законом керівник ВЦА у першу чергу несе відповідальність за оборону очолюваної ними території, забезпечує її захист.
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11.08.2023 11:42
+4
Тобі шашечки чи їхати?? Є факт.
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11.08.2023 11:39
+4
Дякую ППО! Дякуємо наши партнерам за якісні оборонні системи!
Віримо в ЗСУ!
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11.08.2023 11:49
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Ага. Пишуть, що хотіли саме в неї влучити.
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11.08.2023 11:33 Ответить
ось і заміна совкового герба окупилася. Жеріть всі хто кричав що не час міняти
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11.08.2023 12:20 Ответить
KInzal netu giperzvukovaja raketa,eto Iskander variant tolko s samoliota pusk.NATO experti a tom mnogo raz uze napisali.Pocytali vsio
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11.08.2023 13:13 Ответить
Очільник регіону знає всю інформацію швидше за військових? Ігнат сьогодні взяв відгул? 🤔
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11.08.2023 11:35 Ответить
Тобі шашечки чи їхати?? Є факт.
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11.08.2023 11:39 Ответить
Мені їхати за правилами. 😊
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11.08.2023 11:40 Ответить
Це зто на війні!? 🤔 Глава Київської ОВА, призначений Єрмаком?
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11.08.2023 11:53 Ответить
Він керівник військово-цивільної адміністрації. У воєнний час призначається Головнокомандувачем та йому ж підпорядковується.
Згідно із Законом керівник ВЦА у першу чергу несе відповідальність за оборону очолюваної ними території, забезпечує її захист.
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11.08.2023 11:42 Ответить
Дякую ППО! Дякуємо наши партнерам за якісні оборонні системи!
Віримо в ЗСУ!
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11.08.2023 11:49 Ответить
Обламали оркiв.Супер гуут
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11.08.2023 11:50 Ответить
Кому вірити?
"Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня"
/глава Київської ОВА Руслан Кравченко/
"на території дитячої лікарні впало декілька уламків"
/начальник КМВА Сергій Попко/
"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів"
/Кличко/
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11.08.2023 12:03 Ответить
Verit tomu sto sami raketi tak nazyvajemi posmesyce giperzvukovyx raket kinzal byli sbyti.Oblomki eto drugoje,tak dolzno byt pri sbytje raketi
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11.08.2023 13:17 Ответить
Patriot on sam bez vojenix sbyvajet raketi.Jest kompiutera na samoj raketi uze pucenoj na cel,oni vydet kogda luce sbyvat raketu i gde,no jest odno to sto ix cel unictozit raketu gde luce kompiuter ponimajet,skazem pri manevre raketi.ONi nevydet mesnost Patriot raketi,ix cel sbit raketu
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11.08.2023 13:22 Ответить
Кацапів в москві треба і в повітрі піз..и і під землею.
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11.08.2023 12:13 Ответить
 
 