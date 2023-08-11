УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10985 відвідувачів онлайн
Новини
5 344 19

Робота ППО на Київщині: влучань не зафіксовано

кинжал,кинджал

Сьогодні зранку ворог у черговий раз намагався завдати ракетного удару по Київщині!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую нашим силам ППО! На території області влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня. Звертаюся до кожного жителя регіону: не нехтуйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтеся в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначає очільник регіону.

Також читайте: В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски "Кинджалів" (оновлено)

Нагадаємо, під час ранкової тривоги повідомлялося про роботу ППО на Київщині. 

Автор: 

Київська область (4013) ракети (4021) повітряна тривога (913)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Він керівник військово-цивільної адміністрації. У воєнний час призначається Головнокомандувачем та йому ж підпорядковується.
Згідно із Законом керівник ВЦА у першу чергу несе відповідальність за оборону очолюваної ними території, забезпечує її захист.
показати весь коментар
11.08.2023 11:42
+4
Тобі шашечки чи їхати?? Є факт.
показати весь коментар
11.08.2023 11:39
+4
Дякую ППО! Дякуємо наши партнерам за якісні оборонні системи!
Віримо в ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2023 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. Пишуть, що хотіли саме в неї влучити.
показати весь коментар
11.08.2023 11:33 Відповісти
ось і заміна совкового герба окупилася. Жеріть всі хто кричав що не час міняти
показати весь коментар
11.08.2023 12:20 Відповісти
KInzal netu giperzvukovaja raketa,eto Iskander variant tolko s samoliota pusk.NATO experti a tom mnogo raz uze napisali.Pocytali vsio
показати весь коментар
11.08.2023 13:13 Відповісти
Очільник регіону знає всю інформацію швидше за військових? Ігнат сьогодні взяв відгул? 🤔
показати весь коментар
11.08.2023 11:35 Відповісти
Тобі шашечки чи їхати?? Є факт.
показати весь коментар
11.08.2023 11:39 Відповісти
Мені їхати за правилами. 😊
показати весь коментар
11.08.2023 11:40 Відповісти
Це зто на війні!? 🤔 Глава Київської ОВА, призначений Єрмаком?
показати весь коментар
11.08.2023 11:53 Відповісти
Він керівник військово-цивільної адміністрації. У воєнний час призначається Головнокомандувачем та йому ж підпорядковується.
Згідно із Законом керівник ВЦА у першу чергу несе відповідальність за оборону очолюваної ними території, забезпечує її захист.
показати весь коментар
11.08.2023 11:42 Відповісти
Дякую ППО! Дякуємо наши партнерам за якісні оборонні системи!
Віримо в ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2023 11:49 Відповісти
Обламали оркiв.Супер гуут
показати весь коментар
11.08.2023 11:50 Відповісти
Кому вірити?
"Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня"
/глава Київської ОВА Руслан Кравченко/
"на території дитячої лікарні впало декілька уламків"
/начальник КМВА Сергій Попко/
"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів"
/Кличко/
показати весь коментар
11.08.2023 12:03 Відповісти
Verit tomu sto sami raketi tak nazyvajemi posmesyce giperzvukovyx raket kinzal byli sbyti.Oblomki eto drugoje,tak dolzno byt pri sbytje raketi
показати весь коментар
11.08.2023 13:17 Відповісти
Patriot on sam bez vojenix sbyvajet raketi.Jest kompiutera na samoj raketi uze pucenoj na cel,oni vydet kogda luce sbyvat raketu i gde,no jest odno to sto ix cel unictozit raketu gde luce kompiuter ponimajet,skazem pri manevre raketi.ONi nevydet mesnost Patriot raketi,ix cel sbit raketu
показати весь коментар
11.08.2023 13:22 Відповісти
Кацапів в москві треба і в повітрі піз..и і під землею.
показати весь коментар
11.08.2023 12:13 Відповісти
 
 