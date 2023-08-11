Робота ППО на Київщині: влучань не зафіксовано
Сьогодні зранку ворог у черговий раз намагався завдати ракетного удару по Київщині!
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую нашим силам ППО! На території області влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня. Звертаюся до кожного жителя регіону: не нехтуйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтеся в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначає очільник регіону.
Нагадаємо, під час ранкової тривоги повідомлялося про роботу ППО на Київщині.
Топ коментарі
+5 Darnytsya Kyiv
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+4 Сергей Хитушко #551363
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+4 Олег Беляков #562482
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Віримо в ЗСУ!
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/глава Київської ОВА Руслан Кравченко/
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