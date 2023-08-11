Робота ППО на Київщині: влучань не зафіксовано

Сьогодні зранку ворог у черговий раз намагався завдати ракетного удару по Київщині!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую нашим силам ППО! На території області влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня. Звертаюся до кожного жителя регіону: не нехтуйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтеся в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначає очільник регіону.

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Нагадаємо, під час ранкової тривоги повідомлялося про роботу ППО на Київщині.